Киселини в стомаха – какво да знаем за храната и как да спим… Гастроентерологът д-р Николай Цонев пред ФАКТИ

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Киселините след хранене често се приемат като безобиден дискомфорт, който може да бъде овладян с лекарства без рецепта. Зад този на пръв поглед обикновен симптом обаче може да стои гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) – едно от най-разпространените заболявания на храносмилателната система, което при липса на лечение може да доведе до сериозни усложнения, включително хранопровод на Барет и рак на хранопровода. (б.р. - хранопровод на Барет е предраково състояние, при което лигавицата в долната част на хранопровода се променя. Тя се замества от тъкан, подобна на стомашната или чревната (метаплазия), като защитна реакция срещу хроничното увреждане от стомашна киселина при ГЕРБ (гастроезофагеална рефлуксна болест) Какви са рисковите фактори, кои храни провокират оплакванията, кога трябва да потърсим специалист и как правилният начин на живот може да намали симптомите. Пред ФАКТИ говори д-р Николай Цонев, началник на отделението по гастроентерология в Пета градска болница.

- Д-р Цонев, защо гастроезофагеалният рефлукс (ГЕРБ) често се подценява от пациентите, въпреки че може да доведе до сериозни усложнения?

- Основата на диагнозата за ГЕРБ е надеждната анамнеза. Класическият симптом е киселини в стомаха. Важно е обаче пациентът да дефинира точно какво се има предвид под киселини в стомаха. Много пациенти използват термини като киселини в стомаха и лошо храносмилане взаимозаменяемо и с големи вариации в определението. Киселините в стомаха могат да се определят като субстернално усещане за парене, което обикновено се усеща 30 минути до 2 часа след хранене, продължава повече от 10 минути, но не е типично за много часове. Друг симптом е регургитация на несмляно хранително съдържание минути до час след хранене. Друг често срещан симптом на рефлукс е болка в гърдите. Киселинният рефлукс е най-честата причина за некардиална болка в гърдите, която може да е неразличима от сърдечна ангина. Дисфагия и оригване са нетипични симптоми. Пациентите, които може да имат киселини и болка в гърдите, често имат само леко повишени нива на киселинна експозиция с нормално изглеждащ хранопровод при ендоскопия, докато пациентите с леки симптоми може да имат високостепенен езофагит, стриктура или езофагит на Барет. Изброените симптоми могат да се появяват спорадично при голяма част от популацията, но за да се покрие дефиницията за ГЕРБ, те трябва да се манифестират повече от 2-3 пъти седмично за последните 2-3 месеца. ГЕРБ засяга 20% от възрастните и до 10% от децата.

- Кои са най-честите грешки в храненето и начина на живот, които отключват или влошават киселините?

- Храни, за които е известно, че изострят рефлукса, са напитки с кофеин или алкохол, шоколад, ментови бонбони, такива с високо съдържание на мазнини и суров лук. Много пациенти се оплакват и от други храни като причина за киселини в стомаха, включително доматени сосове, чесън и други подправки, както и киселинни напитки. Част от трудността при определянето на някои от тези храни като причина за рефлукс е, че осмолалността и киселинното съдържание на самата храна могат да допринесат за симптомите на рефлукс, независимо от способността им да причиняват рефлукс на стомашна киселина. Избягването на тези храни, независимо от механизма на продуциране на симптомите, е разумно. Късното обилно хранене преди сън, наднорменото тегло и липсата на физическа активност задълбочават симптоматиката.

- Има ли връзка между стреса, забързаното ежедневие и увеличаването на случаите на ГЕРБ?

- Стресът отдавна се смята за причина за рефлуксна болест, но липсват данни, доказващи това твърдение. Факторите, които повишават езофагеалната чувствителност, включват млада възраст, женски пол и стрес. Въпреки че намаляването на стреса може да намали симптомите на рефлукс, това не означава, че рефлуксът сам по себе си е намален. Това, което може да се наблюдава, е намаляване на езофагеалната чувствителност и по-малко възприемане на симптомите, а не намаляване на самия рефлукс. Забързаното ежедневие с бързо и обилно хранене, заседнал начин на живот и затлъстяване влошават симптомите.

- Кога киселините вече не са „обикновен дискомфорт“, а сигнал за заболяване, което изисква преглед при специалист?

- Най-важното при оценката на симптомите е не интензивността на болката, а честотата и продължителността. Тревожен симптом е човек да има киселини ежедневно в продължение на повече от 2 години, особено при бял мъж над 40-годишна възраст. По препоръки пациент с давност на симптомите, съответстващи с критериите за ГЕРБ, неповлиял се от самолечение с антиацидни средства, се нуждае от преглед. Назначено лечение и лош контрол след 1 месец е индикация за ендоскопия с оглед стадиране на заболяването.

- Много хора години наред се самолекуват с медикаменти без рецепта?

- Неглижирането на симптомите крие риск от закъсняло стадиране на заболяването, с последващи усложнения, налагащи последваща немедикаментозна терапия. Такива са стриктури, Баретов хранопровод и аденокарцином. Описани са и редица екстраезофагеални заболявания, асоциирани с рефлуксен езофагит, астма, дрезгав глас, хронична кашлица, ерозия на зъбния емайл, белодробна интерстициална фиброза, некардиална болка в гърдите, синузит. Данни в литературата показват, че 50% от пациентите с астма, когато са изследвани на случаен принцип, имат абнормна киселинна експозиция при амбулаторно наблюдение.

- Защо нелекуваният гастроезофагеален рефлукс може да доведе до състояния като Баретов хранопровод и дори рак?

- Ендоскопските данни показват, че пациентите, подложени на оценка за ГЕРБ, имат около 10% разпространение на Барет. Сред потребителите на терапии без рецепта за киселини, около 6% от пациентите имат Барет. Въпреки това привидно високо разпространение на Барет, вероятно все още е силно подценено, тъй като разпространението при аутопсия е шест пъти по-високо от това, установено клинично при нормалната популация. Диагнозата е ендоскопска с хистологична верификация. Данните показват, че пациентите с хранопровод на Барет имат 125 пъти по-голям риск от аденокарцином на хранопровода в сравнение с нормалната популация. Разпространението на аденокарцинома в хранопровода на Барет все още се оценява на приблизително 10%, което показва, че пациентите, които са изложени на най-голям риск от развитие на рак при Барет и които биха се възползвали най-много от скрининг, не се откриват клинично, докато не стане твърде късно. Скринингова програма при болестта на Барет значително би намалила смъртността от развитие на рак на хранопровода. Естественият ход на прогресията от чревна метаплазия до дисплазия и рак, което най-вероятно отнема минимум 2 години, е разумен интервал.

- Има ли храни и напитки, които пациентите най-често подценяват като рисков фактор за появата на киселини?

- ГЕРБ може да бъде причинен от много неща, включително хранене с големи порции. Пържени или мазни храни. Пикантни храни, цитрусови плодове (портокали, лимони, грейпфрути и лайми), шоколад, мента, домати, кофеинови напитки като кафе, чай и сода. Може да се провокира и при прием на редица лекарства, като калциеви антагонисти, нитрати, бензодиазепини, теофилин и противовъзпалителни. Често срещано е и при бременност и затлъстяване.

- Възможно ли е промяната в начина на живот и храненето да бъде по-ефективна от медикаментозното лечение при част от пациентите?

- Целта на лечението на ГЕРБ е да се намалят симптомите. Повечето хора се чувстват по-добре с лекарства и промени в начина на живот. Да не се ядат големи порции, а по-малки, по-често. Да се ляга поне 2 до 3 часа след хранене. Вече изброих храните по-горе. Да се спре тютюнопушенето, носенето на тесни дрехи, навеждането и да се спи под 20 градуса наклон с повдигане на торса.