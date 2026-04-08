Северна Корея изстреля балистични ракети към Японско море

Северна Корея изстреля днес балистични ракети с малък обсег към Японско море, съобщи южнокорейската армия, цитирана от Йонхап, предаде БТА.
В изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея се посочва, че ракетите са изстреляни от района на град Вонсан в около 08:50 часа местно време (02:50 часа българско време) и са прелетели близо 240 километра. Северна Корея изстрелва балистични ракети за четвърти път от началото на годината.
"Нашата армия внимателно наблюдава различните ходове на Северна Корея... и е в готовност да отговори на всякаква провокация с превъзхождащи по сила действия", пише в изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея.
По-рано Сеул съобщи, че вчера сутринта севернокорейската армия е изстреляла "неидентифициран снаряд" и че в момента разузнаванията на Южна Корея и САЩ анализират случая.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИМЧО Е ГОТИН
Коментиран от #11, #12, #13
10:06 08.04.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #3, #7, #10
10:11 08.04.2026
3 Батка
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":те и бананите вече станаха по 4 лева (2 евро) на примоция
10:13 08.04.2026
4 Зевзек
Лудия Кимчо си стреля на воля пък нашите козячета и господарите им от "великото" НАТО само мъцат и не смеят нищо да направят че има ядрени оръжия и не става за "демократизиране" - скоро и Иран няма да става и за това се напъват сега ама нещо настъпаха мотиката.
10:14 08.04.2026
5 Серно курейче
Коментиран от #8, #9
10:14 08.04.2026
6 Кимчо Водородния
10:15 08.04.2026
7 Българин
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ами на маймуните от колониите само банани им се полагат стига да са верни маймуни. А нашите евроатлантици и козячета са много верни така че всеки получава по един банан.
10:17 08.04.2026
8 Запознат
До коментар #5 от "Серно курейче":Така си мислиш щото от посолството така ти казаха - даже по добре живеят от нашата кочина.
Коментиран от #14
10:19 08.04.2026
9 Зевзек
До коментар #5 от "Серно курейче":Най-бедната държава в света е доминиканската република а техните управляващи са първи приятели на краварите.
10:21 08.04.2026
10 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Имате банани и децата ви са със среден ръст 185. В Северна Корея възрастните са със среден ръст 155.
Каквито и глупости да говорите това е нещо, което не може да се скрие. Когато народът е недохранен е нисък, хилав и дребен. Северна Корея е държава на лилипути. Дори в последните години младите китайци се издължиха. Южнокорейците отдавна са дългучи, а Северна Корея - Островът на Гъливер с лилипутите.
Коментиран от #15, #16, #17
10:25 08.04.2026
12 Радио Пхенян
До коментар #1 от "КИМЧО Е ГОТИН":Половината бюджет на Северна Корея е за храна на Кимчо, останалата половина за всичко останали нужди на населението на Северния Корея.
10:26 08.04.2026
13 44888
До коментар #1 от "КИМЧО Е ГОТИН":С една дума PALIACHO
10:27 08.04.2026
14 Говорит Русское пасол
До коментар #8 от "Запознат":В България важи само руското посолство.
Коментиран от #18
10:28 08.04.2026
15 Хихихи
До коментар #10 от "Ха ха ха ха":Здравната организация публикува данни за Източна Европа - колкото по- високи и по наднормени ставаме, толкова с по къс акъл ставаме.
Справка -ти.
10:29 08.04.2026
16 Запознат
До коментар #10 от "Ха ха ха ха":"Южнокорейците отдавна са дългучи"
Трябва да се лъже яко че да има какво да се яде нали? Дългучи стават на запад защото храните масово са пълни с хормони с които тъпчат животните. Младите са като бройлери - станал 2 метра в 8-ми клас а пък няма сила едно коремно да направи.
10:31 08.04.2026
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #10 от "Ха ха ха ха":Децата в България са с наднормено тегло Ходят като крокодили и са с ментални увреждания
10:32 08.04.2026
18 Запознат
До коментар #14 от "Говорит Русское пасол":Бе аз не съм чувал от руското посолство да назначават началници на служби или пък да одобряват министри или пък да нареждат да приемаме руски военни самолети на гражданско летище. Не съм чувал да има руски НПО-та които да превеждат редовно грантове "за справяне с американското влияние".
Ама за американското съм чувал.
10:36 08.04.2026
19 Военна тайна
Коментиран от #20
10:38 08.04.2026
20 Невоенна тайна
До коментар #19 от "Военна тайна":Ами то пълна загадка е за учените как нашите козячета успяват да пазят равновесие само с две мозъчни клетки.
Коментиран от #21
10:41 08.04.2026
21 Безмозъчни
До коментар #20 от "Невоенна тайна":И ние ви се чудим с какъв акъл взривявахте църкви обирахте мандри избивахте духовници и интелигенцията на България а в днешно време не слизате от амбразурата да защитавате диктатори и терористи
11:15 08.04.2026