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Георги Даскалов: НРБ

Георги Даскалов: НРБ

18 Юни, 2026 16:00 1 153 38

  • георги даскалов-
  • социализъм-
  • работници-
  • селяни-
  • недостиг-
  • купони

И един гражданин вика – не се бутайте, селяни. Понеже съм от село, не ми стана приятно и рекох – не така, другарю, социализмът изравни града и селото

Георги Даскалов: НРБ - 1
Снимка: Фейсбук
Георги Даскалов Георги Даскалов журналист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Народна република България беше официално обявявана като държава на работниците и селяните и прокламираше всеобщо равенство. На герба ѝ бяха изписани две години – 681-1944, и зевзеците казваха, че това са годините на основаването на държавата и на нейното погребване.

В средата на 80-те бях студент в София и някъде през декември, преди Коледа, по социалистическа традиция на „Витошка“ бяха „пуснали“ банани. Разбира се – опашка.

Наредих се и аз. Даваха най-много по 3 кила, на цена 3 лева при ония заплати, 250 лева средно.

И се бутат гражданите на Народната република. И един гражданин вика – не се бутайте, селяни. Понеже съм от село, не ми стана приятно и рекох – не така, другарю, социализмът изравни града и селото.

На което друг отговори – социализмът ни изравни всичките със земята. Засмяха се хората, повечето.

При все че социализмът модернизира България – на цената на огромни човешки жертви и съсипани животи. Милиони бяха засилени към градовете, интернирани, вкарани в лагери, лишени от собственост, от друга перспектива, освен да бъдат работна ръка.

Но по селата също останаха хора.

Селото и градът в НРБ никога не бяха равни. Никога.

Роден съм и живях на село. Купувал съм хляб с купони, към 70-а година. Помня, че тогава, 6-годишен, ми дадоха купона – картонче с дните от месеца, които „хлебарката“ промушваше с едно шило – и викат – отивай за хляб. С една кожена чанта, 6 хляба за 12 души.

Взех хляба, платих, но забравих купона. Ужас. Семейството остава без хляб до края на месеца. Запазила го жената, върна го, та отървах боя.

До към 80-та година в Драгушиново не се продаваше друг хляб, освен типов – 15 стотинки. После взеха да докарват и „Добруджа“ – 26. Колко съм се редил, не е за разказване.

Бял хляб видяхме на края на социализма, ако не беше и после.

В НРБ селото беше село. А градът живееше по различен начин.

В селото например кайма изобщо не се докарваше. В града – Самоков – вторник и петък, в Халите. В София имаше всичко всеки ден.

В повечето села канализации нямаше. В някои нямаше и централен водопровод – например в селото на майка ми Шипочан вода в къщите се появи малко преди 80-ата.

И така нататък.

Това, естествено, породи огромни различия.

Селото беше смазано. Подчинено. Нямаше сила за бунт.

Дойде 89-а. Поредната българска „революция“.

Понеже нямаше достатъчно вътрешни сили, тя стана благодарение на два основни фактора – Америка и Русия. Америка омаломощи СССР и той отвърза колониите.

И нам се падна свобода, с която не знаехме – и не знаем - какво да правим.

Свободата беше спусната, но беше различно възприета от селото и града.

Градът, особено горната му прослойка, което в НРБ значеше комунистическата номенклатура и отрочетата ѝ, видя възможността да изрине омразната БКП и нейните вкоченясани лидери.

По правило беше критика от естетически позиции – колко сте прости. Вече беше израсло трето комунистическо поколение – изучено в университети - български, но също МГУ, а имаше и в Оксфорд примерно – което презираше предците си и смяташе, че може по-добро от тях.

Тези хора – и част от разочарованите комунисти – бяха в основата на анти-БКП изригването в края на 89-а.

Повечето – чеда на номенклатурата или сами станали номенклатура, но мачкана.

По тази причина страдалците на комунизма в СДС бяха малцинство.

И стана каквото стана.

Тези хора, номенклатурните, живееха добре при социализма, но поискаха повече – да бъдат част от света, европейци вместо съветчици.

Донякъде стана, но днес разломът също е видим.

Онези, чиито фамилии загубиха всичко, не са готови да подкрепят връщането на номенклатурата под благовидна „мутри-вън“ форма.

Чадата на номенклатурата не виждат нищо укорително в това да се коленичи пред Румен Радев и де факто да върнат във властта онези, за които смятахме, че сме се сбогували.

Разломът е заложен отдавна – през 44-45-а и после през 57-а, масовизацията.

Знам, че мнозина няма да ме разберат.

Които не са купували типов хляб с купон.

Но да напиша.

Послепис. Поради което отгледаната в материално охолство интелигенция презира начина на живот на селяните. И не го крие. И получава това, което получава.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    43 13 Отговор
    Такава държава никога повече няма да имаме. Сега РБ е държава на всеки, но не и на българите. Ние сме роби в собствената си страна

    Коментиран от #10, #13, #25

    16:03 18.06.2026

  • 2 Нямаше канализация по селата,

    32 8 Отговор
    ама имаше хора и във всяка къща живот, а сега пустиня. Впрочем и сега няма канализация, но не и нужна, щото няма кой да я ползва

    16:05 18.06.2026

  • 3 Факт

    12 14 Отговор
    През 80-те никой нямаше да посмее да каже нещо срещу социализма, още по-малко пък публично, на опашка за банани. Посмали ман го!

    Коментиран от #6

    16:05 18.06.2026

  • 4 Факт

    30 6 Отговор
    Не е вярно, че са набутвали насила хора по градовете. Да получиш гражданство беше много трудно. Всеки искаше, но малцина успяваха.

    16:06 18.06.2026

  • 5 Факт

    26 9 Отговор
    Абе, Герге, сегашното ти Евро какво по-различно е от купона, бе?
    На старите левчета пишеше, че са обезпечени със злато и всички активи на банката. След 1990 г, този надпис някакси изчезна от банкнотите. Защо ли?

    Коментиран от #14

    16:08 18.06.2026

  • 6 Надявам се,

    21 8 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    че сега се наядохте на банани, щото скоро ще трябва да ядем бананите на трудовите мигри които за последните 2 години се се внесоха с десетки хиляди

    Коментиран от #15, #35

    16:10 18.06.2026

  • 7 Боруна Лом

    33 5 Отговор
    ПЪЛЕН СЪРВУЛ! СЕЛАТА ЦЪФТЯХА ТОГАВА!СЕГА ИЗРАВНЕНИ СЪС ЗЕМЯТА

    Коментиран от #11

    16:10 18.06.2026

  • 8 Софето

    9 13 Отговор
    То страшното тепърва почва, с юмрука ще ни върнат в 19 век. Както казва Радой - все мазното отгоре плува. Да четат младите и да мислят на следващите избори, ако въобще има такива.

    16:11 18.06.2026

  • 9 Факт

    23 3 Отговор
    Майма си правехме сами, защото си гледахме много животни. Почти не ни се налагаше да си я купуваме. Така беше и със съджука, и с пастърмата, компотите и нектарите, плодовете и зеленчуците.
    Вече 37 г сме демокрация и капитализъм, а още има не само села, но и градове с режим на водата. А канализацията все още е митологично понятие в новият ни демократичен напредък.
    Аре, нема нужда!
    Онзи строй си имаше косури, но този направо ще ни довърши като нация.

    16:13 18.06.2026

  • 10 Саша Грей

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Значи така и не разбра, че мизерията беше страшна, нали? Дори в големия град.

    16:14 18.06.2026

  • 11 Факт

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Я да каже, ей тоя, същия, колко деца имаше в селото му по него време, и има ли въобще сега?

    16:15 18.06.2026

  • 12 Фармацевт

    7 18 Отговор
    Всички соцносталгици да си пият гинко-билобата, че много забравяте вече.
    Живот в селските къщи имаше само в селата, които бяха близо до градовете. През деня на работа в завода, вечерите и събота и неделя - на бохчата.
    В ТКЗС-тата бяха останали само бабите.
    За да си припомните какво беше - пак гледайте "Матриархат" на Георги Мишев и Людмил Кирков.

    16:15 18.06.2026

  • 13 едно лопата

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    и отиваш в нъръбъ

    16:17 18.06.2026

  • 14 скъсаняк

    5 15 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    само дето виртуалното ти злато беше в моцква

    Коментиран от #18, #20

    16:19 18.06.2026

  • 15 за тебе

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Надявам се,":

    3 черни банана

    16:19 18.06.2026

  • 16 селянин

    14 3 Отговор
    разкази на някакъв нереализирал се от хиляда и една нощ.А сега просто един рай, пък една хубава демонкрацийка с мед да я намажеш.

    Коментиран от #30

    16:25 18.06.2026

  • 17 444444

    10 1 Отговор
    Не знам в кое село си живял, но през седемесете години хляба в град Пловдив не беше с купони.
    Щото и аз съм ходил за хляб.Мога да ти кажа някои цени, на хляба не помня, но 73година баничка с боза общо 10 стотини бозата 4 стотини билетче за рейса 4ст.Хляба бял 1 кг мисля че беше 22ст но за хляба не съм сигурен.75 година бензин 22ст. баща ми си купи Мосвич 412 за 5600лв (на изплащане) между дугото се караха малко с майка, защото тя искаше да купим апартамент на съпоставима цена.Само да попитам този същия апартамен дето щяхме да го купим заеш ли колко струва сега.Макар че е на 50г.

    16:26 18.06.2026

  • 18 мушмул

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "скъсаняк":

    Сега къде ти е златото, в Малобритания?

    16:27 18.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 тъй ли...

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "скъсаняк":

    Е, сега е в канадците - голем кеф.

    16:29 18.06.2026

  • 21 бай Бончо

    11 1 Отговор
    Този който е писал това ,явно са му платили хонорара .Как забрави да каже , че тогава хляба беше от хлебна пшеница , чудесен .Сега хляба се прави от фуражна пшеница с която преди храниха животните .Купони бил имал за хляб .Ами имал си ,защото срещу купони беше абсолютно безплатно .Как един не каза , че е имало АЕЦ с 6 работещи блока , как не каза за 7 летища , как не спомена Кремиковци. Само банани са му в главата . Имаше изобилие с изключение на цитросовите , но това е друга тема свързана с един ензим и здравето , отколкото с нямането . Социализма е недостижим ! Забрави да каже , че е имал карта за 14 дни на море и 14 дни на планина един вид пак купон .

    16:34 18.06.2026

  • 22 Бай Тошо

    13 1 Отговор
    Здравейте,пиша ви от отвъдното,и причината да ви пиша е че искам да се извиня на целокупния български народ че не можах да им осигуря банани за всичките години които управлявах България.Ние под мъдрото ръководство на социалистическата идея и трудовия народ на България изградихме една мощна и просперираща държава.Построихме АЕЦ Козлодуй,топлоцентрали ,водни централи ,електропреносна мрежа ,построихме язовири и напоителни канали ,построихме Нефтохим и Кремиковци и тежка и лека промишленост ,също и химическа промишленост ,текстилни фабрики ,завод за полупроводници,научни институти,електроника.Имахме най силната армия на Балканите и България имаше авторитет по целия свят.Осигурихме и безплатно здравеопазване и безплатно образование,култура и не на последно място изградихме развито селско стопанство,като хранехме великия СССР с плодове и зеленчуци и също изнасяхме месо за нашите приятели от Либия и Ирак.Построихме магистрали и тунели ,също болници,училища,университети и почивни станции ,изпратихме човек в Космоса и България стана космическа и ядрена държава и също оставих 50 тона злато в БНБ,и въпреки всичкото това построено не можах да осигуря банани на трудовия български народ,за което искам да приемете моите извинения ,но се надявам новата власт да ви е осигурила банани и също богат и щастлив живот.

    ПС.И не се тревожете за мен, аз съм добре ,намирам се в рая и се чувствам добре.

    -Ваш Бай Тошо

    16:35 18.06.2026

  • 23 бай Бончо

    6 1 Отговор
    Бананите или така нреченото нишесте в тях не е много полезно за славянските народи , понеже славянските народи нямат един специфичен ензим който разгражда и не е добре за здравето .Ама те от де да ги знаят тез работи .Навремето имаще научни институти и тези неща се знаеха .Затова решението е да се внасят няколко пъти в годината банани и цитруси , не защото не е можело , а като превенция за здравето на нацията . Толкоз за бананите !

    16:41 18.06.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    ВАСИЛ ЛЕВСКИ Е КАЗАЛ
    "ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА " .. КОЙТО ГО Е РАЗБРАЛ, РАЗБРАЛ
    .....
    НА 8-МИ СЕПТЕМВРИ ( МАЛКА БОГОРОДИЦА - РОЖДЕНИЯ ДЕН НА БОГОРОДИЦА) 2026 ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ 80 ГОДИНИ ( 1946)
    ......
    ОТ РЕФЕРЕНДУМА КОГАТО СЕ РОДИ РЕПУБЛИКАТА ОБЕЩАНА НИ ОТ ДЯКОНА!

    16:41 18.06.2026

  • 25 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Ние сме роби, защото всички в НРБ бяхме роби. Дори до Белград не ни пускаха да отидем, без специално разрешение от милицията. И това е до живот. Сега ще порастне ново поколение, то ще има своя собствена съдба.

    Коментиран от #37

    16:44 18.06.2026

  • 26 история

    8 2 Отговор
    Много е добре сега , за да си оправиш зъбите , трябва да продадеш бъбрек . Колко човека сега могат да заведат цялото семейство на море за 14 дни пълен пансион и това да е всяка година ?

    16:46 18.06.2026

  • 27 хубави спомени

    5 1 Отговор
    Цената на хляба при бай Тошо беше 24 стотинки , ръжения хляб 16 стотинки , долара 90 стотинки , лева обезпечен със злато . Ток 2 стотинки без такса пренос и подобни измишльотини , водата за месец 20 стотинки , телефон 1 лев на месец , заема за апартамента 32 лева .Заплатите са между 160 и 220 лева средно .Едно семейство взема чисто около 400-500 лева общ доход , сметките са месеца са около 10 лева, ако има заем за апартамент 40-50 лева разход .Здравеопазене- 0 лева , дори много от лекарствата в аптеката са безплатни , зъболечение- 0лева , образование- 0лева. Винетки няма , пътища има до най забутаното село.Ама, това сега не се говори. Хората трябва да забравят ,че са имали права и Държава!

    Коментиран от #38

    17:00 18.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Я пак!

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "селянин":

    Демокрацията не е обществен строй който насилствено се налага от управляващите на народа, а точно обратното, от народа на назначените от него управляващи и не дава свобода автоматично, както някои зависими от определени кръгове се опитват да ни убеждават в мрежата. Никой не може да ти направи това, което сам си направиш. Това което дава демокрацията е възможност с разични мирни средства да се бориш за свободата си. Ако не го правиш става това, което става.
    “Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)
    „Нека никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи!“ (Георги Раковски)
    "Излиза, адаш, че всичко е в човека. Ето, няма турчин да ни натиска. А що се хванахме гуша за гуша, родни братя? Ще ти кажа защо. От лакомия, за кокала. От надпревара кой от кого повече да има. Ей това е дето разваля света! " (Из Капитан Петко войвода)

    17:03 18.06.2026

  • 31 още спомени

    3 0 Отговор
    Върнете ме с машина на времето при бай Тошо. 1 Квт/час ток - 2 ст., един хляб Добруджа -26 ст., един черен хляб - 15 ст. , чисто бял хляб - 34 ст., кг шпеков салам - 4 лв., сладоледът, шоколадов - 18 ст. , 1 л. прясно, краве мляко- 30 ст и то в стъклена бутилка. 1 л. слънчогледово олио - 1,20 лв., 1 метална кутия тахан халва , "Долна Митрополия " - 60 ст., едно кебапче - 20 ст., мешана скара, порция в механа - 3, 60 лв. Квартирата за ученик - 20 лева месечно, стипендия за добър ученик - 35 лв месечно, една баничка със сирене - 10 ст., геврек също 10 ст., една топла мекица - 4 ст. Почивка на море за ученик, лагер на море с други деца - 3,20 лв, 20 дена на Обзор, Албена.......
    Висшето образование беше безплатно и имаше много евтино, държавно общежитие в студентски град в Сф с някаква фиктивна цена... Е, това беше соца...

    17:04 18.06.2026

  • 32 Някой

    3 1 Отговор
    Отрязаха ми коментара по неясен критерий - сигурно някоя дума.
    Този автор ръсещ омраза, защо не направи сравнение какво е било по други държави? Едно време навсякъде е било зле! Не може така да сравняваш минало с настояще.
    Само тогава бяхме уж икономика номер 38, а сега къде сме?

    17:05 18.06.2026

  • 33 ?????

    5 1 Отговор
    Уф
    И ние помним.
    Много страшно беше тогава.
    Сега е пей сърце.
    Тва че от 9 000 000 сме станали 6 000 000 и вместо наште си плодове и зеленчуци ядем вносни пластмасови не е важно.
    Важното е че има банани.
    Без банани няма демокрация според афтора.

    17:05 18.06.2026

  • 34 Бялджип

    4 1 Отговор
    Хубави измислици от този автор. Добре ще е ако ги включат в учебния материал, учениците от 7-ми клас за пишат преразказ за матурата, по фантазиите на този автор.

    17:06 18.06.2026

  • 35 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Надявам се,":

    Бананите са естествено радиоактивни. Ама не звучи добре.

    17:08 18.06.2026

  • 36 Руснаците яко ни прецакаха!

    2 2 Отговор
    1989г. , внезапно без предупреждение ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет. Оправяйте се както можете"!
    И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР. България обяви фалит!
    Хората започнаха да се спасяват по света!
    Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!

    17:09 18.06.2026

  • 37 Верно е

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    че ще порасне ново поколение, но какво ще съгради то ? Като гледам май живее ден за ден и дори деца не ражда.

    17:10 18.06.2026

  • 38 Пачо

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "хубави спомени":

    Хляба беше 0.36 Ст., захар 1.00 лв.олио 1.60 ,салам шпеков ако имаше 6.50,но покупателната способност беше ниска.Колко пари получаваха пенсионерите 60-80 лв.Производството ни беше на загуба за това и фалирахме,ама кой да знае.Да пишат по вратата, че си Враг на народа, защото си имал 1/16 част от вършачка . Такова време не искам да се връща.Мерси...

    17:17 18.06.2026