"Непровокирана злоба": ударът по Киевско-Печорската лавра

Регина Елснер неведнъж е посещавала Киевско-Печорската лавра, която в нощта срещу понеделник, 15 юни, беше бомбардирана от руската армия. "Това наистина е ужасно и още веднъж потвърждава жестокостта на тази война. Тревожи ме фактът, че от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна вече са разрушени или сериозно повредени 800 религиозни сгради", казва за ДВ ръководителката на катедрата по източнохристиянско богословие и екуменическа теология на Университета в Мюнстер. В тази връзка тя припомня пораженията, нанесени на най-големия православен храм в Одеса - Спасо-Преображенския събор, при руски ракетен обстрел през юли 2023 година.
Киевско-Печорската лавра е комплекс от 11-и век, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Преди това той беше засегнат от обстрел през януари 2026, но тогава разрушенията не бяха толкова значителни. Сега, според украинските власти, в резултат на пряко попадение на руски дрон "Геран-2" е разрушена част от покрива на Успенския събор. Министерството на отбраната на Русия отрича да носи някаква вина.
Атаката вече беше осъдена от правителствата на Франция и Германия. Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул я нарече "акт на терор, заслужаващ презрение". Централата на ЮНЕСКО в Париж осъди ударите срещу обекти на културното наследство, без обаче изрично да споменава Русия.
Експерти: атака срещу един от символите на украинското възраждане
Какво може да стои зад атаката срещу световноизвестния манастирски комплекс? Регина Елснер посочва две възможни причини. От една страна, Киевско-Печорската лавра се е превърнала в "много силен символ на независимото украинско православие", казва тя и припомня, че след руската инвазия Украинската православна църква премахна от своя устав споменаването на връзките с Московската патриаршия. Също и създадената през 2018 автокефална Православна църква на Украйна (ПЦУ) присъства в културно-историческия резерват. "Тук може да се види определен акт на отмъщение" от страна на Москва, смята Елснер.
Друга възможна причина според нея е осъзнаването от Москва, че никога няма да си върне това религиозно наследство – Лаврата. Няма никакви шансове там да се запази някакво реално руско влияние. "Да не забравяме и военната стратегия на Русия за унищожаване на всичко, което повече не могат да притежават", добавя преподавателката от Университета в Мюнстер.
Подобно предположение изразява в разговор с ДВ и протойерей Андрей Кордочкин, клирик на Белгийската архиепископия и Екзархията на Нидерландия и Люксембург (Вселенска патриаршия). "Това, което виждаме сега, е един вид непровокирана злоба – отношение от типа "ако аз не мога да те имам, никой друг не може", казва той. Кордочкин критикува открито войната на Русия срещу Украйна и подкрепата на Руската православна църква за нея.
Ще промени ли нападението отношението на руснаците към войната?
Руският президент Владимир Путин се определя като вярващ. През своето вече по-дълго от четвърт век управление той редовно посещава православни храмове и неведнъж от началото на войната е обявявал прекратяване на огъня за големите християнски празници. Как обаче това се съчетава с разрушаването на църкви в Украйна – особено на такава православна светиня като Киевско-Печорската лавра?
"Русия обича да се представя в тази война като защитник на християнството, християнските ценности и традиции и така нататък – една често повтаряща се тема в заглавията и в новините за тази война. Но всяка една от тези атаки показва, че това е просто лъжа, инструментализиране на религията и опит да се оправдае с религията нещо, което всъщност няма никакво отношение към религията. Всичко това показва колко цинично Русия използва християнското наследство или тази реторика просто за да постигне собствените си властови интереси", казва професор Елснер от Университета в Мюнстер
Тя не вярва, че ударът по Успенския събор може по някакъв начин да промени отношението на вярващите руснаци към войната. "Не, боя се, че сега не трябва да очакваме нищо. И ключовият въпрос тук е доколко обикновените вярващи, да речем в Русия, въобще са осведомени за тази война. Защото когато посещават официалните сайтове на Московската патриаршия, те не намират нищо за разрушенията и жертвите на тази война."
Освен това Елснер припомня, че критиците на войната в Русия рискуват да се озоват в затвора. "Винаги ще казвам, че наистина драматично е унищожаването на човешки животи - и на това трябва да реагират всички вярващи в Русия“, казва университетската преподавателка от Мюнстер.
По данни на украинските власти само в Киев в резултат на обстрела в понеделник сутринта са загинали петима души, а най-малко 25 са ранени.
Автор: Роман Гончаренко
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 вуйчо
Коментиран от #68, #79
07:44 17.06.2026
4 Без име
Коментиран от #80
07:44 17.06.2026
5 куцият пейтриът
07:45 17.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гордон
07:46 17.06.2026
8 Презвитер Кизма
Коментиран от #12, #21
07:46 17.06.2026
9 Тома
07:46 17.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Чорбара
До коментар #8 от "Презвитер Кизма":Евроидеот.
07:48 17.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Билюкбашията
07:52 17.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 До антиФАКТИ
07:54 17.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тончо
До коментар #8 от "Презвитер Кизма":презвитер...презвитер Вятър те вял на бяла кобила-много си тъпичък
07:55 17.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ПО ТОЧНО
07:55 17.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ИЗМАМА ОТ
07:56 17.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
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29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Жожи
До коментар #10 от "Българин":Ленин е от националността на зельо
07:58 17.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Този коментар е премахнат от модератор.
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35 Баце
Вижте КОЙ е написал пропагандата!
П.П. Грехота е да се лъже, а в конкретният случай е светотатство, но за сатанизмът няма проблем.
Коментиран от #66, #69
08:00 17.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Артилерист
08:02 17.06.2026
40 БАНко
08:02 17.06.2026
41 Гост
1. Или в / около манастира е имало нещо мнооого важно...
2. Ония са се гръмнали сами...
Има ли снимки на разрушенията? Щото ако е целенасочено надали нещо ще остане, а руснаците доказаха че могат да вкарат и Кинжал през прозореца!!!
08:03 17.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 До ек
08:04 17.06.2026
44 ХаХа
08:05 17.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 До дв
08:06 17.06.2026
47 Някой
Кой забрани украинската православна църква? Зеленски!
Кои арестуваха свещениците в Украйна? На Зеленски!
Разменяха ли с Русия украински свещеници за украински войници? Украинци за украинци!
Украйна се хвали как отклонява ракети. Отделно какво ли не и ПВО-то също трябва да падне някъде, като го крият в градовете. И сме слушали достатъчно лъжи като за гарата ударена с Точка-У ползвана само от тези на Зеленски и с почти поредни номера удряно с тях по ДНР и ЛНР. Едната ракета в ЛНР с 13 номера поредна разлика от тази по гарата.
08:06 17.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Родина
08:09 17.06.2026
51 Eдин
08:12 17.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Мишел
Ударът върху него е украински.
Коментиран от #58, #71
08:15 17.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Непровокираното, пълномащабно Дойче Веле
Ройтерс потвърдили ли са от незавим източник бълвоча от Дойче Веле?
А преподавателката от Университета в Мюнстер, реагира ли когато бандерите на християнина Зеленски вилняха из същата тази лавра, малтретираха и изгониха свещенниците и ограбиха реликвите от там за да ги продадат на западни колекционери. Дори бе отразено от немай къде в западните медии.
Не е зле да внимавате повечко какво преписвате! Че други са го писали, не е оправдание.
08:18 17.06.2026
56 Факти
08:21 17.06.2026
57 Ивайло Свинчeфф, БКП-ДБ с. Крушари
08:27 17.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 А МОЧАТА?
08:30 17.06.2026
60 Цензура
За руснаците Киевско-Печорската лавра е свято място, но не и за укропските нацисти - за тях няма НИЩО свято. Ако ударът беше нанесен с руска ракета, храмът щеше да бъде сринат поне до половината !!!
08:30 17.06.2026
61 Мимч
08:31 17.06.2026
62 Фактик
До коментар #52 от "Факти":Беларус е във военен съюз с Русия! Няма нищо общо с Украйна!
Русия никога не е искала военен съюз с Украйна- просто да спазва Конституцията си, да не влиза в никакви военни съюзи.
Дори не е имала против Украйна на влиза в икономичски съюзи както ЕС! За какъв "васал" дрънкаш!
Разбира се, ако ЕС стане военнен съюз както го готвят- и него Украйна ще гледа през крив макрон.
Коментиран от #67
08:31 17.06.2026
63 ами
08:32 17.06.2026
64 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Автор: Укро-бандеровец
Дотолкова от мен.
Коментиран от #73
08:32 17.06.2026
65 Лопатар
08:34 17.06.2026
66 ДВ не просто
До коментар #35 от "Баце":копаят дъното, те увеличиха дълбочината на Марианската падина с още сто метра
08:34 17.06.2026
67 ами
До коментар #62 от "Фактик":защо да гледа военния съюз през крив макарон нали някой трябва да умира за европейските ценности, само украинците са съгласни
08:35 17.06.2026
68 Антирашист 395
До коментар #3 от "вуйчо":Чуждестранен агент е рашистко определение и се ползва за разправа с инакомислещите .
08:37 17.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Лопатар
08:40 17.06.2026
71 Факти
До коментар #53 от "Мишел":Този манастир е 4 века по-стар от Московското княжество. Не слагай каруцата пред коня. Русия не може да съществува без да краде чуждото. Открадна от Украйна името и историята. Открадна от Запада технологиите. Всичко в Русия е чуждо. Включително азбуката. Питай някой руснак и ще ти каже, че те са я създали и ние сме я взели от тях. Същата работа е с лъжите за Украйна. Украйна е истинската Русия. Монголите я превзеха, а след като си тръгнаха поляците я взеха и й смениха името на Украйна. Московия на североизток получи възможност да се разшири като превзе една рядко населена пустош. Направи го със западно оръжие разбира се. После, чак през 18-ти век, с указ на Петър името й беше сменено от Московия на Русия - защото нямаше история и трябваше да вземе историята на днешна Украйна. Трябваше днес Украйна да се нарича Русия, а украинците да са руси. Русия трябваше да е Московия, а руснаците - москали. Така ги нарича Паисий Хилендарски в своята история славянобългарска от 18-ти век. Днешна Русия е един голям фейк. Всичко й е крадено. Затова вечно изостава. Никога няма да влезе в първия свят.
Коментиран от #82
08:41 17.06.2026
72 Боа
И сега Русия я обвиняват в атаката срещу Лавра.Резил по украински!
Коментиран от #75
08:45 17.06.2026
73 Всички Едногънкови Русофили
До коментар #64 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Сте много прозти,рядко прозти.Нито руски знаете нито история ,чудя ви се на русофилството.
08:48 17.06.2026
74 Сократ
Коментиран от #77
08:49 17.06.2026
75 Тихо Глу пи сла ве
До коментар #72 от "Боа":Заври си проруските локумки от зад.
08:49 17.06.2026
76 Провокаия и вой.
да гори покрив,а шеще да бъде разрушена сградата. Личи, че е било подпалено и резултатът е бил добър - вой до небесата
Коментиран от #78
08:50 17.06.2026
77 Абе Ти си от
До коментар #74 от "Сократ":Новите Чи ки джи и фето разбирате всичко.Имаш ли интернет гледай там ,директно попадение в едно от кубетата .Ако искаш да ти расяснявам нещо за пожари ,ще трябва да плащаш,безплатни уроци за не до клатени чи ки джии няма.
08:52 17.06.2026
78 Абе Недокат
До коментар #76 от "Провокаия и вой.":Руски дрон тип Геран удари директно едното кубе.А да те питам ти колко пожара изгаси ,че гледам разбираш нещата.
08:54 17.06.2026
79 Важното е, че
До коментар #3 от "вуйчо":киевските власти изгониха свещениците на Светата Църква от Лаврата. Там където няма Църква, остават само празни, безполезни сгради. Това разбира се не основание за разрушаване. Просто трябва да проверят къде удря ПВО-то им със старите ракети
08:54 17.06.2026
80 Лошо няма
До коментар #4 от "Без име":Щом ги гонят оттам, къде да отидат, нали сме православни!
08:55 17.06.2026
81 Факт
08:56 17.06.2026
82 Монтгомъри
До коментар #71 от "Факти":Украинците,след Като бяха оробени от поляците и латвийците,гетман Богдан Хмелницки многократно моли Руски цар Алексей Михайлович да го прибере под закрила с народа му/Като племя/.Цар отказва много пъти,-но през 1654года прави грешка!Обявава ги за Руски поданиците!Грешка!!!!!
Като цяло дъвжавноста Украина получава през 1922 година,пак с помощта на большевики,получава назови земли от Русия от Крим до Одеса.
08:57 17.06.2026
83 9689
08:58 17.06.2026
84 Абе защо съвременните Чи ки джи и
09:02 17.06.2026
85 1234
И още една удобно премълчана подробност: руската страна твърди, че пораженията са причинени от ракета на украински комплекс Patriot. Киев показва отломки от „Геран-2“, но снимки, подбрани от една от воюващите страни, не са независима експертиза. Вместо разследване получаваме предварително написана присъда, гарнирана с дежурни „експерти“, които четат мислите на Москва.
Първо отнеха Лаврата от нейните монаси, а сега обясняват, че Русия я рушала, защото не можела да си я „върне“. Пропагандата вече дори не се старае да бъде логична.
09:02 17.06.2026