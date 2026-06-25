Новини
Мнения »
Илиян Василев: Премиерът Румен Радев покровителства корупцията във винетните такси и тол системата

Илиян Василев: Премиерът Румен Радев покровителства корупцията във винетните такси и тол системата

25 Юни, 2026 17:00 1 355 47

  • илиян василев-
  • корупция-
  • апи-
  • тол система-
  • пътни такси-
  • магистрали-
  • катастрофа

Не може първо да искаш повече пари от хората, а след това да отказваш пълна прозрачност за начина, по който се събират, управляват и изразходват тези средства.

Илиян Василев: Премиерът Румен Радев покровителства корупцията във винетните такси и тол системата - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Покровителство на наследена корупция от кабинета Радев. Скоро Радев няма да трябва да извинява само за бюджета. Ще трябва да обяснява защо не оправда надеждите на много българи за повече прозрачност и по-добро управление.

Ще увеличава винетните такси с близо 30 процента. Добре, но преди да поиска повече пари от гражданите, държавата дължи ясен отговор на един въпрос: кой контролира паричните потоци от тол системата и винетките и защо този модел продължава да поражда толкова съмнения?

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

От години договорът с Kapsch е предмет на обществени критики заради непрозрачността на управлението на системата и липсата на достатъчен публичен контрол. Вместо държавата да има пълен и непосредствен контрол върху събирането и разпределението на тези приходи, обществото продължава да не получава убедителни отговори как се управлява този финансов ресурс. Отговорите постъпват от разследващи, но държавата нехае. Радев също.

Не може първо да искаш повече пари от хората, а след това да отказваш пълна прозрачност за начина, по който се събират, управляват и изразходват тези средства.

Илиян Василев: Премиерът Румен Радев покровителства корупцията във винетните такси и тол системата
Снимка: Фейсбук/Илиян Василев

Лично аз не приемам увеличението на винетните такси, докато държавата не възстанови пълния контрол върху приходите от винетки и тол такси и не гарантира абсолютна прозрачност на тяхното управление.

Защото в крайна сметка всяка липса на контрол, всяко забавено строителство, всяка компрометирана поддръжка на пътищата има своята човешка цена. А тя твърде често се измерва в изгубени човешки животи.

Вчера загинаха двама млади футболисти и моля да не се правят на ущипани - част от причината за откраднатите и спестени пари за мантинелите.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 3 Отговор
    „По принцип военните разходи винаги се планират така, че да поглъщат всякакъв излишък от стоки и услуги, който би могъл да остане след задоволяване на нуждите на населението.“

    17:02 25.06.2026

  • 2 зИленски

    15 6 Отговор
    САМО ТАКА ТЕ ИСКАМ,ГНИДО
    4 ГОДИНИ БЕЗ ВЛАСТ
    САМО ПОСТОВЕ ВЪВ ФЕЙСА

    17:05 25.06.2026

  • 3 ралин

    11 10 Отговор
    "търпи народа наш,защото има 5 вековен стаж"!

    17:06 25.06.2026

  • 4 Всички проглеждаме, ама късно

    16 14 Отговор
    Усетихме се всички какво става, ама е късно...Всеки е длъжен да не е глупав!

    17:06 25.06.2026

  • 5 Ха ХаХа

    16 4 Отговор
    По 3, 4 коли на семейство.
    Вдигай данъци, такси. Прегледи, винетки и пр.
    Турски роби Сър Джон.
    Изкупиха баракудите на Германия

    17:10 25.06.2026

  • 6 Да изринем чеpвената чyма !

    19 24 Отговор
    На 27 - ми юни ще има протест срещу лъжеца румен кРадев, който излъга народа с празни обещания, който ни посрами пред нашите европейски партньори, който служи на чужда, обявила ни за враг държава. кРадев се опитва да ни продаде още от борисов-пеевския грабеж.
    Няма да стане по този начин !

    Коментиран от #46

    17:10 25.06.2026

  • 7 Гост

    24 7 Отговор
    Еееех да можеше Ииилиан Василлев да ни е премиер щахме да забогатеем.Обаче той е само един неещаастник!

    17:12 25.06.2026

  • 8 Гост

    17 10 Отговор
    Той Радев ще ви потърпи още малко па май май ще ходите да търкате наровете по арестите де клеветите.

    17:13 25.06.2026

  • 9 идиоти вън

    17 2 Отговор
    Най-злостни са тези, които навредиха най-много на България, защо толкова много мразят Родината ни и народа?!?!?!?

    17:15 25.06.2026

  • 10 Епохално!

    11 18 Отговор
    Българи! Ние смие имали велик, гениален "премиер"ама не сме знаели! Днес в Гданск нашият фатмак от село Славяноов е направил знаменателно изказване! Направо скрил шапките на всичик присъстващи европейски лидери и те още не спират да се чудят на великото откритие на нашия селяндур от Славяново! Та той казал, че "войната в Украйна трябва да приключи с преговори"! Какво ще кажете, българи?! Нашият фатмак Рундьо партенката не е ли истински Колумб?! Че такова "откритие" и такава "гениална" мисъл не се серщат всеки ден, нали?! Браво на фатмак Рундьо! той е нашата "национална гордост"!

    Коментиран от #12, #15

    17:15 25.06.2026

  • 11 седесарко

    19 8 Отговор
    абе Илияне, колкото и да се н.асираш няма да ти стана фен, напразно се напъваш.......

    17:16 25.06.2026

  • 12 Дедо

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Епохално!":

    А бегай пика па си легай. Отрашай разиршли.

    17:18 25.06.2026

  • 13 Боко

    9 3 Отговор
    Крайно време е да си ходят и тези корумпета с охранени дупета.

    17:18 25.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Епохално!":

    Нямам нищо против да отидеш и да влееш положителни емоции в геополитиката!

    17:20 25.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    6 2 Отговор
    НЕКА НЕ ЗАБРАВЯТ, ЧЕ И ТЕ ПОЛЗВАТ АВТОМОБИЛИ ,НАЛИ? НАРОДА ИМ ПЛАЩА ЛУКСА ДА СЕ ВОЗЯТ БЕЗПЛАТНО ,НО И ТЕ ПОСЕЩАВАТ ВАРНА И БУРГАС? ВОЗЯТ СИ СЕ И НЕ ИМ ПУКА, ДОКТОРИ НЕ ПУКНЕ НЯКОЙ " ВАЖЕН? 😶‍🌫️🥊😶‍🌫️

    17:24 25.06.2026

  • 18 11 - и прогресивен тъпак

    9 11 Отговор
    Че пък кой те кани да станеш фен на Илиян бе, "прогресивно" нищожество? Я си кютай и лъскай с вакса фатмашките ботуши на подлогата на кремълския злодей! Ти си негов фен, друг не иска нищожество като теб да му е фен!

    17:25 25.06.2026

  • 19 Цвете

    2 2 Отговор
    НЕКА НЕ ЗАБРАВЯТ, ЧЕ И ТЕ ПОЛЗВАТ АВТОМОБИЛИ ,НАЛИ? НАРОДА ИМ ПЛАЩА ЛУКСА ДА СЕ ВОЗЯТ БЕЗПЛАТНО ,НО И ТЕ ПОСЕЩАВАТ ВАРНА И БУРГАС? ВОЗЯТ СИ СЕ И НЕ ИМ ПУКА, ДОКТОРИ НЕ ПУКНЕ НЯКОЙ " ВАЖЕН? 😶‍🌫️🥊😶‍🌫️ДОКАТО НЕ ПУКНЕ НЯКОЙ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО.

    17:26 25.06.2026

  • 20 Ха-ха-ха!

    9 7 Отговор
    Защо се нервираш бе, брато?! Ти не се ли радваш на "епохалното" откритие на уушия фтмак от есло Славяново, а именно, че войната в Украйна трябва да приключи с преговори?! недей така бе, брато! Твоят "прогресивен" премиер днес се е показал в Гданск като втори Колумб, а ти не го оценяваш! Недей така, че може да ти се разсърди и да не назаначи на скъпо платена служба! Той много обича да го четкат!

    17:29 25.06.2026

  • 21 Мнение

    9 2 Отговор
    Най много обичам скимтящ гербераст преди арест

    17:31 25.06.2026

  • 22 Тома

    11 3 Отговор
    Агент Сашо как стана посланик на България в Москва.Да не е по партизанска линия

    17:31 25.06.2026

  • 23 КАПШ Е ФИРМА КОЯТО ВСЪЩНОСТ

    2 0 Отговор
    Е НА БОСА НА СИК .......ТЪЙ ДЕ ПЛАЩАТЕ НА МУТРИТЕ АГЕЙН.....А РАДЕВ ВА ГЛОБЯВА АКО НЕ ПЛАТИТЕ....

    17:32 25.06.2026

  • 24 пешо

    8 2 Отговор
    илиян помияра

    17:32 25.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Василев

    11 3 Отговор
    Мръсник си ти василев, който да дойде на власт, ти все си си мръсник.
    Като другия василев!
    И то големи мръсници!

    17:35 25.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хахахаха

    6 8 Отговор
    военния доста добре тръгва с прозрачността, вдига акциза на цигари с 25%, от август 13% и след 6 месеца още 12%, винетките с 30%, дотук нищо от популизма за изборите, на малкото юмруче, а да върна, най-старата олигархия, защото май се бори с младата

    Коментиран от #34, #39

    17:37 25.06.2026

  • 29 Дориана

    8 4 Отговор
    Илиян Василев говори абсолютно неверни неща. Той сам ли си написа речта или някой друг му помогна в стил- Крадеца вика - Дръжте крадеца. още при управлението на Сглобката темата за Винетките беше опорочена. Бившите управници да кажат къде отиваха парите за винетки Дори и информационната им система " издишаше" , беше компроментирана. И сега когато Румен Радев и Прогресивна България слагат ред с крути мерки те саботират всичко от до. Много им се услади забогатяването в стил облагодетелстване на гърба на държавата.

    17:38 25.06.2026

  • 30 Каспичан

    3 0 Отговор
    Възмездието, ще е на всеки според делата му, радват се едните на мъките на другите , Всеки ще си получи заслуженото, също и аз..

    17:39 25.06.2026

  • 31 Румен Йотова

    5 2 Отговор
    Благодаря че ме избрахте
    за 27-ми мандат
    Ура

    17:41 25.06.2026

  • 32 мучо

    8 3 Отговор
    този дипломатичен цървул това ли успя да измисли....титан на мисълта...

    17:43 25.06.2026

  • 33 Оня

    10 2 Отговор
    Абе що на всеки два дена пускате пасквилите на това недоразумение?

    17:43 25.06.2026

  • 34 Дориана

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "хахахаха":

    Мисли преди да пишеш коментар в стил Неразбиращ. Няма как без крути и строги мерки България да се освободи от Свръх Дефицита , който коалиция Магнитски и ППДП натресоха.чрез кражби, корупция, мафия угаждане на ЕС. Някои хора без се замислят искат България да се срине ей така от политическа злоба. Мерките дори са много меки трябва да бъдат още по- строги.

    Коментиран от #35, #41

    17:44 25.06.2026

  • 35 Някой си

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Дориана":

    Не си губи времето да обясняваш на амеби!

    Коментиран от #36

    17:49 25.06.2026

  • 36 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Някой си":

    Дано, Господ си знае работата , Как да се обясни на амеби...

    17:55 25.06.2026

  • 37 Прогресивни шарлатани ПеБоРа

    7 1 Отговор
    В комисията за контрол на службите управляващите от Прогресивна България гласуваха "против" да бъдат предоставени всички секретни документи за охраната на Пеевски от НСО от 2013 досега.
    Това е особено странно, предвид, че именно ПБ предлагат всички документи за охрана да се предоставят на парламента оттук нататък. Защо тези назад във времето да не бъдат предоставени?

    17:57 25.06.2026

  • 38 САШКОДОНОСА

    2 1 Отговор
    У ВСЕКО ГЪРНИ МЕРУДИЯ

    17:57 25.06.2026

  • 39 САКАШ ЛИ.........

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "хахахаха":

    ГОЛДАГОБАРАШ.....?

    18:00 25.06.2026

  • 40 Цяла България знае че

    3 3 Отговор
    Сланинката се облажваше.
    Разбира се. Че ще направят нов ред съобразно обстановката
    Стига сте плюли срещу Радев, че ще останете без слюнка
    Тогава ще разберете но ще бъде късно
    Колкото и да ви плащат

    18:00 25.06.2026

  • 41 Дрън, дрън съветски чугун

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Дориана":

    Ти бюджета погледна ли го ? Какви крути мерки виждаш ?
    Има само мерки за обогатяване на строителната мафия, която е същата от времето на ГЕРБ Ново начало, а така също за обогатяване на енергийната мафия, която също е същата от времето на ГЕРБ Ново начало.
    Мерките са вземаме от работещите и бедните, даваме на мафията и понеже не и стига на мафията, теглим заеми за да я удовлетворим.

    18:04 25.06.2026

  • 42 Истината

    5 1 Отговор
    Асен Василев показа как само с 2 мерки, дефицита може да е 1,7%.
    Толкова за гълабарника на фатмака румен Гундяев

    18:06 25.06.2026

  • 43 Дорианке,

    5 1 Отговор
    Нали Дорианке с половин изрязан мозък, мислиш че всички са така....Ами мерките трябва да са рестриктни за всички , а не за вас парите и привилегиите, а за простите гласували за Мунчо лешояда пълна ликвидация. Нали така? Сега защо не борите олигархията, а ми се прегръщате с Бою и Шиши. А пък кадрите ви трепат рибата....Толкова некадърни до сега не е имало. Отивате си, но доста бели ще опитате да направите.

    18:08 25.06.2026

  • 44 Летец Пешеходец

    6 2 Отговор
    Тиквеници, които гласувахте за Мунчо. Вижте добре тази физиономия- това е новото лице на Олигархията, която услужливо ви го предложи. Загубеняци, безмозъчни.

    18:15 25.06.2026

  • 45 Дано, Господ

    3 0 Отговор
    Да ве ,заличи от лицето на Земята, всички, които не сте му в списъка.Парите и имоти
    Те си ги носете в дървения ковчег.

    18:28 25.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ВЪН "ПБ"-Партия Баджанак

    4 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШЕ НАПОСЛЕДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    18:51 25.06.2026