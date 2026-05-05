Новини
Мнения »
За всичко е виновна Цецка Цачева!

За всичко е виновна Цецка Цачева!

5 Май, 2026 09:00 1 828 26

  • румен радев-
  • цецка цачев-
  • избори-
  • президент-
  • герб-
  • грешка

През 2016 година Румен Радев тогава не беше класически политик

За всичко е виновна Цецка Цачева! - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През 2016 година ГЕРБ направи една от най-големите политически грешки в най-новата история на България. Тогава партията на властта изправи Цецка Цачева срещу почти непознатия генерал Румен Радев. Кандидат, който символизираше всичко онова, срещу което обществото вече беше започнало да се уморява — партийна предвидимост, административен стил и усещане за политическо статукво. Резултатът беше унищожителен. Над 2, 63 млн. българи застанаха зад Румен Радев, докато кандидат-президентската двойка на ГЕРБ Цветанка Цачева – Пламен Манушев получи едва 1,256 млн. гласа. Това не беше просто изборна загуба. Това беше раждането на нов политически център в България. И парадоксът е, че именно ГЕРБ го създаде със собствените си ръце.

През 2016 година Румен Радев тогава не беше класически политик.

Той беше генерал, човек извън партийната система, върху когото хората проектираха гнева си срещу натрупаното недоверие към управлението.

ГЕРБ подцени именно това. Срещу обществената умора те извадиха не промяна, а олицетворение на системата. И така буквално подариха на Радев ореола на антисистемен играч.

След това дойдоха протестите, служебните кабинети, войната между институциите и постепенно Румен Радев започна да изгражда образа си на човек срещу статуквото. Два президентски мандата по-късно той вече е не просто президент, а политически фактор с реално влияние върху целия терен. И в основата на този възход стои именно онзи сблъсък от 2016 година.

Хората закономерно дадоха доверие на човек, когото тогава не познаваха като политик. В него виждаха алтернатива, а не част от износената партийна машина. Но днес ситуацията е различна. Очакванията към Румен Радев вече са огромни, защото той окончателно влиза в ролята на политически лидер и управленец, а не само на коректив.

И тук идва голямата промяна.

Докато беше президент, Радев можеше да печели от дистанцията спрямо властта.

Оттук нататък обаче всяка реална управленска отговорност ще започне да носи негативи. Така работи политиката навсякъде — управлението винаги износва доверие. Особено когато очакванията са толкова високи.

Иронията е пълна — политикът, който девет години се изграждаше като символ срещу системата, беше създаден именно от най-голямата системна грешка на ГЕРБ. И ако днес Румен Радев стои като най-силния политически играч в държавата, то част от вината безспорно принадлежи и на Цецка Цачева.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гошо

    23 2 Отговор
    Проблемът на Тулупа е,че се страхува от по-умните от него,а те са мнозинство дори в такава тъпанарско-крадлива общност като ГЕРБ.

    Коментиран от #20

    09:06 05.05.2026

  • 3 Валентин Вацев

    9 1 Отговор
    Всяка тенджера от кухнята на г-жа Вацева е по-избираема от г-жа Цецка Цачева.

    09:07 05.05.2026

  • 4 Абсолютно вярно ⅔

    8 0 Отговор
    100% Истина!

    09:08 05.05.2026

  • 5 Васко жабата и Цеца мецата

    7 4 Отговор
    Освен Желев и Радев, повечето бг президенти (и кандидати) са пълен срам и позор, особено агент Гоце и оня с танковата бригада в горна баня. А върхът на сладоледа беше ирландската пастирка.

    Коментиран от #10

    09:09 05.05.2026

  • 6 Фен

    4 0 Отговор
    Дойде с избори. И като "президент", сега и като "премиер". Идиоти, Сър.

    09:10 05.05.2026

  • 7 ВИНОВЕН Е ЦАРЯ

    13 1 Отговор
    ЧЕ ГО ВЗЕ ТОЯ ДЕТО МАФИОТИЗИРА ДЪРЖАВАТА.ДО 2009 БЯХМЕ ПОЧТИ НОРМАЛНА ДЪРЖАВА.НО ЯВНО ,,МАТЕРИАЛА" Е ТАКЪВ СЛЕД КАТО ИМА ХОРА КОИТО ОЩЕ ГО ХАРЕСВАТ

    09:10 05.05.2026

  • 8 Трол

    0 3 Отговор
    А можеше Цецка да е сега министър-председател.

    09:11 05.05.2026

  • 9 овцете

    15 0 Отговор
    Проблема е ,че боко си помисли , че е дори пред бог и ще управлява и краде до края на света --

    09:12 05.05.2026

  • 10 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Васко жабата и Цеца мецата":

    Щото па желю беше много свестен.

    09:13 05.05.2026

  • 11 Не беше грешка

    9 3 Отговор
    Борисов предложи Цачева, за да спечели КГБееца Радев.

    09:13 05.05.2026

  • 12 Механик

    6 1 Отговор
    Тоя анализ е напълно излишен. Това са неща, които всеки знае.
    СДС дойде на власт, като алтернатива на БКП, която по това време бе преяла с власт. Царя дойде, като алтернатива на СДС-БСП. Бойко дойде като алтернатива на СДС+БСП+ДПС.
    Сега на власт идва Р. Радев. Той идва като алтернатива на всички изброени по-горе. Но кажете ми кой от изброените по-горе, като дойде на власт направи нещо реално за хората?
    Не очаквайте от Радев нищо. Прекалено е зависим и страхлив, за да се опълчи на "посолство"-то или на урсулите.
    Надявам се че няма толкова наивни хора, които да вярват, че ако Радев можеше да промени нещо, той щеше да бъде оставен да победи на изборите.

    Коментиран от #22, #25

    09:14 05.05.2026

  • 13 Факт

    8 0 Отговор
    Управлението на Борисов доведе народната мъст

    09:14 05.05.2026

  • 14 Ганя Путинофила

    5 1 Отговор
    Той и путен беше никому непознат и вижте какво стана!

    09:17 05.05.2026

  • 15 Копейкин

    3 2 Отговор
    По нареждане от Москва Лойко изправи срещу Мууни Плевенската Стругарка.Няма Грешка....

    09:18 05.05.2026

  • 16 Въпрос

    2 2 Отговор
    И каква точно е вината на Цецка Цачева?
    Така излиза, че всеки загубил е виновен.
    Виновни са ББ и ДП с арогантното си поведение, алчност и преяждане с власт.

    09:18 05.05.2026

  • 17 Астолог

    1 2 Отговор
    Военните са с мислене ограничено,затова "чорапте им са в зелено" ! Още на изборите президентски ще "грейне" нов и млад като Зеленски !

    Коментиран от #26

    09:19 05.05.2026

  • 18 Хмм

    4 0 Отговор
    Борисов и сега не може да повярва, че мантрата "и магаре да ви предложа, ще го изберете", завидя на Плевнелиев и реши да направи от невзрачната цачева президентка, че я и нарече "майка на нацията", не очакваше, че е толкова мразена, за да гласуват за непознат за повечето човек, тогава социолозите като сега дадоха с лека ръка президентството на цачева, а след грандиозния провал борисов подаде оставка и заяви, че никога няма да работи с президента Радев, каквото и да се случи Радев и сега спечели протестния вот срещу Борисов и неговите ласкатели - медии, социолози, "политолози"

    09:20 05.05.2026

  • 19 По Скоро

    0 0 Отговор
    Трябва да и благодарим, най вече Пп

    09:21 05.05.2026

  • 20 Гоше,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "гошо":

    сто плюса за тебе.
    Но се полях се кафе, да знаеш.

    09:21 05.05.2026

  • 21 Не помните

    3 0 Отговор
    Бойко, каза че и магаре да предложи, ще го избере , българския народ. Господ да помага на България, ще дойде края на крадците.

    09:22 05.05.2026

  • 22 Масова приматизация

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Юпитата на царя, превалутираха външния дълг в евро, което беше предпоставка за влизане в ЕС, обаче в големите партии винаги успяват да се набутат разни номенклатури на ДС и БКП, които да нанесат непоправими щети, като Нефтохимик, мариците, Козлодуй и Белене.

    09:25 05.05.2026

  • 23 Стеф

    1 0 Отговор
    ГЕРБ виновен, Цачева виновна?!?
    Пълни глупости!
    Разгащеност простак и крадец определяше всичко, подкрепен от евро клептоманите!

    09:26 05.05.2026

  • 24 Егоглупост

    2 0 Отговор
    Каква вина на Цачева? Тя си беше подигравка с населението и преди това. Вината е на лицето Борисов и неговата вяра в божествените си възможности. Каквото и да се е случвало с България от 2009г. насам, всичко е негова вина.

    09:26 05.05.2026

  • 25 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    СДС дойде на власт след майдан, техните наследници опитаха и сега, но вече са компрометирани

    09:28 05.05.2026

  • 26 Кенеф16

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Астолог":

    Пилотите на изтребители, трябва да имат 360° 3D мислене и да реагират бързо, иначе и парашута не може да им помогне.

    09:28 05.05.2026