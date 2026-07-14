Огнян Дъскарев: Кой владее Ормузкия пролив?

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Западните и източните левичарски медии нарочно сгъстяват черното и отчаяно кършат ръце

След последните сблъсъци между САЩ и Иран западните и източните неокомунисти и комунисти разнесоха и разтръбиха пропагандата на терористите, че те контролирали пролива. Това, разбира се, не е вярно.

Това коментира във "Фейсбук" Огнян Дъскарев.

Според Centcom/US Army, от началото на май, US Navy е съпроводила 825 танкера/търговски кораби, които са пренесли 380 млн барела петрол през Ормузкия пролив. Западните и източните левичарски медии, включително и тук, и техните милиони вярващи, нарочно сгъстяват черното и отчаяно кършат ръце.

Според тях Тръмп не може да удари Иран сега, но само поради техните неокомунистически/комунистически вярвания. Неокомунистите/комунистите и медиите им бяха потресени и ужасени на 28 февруари именно от Тръмп и Нетаняху, сега пък не вярват, че те могат пак да направят същото.

Цената сега на барел петрол е 71.51 долара, тоест по-евтино от преди войната. Dow Jones сега е на исторически връх 52 537. Средната национална цена на галон безнин в САЩ сега е 3.88 долара, преди войната беше 2.98 долара.

Но цената на бензина в десните щати сега е 3.27 - 3.40, което е незначително увеличение в сравнение с преди войната. А цената на бензина в левите щати е 4.70 - 5.39 сега.

Но защо неокомунистите и комунистите днес разпространяват пропагандата на терористите?

Отговорът е повече от ясен.