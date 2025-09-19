Новини
Изнудването не е революция

19 Септември, 2025 13:05 908 15

Какъвто и зрелищен успех да имат стачките, те не са революция, а опит за изнудване

Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Синдикатите са преди всичко в държавния сектор. Транспорта, енергетиката и съобщенията. Те са чиновници до живот! Не могат да бъдат уволнявани. В същото време държат монопола на назначенията. Всички са с марксически виждания. Класовата борба е дълбоко проникнала в съзнанието им. Поради това, във Франция всички синдикати са "Червени". От Розови до тъмно червени.

"Бедните са добрите, лоши са богатите!" Едно си баба знае - едно си баба пее. На пръв поглед - отлични предпоставки за революция. Обаче за да си революционер, трябва да си гладен, а те не са.

Многобройни са професиите, които работят по 32 часа. Медицински сестри, ватмани и контрольори на полетите. Военните се пенсионират на 55 години.

Благодарение на многобройните стачки и монополни позиции, всички са собственици на жилищата си и са фактически една "червена буржоазия", която изпитва ревност към частния сектор, където риска и свободната инициатива надминават тяхната финансова сигурност, което е напълно логично.

Какъвто и зрелищен успех да имат стачките, те не са революция, а опит за изнудване.


  • 1 Последния Софиянец

    13 9 Отговор
    Във Франция издигнаха барикадите.Време е и у нас.Свобода или смърт юнашка.

    Коментиран от #8

    13:07 19.09.2025

  • 2 хе хе

    14 2 Отговор
    Наричайте го както искате, но пак ще подавате О-С-Т-А-В-К-А!

    13:07 19.09.2025

  • 3 Макарон

    14 3 Отговор
    Ситият не вярва на гладните.

    13:07 19.09.2025

  • 4 Пич

    8 7 Отговор
    Ами , тогава да пожелаем на тъпаците Урсулианци от Франция да си дочакат революцията !!! Но нали знаете при тях как протича ?! Жъъъът...

    13:08 19.09.2025

  • 5 Карл Маркс

    9 3 Отговор
    Всеки човек има право да се бори за щастие.

    13:08 19.09.2025

  • 6 Майна

    9 4 Отговор
    Този охлюв се изказа..
    Протести и стачки!
    Това е начинът!
    Вижте Франция!

    Коментиран от #12

    13:09 19.09.2025

  • 7 Сталин

    14 2 Отговор
    Чека говориш глупости ,аз живях една година във Франция и франсетата не позволяват на никой да се подиграва с тях ,веднага скачат на бой ,не като цървулите Тикви и Прасета да ги тероризират

    13:10 19.09.2025

  • 8 Сталин

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не само във Франция,вижте великите непалци какво направиха, пребиха депутатите и запалиха парламента

    Коментиран от #10, #11

    13:11 19.09.2025

  • 9 оня с големия

    5 4 Отговор
    Новото поколение се готви за война: задължителни стрелкови учения за ученици от 8-9 клас в Полша; упражнения с дронове и наборна служба в балтийските републики; хвърляне на гранати в Чехия, а във Франция в училищата се въвежда "ден на отбраната"🤦

    13:14 19.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    В хотела където бях това лято на Черноморието всички служители бяха от Непал.Много кротки и възпитани хора.

    13:15 19.09.2025

  • 11 Майна

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Не им влизай в играта.. Не гледай непал- скоро Нуланд беше там.. Такива революция са ..цветните. Целта ( Профи източник) е да предизвикат кървави сблъсъци в Европа за да въведат полицейска диктатура . Не се шегувам, затова не трябва да им се даде повод..

    13:17 19.09.2025

  • 12 Какво

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    да гледам на Франция, с тези стачки докъде са стигнали? В северните страни живеят богато и никой не стачкува. Франция стачкува постоянно и стандартът на живот е нисък (макар че е по-висок от България, все още)

    Коментиран от #13

    13:20 19.09.2025

  • 13 Майна

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Какво":

    Ти имаш ли нещо в черепната кутия?
    С тези служители на лондонсити каква промяна очакваш
    Европейците встават , масово
    Кога е било това?
    Я не демонстрирай липса на..

    13:23 19.09.2025

  • 14 Майна

    3 1 Отговор
    Този охлюв ли ще е водач на революцията?
    Показва пълна безпросветност - кой и как предизвикваше революциите
    Какъв е този ..необразованик?

    13:27 19.09.2025

  • 15 Спокойно

    2 0 Отговор
    Абе мине ли половината
    вече да знаеш дифакто
    целия ше се намести

    13:37 19.09.2025