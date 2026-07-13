Адвокат Адела Качаунова пред ФАКТИ: Конституционният съд не е пристан за пенсионирани политици

Случаят с конституционния съдия Десислава Атанасова, след твърденията за нейни съвместни пътувания с Делян Пеевски и последвалия призив на Българския хелзинкски комитет за оставката ѝ, предизвика сериозен обществен и правен дебат. Къде се пресичат моралната и правната отговорност на един конституционен съдия, какви са механизмите за търсене на отговорност и защо доверието в Конституционния съд е поставено на изпитание? Пред ФАКТИ говори адвокат Адела Качаунова, директор на Програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет.
- Г-жо Качаунова, БХК поиска оставка на конституционния съдия Десислава Атанасова. Какъв е основният правен и морален аргумент зад тази позиция?
- Поискахме оставката на Десислава Атанасова по две причини – едната е свързана с твърденията на министър Демерджиев за нейни съвместни полети с Делян Пеевски до Дубай, с частен превозвач. Това е скъпа услуга и повдига съмнения за това кой е заплатил такива полети и защо подобни подаръци липсват в нейни декларации за имуществено състояние. Нейните връзки с Делян Пеевски циркулират в общественото пространство, но данните, изнесени от министъра на вътрешните работи, са първото публично потвърждение, че такава обвързаност между тях съществува.
Втората и не по-малко важна причина е свързана с нейната изначална негодност да бъде конституционен съдия. Тя не отговаря на минималните изисквания за заемане на такава висока позиция и това девалвира доверието в Конституционния съд като цяло. Избирането ѝ за конституционен съдия е един особено срамен момент от историята на задкулисно кадруване, а последиците от него са сериозни.
- След като Десислава Атанасова представи документи, че е пътувала до Истанбул, а не до Дубай, считате ли, че това променя основанията за поисканата от вас оставка? Изобщо как оценявате публичния отговор на Десислава Атанасова, която представи документи от българските и турските власти в своя защита?
- Твърденията на министър Демерджиев, от една страна, и на Десислава Атанасова, от друга, са действително проблемни. За съжаление, вътрешният министър изглежда като да атакува чрез медиите именно Атанасова, след като изнася на малки порции твърдения, които сами по себе си повдигат въпроси – и за начина на събиране на данните, и за противоречивите данни, които различни структури на МВР дават, и за преследваната цел на този медиен шум. Не бива да забравяме, че изнесените от него данни съдържат тревожни факти за корупция от най-високо ниво, заобикаляне на санкциите „Магнитски“, но и за скрито съдействие от държавни институции, с което Пеевски изглежда се е ползвал назад във времето.
От своя страна Десислава Атанасова използва официалната интернет страница на Конституционния съд за лични позиции, а нейните колеги не излизат нито в нейна подкрепа, нито се разграничават от нея.
Защитата ѝ е неубедителна и макар действително да разколебава версията за съвместните пътувания с Пеевски до Дубай, съдържа данни за употреба на дипломатически паспорт за други, неслужебни, цели, както и едновременно използване на личния ѝ паспорт. Намирам, че това още веднъж накърнява престижа на Конституционния съд и достойнството си г-жа Атанасова може да защити само чрез оставка.
- Къде според вас се намира границата между моралната отговорност и правната отговорност на един конституционен съдия?
- Един конституционен съдия трябва да притежава високи професионални и високи нравствени качества. Госпожа Атанасова беше избрана за конституционен съдия въпреки липсата на професионални качества. Това, че е съгласна да заема тази длъжност, макар като юрист да е работила не повече от 4 години, говори и за липса на нравствени качества. Конституционният съд не е пристан за пенсионирани политици. Доколкото липсват каквито и да е правни механизми за адресиране на този проблем, създаден от народните представители, гласували за нея през 2024 година, разчитаме единствено на чувството за морал, дълг и достойнство.
- Ако бъде категорично доказано, че Атанасова не е пътувала с Делян Пеевски, това какво ще означава...
- Ако това бъде доказано, светлината трябва да се насочи към вътрешния министър и той да разясни защо е провел тази координирана атака именно срещу Атанасова и не толкова срещу длъжностните лица, които са позволили Делян Пеевски да пътува свободно, да прикрива пътуванията си като ползва повече от един паспорт, да бъде придружаван от различни лица, макар да е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“. Прикриването на свободното му движение и ползването на скъпи услуги не е станало без съучастието на конкретни длъжностни лица и без затварянето на очи от институции, които е трябвало да разследват корупция или пране на пари.
- Защо конституционният съдия има дипломатически паспорт. Защитен магистрат, че и дипломатическа защита… Защо?
- Нормално е един конституционен съдия да се ползва от дипломатически паспорт. Лицата, които ползват дипломатическа защита са посочени в Закона за българските лични документи – това са широк кръг лица, президента, управителя на БНБ, главния секретар на Народното събрание, и много други. Конституционните съдии са на особена почит и се ползват с високо доверие в обществото, поне по замисъл, а и те са натоварени да решават въпроси от изключително държавно значение, при това без възможност за преразглеждане на техните решения.
- При какви казуси един конституционния съдия може да бъде отстранен?
- Конституционен съдия не може бъде отстранен. Неговият мандат приключва с изтичане на срока, при настъпване на смърт, влизане в сила на осъдителна присъда, несъвместимост ако бъде избран за друга длъжност, фактическа невъзможност да изпълнява функциите си за повече от година или оставка. Конституцията не предвижда ситуация, при която съдия да бъде отстранен чрез специална процедура, ако възникнат съмнения за неговата пригодност. Конституцията разчита на колективния морал и на тези, които избират или назначават конституционни съдии, но и на самите лица, готови да поемат тази висока отговорност.
- Как този случай се отразява върху доверието в Конституционния съд и не съществува ли риск политическият дебат да бъде пренесен върху една от най-важните институции в държавата?
- За съжаление, негативите са за доверието в Конституционния съд, но пак казвам, тези негативи са налице още от избора на Атанасова преди две години и половина. Политическият дебат трябва да остане за политиците, а твърдения за корупция, злоупотреби, пране на пари или други престъпления да бъдат адекватно разследвани от прокуратурата или от комисията за противодействие на корупцията. Затова действията на министъра и неговите обилни медийни появявания, „хвърляне“ на обвинения и внушения, но също така и на закани спрямо Атанасова – в стил „да не рови твърде много, че по-лошо ще стане“, тревожат на свой ред. За съжаление, това напомня на избирателното и частично разкриване на твърдения за престъпления, което правеше Иван Гешев като главен прокурор, например.
- Какви институционални промени са необходими, за да няма подобни съмнения относно контактите, пътуванията и прозрачността на хората, заемащи най-високите държавни длъжности?
- Преди да говорим за институционални промени нека поискаме всеки представител на институция да изпълнява съвестно задълженията си, а хората, които заемат високи държавни постове, действително да притежават съответните качества.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #4, #28
09:02 13.07.2026
2 Абе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Желаеш тази адвокатка?
Коментиран от #6, #9
09:04 13.07.2026
3 Точно това е
09:07 13.07.2026
4 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нова конституция и забрана на НПО като БХК.
09:09 13.07.2026
5 Иван
Коментиран от #7
09:10 13.07.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Абе":Тази е от Българският Хелзинкски комитет.Слугува на Хазарите срещу България.
09:10 13.07.2026
7 Пенсионер
До коментар #5 от "Иван":Уж всички сме равни, а някои са по равни
09:12 13.07.2026
8 Жиголо
Като че ли са от магистралатурата...
09:14 13.07.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Абе":Тази е лесбийка и се бори за узаконяването на гей браковете в България.
Коментиран от #14
09:14 13.07.2026
10 Закрийте този кенеф ВСС!!!
Може и без мишоците!!!
09:15 13.07.2026
11 Механик
В момента две лобита се борят за цялата власт. Но и двете са еднакво алчни и безскруполни.
Коментиран от #21
09:15 13.07.2026
12 Дапитам
Коментиран от #15
09:16 13.07.2026
13 Лазар
09:21 13.07.2026
14 Шопа
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Много кофти матриал си, и даже сам не се усещаш.
09:22 13.07.2026
15 Даотговоря
До коментар #12 от "Дапитам":Докато ви пробутват кьорфишека за Пеевски и Атанасова, ви набутаха три пъти по-лош Бюджет от миналогодишния бюджет на Желязков, срещу когото протестирахте. Сега защо не протестирате?
Коментиран от #17, #18, #45
09:25 13.07.2026
16 Цеко
09:27 13.07.2026
17 Датигутуръ
До коментар #15 от "Даотговоря":Аде у лево бе. Има разлика, тези новите се опитват да направят добро, сега се учат. А другите само техния келепир си гледаха. Всеки греши, но има право и на време в аванс. След 35 години крадене, ти искаш "хоп" и готово.
Коментиран от #38
09:29 13.07.2026
18 Абе
До коментар #15 от "Даотговоря":Беги бе протестър.
Коментиран от #40
09:29 13.07.2026
19 Каспар
09:30 13.07.2026
20 Дзак
Коментиран от #22
09:30 13.07.2026
21 Абе
До коментар #11 от "Механик":С таа обратна захапка не мое лапа къ си требва.
09:30 13.07.2026
22 Анонимен
До коментар #20 от "Дзак":Огромна част от управляващия елит не отговаря на изискванията. Същото се отнася и за управлявания елит.
Коментиран от #23
09:32 13.07.2026
23 Факт
До коментар #22 от "Анонимен":Затова съм безпартиен, свободен гражданин!
09:32 13.07.2026
24 Тончо
09:34 13.07.2026
25 Наемник
Коментиран от #27
09:36 13.07.2026
26 Айде бе
Коментиран от #31
09:40 13.07.2026
27 Име
До коментар #25 от "Наемник":Който чужд гроб дълбае, сам пада в него!
09:43 13.07.2026
28 Моряка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":След толкова години жълтопъветни напъни,най посе селянчето под прикритие на Последен софиянец роди една свястна мисъл.Пожелавам му да забременее с още такива.След 9 месеца пак може да роди нещо подобно.Успех!
09:52 13.07.2026
29 Честна адвокатска
09:55 13.07.2026
30 Гледай слънцето къде е като гововрят теи
09:58 13.07.2026
31 Моряка
До коментар #26 от "Айде бе":ПДП?Разбирам тънкия ти намек.Колко романтично!
09:58 13.07.2026
32 Урко
Май добре да си смени мъжа, а от там и фамилията, като гледам хубава булка е, хваща окото
Коментиран от #34
10:00 13.07.2026
33 Наблюдател
10:09 13.07.2026
34 Шпакловчика
До коментар #32 от "Урко":сКачахуйнова. Кифличка как да не и изядеш мармалада....
10:10 13.07.2026
35 Тити на Кака
Какво е глобален закон, г-жо Качаунова, ще обясните ли на публиката?
Американски федерален закон има ли действие на територията на България, Турция, Дубай и пр?
Кога заменихме българското законодателство с американското федерално, ако не е тайна?
Или това знаят само членовете на БХК, на простосмъртните не е отредено това забранено за тях знание?
10:14 13.07.2026
36 777
10:26 13.07.2026
37 Хаха
В противен случай могат да правят каквото си искат, дори да бъдат заснети на камера на правят Кекс с самолета пееФ например, но това по сегашните закони не е основание за отстраняване от длъжност или подаване на оставка!
Също така да се забранят всички нпо-та и тази госпожа да си намери нормална работа, с която да е полезна за обществото!
Коментиран от #43, #48
10:28 13.07.2026
38 Големдебил
До коментар #17 от "Датигутуръ":Сега се учат....Бъргария учебно поле на фатмака.И тоя се кефи.Боже що простотия в тая България.
10:37 13.07.2026
39 Уж не е,
10:40 13.07.2026
40 Възпитан протестър
До коментар #18 от "Абе":Беги бе протестър,колко образовано същество.Няма да прокопсаме с такива невежи индивиди.С такива е пълен форума.Не сте само вие.
10:41 13.07.2026
41 Суха съчка
10:45 13.07.2026
42 Анонимен
10:46 13.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хо хо
10:52 13.07.2026
45 Дапитам
До коментар #15 от "Даотговоря":Май не разбираш написаното.Къде пише че съм протестър?
10:55 13.07.2026
46 Хмм
11:06 13.07.2026
47 Артилерист
11:08 13.07.2026
48 Такатака
До коментар #37 от "Хаха":Конституцията си е много добра!
Всички политически проститутки, които я газеха през годините, мечтаят за промяната й, защото според същата тази конституция трябва да прекарат остатъка от живота си в затвора при най- строг режим.
11:09 13.07.2026