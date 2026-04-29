Боян Рашев: Потенциалният разпад на ОПЕК може радикално да свали цените на нефта

Напускането на ОАЕ е изключително силен удар за ОПЕК. ОАЕ е сред малкото страни със значим неизползван капацитет за добив. В организацията винаги е имало много търкания, но днес де-факто се води война между някои страни-членки. Освен това силата ѝ бе силно ограничена от шистовата революция в САЩ и бързия напредък на добива в Южна Америка. Много вероятно ми се вижда Венецуела и Иран да бъдат следващите напускащи.
Ако човек погледне историческото развитие на цените на нефта, веднага прави впечатление как те излитат нагоре след създаването и укрепването на ОПЕК (70-те). Форматът ОПЕК+ (с Русия) временно подсили организацията, но страните-членки имат толкова противоречиви интереси, че май няма да я бъде.
Цените на нефта ще останат високи известно време покрай войната в Персийския залив, но в по-дългосрочен план ще спаднат, особено ако един от най-вредните картели на планетата се разпадне.
Това не е препоръка за инвестиции.
5 И аз мисля
До коментар #1 от "Последния Софиянец":че арабите няма да започнат да подаряват.
Те са най-големите търговци от зората на човечеството.
Когато не се пазариш с търговец в арабския свят той започва да те гледа като жертва и след приключване на сделката доволно под риба ръце и Наум те нарича будала
13:21 29.04.2026
