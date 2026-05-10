Кирил Петков: Искат да скарат Радев и свободната опозиция, за да се забрави за тандема Борисов-Пеевски

10 Май, 2026 19:36, обновена 10 Май, 2026 18:48

Маршът на хамелеоните започна с пълна сила, смята бившият премиер

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Маршът на хамелеоните започна с пълна сила.

И тук не говоря за политическите играчи, а за политическата инфраструктура на олигархията — олигарси хамелеони, жълти медии - хамелеони „независими“ анализатори - хамелеони.

С интерес отворих ПИК: нито една негативна статия срещу „Прогресивна България“. В „Епицентър“ същото. А Валерия Велева вече хвали Радев.

Колко бързо сменят цвета си. Като чувствителни ветропоказатели. И всичко това с една ясна цел: Радев да бъде скаран с хората, с които все още има шанс да бъде избран нормален Висш съдебен съвет и нов нормален главен прокурор.

Затова и заглавията в жълтите медии са толкова внимателно подбрани:

„Иво Христов каза истината: ППДБ са с отпаднала необходимост.“

„Петър Витанов с горещ коментар: ПП или ДБ няма да ни подкрепят за съдебната реформа, защото искат монопол над нея.“

„Парламентът няма да има лятна ваканция, няма да се ратифицира споразумението с Украйна.“

Целта е очевидна: най-големият проблем да престане да бъде Пеевски и Борисов вместо това да започнат войни между управляващи и свободна опозиция.

А междувременно Борисов стои тих, Пеевски — още по-тих, гледат от първия ред като агънца, които все едно вчера са се родили… хрисими… разбиращи…

Да, хората от ПБ направиха няколко сериозни гафa за кратко време. А ехидни интервюта като това на Иво Христов само наливат масло в огъня. Но някой трябва да напомни от прогресивните хора в Прогресивна България като Иван Демерджиев, Пеканов и останалите в тази група нещо много ясно:

Проблемът не са свободните хора в свободната опозиция. Не са хората с европейска ориентация. Проблемът е моделът „Борисов – Пеевски“. И той трябва да бъде изтръгнат, преди политическите идеолози да започнат да развиват еволюционните си теории по телевизиите.

Ако това не бъде разбрано бързо, маршът на хамелеоните ще се засилва. С една единствена цел: ПБ да забрави защо се появи, какво обещаваше и срещу какво уж се бореше.

Без нормален Висш съдебен съвет няма да има разграждане на олигархичния модел. А ако това бъде пропуснато, ще се окаже и началото на края.

Време е за бърза корекция на поведението, на фокуса и на политическия инстинкт. Иначе маршът на хамелеоните ще заведе ПБ точно там, откъдето връщане няма.

Текстът е публикуван във Фейсбук


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    19 18 Отговор
    Уморена Кака Лена,гладна хиена,
    във кабинета влизам аз,във този час.
    Ще говоря с бизнесмена-Киро шоумена,
    че говорител ставам аз.

    Със мустаци натъкмена,бойно пременена
    без пукнат грош във джоба аз,във този час.
    Да говоря с бизнесмена-Киро шоумена,
    че важна дама ставам аз.

    Министерските палати, вече са ми познати
    Нощи омайни,купони безкрайни
    и с Наско пуших до зори.
    Обещаха ми заплати ,а само кревати

    Мандрасаха ме в чужбина,не ми се размина,
    и в този час загубих аз блян и мечти.
    Уморена Кака Лена със амбиции заредена
    Като хищна хиена ,устремена.

    Говорител натъкмена със валута въоръжена,
    че важна дама стана тя.
    Уморена Кака Лена във Фалкона натъкмена,
    към Солун бързо литвам аз,във този час.

    Ще вечерям с бизнесмена Киро шоумена
    че самолета вдигам аз .
    Ах ми нети ма взимети ,на тези парапети
    В апартамент ще вляза аз,във този час.

    Да уредят далавера с Киро премиера,
    че баджанаци правя аз.
    Министерските палати, вече са ми познати
    Нощи омайни, купони безкрайни,
    пици с кристали до зори.

    Обещаха ми заплати,а само кревати,тез кревати.
    Мандрасаха ме в чужбина,не ми се размина,
    И в този час загубих аз блян и мечти.

    Коментиран от #27, #41

    18:49 10.05.2026

  • 2 Абе

    29 10 Отговор
    Киро и Лена не разбраха ли, че Кокорчо им взе партията из под носа?

    18:50 10.05.2026

  • 3 Радев-Йотова

    19 15 Отговор
    Предстои пълно демонтиране на моделът Борисов-Пеевски! А ти ще наденеш раиран костюм, че много ти отива.

    18:51 10.05.2026

  • 4 лечение

    16 23 Отговор
    По-голяма глупост от това да свържеш ген. Б. Борисов с Дилянчо не можа ли да измислиш? Това Решетников ли те инструктира да бръщолевиш ...

    Коментиран от #26

    18:51 10.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    24 10 Отговор
    Един човек който е умрял,той не знае че е умрял ,болката е за другите , същото е когато си пр0ст(Киру)

    18:51 10.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    20 7 Отговор
    ПП и ДБ постоянно псуваха Радев

    18:52 10.05.2026

  • 8 Кирче

    25 7 Отговор
    тотал щета си
    продавай Козунаци
    и друго хич и не ти е работа

    18:52 10.05.2026

  • 9 Сталин

    21 9 Отговор
    За Киру да е глупак е професия

    18:52 10.05.2026

  • 10 Сталин

    15 9 Отговор
    Кире как е дъщерята Парапетка,чуваме не си плащал издръжка

    18:54 10.05.2026

  • 11 Соня

    15 8 Отговор
    Асен Василев може да се окаже вожд без племе или политически лидер с глинени крака, сочат последните събития в партията. Сериозен бунт зрее в недрата на формацията заради ината му да не търси консенсус с партньорите от "Демократична България" и последвалия разрив в голямата коалиция.

    18:55 10.05.2026

  • 12 Дориана

    9 19 Отговор
    Радев е достатъчно умен , интелигентен много над нивото на Борисов и Пеевски за да се остави на който и да е било с нечисти помисли изживяващи се като последните защитници на корупцията мафията и зависимостите.

    Коментиран от #20, #23

    18:56 10.05.2026

  • 13 Пич

    17 7 Отговор
    Тотален паветен кретенизъм на бившите ни украински политици!!! Те дори не носеха значки с българско знаме, а с украинско! Та, аз бих ги смачкал тотално, и бих си сложил мой президент!!! Защо си мислят, че Радев няма да го направи, а ще им пусне фандък?! Трябва да е много глупав, за да го направи! А той не е!!! Посече им фантазиите за стари техни министри в управлението, и изхвърли всички ПП и ГЕРБ некадърници! Сега трябва да започне разследване на управлението им!!!

    18:58 10.05.2026

  • 14 Дзак

    10 2 Отговор
    Какво ви пречат тези хамелеони, да подкрепите в парламента промени в съдебната власт? Всъщност може да има подкрепата и от други партии. Тогава автоматично ще оттеглите ли този подкрепа?

    18:58 10.05.2026

  • 15 Отвратен

    12 6 Отговор
    Аман от такива европейци!

    18:58 10.05.2026

  • 16 Искат да обръснат кирчо

    14 5 Отговор
    да го вкарат пак на цирковото шоу

    19:00 10.05.2026

  • 17 Ройтерс

    7 4 Отговор
    Пример за хамелеон е и земноводния сайт,който от 1-2 години е пълен бокл0к!

    19:00 10.05.2026

  • 18 Дончо

    14 4 Отговор
    Кирето иска ПП да л..ижат топките на ПБ

    19:00 10.05.2026

  • 19 Шоп

    11 3 Отговор
    Бе тва ако не мислите за ББ и ДП можете ли да правите секс

    19:05 10.05.2026

  • 20 Мунчо

    8 10 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Нищо подобно уважаема и много скоро ще го разберат всички тези, които му гласуваха доверие! Само вижте тези, които са около него и за по-прозорливите няма да е трудно да разберат, че нито ще е "спасител", нито предводител за промяната, а ще бъде използван и изхвърлен като ненужна вещ.....а пък вие си мечтайте, то поне мечтите са безплатни... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #45

    19:05 10.05.2026

  • 21 Този олигофрен

    12 3 Отговор
    Пак изпълзя да дрънка глупости

    19:10 10.05.2026

  • 22 нннн

    6 5 Отговор
    Прав е. Наистина се забелязва засиленото отразяване в медиите на противоречията, разногласията и гафовете между ,,Прогресивна България" от една страна и ПП, ДБ и Възраждане от друга. А те трябва да се обединят поне за разграждане на досегашния модел.

    Коментиран от #24

    19:10 10.05.2026

  • 23 Много умен

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    няма що ! Дадоха му пари , направиха МУ партия и го сложиха начело като кукла , за да не кажа като чучело . Като гледам с какви хора се е обградил и ми става тъжно . Смяташ ли , че той ще има думата в тази , която не е създал . А като тръгне да бори олигархията вместо да и се отчита и да плаща , не знам какво ще става !

    19:14 10.05.2026

  • 24 Игнат

    8 6 Отговор

    До коментар #22 от "нннн":

    Моля те , обясни какъв е модела Пеевски - Борисов ! задавам този въпрос от години и никой не казва . Сега като дойде модела Радко , какво ще говорите ?

    19:16 10.05.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    9 2 Отговор
    Киро простия, пак си отваря устата и предизвиква само отвращение....

    19:18 10.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Така е нека да се помни какво е било и какви ги вършиха!
    🤣🤣🤣

    19:21 10.05.2026

  • 28 Иванчо+Марийка

    5 2 Отговор
    ДБ, които седяха в скута и на двете прасета са винивни за всико. Те освен да лаят нищо друго не правят.

    19:21 10.05.2026

  • 29 Ташунко сапа

    4 3 Отговор
    Еднопосочен за Канадата. И не се връщай.

    19:23 10.05.2026

  • 30 Това са фактите

    3 2 Отговор
    Имена и документи...честито

    19:24 10.05.2026

  • 31 Гост

    4 3 Отговор
    Стоят двамата като пръцнали в маршрутка. Хубаво е ,че го видях това. Мистър кеш бил, а? Хубаво ги сложи на място. Чакат просто кога ще започнат ударите, друго няма какво да правят, ако не отидат в парламента още по зле. Насади ги яко.

    19:27 10.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 1223

    2 1 Отговор
    Тоз ми прилича на Сач!

    19:30 10.05.2026

  • 36 2242

    3 1 Отговор
    Тарамбука

    19:32 10.05.2026

  • 37 Как

    5 0 Отговор
    Кака Валерия дълго време въртя с….. баници на Доган докато не и би шута!

    19:35 10.05.2026

  • 38 Любомир

    4 1 Отговор
    Тоя освен кордони, Борисовци и Пеевци друго нищо не е казал. Нищо позитивно и нищо градивно. Единственото омраза и пак омраза.

    19:36 10.05.2026

  • 39 Мама му

    1 0 Отговор
    Това наистина е ненормално.

    19:43 10.05.2026

  • 40 Айде бе

    2 1 Отговор
    Този защо не е в затвора да чука камъни!??

    Неговата охрана махнаха ли я или още убива хора по пътищата!???

    19:54 10.05.2026

  • 41 Толкоз

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ти е чалгарския мозък

    19:57 10.05.2026

  • 42 ППДБ

    1 1 Отговор
    Бяха използвани за създаване на Румен Радев и това правителство. Бяха използвани, като ...... От Москва и тукашната червена мафия. Използваха ни като пълни глупаци... както каза един политик от България

    20:21 10.05.2026

  • 43 Вие

    1 0 Отговор
    Продължавайте да крякате, Пеевски-Борисов

    20:24 10.05.2026

  • 44 Хмм

    1 0 Отговор
    и това го казва петков, дето в сглобката си беше поставил за цел да изпере борисови пеевски, правителството вече действа, Сарафов подаде оставка, не при техния министър, а след победата на Радев, свалиха шефа на ДАНС веднага след като положиха клетва, ВСС ще бъде избран с гласовете на ГЕРБ, а мирчев да си мечтае че може да командва Радев като партиен секретар

    20:28 10.05.2026

  • 45 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мунчо":

    Продължавай да разясняваш какъв е планът на статуквото и може вас да ви захвърлят на края.

    20:30 10.05.2026