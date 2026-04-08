Северна Корея изстреля балистични ракети към Японско море

8 Април, 2026 10:05 941 21

Северна Корея изстрелва балистични ракети за четвърти път от началото на годината

Северна Корея изстреля балистични ракети към Японско море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея изстреля днес балистични ракети с малък обсег към Японско море, съобщи южнокорейската армия, цитирана от Йонхап, предаде БТА.

В изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея се посочва, че ракетите са изстреляни от района на град Вонсан в около 08:50 часа местно време (02:50 часа българско време) и са прелетели близо 240 километра. Северна Корея изстрелва балистични ракети за четвърти път от началото на годината.

"Нашата армия внимателно наблюдава различните ходове на Северна Корея... и е в готовност да отговори на всякаква провокация с превъзхождащи по сила действия", пише в изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея.

По-рано Сеул съобщи, че вчера сутринта севернокорейската армия е изстреляла "неидентифициран снаряд" и че в момента разузнаванията на Южна Корея и САЩ анализират случая.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИМЧО Е ГОТИН

    33 3 Отговор
    ДОСТОЕН ЗА УВАЖЕНИЕ.НЕ МУ ПУКА ОТ НИКОЙ.

    Коментиран от #11, #12, #13

    10:06 08.04.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    29 3 Отговор
    Здравейте деца на демокрацията Това което Ким изстрелва на учения Ние го нямаме на чертеж Важно е че имаме банани

    Коментиран от #3, #7, #10

    10:11 08.04.2026

  • 3 Батка

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    те и бананите вече станаха по 4 лева (2 евро) на примоция

    10:13 08.04.2026

  • 4 Зевзек

    19 1 Отговор
    "Северна Корея изстрелва балистични ракети за четвърти път от началото на годината"

    Лудия Кимчо си стреля на воля пък нашите козячета и господарите им от "великото" НАТО само мъцат и не смеят нищо да направят че има ядрени оръжия и не става за "демократизиране" - скоро и Иран няма да става и за това се напъват сега ама нещо настъпаха мотиката.

    10:14 08.04.2026

  • 5 Серно курейче

    4 19 Отговор
    Ракети и калашници имаме повече от всички ама живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Коментиран от #8, #9

    10:14 08.04.2026

  • 6 Кимчо Водородния

    21 1 Отговор
    Ще си пускам ракети и деля атома, където, когато и колкото си искам!

    10:15 08.04.2026

  • 7 Българин

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ами на маймуните от колониите само банани им се полагат стига да са верни маймуни. А нашите евроатлантици и козячета са много верни така че всеки получава по един банан.

    10:17 08.04.2026

  • 8 Запознат

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Серно курейче":

    Така си мислиш щото от посолството така ти казаха - даже по добре живеят от нашата кочина.

    Коментиран от #14

    10:19 08.04.2026

  • 9 Зевзек

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Серно курейче":

    Най-бедната държава в света е доминиканската република а техните управляващи са първи приятели на краварите.

    10:21 08.04.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Имате банани и децата ви са със среден ръст 185. В Северна Корея възрастните са със среден ръст 155.

    Каквито и глупости да говорите това е нещо, което не може да се скрие. Когато народът е недохранен е нисък, хилав и дребен. Северна Корея е държава на лилипути. Дори в последните години младите китайци се издължиха. Южнокорейците отдавна са дългучи, а Северна Корея - Островът на Гъливер с лилипутите.

    Коментиран от #15, #16, #17

    10:25 08.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Радио Пхенян

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "КИМЧО Е ГОТИН":

    Половината бюджет на Северна Корея е за храна на Кимчо, останалата половина за всичко останали нужди на населението на Северния Корея.

    10:26 08.04.2026

  • 13 44888

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "КИМЧО Е ГОТИН":

    С една дума PALIACHO

    10:27 08.04.2026

  • 14 Говорит Русское пасол

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "Запознат":

    В България важи само руското посолство.

    Коментиран от #18

    10:28 08.04.2026

  • 15 Хихихи

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха ха":

    Здравната организация публикува данни за Източна Европа - колкото по- високи и по наднормени ставаме, толкова с по къс акъл ставаме.
    Справка -ти.

    10:29 08.04.2026

  • 16 Запознат

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха ха":

    "Южнокорейците отдавна са дългучи"

    Трябва да се лъже яко че да има какво да се яде нали? Дългучи стават на запад защото храните масово са пълни с хормони с които тъпчат животните. Младите са като бройлери - станал 2 метра в 8-ми клас а пък няма сила едно коремно да направи.

    10:31 08.04.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха ха":

    Децата в България са с наднормено тегло Ходят като крокодили и са с ментални увреждания

    10:32 08.04.2026

  • 18 Запознат

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Говорит Русское пасол":

    Бе аз не съм чувал от руското посолство да назначават началници на служби или пък да одобряват министри или пък да нареждат да приемаме руски военни самолети на гражданско летище. Не съм чувал да има руски НПО-та които да превеждат редовно грантове "за справяне с американското влияние".

    Ама за американското съм чувал.

    10:36 08.04.2026

  • 19 Военна тайна

    2 9 Отговор
    С това тегло как се е качил в танка е пълна загадка По една кофа комбиниран фураж изяжда за подсилване

    Коментиран от #20

    10:38 08.04.2026

  • 20 Невоенна тайна

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Военна тайна":

    Ами то пълна загадка е за учените как нашите козячета успяват да пазят равновесие само с две мозъчни клетки.

    Коментиран от #21

    10:41 08.04.2026

  • 21 Безмозъчни

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Невоенна тайна":

    И ние ви се чудим с какъв акъл взривявахте църкви обирахте мандри избивахте духовници и интелигенцията на България а в днешно време не слизате от амбразурата да защитавате диктатори и терористи

    11:15 08.04.2026

