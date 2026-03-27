Мая Манолова пред ФАКТИ: Натрихме носа на Столична общината за двойното поскъпване на паркирането

Върховният административен съд окончателно спря промените в платеното паркиране в София, които предвиждаха двойно увеличение на цените, разширяване на зоните и нови такси. Решението дойде след жалба на граждани и „Изправи се.БГ“. Какво следва и адекватна ли е мярката от 20 евро за подпомагане на социално слабите заради увеличението на горивата… Пред ФАКТИ говори Мая Манолова, лидер на „Изправи се БГ“.



– Г-жо Манолова, малка или голяма победа е решението на Върховния административен съд?

– Голяма е победата, която постигнахме заедно с гражданите, защото спряхме абсурдното харчене на пари от столичния бюджет. 11 милиона лева се канеха да похарчат столичните общински съветници, за да разчертаят нови места за паркиране – за маркировка и знаци, включително в квартали, в които няма асфалт. Спряхме и ощетяването на столичани, защото тези промени щяха много сериозно да бръкнат в джоба на гражданите. Превалутирането беше едно към едно – един лев става едно евро. Така „синята“ зона от 2 лева става 2 евро, „зелената“ – от лев на евро, скобите от 30 лева на 30 евро, абонаментите също скачаха двойно.



– Какви процедурни нарушения установихте в работата на общината?

– Вместо да попитат хората и да съберат мнението им по квартали, общинските съветници се бяха ограничили с така наречените писмени консултации, в които са участвали около 100 души, като три четвърти от тях са били против. Чрез формално проведена процедура реално са нарушили и собствената си наредба за обществени обсъждания, както и Закона за местното самоуправление и Закона за нормативните актове. Няма как да приемеш акт, който засяга всички граждани и гости на столицата, без да питаш никого.



– Смятате ли, че това решение на съда ще промени поведението на общината?

– Дадохме им урок. Натрихме носа на Столична общината за двойното поскъпване на паркирането. Искам да заявя, че всяко подобно решение, взето без обществено обсъждане, ще бъде атакувано в съда. Ако искат да си спестят позора от нови загубени дела, трябва да започнат да питат гражданите при всяко по-важно действие.



– Как ще коментирате аргументите на Столичната община, с които се защитаваха?

– Бяха абсурдни. Обясняваха, че начинът, по който харчат парите, не касае гражданите и те нямат правен интерес да обжалват. Това е много опасно мислене. Парите са публични и хората имат право да знаят как се разходват.



– Има ли отчетност за средствата от зоните?

– Не. Става дума за около 40 милиона лева годишно, но няма отчет как се харчат. Няма изградени паркинги, няма реални мерки за облекчаване на трафика. Явно се харчат само за администрация.



– И ако излезем малко от проблемите на София – как гледате на поскъпването на горивата заради войната в Иран. Със сигурност в рамките на служебен кабинет е трудно да бъде овладяна цената? Например, тези 20 евро, които се дават на хората – адекватна мярка ли е според вас?

– Това е подигравка с българските граждани. Тези 20 евро ще могат да получат само ограничен брой хора – такива с минимални доходи, които, забележете, разполагат със собствен автомобил. От тази мярка са изключени най-бедните, които нямат автомобили. Освен това администрирането и бюрокрацията за получаването на тези пари е толкова сложно, че много хора ще се откажат да подават заявления, да откриват банкови сметки. Тези, които отговарят на условията – да имат имущество и автомобили – очевидно не са получавали социални помощи досега, така че голяма част от адресатите на тази мярка ще затънат в бюрократични процедури и ще се откажат. Ако министрите не знаят какво да правят, е добре да погледнат какво правят съседните държави. Мярката от 20 евро, според експерти на „Изправи се.БГ“, ще струва на държавата около 23 милиона евро. Само че приходите от увеличеното ДДС при ръста на цените на горивата с 10% за месец носят около 30 милиона евро в държавната хазна. Тоест дори това, което ще съберат в повече, няма желание да бъде върнато на хората.



– Къде да погледнем в съседните държави като добър пример?

– В Гърция мерките са в размер на около 300 милиона евро. В Хърватия – около 400 милиона евро. В Гърция подкрепа получават домакинства с годишен доход до 30 хиляди евро, а семейства с деца – до 45 хиляди евро. Тоест помощта не е насочена само към най-бедните. Освен това тези държави предприемат мерки за овладяване на инфлацията. В България тези 20 евро няма да спрат инфлацията. В Гърция, Хърватия, Унгария и Румъния се въвеждат тавани на цените на горивата, като разликата над този таван се поема от държавата. Така се овладяват цените за всички граждани. В Гърция има и изискване надценките при хранителните продукти и стоките от първа необходимост да не надвишават нивата от предходни години. В Румъния се подпомага и транспортният сектор, за да не се увеличават разходите за превоз и съответно цените на стоките. Тоест, това са премислени мерки, които реално подкрепят хората – например в Хърватия помощта е около 70 евро, а не 20 евро, както е в България, и едновременно с това се ограничават цените.



– Но у нас имаме служебно правителство, какво може да направи то?

– Факт е, че ръцете на служебното правителство са вързани, защото България е единствената държава от изброените, която не прие законодателство, позволяващо контрол върху надценките – както при храните, така и при горивата. Законът „Антиспекула“, който предложихме и който беше приет на първо четене в миналия парламент, не беше доведен докрай. Депутатите все още могат да го направят – призовавам ги да прекъснат предизборните си обиколки и да приемат на второ четене закона за контрол на цените на основните стоки и горивата. Такива механизми вече работят ефективно в съседните държави.