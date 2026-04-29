Боян Рашев: Потенциалният разпад на ОПЕК може радикално да свали цените на нефта

29 Април, 2026 13:01 830 8

Много вероятно ми се вижда Венецуела и Иран да бъдат следващите напускащи

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Боян Рашев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Напускането на ОАЕ е изключително силен удар за ОПЕК. ОАЕ е сред малкото страни със значим неизползван капацитет за добив. В организацията винаги е имало много търкания, но днес де-факто се води война между някои страни-членки. Освен това силата ѝ бе силно ограничена от шистовата революция в САЩ и бързия напредък на добива в Южна Америка. Много вероятно ми се вижда Венецуела и Иран да бъдат следващите напускащи.

Ако човек погледне историческото развитие на цените на нефта, веднага прави впечатление как те излитат нагоре след създаването и укрепването на ОПЕК (70-те). Форматът ОПЕК+ (с Русия) временно подсили организацията, но страните-членки имат толкова противоречиви интереси, че май няма да я бъде.

Цените на нефта ще останат високи известно време покрай войната в Персийския залив, но в по-дългосрочен план ще спаднат, особено ако един от най-вредните картели на планетата се разпадне.

Това не е препоръка за инвестиции.

Снимка: Фейсбук/Боян Рашев


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Арабите не ядат 🍅🍅🍅 с колците

    Коментиран от #5

    13:02 29.04.2026

  • 2 ООрана държава

    3 1 Отговор
    При позитивни или негативни новини петрола само скача, минаеа време докато се успокой пазара и се балансират нещата

    13:04 29.04.2026

  • 3 провинциалист

    5 1 Отговор
    Убеден съм, че нашите юнаци ще намерят начин да увеличат цената на горивото за крайния потребител.

    13:08 29.04.2026

  • 4 Павел Пенев

    8 1 Отговор
    В Опек + членува и Русия и излизането на ОАЕ няма да повлияе по никакъв начин,макар че САЩ много искат да се разпадне тази организация и те да диктуват пазара на петрол. Това няма да стане господа кравари.

    13:13 29.04.2026

  • 5 И аз мисля

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    че арабите няма да започнат да подаряват.
    Те са най-големите търговци от зората на човечеството.
    Когато не се пазариш с търговец в арабския свят той започва да те гледа като жертва и след приключване на сделката доволно под риба ръце и Наум те нарича будала

    13:21 29.04.2026

  • 6 хикс

    0 3 Отговор
    Поните ли моята прогноза....под 60 долара

    13:27 29.04.2026

  • 7 си дзън

    1 0 Отговор
    ОПЕК+ става на ОПЕК-

    13:41 29.04.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Това е целта . Маскалия да надуе кавала.

    13:52 29.04.2026