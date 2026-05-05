В бойна готовност! Русия ограничи мобилните интернет услуги преди парада за победата във Втората световна война

Русия отряза достъпа до мобилни интернет услуги за много клиенти в Москва преди ежегодния парад на 9 май за годишнината от победата над нацистка Германия. Този път събитието ще бъде отбелязано по-скромно заради заплахата от атаки с дронове от Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на свои репортери на място, пише БТА.

Руските власти тази година въведоха ограничения върху достъпа до интернет, блокирайки мобилните услуги и принуждавайки милиони потребители да използват средства за заобикаляне на рестрикциите (така наречените виртуални частни мрежи, VPN). Според опонентите на президента Владимир Путин мерките са били въведени с цел затягане на контрола в държавата на фона на продължаващата вече четири години война.

Кремъл заяви, че ограниченията са въведени, за да бъде гарантирана сигурността на фона на повишения риск от украински атаки с дронове.

Шестима репортери на Ройтерс в Москва казаха, че телефоните им днес нямат достъп до мобилен интернет в различни части на столицата. Те добавиха, че от много райони в Москва все още могат да се водят телефонни разговори, посочиха те.

Руските мобилни оператори обявиха, че е възможно да има проблеми с достъпа до мобилен интернет заради необходимостта да бъде гарантирана сигурността през идните дни. Най-голямата руска банка „Сбербанк“ също предупреди, че е възможно да има проблеми с мобилния интернет и съобщенията.

Подразделението за таксиметрови услуги на руската интернет компания „Яндекс“ заяви, че е възможно да има проблеми при поръчването на такси онлайн заради ограниченията върху достъпа до интернет.