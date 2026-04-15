Генералният директор на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че Северна Корея засилва ядрения си капацитет, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Гроси каза пред журналисти в Сеул, че ядрения надзорен орган на ООН е установил бързо нарастване на активността в Центъра за ядрени изследвания "Йонбьон", включително на петмегаватовия реактор, инсталацията за преработка, реактор с лека вода и други съоръжения.
Генералният директор на МААЕ отбеляза, че Северна Корея вероятно разполага с няколко десетки ядрени бойни глави.
Северна Корея е извършила в неделя изпитания на стратегически крилати ракети и противокорабни ракети, в рамките на тестове за оперативна ефективност на ескадрения си миноносец "Чое Хьон", съобщи вчера официалната телеграфна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили, се казва в съобщението.
Изстреляни са били две стратегически крилати ракети и три противокорабни ракети, за да се провери интегрираната система за управление на въоръжението на кораба, да се отработят действията на екипажа в използването на ракети и да се изпита надеждността на навигационните системи на борда му, отбелязва КЦТА.
2 Успешна смяна на всички бакшиши копейки
Коментиран от #10, #13
07:54 15.04.2026
5 Европеец
Те за това не искат Иран да има ядрени бомби че няма да става за "демократизиране" - за това не позволяват и на окупираните държави като Германия, Италия и Япония да имат ядрени оръжия че ще ги изпуснат.
До къде стигнахме - Кимчо и евреите и Пакистан да имат ядрени оръжия пък "великата" Германия да няма.
07:56 15.04.2026
8 Ким
До коментар #4 от "Шопо":Не можем, Сорос.не ни дава.
Коментиран от #14
07:57 15.04.2026
9 На Шишко
До коментар #1 от "Казанлъшкия":лудия Риж му ходи на крака на място.
07:57 15.04.2026
10 Козяшка мъка
До коментар #2 от "Успешна смяна на всички бакшиши копейки":Колко процента от Иран завладяха господарите ти до сега - минаха ли онези 48 часа дето Техеран щеше да падне.
Коментиран от #12, #25
07:58 15.04.2026
12 Хаяско с токчетата
До коментар #10 от "Козяшка мъка":Говприш все са минали 5 г и са умряли един милион руснаци, пардон американци а президента се крие в бункер и праща двойници докато го издурват в 133 страни ахахахах
Коментиран от #16
08:00 15.04.2026
13 Вата такси
До коментар #2 от "Успешна смяна на всички бакшиши копейки":Никога повече бакшиш за президент.
Коментиран от #23
08:01 15.04.2026
14 Антитрол
До коментар #8 от "Ким":Сорос не дава на германци, италианци и японци че те са на негово подчинение - пред лудия Кимчо не върви.
08:02 15.04.2026
16 Козяшка мъка
До коментар #12 от "Хаяско с токчетата":Ти кажи как едни аятоласи наритаха господарите ти а не повтаряй опорките. За кой път перчема "побеждава" - 20-ти или 21 път.
Коментиран от #24
08:07 15.04.2026
17 Козяшка мъка
До коментар #15 от "Бъдете здрави и многоходови":Кого ще сменят - зеления ли?
08:09 15.04.2026
18 Наследствен комунизъм
Дядо, баща, син, внучка, 4 поколения гладуващ народ.
08:11 15.04.2026
24 Путлер такси
До коментар #16 от "Козяшка мъка":Умряха 2ма американци в Иран, копейка. Айде успешна смяна с таксито днес
08:50 15.04.2026
25 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #10 от "Козяшка мъка":Аз не завладявам, аз изсмуквам
08:59 15.04.2026
26 Госта..
До коментар #20 от "П. Петков":А-а не така "богоизбраните "не подлежат на контрол
09:29 15.04.2026