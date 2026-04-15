Генералният директор на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че Северна Корея засилва ядрения си капацитет, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Гроси каза пред журналисти в Сеул, че ядрения надзорен орган на ООН е установил бързо нарастване на активността в Центъра за ядрени изследвания "Йонбьон", включително на петмегаватовия реактор, инсталацията за преработка, реактор с лека вода и други съоръжения.

Генералният директор на МААЕ отбеляза, че Северна Корея вероятно разполага с няколко десетки ядрени бойни глави.

Северна Корея е извършила в неделя изпитания на стратегически крилати ракети и противокорабни ракети, в рамките на тестове за оперативна ефективност на ескадрения си миноносец "Чое Хьон", съобщи вчера официалната телеграфна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили, се казва в съобщението.

Изстреляни са били две стратегически крилати ракети и три противокорабни ракети, за да се провери интегрираната система за управление на въоръжението на кораба, да се отработят действията на екипажа в използването на ракети и да се изпита надеждността на навигационните системи на борда му, отбелязва КЦТА.