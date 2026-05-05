За всичко е виновна Цецка Цачева!

През 2016 година ГЕРБ направи една от най-големите политически грешки в най-новата история на България. Тогава партията на властта изправи Цецка Цачева срещу почти непознатия генерал Румен Радев. Кандидат, който символизираше всичко онова, срещу което обществото вече беше започнало да се уморява — партийна предвидимост, административен стил и усещане за политическо статукво. Резултатът беше унищожителен. Над 2, 63 млн. българи застанаха зад Румен Радев, докато кандидат-президентската двойка на ГЕРБ Цветанка Цачева – Пламен Манушев получи едва 1,256 млн. гласа. Това не беше просто изборна загуба. Това беше раждането на нов политически център в България. И парадоксът е, че именно ГЕРБ го създаде със собствените си ръце.
През 2016 година Румен Радев тогава не беше класически политик.
Той беше генерал, човек извън партийната система, върху когото хората проектираха гнева си срещу натрупаното недоверие към управлението.
ГЕРБ подцени именно това. Срещу обществената умора те извадиха не промяна, а олицетворение на системата. И така буквално подариха на Радев ореола на антисистемен играч.
След това дойдоха протестите, служебните кабинети, войната между институциите и постепенно Румен Радев започна да изгражда образа си на човек срещу статуквото. Два президентски мандата по-късно той вече е не просто президент, а политически фактор с реално влияние върху целия терен. И в основата на този възход стои именно онзи сблъсък от 2016 година.
Хората закономерно дадоха доверие на човек, когото тогава не познаваха като политик. В него виждаха алтернатива, а не част от износената партийна машина. Но днес ситуацията е различна. Очакванията към Румен Радев вече са огромни, защото той окончателно влиза в ролята на политически лидер и управленец, а не само на коректив.
И тук идва голямата промяна.
Докато беше президент, Радев можеше да печели от дистанцията спрямо властта.
Оттук нататък обаче всяка реална управленска отговорност ще започне да носи негативи. Така работи политиката навсякъде — управлението винаги износва доверие. Особено когато очакванията са толкова високи.
Иронията е пълна — политикът, който девет години се изграждаше като символ срещу системата, беше създаден именно от най-голямата системна грешка на ГЕРБ. И ако днес Румен Радев стои като най-силния политически играч в държавата, то част от вината безспорно принадлежи и на Цецка Цачева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 гошо
Коментиран от #20
09:06 05.05.2026
3 Валентин Вацев
09:07 05.05.2026
4 Абсолютно вярно ⅔
09:08 05.05.2026
5 Васко жабата и Цеца мецата
Коментиран от #10
09:09 05.05.2026
6 Фен
09:10 05.05.2026
7 ВИНОВЕН Е ЦАРЯ
09:10 05.05.2026
8 Трол
09:11 05.05.2026
9 овцете
09:12 05.05.2026
10 Абе
До коментар #5 от "Васко жабата и Цеца мецата":Щото па желю беше много свестен.
09:13 05.05.2026
11 Не беше грешка
09:13 05.05.2026
12 Механик
СДС дойде на власт, като алтернатива на БКП, която по това време бе преяла с власт. Царя дойде, като алтернатива на СДС-БСП. Бойко дойде като алтернатива на СДС+БСП+ДПС.
Сега на власт идва Р. Радев. Той идва като алтернатива на всички изброени по-горе. Но кажете ми кой от изброените по-горе, като дойде на власт направи нещо реално за хората?
Не очаквайте от Радев нищо. Прекалено е зависим и страхлив, за да се опълчи на "посолство"-то или на урсулите.
Надявам се че няма толкова наивни хора, които да вярват, че ако Радев можеше да промени нещо, той щеше да бъде оставен да победи на изборите.
Коментиран от #22, #25
09:14 05.05.2026
13 Факт
09:14 05.05.2026
14 Ганя Путинофила
09:17 05.05.2026
15 Копейкин
09:18 05.05.2026
16 Въпрос
Така излиза, че всеки загубил е виновен.
Виновни са ББ и ДП с арогантното си поведение, алчност и преяждане с власт.
09:18 05.05.2026
17 Астолог
Коментиран от #26
09:19 05.05.2026
18 Хмм
09:20 05.05.2026
19 По Скоро
09:21 05.05.2026
20 Гоше,
До коментар #2 от "гошо":сто плюса за тебе.
Но се полях се кафе, да знаеш.
09:21 05.05.2026
21 Не помните
09:22 05.05.2026
22 Масова приматизация
До коментар #12 от "Механик":Юпитата на царя, превалутираха външния дълг в евро, което беше предпоставка за влизане в ЕС, обаче в големите партии винаги успяват да се набутат разни номенклатури на ДС и БКП, които да нанесат непоправими щети, като Нефтохимик, мариците, Козлодуй и Белене.
09:25 05.05.2026
23 Стеф
Пълни глупости!
Разгащеност простак и крадец определяше всичко, подкрепен от евро клептоманите!
09:26 05.05.2026
24 Егоглупост
09:26 05.05.2026
25 Хмм
До коментар #12 от "Механик":СДС дойде на власт след майдан, техните наследници опитаха и сега, но вече са компрометирани
09:28 05.05.2026
26 Кенеф16
До коментар #17 от "Астолог":Пилотите на изтребители, трябва да имат 360° 3D мислене и да реагират бързо, иначе и парашута не може да им помогне.
09:28 05.05.2026