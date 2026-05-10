Кирил Петков: Искат да скарат Радев и свободната опозиция, за да се забрави за тандема Борисов-Пеевски

Маршът на хамелеоните започна с пълна сила.
И тук не говоря за политическите играчи, а за политическата инфраструктура на олигархията — олигарси хамелеони, жълти медии - хамелеони „независими“ анализатори - хамелеони.
С интерес отворих ПИК: нито една негативна статия срещу „Прогресивна България“. В „Епицентър“ същото. А Валерия Велева вече хвали Радев.
Колко бързо сменят цвета си. Като чувствителни ветропоказатели. И всичко това с една ясна цел: Радев да бъде скаран с хората, с които все още има шанс да бъде избран нормален Висш съдебен съвет и нов нормален главен прокурор.
Затова и заглавията в жълтите медии са толкова внимателно подбрани:
„Иво Христов каза истината: ППДБ са с отпаднала необходимост.“
„Петър Витанов с горещ коментар: ПП или ДБ няма да ни подкрепят за съдебната реформа, защото искат монопол над нея.“
„Парламентът няма да има лятна ваканция, няма да се ратифицира споразумението с Украйна.“
Целта е очевидна: най-големият проблем да престане да бъде Пеевски и Борисов вместо това да започнат войни между управляващи и свободна опозиция.
А междувременно Борисов стои тих, Пеевски — още по-тих, гледат от първия ред като агънца, които все едно вчера са се родили… хрисими… разбиращи…
Да, хората от ПБ направиха няколко сериозни гафa за кратко време. А ехидни интервюта като това на Иво Христов само наливат масло в огъня. Но някой трябва да напомни от прогресивните хора в Прогресивна България като Иван Демерджиев, Пеканов и останалите в тази група нещо много ясно:
Проблемът не са свободните хора в свободната опозиция. Не са хората с европейска ориентация. Проблемът е моделът „Борисов – Пеевски“. И той трябва да бъде изтръгнат, преди политическите идеолози да започнат да развиват еволюционните си теории по телевизиите.
Ако това не бъде разбрано бързо, маршът на хамелеоните ще се засилва. С една единствена цел: ПБ да забрави защо се появи, какво обещаваше и срещу какво уж се бореше.
Без нормален Висш съдебен съвет няма да има разграждане на олигархичния модел. А ако това бъде пропуснато, ще се окаже и началото на края.
Време е за бърза корекция на поведението, на фокуса и на политическия инстинкт. Иначе маршът на хамелеоните ще заведе ПБ точно там, откъдето връщане няма.
Текстът е публикуван във Фейсбук
1 Сталин
във кабинета влизам аз,във този час.
Ще говоря с бизнесмена-Киро шоумена,
че говорител ставам аз.
Със мустаци натъкмена,бойно пременена
без пукнат грош във джоба аз,във този час.
Да говоря с бизнесмена-Киро шоумена,
че важна дама ставам аз.
Министерските палати, вече са ми познати
Нощи омайни,купони безкрайни
и с Наско пуших до зори.
Обещаха ми заплати ,а само кревати
Мандрасаха ме в чужбина,не ми се размина,
и в този час загубих аз блян и мечти.
Уморена Кака Лена със амбиции заредена
Като хищна хиена ,устремена.
Говорител натъкмена със валута въоръжена,
че важна дама стана тя.
Уморена Кака Лена във Фалкона натъкмена,
към Солун бързо литвам аз,във този час.
Ще вечерям с бизнесмена Киро шоумена
че самолета вдигам аз .
Ах ми нети ма взимети ,на тези парапети
В апартамент ще вляза аз,във този час.
Да уредят далавера с Киро премиера,
че баджанаци правя аз.
Министерските палати, вече са ми познати
Нощи омайни, купони безкрайни,
пици с кристали до зори.
Обещаха ми заплати,а само кревати,тез кревати.
Мандрасаха ме в чужбина,не ми се размина,
И в този час загубих аз блян и мечти.
Коментиран от #27, #41
18:49 10.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кирче
продавай Козунаци
и друго хич и не ти е работа
18:52 10.05.2026
12 Дориана
Коментиран от #20, #23
18:56 10.05.2026
20 Мунчо
До коментар #12 от "Дориана":Нищо подобно уважаема и много скоро ще го разберат всички тези, които му гласуваха доверие! Само вижте тези, които са около него и за по-прозорливите няма да е трудно да разберат, че нито ще е "спасител", нито предводител за промяната, а ще бъде използван и изхвърлен като ненужна вещ.....а пък вие си мечтайте, то поне мечтите са безплатни... 🤣🤣🤣
Коментиран от #45
19:05 10.05.2026
23 Много умен
До коментар #12 от "Дориана":няма що ! Дадоха му пари , направиха МУ партия и го сложиха начело като кукла , за да не кажа като чучело . Като гледам с какви хора се е обградил и ми става тъжно . Смяташ ли , че той ще има думата в тази , която не е създал . А като тръгне да бори олигархията вместо да и се отчита и да плаща , не знам какво ще става !
19:14 10.05.2026
24 Игнат
До коментар #22 от "нннн":Моля те , обясни какъв е модела Пеевски - Борисов ! задавам този въпрос от години и никой не казва . Сега като дойде модела Радко , какво ще говорите ?
19:16 10.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 az СВО Победа 81
До коментар #1 от "Сталин":Така е нека да се помни какво е било и какви ги вършиха!
🤣🤣🤣
19:21 10.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Айде бе
Неговата охрана махнаха ли я или още убива хора по пътищата!???
19:54 10.05.2026
41 Толкоз
До коментар #1 от "Сталин":Ти е чалгарския мозък
19:57 10.05.2026
45 Браво
До коментар #20 от "Мунчо":Продължавай да разясняваш какъв е планът на статуквото и може вас да ви захвърлят на края.
20:30 10.05.2026