Огнян Дъскарев: Кой владее Ормузкия пролив?

Западните и източните левичарски медии нарочно сгъстяват черното и отчаяно кършат ръце
След последните сблъсъци между САЩ и Иран западните и източните неокомунисти и комунисти разнесоха и разтръбиха пропагандата на терористите, че те контролирали пролива. Това, разбира се, не е вярно.
Това коментира във "Фейсбук" Огнян Дъскарев.
Според Centcom/US Army, от началото на май, US Navy е съпроводила 825 танкера/търговски кораби, които са пренесли 380 млн барела петрол през Ормузкия пролив. Западните и източните левичарски медии, включително и тук, и техните милиони вярващи, нарочно сгъстяват черното и отчаяно кършат ръце.
Според тях Тръмп не може да удари Иран сега, но само поради техните неокомунистически/комунистически вярвания. Неокомунистите/комунистите и медиите им бяха потресени и ужасени на 28 февруари именно от Тръмп и Нетаняху, сега пък не вярват, че те могат пак да направят същото.
Цената сега на барел петрол е 71.51 долара, тоест по-евтино от преди войната. Dow Jones сега е на исторически връх 52 537. Средната национална цена на галон безнин в САЩ сега е 3.88 долара, преди войната беше 2.98 долара.
Но цената на бензина в десните щати сега е 3.27 - 3.40, което е незначително увеличение в сравнение с преди войната. А цената на бензина в левите щати е 4.70 - 5.39 сега.
Но защо неокомунистите и комунистите днес разпространяват пропагандата на терористите?
Отговорът е повече от ясен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ще принуди и малки и големи.
16:04 14.07.2026
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16:15 14.07.2026
5 АБЕ ДЪСКАРЕВ
16:17 14.07.2026
6 Разликата в цената на горивата
За тази разлика има обективни причини - десните щати са близо до източниците в Тексас, Луизиана, Мисисипи и т. н., левите щати да далеч и имат огромни разлики за транспорт.
Има и субективни причини- левите щати поддържат високи акцизи върху горивата, които финансират социални услуги, екологични регулации и провеждат зелени политики.
За това хората се натискат да живеят в левите щати.
Дъскарев манипулира фактите.
16:20 14.07.2026
7 Флотът на САЩ
Няма как той да ескортира кораби в Залива.
Ескортира ги само ако Иран ги пропусне да излязат през Ормуз!
САЩ могат да контролират ВХОДА в Залива. Не изхода.
Иран изцяло контролира Ормуз. Износът на горива зависи от Иран.
Дъскарев заблуждава.
16:30 14.07.2026
8 Д-р Марин Белчев
Второ, не знам къде Дъскарев вижда комунисти и неокомунисти? Реално такива няма по света откакто се разпадна СССР. Изключваме останките в Куба, Виетнам, Северна Корея и пр. които имат минимално влиание върху каквото и да било. Разбира се, напоследък е прието да се наричат демократите и социал-демократите по този начин или дори просто хора, които не харесваш и искаш да принизиш. Но това няма нищо общо с истината.
16:36 14.07.2026
9 Ох Боли
17:05 14.07.2026
10 Питам
17:05 14.07.2026
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17:06 14.07.2026
12 Анонимен
17:09 14.07.2026
13 Дъска
17:18 14.07.2026