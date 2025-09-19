Изнудването не е революция

Синдикатите са преди всичко в държавния сектор. Транспорта, енергетиката и съобщенията. Те са чиновници до живот! Не могат да бъдат уволнявани. В същото време държат монопола на назначенията. Всички са с марксически виждания. Класовата борба е дълбоко проникнала в съзнанието им. Поради това, във Франция всички синдикати са "Червени". От Розови до тъмно червени.
"Бедните са добрите, лоши са богатите!" Едно си баба знае - едно си баба пее. На пръв поглед - отлични предпоставки за революция. Обаче за да си революционер, трябва да си гладен, а те не са.
Многобройни са професиите, които работят по 32 часа. Медицински сестри, ватмани и контрольори на полетите. Военните се пенсионират на 55 години.
Благодарение на многобройните стачки и монополни позиции, всички са собственици на жилищата си и са фактически една "червена буржоазия", която изпитва ревност към частния сектор, където риска и свободната инициатива надминават тяхната финансова сигурност, което е напълно логично.
Какъвто и зрелищен успех да имат стачките, те не са революция, а опит за изнудване.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
13:07 19.09.2025
2 хе хе
13:07 19.09.2025
3 Макарон
13:07 19.09.2025
4 Пич
13:08 19.09.2025
5 Карл Маркс
13:08 19.09.2025
6 Майна
Протести и стачки!
Това е начинът!
Вижте Франция!
Коментиран от #12
13:09 19.09.2025
7 Сталин
13:10 19.09.2025
8 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не само във Франция,вижте великите непалци какво направиха, пребиха депутатите и запалиха парламента
Коментиран от #10, #11
13:11 19.09.2025
9 оня с големия
13:14 19.09.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Сталин":В хотела където бях това лято на Черноморието всички служители бяха от Непал.Много кротки и възпитани хора.
13:15 19.09.2025
11 Майна
До коментар #8 от "Сталин":Не им влизай в играта.. Не гледай непал- скоро Нуланд беше там.. Такива революция са ..цветните. Целта ( Профи източник) е да предизвикат кървави сблъсъци в Европа за да въведат полицейска диктатура . Не се шегувам, затова не трябва да им се даде повод..
13:17 19.09.2025
12 Какво
До коментар #6 от "Майна":да гледам на Франция, с тези стачки докъде са стигнали? В северните страни живеят богато и никой не стачкува. Франция стачкува постоянно и стандартът на живот е нисък (макар че е по-висок от България, все още)
Коментиран от #13
13:20 19.09.2025
13 Майна
До коментар #12 от "Какво":Ти имаш ли нещо в черепната кутия?
С тези служители на лондонсити каква промяна очакваш
Европейците встават , масово
Кога е било това?
Я не демонстрирай липса на..
13:23 19.09.2025
14 Майна
Показва пълна безпросветност - кой и как предизвикваше революциите
Какъв е този ..необразованик?
13:27 19.09.2025
15 Спокойно
вече да знаеш дифакто
целия ше се намести
13:37 19.09.2025