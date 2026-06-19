Евгений Кънев: Но ако Ленин е наричал тези хора “полезни идиоти”, много опасни са платените агенти на Кремъл

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Сега когато Радев лъсна с цялата си руска прелест в Европа - отново си мисля какви са тези хора, които гласуваха за него.

Според мен, това са две големи обществени групи - всяка разделена на други две групи.

(1) Русофили

Те са ясни. Хора, със загнездена съветска матрица, чрез която в съзнанието им е имплантирана болезнена вярност към Русия - независимо дали е царска, болшевишка или путинска. Те биха обслужили всеки имперски мотив на Русия, независимо в каква идеологическа опаковка е. Защото там - дядо Иван, царя- башица, Ленин, Сталин или просто Ванка с танка, дето ни освободил - вицове безчет като майчина кърма.

Но ако Ленин е наричал тези хора “полезни идиоти”, много опасни са платените агенти на Кремъл. Те са напълно наясно, че предават България, но за пари биха продали и майките си. Това са именно хората в парламента, медиите, а често и в службите и съдебната система. Те са най-опасните врагове на България - защото действат в личен и срещу държавния интерес.

Русофилите осигуриха около 20%, т.е половината вот на Радев.

(2) Суверенисти - антиглобалисти

Другата основна група са хора, които нямат сантименти към Русия, но по една или друга причина мразят Запада, а към Европа имат нюансирано отношение - в зависимост дали тя дава или иска от нас.

Първата група са хората, които пострадаха икономически от прехода, не можаха да се впишат в пазарната икономика и виждат в “глобализма” причина за загуба на своя обществен и материален статут или заплаха за него. В реториката на Радев виждат защитника на техните интереси тип “България първа”, т.е. че бюджетът ще се погрижи за тях под една или друга форма. Обикновено ЕС са “те”, а България сме “ние”. И Радев е защитника на техните права от “урсулите”.

Втората група се справя добре икономически - макар да имат слаба представа, че успехът им също се дължи било на пазарната инономика; било на еврофондовете. Те си мислят, че могат и без Европа; или с Европа, в която българите “не са втора ръка”, както те се чувстват. За тях Радев е човека, който ще накара европейците да чуят “българския глас.”

И двете групи мразят Борисов и Пеевски не само като клептократи и криминали, но и защото продават техните интереси били на “урсулите”, било на “краварите”.

Харесват Радев, заради национал-патриотизма му, където гордостта от миналото - но винаги с Русия заедно - се противопоставя на глобализма и “безродието.”

Всъщност, битката за България е битката за тази втора група хора - те дадоха другите 20% на Радев, но могат да ги дадат на следващия цар, бодигард или цигулар. Който почеше тяхната гордост и самочувствие.

И ако за първата група виждам някакви усилия в демократите да бъдат спечелени с икономически лостове - втората група - която решава избори - е много далеч от техния Фокус и разбиране за политика.

Защото тази група изисква емоционален разказ за националното самочувствие и принадлежност на днешните българи, който да ги развълнува и спечели тяхното доверие.

Това е задачата.