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Ще видим ли Пеевски в нова роля в ДПС? Посещението на турския външен министър Хакан Фидан в България и последвалите кадрови промени в ДПС пораждат въпроси дали става дума за съвпадение на политически процеси, или за по-дълбоко пренареждане на влиянията в движението. Прави впечатление, че по време на визитата си Фидан не проведе срещи с лидери на парламентарни групи, а се срещна само с Делян Пеевски в качеството му на лидер на „ДПС – Ново начало“.

Дни по-късно Централното оперативно бюро на ДПС предприе серия от кадрови промени, които засегнаха знакови фигури като Йордан Цонев, Хамид Хамид и Станислав Анастасов. В същото време на водещи позиции останаха лица, които традиционно са възприемани като по-тясно свързани с електоралното ядро на партията и с турската общност.

На този фон все повече се поставя въпросът дали в ДПС не тече процес на връщане към по-класическия модел на движение, в който връзките с изселническите организации в Турция и с турската политическа среда отново започват да играят по-важна роля. Неслучайно вниманието се насочва към структури като „Балгьоч“ в Бурса, които традиционно оказват влияние върху обществените нагласи сред българските изселници.

Преди изборите на 19 април

В началото на април Иван Демерджиев, водач на листата на "Прогресивна България" в Кърджали, посети югоизточната ни съседка, където обяви, че "сънародниците ни не са забравени". Тогава Демерджиев бе придружен от втората в кърджалийската листа на ПБ – Емине Гюлестан, и се е срещнал с представители на изселническата организация "Балгьоч". От "Продължаваме промяната" от доста време се стараят да си създадат плацдарм в Турция. За изборите през октомври 2024 г. формацията на Асен Василев дори си беше определила партиен координатор за съседната страна, а преди това увещаваха изселниците, че "политическото представителство на българските турци не трябва да се затваря в една партия". В началото на април т.г. от ПП публично съобщиха, че са посетили централата на "Балгьоч" в Бурса. Делегация на партията, водена от бившия премиер Николай Денков, е разговаряла с организацията за възможностите, които отваря присъединяването на България към еврозоната и Шенген, както и за пенсиите на българските турци, обучението по майчин език и др. По време на кампанията ДПС на Делян Пеевски не говореха за посещения в Турция, но преди началото ѝ организираха доста събития там. Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали и зам.-шеф на ДПС, се срещна в началото на март с председателя на "Балгьоч" Абдурахим Нурсой в Измир. Заедно с Мюмюн отидоха редица кметове на управлявани от ДПС общини. От партията лаконично обявиха, че са "обсъдени въпроси, поставени от наши сънародници, живеещи в Измир, както и конкретни стъпки за активизиране на сътрудничеството". Очаквано, активна кампания развиха и от АПС на Ахмед Доган. Делегация от формацията на Ахмед Доган, водена от областния председател за Кърджали Ресми Мурад и водача на тамошната листа Ерол Мехмед, се е срещнала с "Балгьоч" в Измир и Бурса, като са разговаряли за правата и представителството на българските изселници, за изборите и политическите процеси в България.



Рокадите в ДПС

Отстраняването на част от дългогодишните партийни фигури може да се тълкува като опит за консолидиране на властта около Делян Пеевски, но и като подготовка за следващ етап в развитието на партията. Исторически ДПС винаги е функционирала чрез силен лидерски модел – първо с Ахмед Доган, след това Лютви Местан, а по-късно с Мустафа Карадайъ. Сега не е изключено да се търси нова конфигурация, при която Пеевски запазва стратегическия контрол върху партията, но постепенно оперативното и публичното лидерство бъде прехвърлено към ново лице.

Подобен сценарий би позволил едновременно запазване на вътрешнопартийния баланс и изграждане на нов политически образ пред избирателите. Не може да бъде изключена и възможността Пеевски да заеме по-символична и надпартийна роля, наподобяваща тази,



която Ахмед Доган изпълняваше години наред като почетен председател и стратегически арбитър.

Другият голям въпрос е свързан с геополитическото измерение на тези процеси. Турция традиционно разглежда Балканите като зона на исторически, културен и политически интерес. В условията на засилваща се регионална конкуренция Анкара има интерес да поддържа стабилни канали за комуникация с политически сили, които имат влияние сред мюсюлманските общности в региона. Това обаче не означава автоматично наличие на пряк контрол или дирижиране на решенията в ДПС, а по-скоро стремеж за поддържане на влияние и политически диалог.

Предстои да стане ясно дали последните кадрови решения са еднократен акт на вътрешнопартийна консолидация или началото на по-мащабна трансформация. Ако тенденцията продължи, ДПС може да се насочи към по-ясно структурирана йерархия, ново поколение публични лица и по-силна ориентация към традиционния си електорат.

Най-важният въпрос обаче остава дали тези процеси ще укрепят позициите на Делян Пеевски в българската политика, или ще поставят началото на постепенно преразпределение на влиянието в самото движение. Отговорът вероятно ще стане ясен през следващите месеци, когато ще се види дали кадровите промени са временна корекция, или част от дългосрочен план за новото лице на ДПС.



Кой е Хакан Фидан

Турски военен, академик, бюрократ, дипломат и настоящ министър на външните работи на Турция. Член е на Партията на справедливостта и развитието (ПСР), а преди това заемал поста на директор на Националната разузнавателна организация (МИТ) от 2010 до 2023 г. Към 4 юни 2023 г. той заема позицията на 42-ри министър на външните работи на Турция. Към днешна дата се възприема като възможен наследник на президента Ердоган.