Премиерът Туск: Полша трябва да бъде включена в мирните преговори за Украйна

Полша трябва да бъде включена в преговорите, насочени към прекратяване на войната в Украйна, заяви днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Туск отправи този призив, след като лидерите на Великобритания, Германия и Франция се срещнаха в неделя с президента Володимир Зеленски в Лондон и казаха, че подкрепят преговорите за примирие.
Отсъствието на Туск от преговорите в Лондон породи въпроси във Варшава дали Полша не се изключва от процеса, докато западноевропейските сили се опитват да насочат Киев към преговори с Москва в близко бъдеще, отбелязва Ройтерс.
„Аз съм... много предпазлив по отношение на идеите, които се появяват в Западна Европа за започване на някакъв диалог или разговор с (руския президент Владимир) Путин относно Украйна възможно най-скоро“, заяви Туск на пресконференция.
Полша е твърд поддръжник на Украйна и неин източен съсед в продължаващата вече повече от четири години война срещу нахлуващите руски сили, като предоставя финансова и военна помощ на Киев. Полша се очертава и като една от страните с най-големи разходи за отбрана в НАТО.
В съвместно изявление в неделя британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон приветстваха призива на Зеленски за прекратяване на войната и предложението за пряк диалог между Украйна и Русия с активното участие на САЩ и Европа.
Туск изрази също така недоволство от групата „Е3“, която включва Великобритания, Франция и Германия, но не и другите европейски съюзници на Украйна.
„Разговарях с министър-председателя (на Италия) (Джорджия) Мелони, която не е очарована от съществуването на този формат“, каза полският премиер. „Всякакви споразумения, в които Полша не участва, няма да бъдат задължителни за Полша.“
Туск заяви, че „в близките дни“ ще се състои среща по въпроса за Украйна, в която ще участват Полша и Италия, както и Великобритания, Германия и Франция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #8, #9, #16
20:40 09.06.2026
2 На страната
20:41 09.06.2026
3 На страната
Коментиран от #13
20:42 09.06.2026
4 Полша
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е обезмездена с източногермански земи
20:42 09.06.2026
5 Доналд Дък, общественик
20:44 09.06.2026
6 Абе всички трябва да сте на преговорите
20:45 09.06.2026
7 хехе
20:45 09.06.2026
8 хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Я ходи чети какво се случва преди да те приемат в ЕС бе кръчмар. Колкото на алибегов е пипето а?
Абе вие вярно сте функционално неграмотни. Чети какво подписваш преди да те приемат в ЕС бе!
20:45 09.06.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а Кьонинсберг на кого е?
Коментиран от #20
20:45 09.06.2026
10 защо
20:45 09.06.2026
11 Гост
20:46 09.06.2026
12 Град София
20:47 09.06.2026
13 Някой трябва да пали пурите
До коментар #3 от "На страната":и да поднася кафето
20:48 09.06.2026
14 Тръмп подготвя сделка с Путин
В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
Така смята, че е честно и справедливо!
Коментиран от #19
20:49 09.06.2026
15 Колко Много Нахали
20:54 09.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мда
20:59 09.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Овчи,
До коментар #14 от "Тръмп подготвя сделка с Путин":Що Путлер прати Абрамович в Киев?Ммм?
Коментиран от #28
21:00 09.06.2026
20 На краставия
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ти братовчед.
21:01 09.06.2026
21 НРБ
Коментиран от #23, #25
21:01 09.06.2026
22 Хмммм.....
21:02 09.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бай Хасан и баба Пена:
21:04 09.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Баба Гошка
21:05 09.06.2026
27 ПУТИН ВИ КАЗА
21:07 09.06.2026
28 Говежди,
До коментар #19 от "Овчи,":Не го прати Путин . Зеленски го покани да предаде на Путин молбата си. Путин каза на Абрамович....не мога да те спра да идеш в Украйна. Тази новина навсякъде я написаха, преписана от УНИАН.
21:10 09.06.2026
29 5667
21:12 09.06.2026
30 Баба Гошка
21:15 09.06.2026
31 0407
До коментар #25 от "хаха":а ние Бгто 41 с Германия ,че обявихме война на САЩ и Англия.....била символична еб.....ти термина ,а 44 год. обявихме война и на ГЕРМАНИЯ....глей ти кви лупинги за това насекъде по света ни се възхищават....виаша дипломацияяяяяяяяяяя.....
21:21 09.06.2026
32 Някой
21:24 09.06.2026