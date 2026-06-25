Илиян Василев: Премиерът Румен Радев покровителства корупцията във винетните такси и тол системата

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Покровителство на наследена корупция от кабинета Радев. Скоро Радев няма да трябва да извинява само за бюджета. Ще трябва да обяснява защо не оправда надеждите на много българи за повече прозрачност и по-добро управление.

Ще увеличава винетните такси с близо 30 процента. Добре, но преди да поиска повече пари от гражданите, държавата дължи ясен отговор на един въпрос: кой контролира паричните потоци от тол системата и винетките и защо този модел продължава да поражда толкова съмнения?

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

От години договорът с Kapsch е предмет на обществени критики заради непрозрачността на управлението на системата и липсата на достатъчен публичен контрол. Вместо държавата да има пълен и непосредствен контрол върху събирането и разпределението на тези приходи, обществото продължава да не получава убедителни отговори как се управлява този финансов ресурс. Отговорите постъпват от разследващи, но държавата нехае. Радев също.

Не може първо да искаш повече пари от хората, а след това да отказваш пълна прозрачност за начина, по който се събират, управляват и изразходват тези средства.

Снимка: Фейсбук/Илиян Василев

Лично аз не приемам увеличението на винетните такси, докато държавата не възстанови пълния контрол върху приходите от винетки и тол такси и не гарантира абсолютна прозрачност на тяхното управление.

Защото в крайна сметка всяка липса на контрол, всяко забавено строителство, всяка компрометирана поддръжка на пътищата има своята човешка цена. А тя твърде често се измерва в изгубени човешки животи.

Вчера загинаха двама млади футболисти и моля да не се правят на ущипани - част от причината за откраднатите и спестени пари за мантинелите.