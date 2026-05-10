Кирил Петков: Искат да скарат Радев и свободната опозиция, за да се забрави за тандема Борисов-Пеевски

Маршът на хамелеоните започна с пълна сила.

И тук не говоря за политическите играчи, а за политическата инфраструктура на олигархията — олигарси хамелеони, жълти медии - хамелеони „независими“ анализатори - хамелеони.

С интерес отворих ПИК: нито една негативна статия срещу „Прогресивна България“. В „Епицентър“ същото. А Валерия Велева вече хвали Радев.

Колко бързо сменят цвета си. Като чувствителни ветропоказатели. И всичко това с една ясна цел: Радев да бъде скаран с хората, с които все още има шанс да бъде избран нормален Висш съдебен съвет и нов нормален главен прокурор.

Затова и заглавията в жълтите медии са толкова внимателно подбрани:

„Иво Христов каза истината: ППДБ са с отпаднала необходимост.“

„Петър Витанов с горещ коментар: ПП или ДБ няма да ни подкрепят за съдебната реформа, защото искат монопол над нея.“

„Парламентът няма да има лятна ваканция, няма да се ратифицира споразумението с Украйна.“

Целта е очевидна: най-големият проблем да престане да бъде Пеевски и Борисов вместо това да започнат войни между управляващи и свободна опозиция.

А междувременно Борисов стои тих, Пеевски — още по-тих, гледат от първия ред като агънца, които все едно вчера са се родили… хрисими… разбиращи…

Да, хората от ПБ направиха няколко сериозни гафa за кратко време. А ехидни интервюта като това на Иво Христов само наливат масло в огъня. Но някой трябва да напомни от прогресивните хора в Прогресивна България като Иван Демерджиев, Пеканов и останалите в тази група нещо много ясно:

Проблемът не са свободните хора в свободната опозиция. Не са хората с европейска ориентация. Проблемът е моделът „Борисов – Пеевски“. И той трябва да бъде изтръгнат, преди политическите идеолози да започнат да развиват еволюционните си теории по телевизиите.

Ако това не бъде разбрано бързо, маршът на хамелеоните ще се засилва. С една единствена цел: ПБ да забрави защо се появи, какво обещаваше и срещу какво уж се бореше.

Без нормален Висш съдебен съвет няма да има разграждане на олигархичния модел. А ако това бъде пропуснато, ще се окаже и началото на края.

Време е за бърза корекция на поведението, на фокуса и на политическия инстинкт. Иначе маршът на хамелеоните ще заведе ПБ точно там, откъдето връщане няма.

Текстът е публикуван във Фейсбук