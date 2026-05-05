В бойна готовност! Русия ограничи мобилните интернет услуги преди парада за победата във Втората световна война

5 Май, 2026 14:19 826 43

Кремъл заяви, че ограниченията са въведени, за да бъде гарантирана сигурността на фона на повишения риск от украински атаки с дронове

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия отряза достъпа до мобилни интернет услуги за много клиенти в Москва преди ежегодния парад на 9 май за годишнината от победата над нацистка Германия. Този път събитието ще бъде отбелязано по-скромно заради заплахата от атаки с дронове от Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на свои репортери на място, пише БТА.

Руските власти тази година въведоха ограничения върху достъпа до интернет, блокирайки мобилните услуги и принуждавайки милиони потребители да използват средства за заобикаляне на рестрикциите (така наречените виртуални частни мрежи, VPN). Според опонентите на президента Владимир Путин мерките са били въведени с цел затягане на контрола в държавата на фона на продължаващата вече четири години война.

Кремъл заяви, че ограниченията са въведени, за да бъде гарантирана сигурността на фона на повишения риск от украински атаки с дронове.

Шестима репортери на Ройтерс в Москва казаха, че телефоните им днес нямат достъп до мобилен интернет в различни части на столицата. Те добавиха, че от много райони в Москва все още могат да се водят телефонни разговори, посочиха те.

Руските мобилни оператори обявиха, че е възможно да има проблеми с достъпа до мобилен интернет заради необходимостта да бъде гарантирана сигурността през идните дни. Най-голямата руска банка „Сбербанк“ също предупреди, че е възможно да има проблеми с мобилния интернет и съобщенията.

Подразделението за таксиметрови услуги на руската интернет компания „Яндекс“ заяви, че е възможно да има проблеми при поръчването на такси онлайн заради ограниченията върху достъпа до интернет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гарантирано от ГюроФ

    12 15 Отговор
    Словакия, Чехия и Унгария няма да участват
    в заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна
    заради финансови рискове,
    Докато Богата България е готова да Привежда на Укрия по 1,5 Милиарда Десет години!

    Коментиран от #7

    14:22 05.05.2026

  • 3 дано вече видим силата на атома

    2 16 Отговор
    еф дано вече гръмне тоя атом да видим може ли да изпепели един цял град наведнъж или нищо няма да стане и само ни плашат с ядренните бомби

    Коментиран от #19

    14:22 05.05.2026

  • 4 Българин

    8 16 Отговор
    Е това е Държава! Има ръководители, които приемат смели решения и водят народа напред!
    А не като бриксеските мижитурки, дето сами не знаят какво искат и само хленчат!

    Коментиран от #42

    14:22 05.05.2026

  • 5 Историк

    12 9 Отговор
    Всеки опит за величие в Московия завършва с падение в Каменната епоха.

    14:22 05.05.2026

  • 6 Трол

    3 8 Отговор
    Веднъж и в нашия квартал руснаците ни спряха интернета, но дойдоха момчетата от фирмата-доставчик и го оправиха за половин час.

    Коментиран от #28

    14:22 05.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Доктора

    10 5 Отговор
    На руснаците не им трябва интернет, те просто трябва да отиват на фронта и да демонстрират своята лоялност към Путин като оставят костите си на фронта.

    Коментиран от #12

    14:23 05.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Украинците

    13 10 Отговор
    Ще докажат пред целият свят, че са фашисти, ако атакуват парада. Урсула ще намокри дъртата войнишка мешка.

    Коментиран от #17

    14:23 05.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РЕАЛИСТ

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Доктора":

    Да ама не, дошли са на нашето Черноморие въргалят се по хотелите и се правят на украинци.

    14:24 05.05.2026

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    админна , много моля трябват кликания без значение дали четете тия статии

    парите идват от реклами на брой посещения

    14:25 05.05.2026

  • 14 Констатация

    2 3 Отговор
    Голямо Шубе, голям Страх..., дедо Путин нема да изкара на власт до 2030 г., гарнтирам ви го на 101%!!! -ПС- Между другото, Сталин проведе само ЕДИН парад след края на ВСВ, Парада на Победата през 1945 г.!

    14:25 05.05.2026

  • 15 ИНТЕРЕСНО

    6 3 Отговор
    КО ШЕ СТАНЕ
    ПУ.ИН КАТО ИМ СПРЕ...ДОСТЪП
    ДО ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ...😬

    Коментиран от #23

    14:26 05.05.2026

  • 16 Днешен Рашистан

    5 5 Отговор
    Все повече заприлича на С.Корея.5 година поZZZор и срам във войната с Украйна

    14:26 05.05.2026

  • 17 Мадяр

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Украинците":

    Военните на парада и фашисткото правителство на Кремъл са легитимна военна цел. Така че ни виждам проблем.

    Като разбрал, че Путин няма военна техника за парада, Зеленски е обещал да осигури въздушната част на парада.

    Коментиран от #40

    14:26 05.05.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    2 4 Отговор
    Напред към пропастта!


    Но няма да се плашите. Очаквам скоро в Русия да се разбере, кой ще е Новият Горбачов 2.0, да им направи Перестройка 2.0. Ето при нас вече се издигна новия Цар 2.0, който да ни оправи за 800 дни 2.0.

    14:30 05.05.2026

  • 19 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "дано вече видим силата на атома":

    Ядреният взрив не е шега работа. Има филми за Хирошима и Нагасаки, с тях можеш да задоволи много по удобно любопитството си

    Коментиран от #30

    14:35 05.05.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    7 3 Отговор
    Русия издание 1991 неудържимо се разпада !!!
    Путин се страхува не от украинците, а от руснаците ☝️

    14:35 05.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    8 2 Отговор
    Koчинката с бодри крачки върви към Северна Корея . 🤣🤣🤣
    И всичко това за да оцелее един престъпен рашистки режим, чиито аватар е едно смешно и жалко жуже и фамилия на женски noлов opraн .

    14:37 05.05.2026

  • 23 Руснак без крак...

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "ИНТЕРЕСНО":

    Спирането на достъп до външни тоалетни и канализация само ше мотивира руснаците да ползват още повече Петушки ☝️😁

    14:38 05.05.2026

  • 24 Аз съм веган

    5 2 Отговор
    Зареждам пуканки и на 9 май ще гледам бомбардировката на Москва по телевизията.

    Коментиран от #35

    14:39 05.05.2026

  • 25 Факт

    3 2 Отговор
    Глад и мизерия,стоим на студено,с 80 евро пенсия,кило агурци е 10 евро в петьоръчка,който разбрал да бяга

    14:39 05.05.2026

  • 26 Zaxaрова

    6 2 Отговор
    Няма край руският позор!

    14:39 05.05.2026

  • 27 На Ройтерс кой да вярва

    1 2 Отговор
    А репортерът на Ройтерс в Москва как влиза в метрото? Ползва се телефона за вход.

    14:42 05.05.2026

  • 28 Фирмата доставчик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Много здраве на жена ти и дъщеря ти от екипа.Казаха ,че пак ще ни викат.

    14:43 05.05.2026

  • 29 Московските BAPBAPИ !

    3 4 Отговор
    Украйна обявява прекратяване на огъня от 00:00 ч. на 5 и 6 май, ако Русия иска прекратяване на огъня на 9 май, ще го започне по-рано, заяви Зеленски. Украйна ще действа огледално на действията на Русия - ако руснаците атакуват на 5 и 6 - ти май, Украйна също ще атакува на 8-ми и 9–ти, за когато е примирието на Путин.

    През нощта терориста Путлер и фашисткия му режим yбиха отново цивилни - сами си го просят.

    Коментиран от #39

    14:44 05.05.2026

  • 30 ВРЕМЕ Е ЗА АТОМА

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    стига с тия филми искам да видя наживо как е

    дано все пак ударят с атома по киев да видиш урсула как ще си спечеЛАЙНОТО

    Коментиран от #38

    14:44 05.05.2026

  • 31 Никой

    3 1 Отговор
    Копейки , отворете си очите а не задните ч. и вижте как смелите ватенки бегат от военните си бази в Мали победени от туарегите . Големата супер сила с едни африканци не може да удържи камо ли нещо по сериозно в Украйна .

    14:44 05.05.2026

  • 32 Майор Деянов, на всеки километър

    3 1 Отговор
    Падна Часов Яр !!!
    В украински ръце ☝️

    Коментиран от #36

    14:45 05.05.2026

  • 33 Аз съм веган

    7 1 Отговор
    Вече и хаяско не вярва в победата. Само нашите копейки се държат.

    14:46 05.05.2026

  • 34 Никой

    1 0 Отговор
    разгледайте кадри как хиляди " руснаци " удрят глави в асфалта пред най голямата джамия в Москва . Иначе християнски ценности налагат монголските орди .

    14:50 05.05.2026

  • 35 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Аз съм веган":

    и аз на това се надявам, ама на изтеклия едва ли му стиска

    14:52 05.05.2026

  • 36 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ВСУ заграждат Донецк.Котел за ватняци.

    14:52 05.05.2026

  • 37 Констатация

    2 0 Отговор
    Най-големия проблем, пред който Скоро ще се изправи Русия, е липсата на нов Политически Лидер. Путин се Престара и зачисти всичките си опоненти, дори и Свестните, и Достойните!!!! Най-вероятно ще го наследи някой от обркъжението му, такъв като него .... Жалка перспектива!!!

    14:53 05.05.2026

  • 38 Мунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "ВРЕМЕ Е ЗА АТОМА":

    Няма да има никакъв атом. Парите жените и децата им са на запад

    14:55 05.05.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Московските BAPBAPИ !":

    "...Украйна обявява прекратяване на огъня от 00:00 ч. на 5 и 6 май..."

    Много силен ход на колегата Зеленски !!!
    Ако Русия не слушка ще има бомби на 9-ти май.
    Ако пък слушка, пак ще има бомби и ракети по главите ру3ки клети 😁 Който моли за примирие, получава война и позор ☝️

    14:56 05.05.2026

  • 40 Доцоквай

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мадяр":

    Си млекцето и лягай паветнико! Аа....... не било точно млекце ли? Кво искаш да кажеш?

    14:56 05.05.2026

  • 41 Евроатлантик

    1 0 Отговор
    Публиката ще гледа украински фойерверки на 9 мая.

    14:57 05.05.2026

  • 42 Майор Деянов, на всеки километър

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    "...Е това е Държава! Има ръководители, които приемат смели решения и водят народа напред!.."

    Абе Петушок, ти нормален ли си !!!
    Къде е това напред - в АДА ли ? 😁😁😁

    14:58 05.05.2026

  • 43 Мисията невъзможна

    0 0 Отговор
    И като в класическите шпионски романи руснаците ще спретнат провокация, за което ще обвинят Украйна.
    Не е добра идея Путин да присъства на площада ( или е най - добрия вариант ) ... Просто едно от възможните съвпадения.

    14:58 05.05.2026

