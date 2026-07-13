Адвокат Адела Качаунова пред ФАКТИ: Конституционният съд не е пристан за пенсионирани политици

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Случаят с конституционния съдия Десислава Атанасова, след твърденията за нейни съвместни пътувания с Делян Пеевски и последвалия призив на Българския хелзинкски комитет за оставката ѝ, предизвика сериозен обществен и правен дебат. Къде се пресичат моралната и правната отговорност на един конституционен съдия, какви са механизмите за търсене на отговорност и защо доверието в Конституционния съд е поставено на изпитание? Пред ФАКТИ говори адвокат Адела Качаунова, директор на Програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет.



- Г-жо Качаунова, БХК поиска оставка на конституционния съдия Десислава Атанасова. Какъв е основният правен и морален аргумент зад тази позиция?

- Поискахме оставката на Десислава Атанасова по две причини – едната е свързана с твърденията на министър Демерджиев за нейни съвместни полети с Делян Пеевски до Дубай, с частен превозвач. Това е скъпа услуга и повдига съмнения за това кой е заплатил такива полети и защо подобни подаръци липсват в нейни декларации за имуществено състояние. Нейните връзки с Делян Пеевски циркулират в общественото пространство, но данните, изнесени от министъра на вътрешните работи, са първото публично потвърждение, че такава обвързаност между тях съществува.

Втората и не по-малко важна причина е свързана с нейната изначална негодност да бъде конституционен съдия. Тя не отговаря на минималните изисквания за заемане на такава висока позиция и това девалвира доверието в Конституционния съд като цяло. Избирането ѝ за конституционен съдия е един особено срамен момент от историята на задкулисно кадруване, а последиците от него са сериозни.

- След като Десислава Атанасова представи документи, че е пътувала до Истанбул, а не до Дубай, считате ли, че това променя основанията за поисканата от вас оставка? Изобщо как оценявате публичния отговор на Десислава Атанасова, която представи документи от българските и турските власти в своя защита?

- Твърденията на министър Демерджиев, от една страна, и на Десислава Атанасова, от друга, са действително проблемни. За съжаление, вътрешният министър изглежда като да атакува чрез медиите именно Атанасова, след като изнася на малки порции твърдения, които сами по себе си повдигат въпроси – и за начина на събиране на данните, и за противоречивите данни, които различни структури на МВР дават, и за преследваната цел на този медиен шум. Не бива да забравяме, че изнесените от него данни съдържат тревожни факти за корупция от най-високо ниво, заобикаляне на санкциите „Магнитски“, но и за скрито съдействие от държавни институции, с което Пеевски изглежда се е ползвал назад във времето.



От своя страна Десислава Атанасова използва официалната интернет страница на Конституционния съд за лични позиции, а нейните колеги не излизат нито в нейна подкрепа, нито се разграничават от нея.



Защитата ѝ е неубедителна и макар действително да разколебава версията за съвместните пътувания с Пеевски до Дубай, съдържа данни за употреба на дипломатически паспорт за други, неслужебни, цели, както и едновременно използване на личния ѝ паспорт. Намирам, че това още веднъж накърнява престижа на Конституционния съд и достойнството си г-жа Атанасова може да защити само чрез оставка.

- Къде според вас се намира границата между моралната отговорност и правната отговорност на един конституционен съдия?

- Един конституционен съдия трябва да притежава високи професионални и високи нравствени качества. Госпожа Атанасова беше избрана за конституционен съдия въпреки липсата на професионални качества. Това, че е съгласна да заема тази длъжност, макар като юрист да е работила не повече от 4 години, говори и за липса на нравствени качества. Конституционният съд не е пристан за пенсионирани политици. Доколкото липсват каквито и да е правни механизми за адресиране на този проблем, създаден от народните представители, гласували за нея през 2024 година, разчитаме единствено на чувството за морал, дълг и достойнство.

- Ако бъде категорично доказано, че Атанасова не е пътувала с Делян Пеевски, това какво ще означава...

- Ако това бъде доказано, светлината трябва да се насочи към вътрешния министър и той да разясни защо е провел тази координирана атака именно срещу Атанасова и не толкова срещу длъжностните лица, които са позволили Делян Пеевски да пътува свободно, да прикрива пътуванията си като ползва повече от един паспорт, да бъде придружаван от различни лица, макар да е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“. Прикриването на свободното му движение и ползването на скъпи услуги не е станало без съучастието на конкретни длъжностни лица и без затварянето на очи от институции, които е трябвало да разследват корупция или пране на пари.

- Защо конституционният съдия има дипломатически паспорт. Защитен магистрат, че и дипломатическа защита… Защо?

- Нормално е един конституционен съдия да се ползва от дипломатически паспорт. Лицата, които ползват дипломатическа защита са посочени в Закона за българските лични документи – това са широк кръг лица, президента, управителя на БНБ, главния секретар на Народното събрание, и много други. Конституционните съдии са на особена почит и се ползват с високо доверие в обществото, поне по замисъл, а и те са натоварени да решават въпроси от изключително държавно значение, при това без възможност за преразглеждане на техните решения.

- При какви казуси един конституционния съдия може да бъде отстранен?

- Конституционен съдия не може бъде отстранен. Неговият мандат приключва с изтичане на срока, при настъпване на смърт, влизане в сила на осъдителна присъда, несъвместимост ако бъде избран за друга длъжност, фактическа невъзможност да изпълнява функциите си за повече от година или оставка. Конституцията не предвижда ситуация, при която съдия да бъде отстранен чрез специална процедура, ако възникнат съмнения за неговата пригодност. Конституцията разчита на колективния морал и на тези, които избират или назначават конституционни съдии, но и на самите лица, готови да поемат тази висока отговорност.

- Как този случай се отразява върху доверието в Конституционния съд и не съществува ли риск политическият дебат да бъде пренесен върху една от най-важните институции в държавата?

- За съжаление, негативите са за доверието в Конституционния съд, но пак казвам, тези негативи са налице още от избора на Атанасова преди две години и половина. Политическият дебат трябва да остане за политиците, а твърдения за корупция, злоупотреби, пране на пари или други престъпления да бъдат адекватно разследвани от прокуратурата или от комисията за противодействие на корупцията. Затова действията на министъра и неговите обилни медийни появявания, „хвърляне“ на обвинения и внушения, но също така и на закани спрямо Атанасова – в стил „да не рови твърде много, че по-лошо ще стане“, тревожат на свой ред. За съжаление, това напомня на избирателното и частично разкриване на твърдения за престъпления, което правеше Иван Гешев като главен прокурор, например.

- Какви институционални промени са необходими, за да няма подобни съмнения относно контактите, пътуванията и прозрачността на хората, заемащи най-високите държавни длъжности?

- Преди да говорим за институционални промени нека поискаме всеки представител на институция да изпълнява съвестно задълженията си, а хората, които заемат високи държавни постове, действително да притежават съответните качества.