Асен Пейчев пред ФАКТИ: През границата ни минават мигранти като VIP персони срещу 40-50 хиляди евро на човек

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Темата за нелегалната миграция отново излезе на преден план след поредицата инциденти с мигранти в района на Бургас и засилените обществени съмнения относно ефективността на охраната по българо-турската граница. Докато институциите уверяват, че контролът е засилен, експерти предупреждават за дълбоки проблеми в системата, свързани с корупция, каналджийски мрежи и рискове за националната сигурност. Пред ФАКТИ говори д-р Асен Пейчев, преподавател по национална сигурност и експерт по контратероризъм, член на СОРА.

- Г-н Пейчев, арестувани мигранти в Бургас, мигранти катастрофираха в Бургас, кола с мигранти в гонка с полицията в Бургас… И още много примери. А политиците твърдят, че границата ни е сигурна. Какво се случва на границата?

- Миграцията към ЕС не е сбор от инциденти. Това е пандемия, от която се печели. Освен примерите, които изреждате по-горе, има още много, които остават скрити за обществото. Обществена тайна е, че каналите за мигранти работят денонощно. От Малко Търново до Свиленград съществуват многобройни групи от каналджии, които местните хора познават. По-интересното обаче е какво знаят местните служби за сигурност, обслужващи района? Дали и те като политиците не си затварят очите за този толкова болезнен проблем за обществото, но носещ милиони евро приход на месец за хората по веригата, обслужващи този бизнес?

- Все повече експерти твърдят, че „границата ни е пробита отвътре“. Какво означава това?

- Държавата дава парите за гранична охрана, но печалбите се събират и отиват по отдавна изградени схеми. Естествено, това се отрича. Тогава откъде се взеха толкова гета в ЕС? Защо все повече шенгенски държави въведоха граничен контрол на вътрешните граници? Нали в договора за ЕС пише, че сме пространство на свобода, сигурност и правов ред. Нали градим федерация, чиито външни граници са гарант за всичко това. Нали огромни пари се дават за ФРОНТЕКС – европейската гранична охрана. Експертите в своето мнение са абсолютно прави, че „границата ни е пробита отвътре“, защото има информация, че корупцията в ГДГП е разпространена от най-ниското до най-високото ниво. Има оперативна информация, че от най-високото ниво в ГДГП парични потоци се разпределят към определени политически кръгове и политически фигури. Обществена тайна в районите, в които се практикува каналджийството, е, че голяма част от граничните полицаи дори и на най-ниско ниво са милионери в евро.

- Кои са основните причини за това – корупция, политически чадър, кадрови проблеми или нещо друго?

- Основните причини за това са политическият чадър и корупцията, както и нежеланието на политиците и политическите партии да се справят с този проблем, носещ им стотици милиони евро корупционни приходи. Кадровият проблем също е една от основните причини за некомпетентността на ръководството на Гранична полиция. С идването на новия директор, който и в момента изпълнява длъжността, бяха отстранени всички професионалисти, работили дълги години на ръководни позиции в Гранична полиция. Просто те бяха заменени с кадри от СДВР, като повечето са били в охранителна полиция в СДВР. Това доведе до поредна смяна на настроенията, до демотивация и разочарование в състава на професионалните граничари и оттам до спад на ефективността и качеството на тяхната работа.

- Често се говори за каналджийски мрежи, но рядко за хората, които стоят зад тях. Достигат ли разследванията до организаторите и финансиращите тези канали, или се задържат предимно изпълнителите?

- Не само че се говори за каналджийски мрежи и канали, но те реално съществуват. Не е тайна, че ръководители на тези канали от турска страна са двама иракски граждани и един пакистанец. Те координират неофициално своята дейност с турските служби за сигурност. Специалистите, занимаващи се с изследване на този проблем, често получават видеа, снимки и записи на преминаващи през оградата мигранти, където ясно се виждат български гранични полицаи как ги посрещат, получават си заплащането и след това ги ескортират до първия пункт за транзит. Записите и видеата са професионално изготвени, прикриват се лицата на участниците от турска страна, което води до извода, че са правени от хора, обучени и вероятно принадлежащи към турските служби за сигурност.

Доколкото съм запознат, в оперативните дирекции на ГДГП има информация за лицата, участващи в каналите, но негласната инструкция е да бъдат залавяни само шофьорите, които в по-голямата си част са чужденци.



Така при залавянето им те не могат да дадат годна оперативна информация.

- Като експерт по контратероризъм виждате ли реален риск сред нелегалните мигрантски потоци да проникват лица, свързани с радикални организации или терористични структури?

- Потоците от мигранти, стоки, транспортни средства и капитали през границата са огромни. В тях лесно се укриват всякакви рискове и субекти. До мен достига информация, че в групите с „обкновенните” мигранти периодично се появяват лица, за които се знае, че е платено между 40-50 хиляди евро на човек и които се обслужват като VIP персони, транспортирани до Западна Европа. Тези хора са от крайно радикални ислямски организации. Към тях винаги има прикрепени ирански офицери от службите за сигурност. Тази информация буди безпокойство и притеснение за сигурността на Република България и Европейския съюз.

- Разполага ли България с достатъчно ефективна система за проверка и последващо наблюдение на мигранти, за които има съмнения за връзки с екстремистки организации?

- ЕС възприе опасен либерален подход за границите. Американският вицепрезидент Джей ди Ванс на Мюнхенската конференция през 2025 г. каза: "Заплахата, която ме тревожи най-много, е заплахата отвътре - отстъплението на Европа от някои от нейните най-фундаментални ценности“. България не може да бъде извън тази система. Не бих казал, че България има ефективна система за проверка и последващо наблюдение на мигранти, за които има съмнения за връзки с екстремистки организации. Това е така, защото по-голямата част от мигрантите са нелегално преминаващи и не се отразяват в никакви системи, т.е. те не съществуват на практика. Тези, които официално се регистрират, обикновено използват чужда националност, чужда самоличност и е почти невъзможно да им се направи професионална идентификация. В този процес са включени колегите от цивилното и военното разузнаване. Точно те със своята експертиза допринасят за по-добрата идентификация на лицата, търсещи убежище в Република България.

- В последните години МВР отчита множество операции срещу групи за трафик на мигранти. Това означава ли, че държавата овладява проблема, или напротив – че мащабът на трафика остава сериозен?

- Отчетите на МВР и това, което показват публично като ПР акции, са само малка част от нелегалния трафик. Държавата се проваля в задачите по овладяване на мигранските потоци, които преминават през българо-турската граница и са в огромната си част транзитно за Западна Европа, защото много от мигрантите не могат да бъдат идентифицирани. За съжаление, това не е само провал за българската държава, а е провал и за Европейския съюз във връзка с възпирането на емигранските потоци. Когато се прави статистика на преминала контрабанда, наркотици или на хора, минали нелегално през границата, трябва да сме наясно, че заловеният поток е 5-6 % от общия поток - говоря за нелегално преминали хора, контрабанда на наркотици и т.н. Трябва да си зададем въпроса къде отиват средствата на Европейския съюз и, респективно стигащи до МВР за техника, технически средства, автомобили, въоръжение, обучение и повишаване квалификацията на граничните служители. Коментира се, че новото ръководство на МВР е разпоредило пълна проверка на всички обществени поръчки през последните години в ГДГП. Говори се, че е имало пропуски и нарушения, но дали това е така, ще покаже проверката.

- След приемането на България в сухопътния Шенген увеличиха ли се рисковете страната ни да се превърне в транзитен коридор за нелегална миграция към Западна Европа, или това е преувеличен страх?

- Страната ни и преди Шенген, и след като ни приеха в сухопътния Шенген е транзитен коридор за нелегална миграция към Западна Европа. Това е така, защото политиката на последните няколко правителства беше на принципа на щрауса „… заравяне на главата в пясъка”. В желанието си да заслужат потупване по рамото от Европа, поредица от министри на вътрешните работи показваха само добрата част на това, което е свършено. Това, което се забелязва от експертите, е, че МВР прикрива мащабите на този проблем и подава данни към обществото като силно занижава броя на преминаващите мигранти и силно преувеличава в посока успеваемостта в борбата с нелегалната миграция. Умишлено от обществото се прикрива това, което става по границите особено в частта си „зелена граница”. Поредица от правителства декларират как са се преборили с контрабандата на наркотици, контрабандата на стоки, нелегални мигранти и други порочни практики по граничните пунктове. Истината е, че тези практики не само не намаляват, а постоянно се увеличават.

Дори и предпоследният министър на земеделието г-н Иван Христанов, въпреки декларациите си, че е променил фитосанитарния контрол на Капитан Андреево, БАБХ и др., огромните финансови потоци от тези структури продължават да циркулират между едни и същи играчи (политически и от ъндърграунда).

- Каква е ролята на международните престъпни мрежи в трафика на мигранти през Балканския маршрут и има ли данни български престъпни групи да работят съвместно с тях? Балканският маршрут продължава ли да бъде сред най-натоварените в Европа?

- Въпреки политическото напрежение и историческите противопоставяния, които продължават да характеризират Балканите, сътрудничеството в сферата на организираната престъпност никога не е прекъсвало. Напротив - то се е превърнало в една от най-устойчивите и интернационализирани мрежи на незаконна дейност в Европа. Българските престъпни групи, занимаващи се с контрабанда на наркотици, оръжие, проституция и каналджийство, са тясно свързани с подобни структури основно в Сърбия, Черна Гора, Хърватия и Словения. Прехвърлянето на нелегални мигранти е една от дейностите, която извършват съвместно с тези групировки. Има информация, че мигрантите, минаващи през България за Западна Европа, пренасят с тях и наркотици. Не трябва да пренебрегваме ролята на турската и албанската мафия, които стават все по-активни и разширяват дейността си в региона, използвайки геостратегическото положение на Турция по маршрутите за трафик на мигранти и хероин от Азия към Европа. България е ключов транзитен коридор от Балканите към Централна Европа в трафика на наркотици, мигранти, контрабандата на оръжие, горива и незаконни стоки.

- Какви конкретни мерки трябва да бъдат предприети по българо-турската граница – повече техника и видеонаблюдение, повече служители или по-строги наказания за участниците в каналджийските схеми?

- Като експерт бих направил няколко препоръки за по-доброто обезпечаване на сигурността и охраната на границата:

-- да се засилят аналитичните звена за проследяване на потоците и заплахите там, където се формират (примерно в Афганистан) и по целия път, защото едва тогава оперативно-издирвателната дейност в граничната зона на България може да посреща рисковете и да постига ефект

-- да се увеличи патрулната дейност до самата граница и ограда, като се използват ефективно многобройните (и скъпи) технически системи, дронове, служебните кучета

-- служителите, работещи по охрана на границата, трябва да бъдат местни жители, които да познават добре местността. В момента се използват служители, които живеят на 150-200 километра от местоработата си на границата, което ги натоварва допълнително и ги прави неефективни при изпълнение на служебните им задължения

-- трябва да се координира системата за разузнаване, физическата охрана и технологиите

-- да се възстановят секретните постове

-- да се създаде взаимодействие между оперативния отдел на Гранична полиция, Служба „Военно разузнаване“ и Държавна агенция „Разузнаване“

Тези служби разполагат със силна агентура в пограничните райони на Република Турция и тяхната оперативна информация може да бъде изключително полезна за установяването, възпрепястването и евентуалното задържане на по-голяма част от участниците в каналите за нелегални мигранти. И най-важното – граничните управления трябва да си гледат преди всичко своята работа - те са около 40 и почти се дублират с районните управления. Например, защо трябва да има РУ Белоградчик и ГПУ Белоградчик? И двете са полицейски структури и вършат една и съща работа. Ясно е, че едните трябва да приемат границата като дълг, другите да се занимават с обществения ред и да укрепят сигурността в граничната зона.

- Ако сега трябва да се оцени заплахата за националната сигурност на България, къде бихте поставили нелегалната миграция и трафика на хора – сред най-сериозните рискове или зад други предизвикателства като киберсигурността, организираната престъпност и хибридните атаки?

- Напомням, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и други лидери предупредиха ЕС за заплахите от цивилизационен хаос. Това бе записано и в доктрината на САЩ. Нелегалната миграция и трафикът на хора е изключително висока заплаха за сигурността на България и на останалите членки на Европейския съюз поради това, че огромният брой мигранти заплашват цивилизационния и религиозния облик на Европа. Надявам се, че политическите партии и политиците, както и администрацията, защото са призвани да защитават страната ни от този проблем, да осъзнават своята отговорност пред обществото ни. Много опасно е сега да се хвърли всичко на границата и да се създават психози. Но, вижте, новите гранични съоръжения на Полша, Естония, Турция и т.н. Вижте какво казва новият унгарски лидер Мадяр за миграцията. Тези процеси трябва да се овладеят с нова доктрина на ЕС. Тя трябва да подаде ръка на добронамерените страни и безапелационно да изолира заплахите.