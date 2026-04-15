Северна Корея засилва ядрения си капацитет

15 Април, 2026 07:48 1 072 26

Генералният директор на МААЕ отбеляза, че Северна Корея вероятно разполага с няколко десетки ядрени бойни глави

Северна Корея засилва ядрения си капацитет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният директор на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че Северна Корея засилва ядрения си капацитет, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Гроси каза пред журналисти в Сеул, че ядрения надзорен орган на ООН е установил бързо нарастване на активността в Центъра за ядрени изследвания "Йонбьон", включително на петмегаватовия реактор, инсталацията за преработка, реактор с лека вода и други съоръжения.

Генералният директор на МААЕ отбеляза, че Северна Корея вероятно разполага с няколко десетки ядрени бойни глави.

Северна Корея е извършила в неделя изпитания на стратегически крилати ракети и противокорабни ракети, в рамките на тестове за оперативна ефективност на ескадрения си миноносец "Чое Хьон", съобщи вчера официалната телеграфна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили, се казва в съобщението.

Изстреляни са били две стратегически крилати ракети и три противокорабни ракети, за да се провери интегрираната система за управление на въоръжението на кораба, да се отработят действията на екипажа в използването на ракети и да се изпита надеждността на навигационните системи на борда му, отбелязва КЦТА.


Северна Корея
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казанлъшкия

    8 13 Отговор
    Лудият шишко няма друг шанс ,иначе той е следващият и го знае много добре.

    Коментиран от #9

    07:53 15.04.2026

  • 2 Успешна смяна на всички бакшиши копейки

    6 16 Отговор
    Путлер най-големият срам на планетата.

    Коментиран от #10, #13

    07:54 15.04.2026

  • 3 Ротшилд

    11 2 Отговор
    Това е антисемитизъм.и омраза

    07:55 15.04.2026

  • 4 Шопо

    16 3 Отговор
    Щом другаря Ким има ядрено оръжие значи и Иран има ядрено оръжие, нужен е само един Иранец да натисне копчето.

    Коментиран от #8

    07:56 15.04.2026

  • 5 Европеец

    16 1 Отговор
    Козячета какво става бе - лудия Кимчо си прави ядрени бомби и господарите ви не могат да го пипнат - не става за демократизиране. Даже перчема му ходи на гости предния мандат да пият чай.

    Те за това не искат Иран да има ядрени бомби че няма да става за "демократизиране" - за това не позволяват и на окупираните държави като Германия, Италия и Япония да имат ядрени оръжия че ще ги изпуснат.

    До къде стигнахме - Кимчо и евреите и Пакистан да имат ядрени оръжия пък "великата" Германия да няма.

    07:56 15.04.2026

  • 6 Ха Ха

    12 0 Отговор
    Дръжте Иран, че Северна Корея е вече изтървана. А какво да кажем за Пакистан, Индия...Все суверенни и независими от атлантическия ботуш държави

    07:56 15.04.2026

  • 7 Копейка такси

    2 12 Отговор
    Всички копейки са бакшиши. Хайде хубава смяна от мен днес 😂

    07:56 15.04.2026

  • 8 Ким

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Не можем, Сорос.не ни дава.

    Коментиран от #14

    07:57 15.04.2026

  • 9 На Шишко

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Казанлъшкия":

    лудия Риж му ходи на крака на място.

    07:57 15.04.2026

  • 10 Козяшка мъка

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Успешна смяна на всички бакшиши копейки":

    Колко процента от Иран завладяха господарите ти до сега - минаха ли онези 48 часа дето Техеран щеше да падне.

    Коментиран от #12, #25

    07:58 15.04.2026

  • 11 Некастрен Сап

    12 0 Отговор
    Каквото повикало такова се обадило това е резултат от агресивната политика на запада които разбира се са напълно невинни и другите са виновни за всичко.

    08:00 15.04.2026

  • 12 Хаяско с токчетата

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Козяшка мъка":

    Говприш все са минали 5 г и са умряли един милион руснаци, пардон американци а президента се крие в бункер и праща двойници докато го издурват в 133 страни ахахахах

    Коментиран от #16

    08:00 15.04.2026

  • 13 Вата такси

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Успешна смяна на всички бакшиши копейки":

    Никога повече бакшиш за президент.

    Коментиран от #23

    08:01 15.04.2026

  • 14 Антитрол

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ким":

    Сорос не дава на германци, италианци и японци че те са на негово подчинение - пред лудия Кимчо не върви.

    08:02 15.04.2026

  • 15 Бъдете здрави и многоходови

    0 6 Отговор
    Бакшиши, успешна смяна днес!

    Коментиран от #17

    08:02 15.04.2026

  • 16 Козяшка мъка

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хаяско с токчетата":

    Ти кажи как едни аятоласи наритаха господарите ти а не повтаряй опорките. За кой път перчема "побеждава" - 20-ти или 21 път.

    Коментиран от #24

    08:07 15.04.2026

  • 17 Козяшка мъка

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бъдете здрави и многоходови":

    Кого ще сменят - зеления ли?

    08:09 15.04.2026

  • 18 Наследствен комунизъм

    2 5 Отговор
    Севернокорейският пример:

    Дядо, баща, син, внучка, 4 поколения гладуващ народ.

    08:11 15.04.2026

  • 19 Ким Сен

    2 0 Отговор
    Евала КимчоТчънчо има и ти трябва да имаш .

    08:20 15.04.2026

  • 20 П. Петков

    5 0 Отговор
    Моного уважаемият ген. директор на МАЕ г-н Р. Гроси кога ще оповести как е завършила проверката на центъра за ядрени изпитания Димона в Израел и колко ядрени боеприпаса има еврейската държава? За да е актуален и всеобхватен. Все пак напрежение и дрункане на оръжие има в Близкия Изток, а не на Корейския полуостров.

    Коментиран от #26

    08:22 15.04.2026

  • 21 койдазнай

    0 1 Отговор
    С 5 мегавата реактор, могат да правят една бомба, като тая от Нагасаки годишно.

    08:25 15.04.2026

  • 22 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Дреме му на Ким, че Генералният Директор на МААЕ насъсква атлантическата глутница

    08:29 15.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Путлер такси

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Козяшка мъка":

    Умряха 2ма американци в Иран, копейка. Айде успешна смяна с таксито днес

    08:50 15.04.2026

  • 25 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Козяшка мъка":

    Аз не завладявам, аз изсмуквам

    08:59 15.04.2026

  • 26 Госта..

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "П. Петков":

    А-а не така "богоизбраните "не подлежат на контрол

    09:29 15.04.2026

