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Премиерът Туск: Полша трябва да бъде включена в мирните преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Премиерът Туск: Полша трябва да бъде включена в мирните преговори за Украйна

9 Юни, 2026 20:39 670 32

  • полша-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд туск-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Полша е твърд поддръжник на Украйна и неин източен съсед в продължаващата вече повече от четири години война срещу нахлуващите руски сили, като предоставя финансова и военна помощ на Киев

Премиерът Туск: Полша трябва да бъде включена в мирните преговори за Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полша трябва да бъде включена в преговорите, насочени към прекратяване на войната в Украйна, заяви днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Туск отправи този призив, след като лидерите на Великобритания, Германия и Франция се срещнаха в неделя с президента Володимир Зеленски в Лондон и казаха, че подкрепят преговорите за примирие.

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Отсъствието на Туск от преговорите в Лондон породи въпроси във Варшава дали Полша не се изключва от процеса, докато западноевропейските сили се опитват да насочат Киев към преговори с Москва в близко бъдеще, отбелязва Ройтерс.

„Аз съм... много предпазлив по отношение на идеите, които се появяват в Западна Европа за започване на някакъв диалог или разговор с (руския президент Владимир) Путин относно Украйна възможно най-скоро“, заяви Туск на пресконференция.

Полша е твърд поддръжник на Украйна и неин източен съсед в продължаващата вече повече от четири години война срещу нахлуващите руски сили, като предоставя финансова и военна помощ на Киев. Полша се очертава и като една от страните с най-големи разходи за отбрана в НАТО.

В съвместно изявление в неделя британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон приветстваха призива на Зеленски за прекратяване на войната и предложението за пряк диалог между Украйна и Русия с активното участие на САЩ и Европа.

Туск изрази също така недоволство от групата „Е3“, която включва Великобритания, Франция и Германия, но не и другите европейски съюзници на Украйна.

„Разговарях с министър-председателя (на Италия) (Джорджия) Мелони, която не е очарована от съществуването на този формат“, каза полският премиер. „Всякакви споразумения, в които Полша не участва, няма да бъдат задължителни за Полша.“

Туск заяви, че „в близките дни“ ще се състои среща по въпроса за Украйна, в която ще участват Полша и Италия, както и Великобритания, Германия и Франция.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 9 Отговор
    Полша си иска Лвов.

    Коментиран от #4, #8, #9, #16

    20:40 09.06.2026

  • 2 На страната

    2 10 Отговор
    на победителите ли?

    20:41 09.06.2026

  • 3 На страната

    2 9 Отговор
    на победителите ли?

    Коментиран от #13

    20:42 09.06.2026

  • 4 Полша

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е обезмездена с източногермански земи

    20:42 09.06.2026

  • 5 Доналд Дък, общественик

    15 0 Отговор
    Това да не е селска вечеринка!!!

    20:44 09.06.2026

  • 6 Абе всички трябва да сте на преговорите

    15 0 Отговор
    И балтийските републики също, докато не са станали реСпублики.

    20:45 09.06.2026

  • 7 хехе

    18 1 Отговор
    Що бе нали Полша не участва във войната от какъв зор да бъде включена в преговорите за мир.

    20:45 09.06.2026

  • 8 хаха

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Я ходи чети какво се случва преди да те приемат в ЕС бе кръчмар. Колкото на алибегов е пипето а?

    Абе вие вярно сте функционално неграмотни. Чети какво подписваш преди да те приемат в ЕС бе!

    20:45 09.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а Кьонинсберг на кого е?

    Коментиран от #20

    20:45 09.06.2026

  • 10 защо

    10 1 Отговор
    И Туск и Толи са толкова на ясно с политиката, колкото с географията. Стриктно следват Аналена.

    20:45 09.06.2026

  • 11 Гост

    8 0 Отговор
    Айдеее и тия, барабар Петко с мъжете....

    20:46 09.06.2026

  • 12 Град София

    12 4 Отговор
    ТЪПО.ПАРЧЕ! НЯМА УКРАЙНА. ИМА НОВОРУСИЯ!!!

    20:47 09.06.2026

  • 13 Някой трябва да пали пурите

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "На страната":

    и да поднася кафето

    20:48 09.06.2026

  • 14 Тръмп подготвя сделка с Путин

    4 8 Отговор
    България излиза от ЕС и НАТО и я дава на Путин!
    В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
    Така смята, че е честно и справедливо!

    Коментиран от #19

    20:49 09.06.2026

  • 15 Колко Много Нахали

    10 3 Отговор
    В какво качество желаете да участвате в мирните преговори? В ролята на посредник или като страна участник във войната? Може би да сте вече част от коалицията на желаещите да маршируват като победители по Червения площад?

    20:54 09.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мда

    1 9 Отговор
    Киев за два дня и всьо 🤣🤣😂😅😅😂😂

    20:59 09.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Овчи,

    0 9 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп подготвя сделка с Путин":

    Що Путлер прати Абрамович в Киев?Ммм?

    Коментиран от #28

    21:00 09.06.2026

  • 20 На краставия

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ти братовчед.

    21:01 09.06.2026

  • 21 НРБ

    9 2 Отговор
    Полски хиени забравихте колко милиона загинаха за да ви освободи Русия !!! Никой не може да избива руснаци /над 15 млн/ в ООкрайна !!!

    Коментиран от #23, #25

    21:01 09.06.2026

  • 22 Хмммм.....

    6 2 Отговор
    Видела жабата,че коват коньо.....и она дигнала ногата.....

    21:02 09.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай Хасан и баба Пена:

    6 1 Отговор
    И ние трябва да бъдем включени в преговорите.

    21:04 09.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    Да си дойдем на думата.лвов е полски и полската хийена си го търси.

    21:05 09.06.2026

  • 27 ПУТИН ВИ КАЗА

    7 0 Отговор
    Европа и окраина не сте суверенни. Нямате място на преговорите. Вие сте слугите.

    21:07 09.06.2026

  • 28 Говежди,

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Овчи,":

    Не го прати Путин . Зеленски го покани да предаде на Путин молбата си. Путин каза на Абрамович....не мога да те спра да идеш в Украйна. Тази новина навсякъде я написаха, преписана от УНИАН.

    21:10 09.06.2026

  • 29 5667

    5 1 Отговор
    Толкова пачки на един клон клона ще се счупи.Значи войната продължава за зеля още златни тоалетни чиний. Украйна не е в нато това не е наша война. Украйна трябва да води преговори лице в лице.

    21:12 09.06.2026

  • 30 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Ще търсят новини за полските наемни ци, зачезнали

    21:15 09.06.2026

  • 31 0407

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    а ние Бгто 41 с Германия ,че обявихме война на САЩ и Англия.....била символична еб.....ти термина ,а 44 год. обявихме война и на ГЕРМАНИЯ....глей ти кви лупинги за това насекъде по света ни се възхищават....виаша дипломацияяяяяяяяяяя.....

    21:21 09.06.2026

  • 32 Някой

    1 0 Отговор
    Вие пък къде се врете между шамарите? Последния път, когато се вряхте, държавата ви изчезна за 2 седмици. Не си научихте урока, затова трябва да се повтаря.

    21:24 09.06.2026

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