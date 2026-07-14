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Огнян Дъскарев: Кой владее Ормузкия пролив?

Огнян Дъскарев: Кой владее Ормузкия пролив?

14 Юли, 2026 16:00 816 13

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  • доналд тръмп-
  • режим на аятоласите

Цената сега на барел петрол е 71.51 долара, тоест по-евтино от преди войната

Огнян Дъскарев: Кой владее Ормузкия пролив? - 1
Снимка: Shutterstock
Огнян Дъскарев Огнян Дъскарев публицист, автор и преводач
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Западните и източните левичарски медии нарочно сгъстяват черното и отчаяно кършат ръце

След последните сблъсъци между САЩ и Иран западните и източните неокомунисти и комунисти разнесоха и разтръбиха пропагандата на терористите, че те контролирали пролива. Това, разбира се, не е вярно.

Това коментира във "Фейсбук" Огнян Дъскарев.

Според Centcom/US Army, от началото на май, US Navy е съпроводила 825 танкера/търговски кораби, които са пренесли 380 млн барела петрол през Ормузкия пролив. Западните и източните левичарски медии, включително и тук, и техните милиони вярващи, нарочно сгъстяват черното и отчаяно кършат ръце.

Според тях Тръмп не може да удари Иран сега, но само поради техните неокомунистически/комунистически вярвания. Неокомунистите/комунистите и медиите им бяха потресени и ужасени на 28 февруари именно от Тръмп и Нетаняху, сега пък не вярват, че те могат пак да направят същото.

Цената сега на барел петрол е 71.51 долара, тоест по-евтино от преди войната. Dow Jones сега е на исторически връх 52 537. Средната национална цена на галон безнин в САЩ сега е 3.88 долара, преди войната беше 2.98 долара.

Но цената на бензина в десните щати сега е 3.27 - 3.40, което е незначително увеличение в сравнение с преди войната. А цената на бензина в левите щати е 4.70 - 5.39 сега.

Но защо неокомунистите и комунистите днес разпространяват пропагандата на терористите?
Отговорът е повече от ясен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ще принуди и малки и големи.

    4 3 Отговор
    Световният хегемон не мрази Русия и руснаците. Те няма да позволят Русия да загуби нито да победи. Русия е безкрайно нужна- ПСВ послужи доларът да завземе света и да замести златните стандарти и резерви, да стане международна валута в световната търговия. ВСВ послужи за същото като въведе Бретън-Уудс системата, и ЕС да стане колония на САЩ. Виетнамската война направи САЩ да направят много колонии в Азия, Латинска Америка и Арабия. Развиха до съвършенство армията, въоръжението и тайните служби, агентурата, и банките, създаването на облигации и налагането на доларът. Ако не бе китайската комунистическа заплаха, за Тайван, нямаше сега тайванците да са похарчили 1000 милиарда долара за американски облигации - финансиране на американското правителство. ЕС имат най-много закупени такива облигации. Русия е копчето за да си опичат умът в ЕС, да са още колония, а САЩ - империя. Ирак и Иран - заплаха, служат за задържане на колониализмът в Арабия. Колониалният данък е закупуване на американски облигации, а не злато. Войната в Персийският залив когато започваха 1990те, осигури евтин петрол и евтино злато, поне за десетилетие. Ако Русия реши да губи, или да печели, ще има договор който да предотврати това. ТАКА, И С ИРАН. Сего готвят нова финансова система, която ще позволи на САЩ да правят злато, облигации, без да изтичат като срок и без да плащат лихва. Така ще напечатат 200 трилиона долара - облигации - световна валута - циркулираща в светът и резерв - спестяването

    16:04 14.07.2026

  • 2 Какъв е тоя дървар

    9 3 Отговор
    и какво ме интересува какво си пише на страницата във ФБ

    16:04 14.07.2026

  • 3 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер

    1 8 Отговор
    Чудесна статия . Благословен да си , Оги !

    16:11 14.07.2026

  • 4 Мишел

    7 2 Отговор
    Ударите по Иран показаха само, че така не се отваря Ормузкият проток, а се затваря. САЩ стават за полицаи - упорито опитват да преминат под начертаната на асфалта линия.

    16:15 14.07.2026

  • 5 АБЕ ДЪСКАРЕВ

    9 2 Отговор
    МОЗЪКЪТ ВЕРНО Е ПЛОСЪК КАТО ДЪСКА. ЗС КОЛКО САНТИМС НСДРАСКА ПАСКВИЛА ?!

    16:17 14.07.2026

  • 6 Разликата в цената на горивата

    3 3 Отговор
    е десните и левите щати не е от сега и не е заслуга на Тръмп.
    За тази разлика има обективни причини - десните щати са близо до източниците в Тексас, Луизиана, Мисисипи и т. н., левите щати да далеч и имат огромни разлики за транспорт.
    Има и субективни причини- левите щати поддържат високи акцизи върху горивата, които финансират социални услуги, екологични регулации и провеждат зелени политики.
    За това хората се натискат да живеят в левите щати.
    Дъскарев манипулира фактите.

    16:20 14.07.2026

  • 7 Флотът на САЩ

    6 2 Отговор
    НЕ Е В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ, а в Арабско море.

    Няма как той да ескортира кораби в Залива.
    Ескортира ги само ако Иран ги пропусне да излязат през Ормуз!
    САЩ могат да контролират ВХОДА в Залива. Не изхода.
    Иран изцяло контролира Ормуз. Износът на горива зависи от Иран.
    Дъскарев заблуждава.

    16:30 14.07.2026

  • 8 Д-р Марин Белчев

    3 2 Отговор
    Първо, много доказани капиталисти и предприемачи разбират съвсем ясно, че тази война с Иран не беше нужна дори на САЩ и те я започнаха подкокоросани и подлъгани от Израел. Апропо, САЩ са наляли стотици милиарди от парите на американския данъкоплатец в Израел, което е нелогично и вредно за американските интереси.
    Второ, не знам къде Дъскарев вижда комунисти и неокомунисти? Реално такива няма по света откакто се разпадна СССР. Изключваме останките в Куба, Виетнам, Северна Корея и пр. които имат минимално влиание върху каквото и да било. Разбира се, напоследък е прието да се наричат демократите и социал-демократите по този начин или дори просто хора, които не харесваш и искаш да принизиш. Но това няма нищо общо с истината.

    16:36 14.07.2026

  • 9 Ох Боли

    2 0 Отговор
    Ти пък колко пъти си ходил в щатите трезвен, че да правиш анализи за бензина. Близо 40 години минаха, а все комунисти ви са в главите. Ами изхвърлете ги оттам. Мозък трябва, не комунисти.

    17:05 14.07.2026

  • 10 Питам

    2 0 Отговор
    ДЪСКАрев, имаш ли понятие каква е разликата между комунизма и псевдогейлиберализма? та си тръгнал да цепиш дъската на малки трески за разпалки?

    17:05 14.07.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Сигурно ли е, че военни кораби на САЩ сноват нагоре надолу през Ормузкия проток!

    17:06 14.07.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Иран е сърцето на БРИКС. Там се кръстосват всички интереси на участниците. Затова е войната.

    17:09 14.07.2026

  • 13 Дъска

    0 0 Отговор
    И на този му се привижда комунизъм - признак на чугунен демократизъм

    17:18 14.07.2026