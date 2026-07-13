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Адвокат Адела Качаунова пред ФАКТИ: Конституционният съд не е пристан за пенсионирани политици

Адвокат Адела Качаунова пред ФАКТИ: Конституционният съд не е пристан за пенсионирани политици

13 Юли, 2026 09:00 3 014 48

  • адела качаунова-
  • десислава атанасова-
  • пеевски-
  • полети-
  • конституционен съдия-
  • оставка

Госпожа Атанасова беше избрана за конституционен съдия въпреки липсата на професионални качества, казва юристът

Адвокат Адела Качаунова пред ФАКТИ: Конституционният съд не е пристан за пенсионирани политици - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Случаят с конституционния съдия Десислава Атанасова, след твърденията за нейни съвместни пътувания с Делян Пеевски и последвалия призив на Българския хелзинкски комитет за оставката ѝ, предизвика сериозен обществен и правен дебат. Къде се пресичат моралната и правната отговорност на един конституционен съдия, какви са механизмите за търсене на отговорност и защо доверието в Конституционния съд е поставено на изпитание? Пред ФАКТИ говори адвокат Адела Качаунова, директор на Програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет.

- Г-жо Качаунова, БХК поиска оставка на конституционния съдия Десислава Атанасова. Какъв е основният правен и морален аргумент зад тази позиция?
- Поискахме оставката на Десислава Атанасова по две причини – едната е свързана с твърденията на министър Демерджиев за нейни съвместни полети с Делян Пеевски до Дубай, с частен превозвач. Това е скъпа услуга и повдига съмнения за това кой е заплатил такива полети и защо подобни подаръци липсват в нейни декларации за имуществено състояние. Нейните връзки с Делян Пеевски циркулират в общественото пространство, но данните, изнесени от министъра на вътрешните работи, са първото публично потвърждение, че такава обвързаност между тях съществува.
Втората и не по-малко важна причина е свързана с нейната изначална негодност да бъде конституционен съдия. Тя не отговаря на минималните изисквания за заемане на такава висока позиция и това девалвира доверието в Конституционния съд като цяло. Избирането ѝ за конституционен съдия е един особено срамен момент от историята на задкулисно кадруване, а последиците от него са сериозни.

- След като Десислава Атанасова представи документи, че е пътувала до Истанбул, а не до Дубай, считате ли, че това променя основанията за поисканата от вас оставка? Изобщо как оценявате публичния отговор на Десислава Атанасова, която представи документи от българските и турските власти в своя защита?
- Твърденията на министър Демерджиев, от една страна, и на Десислава Атанасова, от друга, са действително проблемни. За съжаление, вътрешният министър изглежда като да атакува чрез медиите именно Атанасова, след като изнася на малки порции твърдения, които сами по себе си повдигат въпроси – и за начина на събиране на данните, и за противоречивите данни, които различни структури на МВР дават, и за преследваната цел на този медиен шум. Не бива да забравяме, че изнесените от него данни съдържат тревожни факти за корупция от най-високо ниво, заобикаляне на санкциите „Магнитски“, но и за скрито съдействие от държавни институции, с което Пеевски изглежда се е ползвал назад във времето.

От своя страна Десислава Атанасова използва официалната интернет страница на Конституционния съд за лични позиции, а нейните колеги не излизат нито в нейна подкрепа, нито се разграничават от нея.

Защитата ѝ е неубедителна и макар действително да разколебава версията за съвместните пътувания с Пеевски до Дубай, съдържа данни за употреба на дипломатически паспорт за други, неслужебни, цели, както и едновременно използване на личния ѝ паспорт. Намирам, че това още веднъж накърнява престижа на Конституционния съд и достойнството си г-жа Атанасова може да защити само чрез оставка.

- Къде според вас се намира границата между моралната отговорност и правната отговорност на един конституционен съдия?
- Един конституционен съдия трябва да притежава високи професионални и високи нравствени качества. Госпожа Атанасова беше избрана за конституционен съдия въпреки липсата на професионални качества. Това, че е съгласна да заема тази длъжност, макар като юрист да е работила не повече от 4 години, говори и за липса на нравствени качества. Конституционният съд не е пристан за пенсионирани политици. Доколкото липсват каквито и да е правни механизми за адресиране на този проблем, създаден от народните представители, гласували за нея през 2024 година, разчитаме единствено на чувството за морал, дълг и достойнство.

- Ако бъде категорично доказано, че Атанасова не е пътувала с Делян Пеевски, това какво ще означава...
- Ако това бъде доказано, светлината трябва да се насочи към вътрешния министър и той да разясни защо е провел тази координирана атака именно срещу Атанасова и не толкова срещу длъжностните лица, които са позволили Делян Пеевски да пътува свободно, да прикрива пътуванията си като ползва повече от един паспорт, да бъде придружаван от различни лица, макар да е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“. Прикриването на свободното му движение и ползването на скъпи услуги не е станало без съучастието на конкретни длъжностни лица и без затварянето на очи от институции, които е трябвало да разследват корупция или пране на пари.

- Защо конституционният съдия има дипломатически паспорт. Защитен магистрат, че и дипломатическа защита… Защо?
- Нормално е един конституционен съдия да се ползва от дипломатически паспорт. Лицата, които ползват дипломатическа защита са посочени в Закона за българските лични документи – това са широк кръг лица, президента, управителя на БНБ, главния секретар на Народното събрание, и много други. Конституционните съдии са на особена почит и се ползват с високо доверие в обществото, поне по замисъл, а и те са натоварени да решават въпроси от изключително държавно значение, при това без възможност за преразглеждане на техните решения.

- При какви казуси един конституционния съдия може да бъде отстранен?
- Конституционен съдия не може бъде отстранен. Неговият мандат приключва с изтичане на срока, при настъпване на смърт, влизане в сила на осъдителна присъда, несъвместимост ако бъде избран за друга длъжност, фактическа невъзможност да изпълнява функциите си за повече от година или оставка. Конституцията не предвижда ситуация, при която съдия да бъде отстранен чрез специална процедура, ако възникнат съмнения за неговата пригодност. Конституцията разчита на колективния морал и на тези, които избират или назначават конституционни съдии, но и на самите лица, готови да поемат тази висока отговорност.

- Как този случай се отразява върху доверието в Конституционния съд и не съществува ли риск политическият дебат да бъде пренесен върху една от най-важните институции в държавата?
- За съжаление, негативите са за доверието в Конституционния съд, но пак казвам, тези негативи са налице още от избора на Атанасова преди две години и половина. Политическият дебат трябва да остане за политиците, а твърдения за корупция, злоупотреби, пране на пари или други престъпления да бъдат адекватно разследвани от прокуратурата или от комисията за противодействие на корупцията. Затова действията на министъра и неговите обилни медийни появявания, „хвърляне“ на обвинения и внушения, но също така и на закани спрямо Атанасова – в стил „да не рови твърде много, че по-лошо ще стане“, тревожат на свой ред. За съжаление, това напомня на избирателното и частично разкриване на твърдения за престъпления, което правеше Иван Гешев като главен прокурор, например.

- Какви институционални промени са необходими, за да няма подобни съмнения относно контактите, пътуванията и прозрачността на хората, заемащи най-високите държавни длъжности?
- Преди да говорим за институционални промени нека поискаме всеки представител на институция да изпълнява съвестно задълженията си, а хората, които заемат високи държавни постове, действително да притежават съответните качества.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 5 Отговор
    Велико народно събрание и нова конституция.

    Коментиран от #2, #4, #28

    09:02 13.07.2026

  • 2 Абе

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Желаеш тази адвокатка?

    Коментиран от #6, #9

    09:04 13.07.2026

  • 3 Точно това е

    42 4 Отговор
    Много млада я пенсионираха Деса стюардесата. КС е нещо което като приют за възрастни и изкуфели бивши политици и това го знаят всички.

    09:07 13.07.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нова конституция и забрана на НПО като БХК.

    09:09 13.07.2026

  • 5 Иван

    27 0 Отговор
    Направо си е далавера, за тях не важи тавана на пенсиите.

    Коментиран от #7

    09:10 13.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    31 7 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Тази е от Българският Хелзинкски комитет.Слугува на Хазарите срещу България.

    09:10 13.07.2026

  • 7 Пенсионер

    23 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    Уж всички сме равни, а някои са по равни

    09:12 13.07.2026

  • 8 Жиголо

    12 8 Отговор
    Женска завист! Това адвокатките и въобще мадамите от магистратурата такива хищни тигрици са, че забравяш как ти изглежда нещото, защото все са го скрили някъде!
    Като че ли са от магистралатурата...

    09:14 13.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    17 10 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Тази е лесбийка и се бори за узаконяването на гей браковете в България.

    Коментиран от #14

    09:14 13.07.2026

  • 10 Закрийте този кенеф ВСС!!!

    26 2 Отговор
    Това не е съд а луксозна държавна бърлога , за корумпирани мишоци!!!
    Може и без мишоците!!!

    09:15 13.07.2026

  • 11 Механик

    14 4 Отговор
    Хора с обратна захапка (като тази) обикновено не са стока.
    В момента две лобита се борят за цялата власт. Но и двете са еднакво алчни и безскруполни.

    Коментиран от #21

    09:15 13.07.2026

  • 12 Дапитам

    9 12 Отговор
    Не разбирам защо още я дъвчат тази дъвка.По тв показаха че на посочените дати,Пеевски е бил в България,даваха записи че дори говори в НС?

    Коментиран от #15

    09:16 13.07.2026

  • 13 Лазар

    16 1 Отговор
    Така беше,така ще бъде днес и утре!Онзи най-великия от Банкя,каза ,че и магаре може да назначи,на каквато длъжност си поижелае!С предимство ,явно се ползват магариците!Държава на абсурдите!

    09:21 13.07.2026

  • 14 Шопа

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Много кофти матриал си, и даже сам не се усещаш.

    09:22 13.07.2026

  • 15 Даотговоря

    7 16 Отговор

    До коментар #12 от "Дапитам":

    Докато ви пробутват кьорфишека за Пеевски и Атанасова, ви набутаха три пъти по-лош Бюджет от миналогодишния бюджет на Желязков, срещу когото протестирахте. Сега защо не протестирате?

    Коментиран от #17, #18, #45

    09:25 13.07.2026

  • 16 Цеко

    3 8 Отговор
    На тази патица с паразитното образувание БХК защо въобще й давате трибуна?! Що за наглост е това и сой й хлаща на нея тези нагли твърдения?! Защо не й задавате въпроса атаката на мазника Демерджиев срещу Атанасова не е ли опит за овладяване на Прокуратурата от Черепа и Фатмака??? Жалки сте...

    09:27 13.07.2026

  • 17 Датигутуръ

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "Даотговоря":

    Аде у лево бе. Има разлика, тези новите се опитват да направят добро, сега се учат. А другите само техния келепир си гледаха. Всеки греши, но има право и на време в аванс. След 35 години крадене, ти искаш "хоп" и готово.

    Коментиран от #38

    09:29 13.07.2026

  • 18 Абе

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Даотговоря":

    Беги бе протестър.

    Коментиран от #40

    09:29 13.07.2026

  • 19 Каспар

    2 3 Отговор
    Тази е без сексуални задръжки,дори и в кабинета!Пушка е!

    09:30 13.07.2026

  • 20 Дзак

    13 0 Отговор
    Не отговаря на изискванията, а са я предложили и гласували за назначаването. Другото са глупости.

    Коментиран от #22

    09:30 13.07.2026

  • 21 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    С таа обратна захапка не мое лапа къ си требва.

    09:30 13.07.2026

  • 22 Анонимен

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дзак":

    Огромна част от управляващия елит не отговаря на изискванията. Същото се отнася и за управлявания елит.

    Коментиран от #23

    09:32 13.07.2026

  • 23 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Затова съм безпартиен, свободен гражданин!

    09:32 13.07.2026

  • 24 Тончо

    5 11 Отговор
    Значи Деса (на 47 години) е била пенсиониран политик, а Янаки Стоилов (на 67 години) не е... Нещо издишат доводите на тази кокошка - пишман адвокат, като точния с парите!

    09:34 13.07.2026

  • 25 Наемник

    7 0 Отговор
    Та, казвате, „при настъпване на смърт“ можело да бъде отстранена?...

    Коментиран от #27

    09:36 13.07.2026

  • 26 Айде бе

    10 1 Отговор
    "Конституционните съдии са на особена почит и се ползват с високо доверие в обществото". Я пак! Защо не пуснете една анкета какво е доверието в тези съдии? А щом и ПДП може да стане конституционен съдия, какво да говорим...

    Коментиран от #31

    09:40 13.07.2026

  • 27 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Наемник":

    Който чужд гроб дълбае, сам пада в него!

    09:43 13.07.2026

  • 28 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    След толкова години жълтопъветни напъни,най посе селянчето под прикритие на Последен софиянец роди една свястна мисъл.Пожелавам му да забременее с още такива.След 9 месеца пак може да роди нещо подобно.Успех!

    09:52 13.07.2026

  • 29 Честна адвокатска

    2 2 Отговор
    И тая сигурно е адвокатка от пловдив. Кифлата вместо да говори алангро да провери списъка и ще види че докато Шиши е прал пари в Дубай, същевременно е приемал закони в НС. МВР се превръща в Министерството на Истината по Оруел, а кухата кифла даже не се усеща.

    09:55 13.07.2026

  • 30 Гледай слънцето къде е като гововрят теи

    2 4 Отговор
    Откъде накъде някаква световно неизвестна адвокатка, дава квалификации за колега относно компетентността. Конституциония съд е по скоро горна камара на парламента. Произнася се по това което излиза като продукция от народното събрание. Безспорно Атанасова поне 10 г.. беше народен представител, член на правната комисия и какво ли не още, обсъждала и приемала закони тоест е в основата назаконодателния процес от начало до край. Беше и министър на здравеопазването и по мнение на лекари не лош в този период. Винаги е била активна и острие. Не виждамс какво един юрист който е бил арбитър по търговски дела е по полезен или знаещ . Както и преподавател в СУ със титла особенно по конституционно право което не е най сложния и голям по обем предмет. Много смешно е когато хора тълкуват нещо при живи автори един от които е Янаки Стоилов участник в писането и приемането на конституцията. Малко каото авторът на стихотворение, чиято дъщеря получила 2 в училище на литературен разбор какво е искал да каже авторът. Адвокатите не са центърът на юридическата мисъл и квалификация. Все пак работят за пари преди всичко. И тази не прави изключение

    09:58 13.07.2026

  • 31 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Айде бе":

    ПДП?Разбирам тънкия ти намек.Колко романтично!

    09:58 13.07.2026

  • 32 Урко

    2 1 Отговор
    Качаунова?! За къде с това име, гражданино следовател? - като би казал героят на Тодор Колев от Опасен Чар.
    Май добре да си смени мъжа, а от там и фамилията, като гледам хубава булка е, хваща окото

    Коментиран от #34

    10:00 13.07.2026

  • 33 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Личностите създават авторитета на институциите, а не обратното. Ръководни постове трябва да се заемат от отговорни хора с подходящо образование, интелект и комуникационни умения, задължително трябва да познават институциите, обществените отношения и социалните системи. На ръководителите на институции, на народни представители и съдии обществото поверява правото да вземат решения, които засягат милиони хора и човешки съдби. Затова към тях трябва да има изисквания за компетентност, но и за лични морални качества. За съжаление, в България пирамидата е обърната обратно – некомпетентността е най-високо горе, следвана от метреси и роднини, а интелигентните хора и експертите често са най-долу или остават встрани. Докато пирамидата е обърната, никога няма да вървим напред! За инсталираната в Конституционния съд отдавна се носят легенди, а обществото е наясно кой, как и защо я инсталира там.

    10:09 13.07.2026

  • 34 Шпакловчика

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Урко":

    сКачахуйнова. Кифличка как да не и изядеш мармалада....

    10:10 13.07.2026

  • 35 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    "Магнитски" бил "глобален" закон?
    Какво е глобален закон, г-жо Качаунова, ще обясните ли на публиката?
    Американски федерален закон има ли действие на територията на България, Турция, Дубай и пр?
    Кога заменихме българското законодателство с американското федерално, ако не е тайна?
    Или това знаят само членовете на БХК, на простосмъртните не е отредено това забранено за тях знание?

    10:14 13.07.2026

  • 36 777

    1 0 Отговор
    Много добре казано на място

    10:26 13.07.2026

  • 37 Хаха

    0 0 Отговор
    Да, трябва нова Конституция, която да регламентира норми или да препраща към Етичен кодекс за политици и членове на КС, както и за възможността за образуване на дисциплинарни производства срещу "богоизбрани"!
    В противен случай могат да правят каквото си искат, дори да бъдат заснети на камера на правят Кекс с самолета пееФ например, но това по сегашните закони не е основание за отстраняване от длъжност или подаване на оставка!
    Също така да се забранят всички нпо-та и тази госпожа да си намери нормална работа, с която да е полезна за обществото!

    Коментиран от #43, #48

    10:28 13.07.2026

  • 38 Големдебил

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Датигутуръ":

    Сега се учат....Бъргария учебно поле на фатмака.И тоя се кефи.Боже що простотия в тая България.

    10:37 13.07.2026

  • 39 Уж не е,

    1 0 Отговор
    ама реално Е!

    10:40 13.07.2026

  • 40 Възпитан протестър

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    Беги бе протестър,колко образовано същество.Няма да прокопсаме с такива невежи индивиди.С такива е пълен форума.Не сте само вие.

    10:41 13.07.2026

  • 41 Суха съчка

    3 0 Отговор
    Янаки Стоилов е образцов .

    10:45 13.07.2026

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор
    Пътя и да ги няма но алчността ги спира

    10:46 13.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хо хо

    2 0 Отговор
    А за Кики и Лена си имаше филмче как се прави кекс на парапета и кво? Лена забърса милионче от ББР а Кики и Кокорчо, торбите с кеш. Ристю си купи къща в Брюксел от задната седалка на Бобоците. Демерджията е с обвинение за 41 млн. злоупотреби. Точно тия сега морализторстват за Д.Атанасова. Бактън от крадливи шарлатани.

    10:52 13.07.2026

  • 45 Дапитам

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Даотговоря":

    Май не разбираш написаното.Къде пише че съм протестър?

    10:55 13.07.2026

  • 46 Хмм

    1 0 Отговор
    борисов да махне атанасова, иначе рискува съществуването на ГЕРБ, само той може да я накара да подаде оставка

    11:06 13.07.2026

  • 47 Артилерист

    1 0 Отговор
    След пенсионирането ми "работих" 5 години в някакъв измислен информационен отдел към държавно предприятие. Поставих работих в кавички, защото през цялата си многогодишна офицерска АРТИЛЕРИЙСКА служба, не съм бил така свободен, безгрижен и като на пансион дори за един ден, като в този отдел. Впрочем вероятно 90% от администрацията на това държавно предприятие бяха пенсионери и уредени близки (особено неграмотните им съпруги) на големи началници, които с отекчение висяха над вестниците си, докато течеше работния им ден...

    11:08 13.07.2026

  • 48 Такатака

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    До коментар #37 от "Хаха":

    Конституцията си е много добра!
    Всички политически проститутки, които я газеха през годините, мечтаят за промяната й, защото според същата тази конституция трябва да прекарат остатъка от живота си в затвора при най- строг режим.

    11:09 13.07.2026