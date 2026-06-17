"Непровокирана злоба": ударът по Киевско-Печорската лавра

Регина Елснер неведнъж е посещавала Киевско-Печорската лавра, която в нощта срещу понеделник, 15 юни, беше бомбардирана от руската армия. "Това наистина е ужасно и още веднъж потвърждава жестокостта на тази война. Тревожи ме фактът, че от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна вече са разрушени или сериозно повредени 800 религиозни сгради", казва за ДВ ръководителката на катедрата по източнохристиянско богословие и екуменическа теология на Университета в Мюнстер. В тази връзка тя припомня пораженията, нанесени на най-големия православен храм в Одеса - Спасо-Преображенския събор, при руски ракетен обстрел през юли 2023 година.

Киевско-Печорската лавра е комплекс от 11-и век, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Преди това той беше засегнат от обстрел през януари 2026, но тогава разрушенията не бяха толкова значителни. Сега, според украинските власти, в резултат на пряко попадение на руски дрон "Геран-2" е разрушена част от покрива на Успенския събор. Министерството на отбраната на Русия отрича да носи някаква вина.

Атаката вече беше осъдена от правителствата на Франция и Германия. Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул я нарече "акт на терор, заслужаващ презрение". Централата на ЮНЕСКО в Париж осъди ударите срещу обекти на културното наследство, без обаче изрично да споменава Русия.

Експерти: атака срещу един от символите на украинското възраждане

Какво може да стои зад атаката срещу световноизвестния манастирски комплекс? Регина Елснер посочва две възможни причини. От една страна, Киевско-Печорската лавра се е превърнала в "много силен символ на независимото украинско православие", казва тя и припомня, че след руската инвазия Украинската православна църква премахна от своя устав споменаването на връзките с Московската патриаршия. Също и създадената през 2018 автокефална Православна църква на Украйна (ПЦУ) присъства в културно-историческия резерват. "Тук може да се види определен акт на отмъщение" от страна на Москва, смята Елснер.

Друга възможна причина според нея е осъзнаването от Москва, че никога няма да си върне това религиозно наследство – Лаврата. Няма никакви шансове там да се запази някакво реално руско влияние. "Да не забравяме и военната стратегия на Русия за унищожаване на всичко, което повече не могат да притежават", добавя преподавателката от Университета в Мюнстер.

Подобно предположение изразява в разговор с ДВ и протойерей Андрей Кордочкин, клирик на Белгийската архиепископия и Екзархията на Нидерландия и Люксембург (Вселенска патриаршия). "Това, което виждаме сега, е един вид непровокирана злоба – отношение от типа "ако аз не мога да те имам, никой друг не може", казва той. Кордочкин критикува открито войната на Русия срещу Украйна и подкрепата на Руската православна църква за нея.

Ще промени ли нападението отношението на руснаците към войната?

Руският президент Владимир Путин се определя като вярващ. През своето вече по-дълго от четвърт век управление той редовно посещава православни храмове и неведнъж от началото на войната е обявявал прекратяване на огъня за големите християнски празници. Как обаче това се съчетава с разрушаването на църкви в Украйна – особено на такава православна светиня като Киевско-Печорската лавра?

"Русия обича да се представя в тази война като защитник на християнството, християнските ценности и традиции и така нататък – една често повтаряща се тема в заглавията и в новините за тази война. Но всяка една от тези атаки показва, че това е просто лъжа, инструментализиране на религията и опит да се оправдае с религията нещо, което всъщност няма никакво отношение към религията. Всичко това показва колко цинично Русия използва християнското наследство или тази реторика просто за да постигне собствените си властови интереси", казва професор Елснер от Университета в Мюнстер

Тя не вярва, че ударът по Успенския събор може по някакъв начин да промени отношението на вярващите руснаци към войната. "Не, боя се, че сега не трябва да очакваме нищо. И ключовият въпрос тук е доколко обикновените вярващи, да речем в Русия, въобще са осведомени за тази война. Защото когато посещават официалните сайтове на Московската патриаршия, те не намират нищо за разрушенията и жертвите на тази война."

Освен това Елснер припомня, че критиците на войната в Русия рискуват да се озоват в затвора. "Винаги ще казвам, че наистина драматично е унищожаването на човешки животи - и на това трябва да реагират всички вярващи в Русия“, казва университетската преподавателка от Мюнстер.

По данни на украинските власти само в Киев в резултат на обстрела в понеделник сутринта са загинали петима души, а най-малко 25 са ранени.

Автор: Роман Гончаренко