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"Непровокирана злоба": ударът по Киевско-Печорската лавра
  Тема: Украйна

"Непровокирана злоба": ударът по Киевско-Печорската лавра

17 Юни, 2026 07:41 1 441 85

  • украйна-
  • киевско-печорска лавра-
  • киев-
  • русия-
  • манастир-
  • регина елснер

Разрушават това, което не могат да завладеят: така експерти коментират удара по Киевско-Печорската лавра, за който Украйна обвинява Русия

"Непровокирана злоба": ударът по Киевско-Печорската лавра - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Регина Елснер неведнъж е посещавала Киевско-Печорската лавра, която в нощта срещу понеделник, 15 юни, беше бомбардирана от руската армия. "Това наистина е ужасно и още веднъж потвърждава жестокостта на тази война. Тревожи ме фактът, че от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна вече са разрушени или сериозно повредени 800 религиозни сгради", казва за ДВ ръководителката на катедрата по източнохристиянско богословие и екуменическа теология на Университета в Мюнстер. В тази връзка тя припомня пораженията, нанесени на най-големия православен храм в Одеса - Спасо-Преображенския събор, при руски ракетен обстрел през юли 2023 година.

Киевско-Печорската лавра е комплекс от 11-и век, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Преди това той беше засегнат от обстрел през януари 2026, но тогава разрушенията не бяха толкова значителни. Сега, според украинските власти, в резултат на пряко попадение на руски дрон "Геран-2" е разрушена част от покрива на Успенския събор. Министерството на отбраната на Русия отрича да носи някаква вина.

Атаката вече беше осъдена от правителствата на Франция и Германия. Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул я нарече "акт на терор, заслужаващ презрение". Централата на ЮНЕСКО в Париж осъди ударите срещу обекти на културното наследство, без обаче изрично да споменава Русия.

Експерти: атака срещу един от символите на украинското възраждане

Какво може да стои зад атаката срещу световноизвестния манастирски комплекс? Регина Елснер посочва две възможни причини. От една страна, Киевско-Печорската лавра се е превърнала в "много силен символ на независимото украинско православие", казва тя и припомня, че след руската инвазия Украинската православна църква премахна от своя устав споменаването на връзките с Московската патриаршия. Също и създадената през 2018 автокефална Православна църква на Украйна (ПЦУ) присъства в културно-историческия резерват. "Тук може да се види определен акт на отмъщение" от страна на Москва, смята Елснер.

Друга възможна причина според нея е осъзнаването от Москва, че никога няма да си върне това религиозно наследство – Лаврата. Няма никакви шансове там да се запази някакво реално руско влияние. "Да не забравяме и военната стратегия на Русия за унищожаване на всичко, което повече не могат да притежават", добавя преподавателката от Университета в Мюнстер.

Подобно предположение изразява в разговор с ДВ и протойерей Андрей Кордочкин, клирик на Белгийската архиепископия и Екзархията на Нидерландия и Люксембург (Вселенска патриаршия). "Това, което виждаме сега, е един вид непровокирана злоба – отношение от типа "ако аз не мога да те имам, никой друг не може", казва той. Кордочкин критикува открито войната на Русия срещу Украйна и подкрепата на Руската православна църква за нея.

Ще промени ли нападението отношението на руснаците към войната?

Руският президент Владимир Путин се определя като вярващ. През своето вече по-дълго от четвърт век управление той редовно посещава православни храмове и неведнъж от началото на войната е обявявал прекратяване на огъня за големите християнски празници. Как обаче това се съчетава с разрушаването на църкви в Украйна – особено на такава православна светиня като Киевско-Печорската лавра?

"Русия обича да се представя в тази война като защитник на християнството, християнските ценности и традиции и така нататък – една често повтаряща се тема в заглавията и в новините за тази война. Но всяка една от тези атаки показва, че това е просто лъжа, инструментализиране на религията и опит да се оправдае с религията нещо, което всъщност няма никакво отношение към религията. Всичко това показва колко цинично Русия използва християнското наследство или тази реторика просто за да постигне собствените си властови интереси", казва професор Елснер от Университета в Мюнстер

Тя не вярва, че ударът по Успенския събор може по някакъв начин да промени отношението на вярващите руснаци към войната. "Не, боя се, че сега не трябва да очакваме нищо. И ключовият въпрос тук е доколко обикновените вярващи, да речем в Русия, въобще са осведомени за тази война. Защото когато посещават официалните сайтове на Московската патриаршия, те не намират нищо за разрушенията и жертвите на тази война."

Освен това Елснер припомня, че критиците на войната в Русия рискуват да се озоват в затвора. "Винаги ще казвам, че наистина драматично е унищожаването на човешки животи - и на това трябва да реагират всички вярващи в Русия“, казва университетската преподавателка от Мюнстер.

По данни на украинските власти само в Киев в резултат на обстрела в понеделник сутринта са загинали петима души, а най-малко 25 са ранени.

Автор: Роман Гончаренко


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 вуйчо

    95 6 Отговор
    Дойче веле са чуждестранни агенти.Демек соросоиди.

    Коментиран от #68, #79

    07:44 17.06.2026

  • 4 Без име

    43 6 Отговор
    Сега всичкото поп от Лаврата тук ли се кани да идва?

    Коментиран от #80

    07:44 17.06.2026

  • 5 куцият пейтриът

    55 4 Отговор
    що нещо запали в шимерия

    07:45 17.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гордон

    74 5 Отговор
    Не е ясно кои какво прави. А това е евтина пропаганда!!

    07:46 17.06.2026

  • 8 Презвитер Кизма

    12 75 Отговор
    От над сто години Блатната империя на злото взривява църкви и осквернява храмове. Дори в България слугите на СССР спонсорирани от тях взривиха църквата Света София и избиха над 250 невинни, включително децата от църковния хор.

    Коментиран от #12, #21

    07:46 17.06.2026

  • 9 Тома

    87 10 Отговор
    Руският войник никога не атакува църкви но DW не може да го разбере защото са продукт на безбожници и сатанисти.

    07:46 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чорбара

    48 6 Отговор

    До коментар #8 от "Презвитер Кизма":

    Евроидеот.

    07:48 17.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Билюкбашията

    5 51 Отговор
    Няма по безбожно и сатанинско племе от псведо-православните мордорци. Поповете им освещават ракета с името “Сатана”, а в храмовете им има икони на Сталин кръволока маниак лично взривил стотици църкви

    07:52 17.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 До антиФАКТИ

    56 2 Отговор
    Спрете да се излагате с тези долнопробни агенции

    07:54 17.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тончо

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "Презвитер Кизма":

    презвитер...презвитер Вятър те вял на бяла кобила-много си тъпичък

    07:55 17.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПО ТОЧНО

    46 4 Отговор
    ХОХ ЛИТЕ ДА СИ ОПРАВЯТ МЕРНИКА , А НАЙ ВЕРОЯТНО УМИШЛЕНО СА Я УДАРИЛИ

    07:55 17.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ИЗМАМА ОТ

    53 4 Отговор
    КАТЕГОРИЯ БУЧА 2.

    07:56 17.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Жожи

    16 5 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Ленин е от националността на зельо

    07:58 17.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Баце

    41 2 Отговор
    Без коментар.
    Вижте КОЙ е написал пропагандата!
    П.П. Грехота е да се лъже, а в конкретният случай е светотатство, но за сатанизмът няма проблем.

    Коментиран от #66, #69

    08:00 17.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Артилерист

    31 3 Отговор
    Също като инсценировката "Буча" ще повтарят тази история докато втръсне и се отвратят самите манипулатори. Освободителите на Курска област май са били прави с решението "Пленнеци няма да се вземат"...

    08:02 17.06.2026

  • 40 БАНко

    25 3 Отговор
    НАТООВЦЕ , ЗАЩО ЛИ АМЕРИКАНЦИТЕ НЕ КАЗВАТ ЗА РАКЕТАТА ПЕТРИЪТ , НО ЩЕ ИЗЛЕЗЕ КАКТО ДРОНОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ , РУМЪНИЯ , ПОЛША ..... ВСИЧКИ ОТ УКРАЙНА !!!

    08:02 17.06.2026

  • 41 Гост

    23 2 Отговор
    Вариантите са 2:
    1. Или в / около манастира е имало нещо мнооого важно...
    2. Ония са се гръмнали сами...

    Има ли снимки на разрушенията? Щото ако е целенасочено надали нещо ще остане, а руснаците доказаха че могат да вкарат и Кинжал през прозореца!!!

    08:03 17.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 До ек

    11 2 Отговор
    Зелю набира чистачки за златния си кинеф

    08:04 17.06.2026

  • 44 ХаХа

    28 2 Отговор
    Целия свят разбра, че удара е от дефектна ракета Пейтриът дарена от дойцланд вероятно, тия пак продължават, вместо да се скрият като с общежитието сдеца дето наистина беше злоба ма от зеля

    08:05 17.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 До дв

    7 3 Отговор
    Зелю набира чистачки за златния си кинеф

    08:06 17.06.2026

  • 47 Някой

    25 3 Отговор
    Какво да му четеш на Дойче Пропаганда?
    Кой забрани украинската православна църква? Зеленски!
    Кои арестуваха свещениците в Украйна? На Зеленски!
    Разменяха ли с Русия украински свещеници за украински войници? Украинци за украинци!
    Украйна се хвали как отклонява ракети. Отделно какво ли не и ПВО-то също трябва да падне някъде, като го крият в градовете. И сме слушали достатъчно лъжи като за гарата ударена с Точка-У ползвана само от тези на Зеленски и с почти поредни номера удряно с тях по ДНР и ЛНР. Едната ракета в ЛНР с 13 номера поредна разлика от тази по гарата.

    08:06 17.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Родина

    20 3 Отговор
    DW , забравихте ли кой срути Дрезден ?

    08:09 17.06.2026

  • 51 Eдин

    16 3 Отговор
    Пропаганда от родината на фашизма ...

    08:12 17.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мишел

    17 5 Отговор
    Този комплекс манастири е руски, към Московската патриаршия. Съществува от векове преди държавата Украйна. Посещавал съм го, там се говори само руски.
    Ударът върху него е украински.

    Коментиран от #58, #71

    08:15 17.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Непровокираното, пълномащабно Дойче Веле

    17 3 Отговор
    проверило ли твърденията на журналиста си Роман Гончаренко, че Русия е обстрелвала лаврата?
    Ройтерс потвърдили ли са от незавим източник бълвоча от Дойче Веле?

    А преподавателката от Университета в Мюнстер, реагира ли когато бандерите на християнина Зеленски вилняха из същата тази лавра, малтретираха и изгониха свещенниците и ограбиха реликвите от там за да ги продадат на западни колекционери. Дори бе отразено от немай къде в западните медии.
    Не е зле да внимавате повечко какво преписвате! Че други са го писали, не е оправдание.

    08:18 17.06.2026

  • 56 Факти

    3 9 Отговор
    Султан Путин целува Корана, убива християни и руши християнски храмове.

    08:21 17.06.2026

  • 57 Ивайло Свинчeфф, БКП-ДБ с. Крушари

    6 1 Отговор
    Подарих на шефа Зеленски бракувани ракети С300 вместо нови.

    08:27 17.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 А МОЧАТА?

    1 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    08:30 17.06.2026

  • 60 Цензура

    10 0 Отговор
    Гнъсни лъжи с автор - укроп в презирaно от всички подобие на медия. Няма какво да се каже повече. Укрoпите сами си удариха храмът, който отново те оскверниха нееднократно. Явно не е било проблем, че преди година не нападнаха точно тази църква, биха и прогониха свещениците? Или не е проблем, че безчинстват в това свято място? Готвят на скари в храма, разгoлени yкропки си правят селфита и клипчета за Тик-ток и какво ли не още !!! А какво да кажем за това, че фотографите се бяха разположили на покрива на близка сграда, за да снимат още преди удара?
    За руснаците Киевско-Печорската лавра е свято място, но не и за укропските нацисти - за тях няма НИЩО свято. Ако ударът беше нанесен с руска ракета, храмът щеше да бъде сринат поне до половината !!!

    08:30 17.06.2026

  • 61 Мимч

    7 1 Отговор
    5 загинали. Ами ясно е ,че Русия ги пази мирните жители.Вижте евреите как действат и по колко ливанци и палестинци загиват.А иначе за да няма и 5 загинали укрите да хващат зеления и да го изпратят при Путин в Москва за ,,преговори".Нали това иска....

    08:31 17.06.2026

  • 62 Фактик

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    Беларус е във военен съюз с Русия! Няма нищо общо с Украйна!
    Русия никога не е искала военен съюз с Украйна- просто да спазва Конституцията си, да не влиза в никакви военни съюзи.
    Дори не е имала против Украйна на влиза в икономичски съюзи както ЕС! За какъв "васал" дрънкаш!
    Разбира се, ако ЕС стане военнен съюз както го готвят- и него Украйна ще гледа през крив макрон.

    Коментиран от #67

    08:31 17.06.2026

  • 63 ами

    6 1 Отговор
    без този удар вселенски нямаше да изкара още пари и оръжия от Г 7

    08:32 17.06.2026

  • 64 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    6 1 Отговор
    Издание: Дoйче Вeле
    Автор: Укро-бандеровец

    Дотолкова от мен.

    Коментиран от #73

    08:32 17.06.2026

  • 65 Лопатар

    2 5 Отговор
    Млати руснака с лопатето у главата, а накрая контролен изстрел у слепоочието!

    08:34 17.06.2026

  • 66 ДВ не просто

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Баце":

    копаят дъното, те увеличиха дълбочината на Марианската падина с още сто метра

    08:34 17.06.2026

  • 67 ами

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Фактик":

    защо да гледа военния съюз през крив макарон нали някой трябва да умира за европейските ценности, само украинците са съгласни

    08:35 17.06.2026

  • 68 Антирашист 395

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "вуйчо":

    Чуждестранен агент е рашистко определение и се ползва за разправа с инакомислещите .

    08:37 17.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Лопатар

    2 4 Отговор
    Изпитвам наслада да трепа русофили за чиста и свята република! Има още много работа, не трябва да се отпускам!

    08:40 17.06.2026

  • 71 Факти

    2 6 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    Този манастир е 4 века по-стар от Московското княжество. Не слагай каруцата пред коня. Русия не може да съществува без да краде чуждото. Открадна от Украйна името и историята. Открадна от Запада технологиите. Всичко в Русия е чуждо. Включително азбуката. Питай някой руснак и ще ти каже, че те са я създали и ние сме я взели от тях. Същата работа е с лъжите за Украйна. Украйна е истинската Русия. Монголите я превзеха, а след като си тръгнаха поляците я взеха и й смениха името на Украйна. Московия на североизток получи възможност да се разшири като превзе една рядко населена пустош. Направи го със западно оръжие разбира се. После, чак през 18-ти век, с указ на Петър името й беше сменено от Московия на Русия - защото нямаше история и трябваше да вземе историята на днешна Украйна. Трябваше днес Украйна да се нарича Русия, а украинците да са руси. Русия трябваше да е Московия, а руснаците - москали. Така ги нарича Паисий Хилендарски в своята история славянобългарска от 18-ти век. Днешна Русия е един голям фейк. Всичко й е крадено. Затова вечно изостава. Никога няма да влезе в първия свят.

    Коментиран от #82

    08:41 17.06.2026

  • 72 Боа

    5 1 Отговор
    За информация:Владика Павел,настоятел на Лавра тикнат в затвора от Зеленский преди няколко години и в момента е там.Владика до 1994година Беше реставрировал изцяло Лаврата.От украинските власти не му оказаха никакво финансово съдействие.Нито стотинка.Лавра таки Беше реставрирована с помощта на части инвеститори и руската православна ц ърква.
    И сега Русия я обвиняват в атаката срещу Лавра.Резил по украински!

    Коментиран от #75

    08:45 17.06.2026

  • 73 Всички Едногънкови Русофили

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Сте много прозти,рядко прозти.Нито руски знаете нито история ,чудя ви се на русофилството.

    08:48 17.06.2026

  • 74 Сократ

    2 1 Отговор
    Дойчето пак с пропагандата си. Ако лаврата беше обстреляна, както твърди наркомана, защо няма разрушения, а има огън отвътре?

    Коментиран от #77

    08:49 17.06.2026

  • 75 Тихо Глу пи сла ве

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Боа":

    Заври си проруските локумки от зад.

    08:49 17.06.2026

  • 76 Провокаия и вой.

    1 1 Отговор
    Това е провокация за да обвинят руснаци ,че те не са християни и са зверове.Ако беше руска ракета, няма
    да гори покрив,а шеще да бъде разрушена сградата. Личи, че е било подпалено и резултатът е бил добър - вой до небесата

    Коментиран от #78

    08:50 17.06.2026

  • 77 Абе Ти си от

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Сократ":

    Новите Чи ки джи и фето разбирате всичко.Имаш ли интернет гледай там ,директно попадение в едно от кубетата .Ако искаш да ти расяснявам нещо за пожари ,ще трябва да плащаш,безплатни уроци за не до клатени чи ки джии няма.

    08:52 17.06.2026

  • 78 Абе Недокат

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Провокаия и вой.":

    Руски дрон тип Геран удари директно едното кубе.А да те питам ти колко пожара изгаси ,че гледам разбираш нещата.

    08:54 17.06.2026

  • 79 Важното е, че

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "вуйчо":

    киевските власти изгониха свещениците на Светата Църква от Лаврата. Там където няма Църква, остават само празни, безполезни сгради. Това разбира се не основание за разрушаване. Просто трябва да проверят къде удря ПВО-то им със старите ракети

    08:54 17.06.2026

  • 80 Лошо няма

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Щом ги гонят оттам, къде да отидат, нали сме православни!

    08:55 17.06.2026

  • 81 Факт

    1 0 Отговор
    Украинската злоба удари мемориала ,,Отбраната на Севастопол" преди дни.Очаквано и прилетя отговор.

    08:56 17.06.2026

  • 82 Монтгомъри

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    Украинците,след Като бяха оробени от поляците и латвийците,гетман Богдан Хмелницки многократно моли Руски цар Алексей Михайлович да го прибере под закрила с народа му/Като племя/.Цар отказва много пъти,-но през 1654года прави грешка!Обявава ги за Руски поданиците!Грешка!!!!!
    Като цяло дъвжавноста Украина получава през 1922 година,пак с помощта на большевики,получава назови земли от Русия от Крим до Одеса.

    08:57 17.06.2026

  • 83 9689

    1 0 Отговор
    Щом DW и Кая се намесят значи е поредната провокация на наркомана.

    08:58 17.06.2026

  • 84 Абе защо съвременните Чи ки джи и

    0 0 Отговор
    Коментирате история ,война пожари.Да ви питам ,първо автомат в ръка държахте ли ,пожари гасихте ли.А и от история много разбирате и от църкви.Затваряйте чофффките да не ги напълня.

    09:02 17.06.2026

  • 85 1234

    1 0 Отговор
    Поредната проповед на „Дойче веле“, маскирана като журналистика. „Русия разрушавала това, което не можела да притежава“ – само че Лаврата не Москва я отне от монасите. През 2023 г. украинската власт прекрати правото на Украинската православна църква да я ползва, изгони братството и предостави ключови храмове на новата държавно подкрепяна църковна структура.
    И още една удобно премълчана подробност: руската страна твърди, че пораженията са причинени от ракета на украински комплекс Patriot. Киев показва отломки от „Геран-2“, но снимки, подбрани от една от воюващите страни, не са независима експертиза. Вместо разследване получаваме предварително написана присъда, гарнирана с дежурни „експерти“, които четат мислите на Москва.
    Първо отнеха Лаврата от нейните монаси, а сега обясняват, че Русия я рушала, защото не можела да си я „върне“. Пропагандата вече дори не се старае да бъде логична.

    09:02 17.06.2026

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