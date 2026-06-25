Илиян Василев: Премиерът Румен Радев покровителства корупцията във винетните такси и тол системата

Покровителство на наследена корупция от кабинета Радев. Скоро Радев няма да трябва да извинява само за бюджета. Ще трябва да обяснява защо не оправда надеждите на много българи за повече прозрачност и по-добро управление.
Ще увеличава винетните такси с близо 30 процента. Добре, но преди да поиска повече пари от гражданите, държавата дължи ясен отговор на един въпрос: кой контролира паричните потоци от тол системата и винетките и защо този модел продължава да поражда толкова съмнения?
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
От години договорът с Kapsch е предмет на обществени критики заради непрозрачността на управлението на системата и липсата на достатъчен публичен контрол. Вместо държавата да има пълен и непосредствен контрол върху събирането и разпределението на тези приходи, обществото продължава да не получава убедителни отговори как се управлява този финансов ресурс. Отговорите постъпват от разследващи, но държавата нехае. Радев също.
Не може първо да искаш повече пари от хората, а след това да отказваш пълна прозрачност за начина, по който се събират, управляват и изразходват тези средства.
Лично аз не приемам увеличението на винетните такси, докато държавата не възстанови пълния контрол върху приходите от винетки и тол такси и не гарантира абсолютна прозрачност на тяхното управление.
Защото в крайна сметка всяка липса на контрол, всяко забавено строителство, всяка компрометирана поддръжка на пътищата има своята човешка цена. А тя твърде често се измерва в изгубени човешки животи.
Вчера загинаха двама млади футболисти и моля да не се правят на ущипани - част от причината за откраднатите и спестени пари за мантинелите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:02 25.06.2026
2 зИленски
4 ГОДИНИ БЕЗ ВЛАСТ
САМО ПОСТОВЕ ВЪВ ФЕЙСА
17:05 25.06.2026
3 ралин
17:06 25.06.2026
4 Всички проглеждаме, ама късно
17:06 25.06.2026
5 Ха ХаХа
Вдигай данъци, такси. Прегледи, винетки и пр.
Турски роби Сър Джон.
Изкупиха баракудите на Германия
17:10 25.06.2026
6 Да изринем чеpвената чyма !
Няма да стане по този начин !
Коментиран от #46
17:10 25.06.2026
7 Гост
17:12 25.06.2026
8 Гост
17:13 25.06.2026
9 идиоти вън
17:15 25.06.2026
10 Епохално!
Коментиран от #12, #15
17:15 25.06.2026
11 седесарко
17:16 25.06.2026
12 Дедо
До коментар #10 от "Епохално!":А бегай пика па си легай. Отрашай разиршли.
17:18 25.06.2026
13 Боко
17:18 25.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
До коментар #10 от "Епохално!":Нямам нищо против да отидеш и да влееш положителни емоции в геополитиката!
17:20 25.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цвете
17:24 25.06.2026
18 11 - и прогресивен тъпак
17:25 25.06.2026
19 Цвете
17:26 25.06.2026
20 Ха-ха-ха!
17:29 25.06.2026
21 Мнение
17:31 25.06.2026
22 Тома
17:31 25.06.2026
23 КАПШ Е ФИРМА КОЯТО ВСЪЩНОСТ
17:32 25.06.2026
24 пешо
17:32 25.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Василев
Като другия василев!
И то големи мръсници!
17:35 25.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хахахаха
Коментиран от #34, #39
17:37 25.06.2026
29 Дориана
17:38 25.06.2026
30 Каспичан
17:39 25.06.2026
31 Румен Йотова
за 27-ми мандат
Ура
17:41 25.06.2026
32 мучо
17:43 25.06.2026
33 Оня
17:43 25.06.2026
34 Дориана
До коментар #28 от "хахахаха":Мисли преди да пишеш коментар в стил Неразбиращ. Няма как без крути и строги мерки България да се освободи от Свръх Дефицита , който коалиция Магнитски и ППДП натресоха.чрез кражби, корупция, мафия угаждане на ЕС. Някои хора без се замислят искат България да се срине ей така от политическа злоба. Мерките дори са много меки трябва да бъдат още по- строги.
Коментиран от #35, #41
17:44 25.06.2026
35 Някой си
До коментар #34 от "Дориана":Не си губи времето да обясняваш на амеби!
Коментиран от #36
17:49 25.06.2026
36 Ха ха
До коментар #35 от "Някой си":Дано, Господ си знае работата , Как да се обясни на амеби...
17:55 25.06.2026
37 Прогресивни шарлатани ПеБоРа
Това е особено странно, предвид, че именно ПБ предлагат всички документи за охрана да се предоставят на парламента оттук нататък. Защо тези назад във времето да не бъдат предоставени?
17:57 25.06.2026
38 САШКОДОНОСА
17:57 25.06.2026
39 САКАШ ЛИ.........
До коментар #28 от "хахахаха":ГОЛДАГОБАРАШ.....?
18:00 25.06.2026
40 Цяла България знае че
Разбира се. Че ще направят нов ред съобразно обстановката
Стига сте плюли срещу Радев, че ще останете без слюнка
Тогава ще разберете но ще бъде късно
Колкото и да ви плащат
18:00 25.06.2026
41 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #34 от "Дориана":Ти бюджета погледна ли го ? Какви крути мерки виждаш ?
Има само мерки за обогатяване на строителната мафия, която е същата от времето на ГЕРБ Ново начало, а така също за обогатяване на енергийната мафия, която също е същата от времето на ГЕРБ Ново начало.
Мерките са вземаме от работещите и бедните, даваме на мафията и понеже не и стига на мафията, теглим заеми за да я удовлетворим.
18:04 25.06.2026
42 Истината
Толкова за гълабарника на фатмака румен Гундяев
18:06 25.06.2026
43 Дорианке,
18:08 25.06.2026
44 Летец Пешеходец
18:15 25.06.2026
45 Дано, Господ
Те си ги носете в дървения ковчег.
18:28 25.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ВЪН "ПБ"-Партия Баджанак
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
18:51 25.06.2026