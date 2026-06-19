Евгений Кънев: Но ако Ленин е наричал тези хора “полезни идиоти”, много опасни са платените агенти на Кремъл

Сега когато Радев лъсна с цялата си руска прелест в Европа - отново си мисля какви са тези хора, които гласуваха за него.
Според мен, това са две големи обществени групи - всяка разделена на други две групи.
(1) Русофили
Те са ясни. Хора, със загнездена съветска матрица, чрез която в съзнанието им е имплантирана болезнена вярност към Русия - независимо дали е царска, болшевишка или путинска. Те биха обслужили всеки имперски мотив на Русия, независимо в каква идеологическа опаковка е. Защото там - дядо Иван, царя- башица, Ленин, Сталин или просто Ванка с танка, дето ни освободил - вицове безчет като майчина кърма.
Но ако Ленин е наричал тези хора “полезни идиоти”, много опасни са платените агенти на Кремъл. Те са напълно наясно, че предават България, но за пари биха продали и майките си. Това са именно хората в парламента, медиите, а често и в службите и съдебната система. Те са най-опасните врагове на България - защото действат в личен и срещу държавния интерес.
Русофилите осигуриха около 20%, т.е половината вот на Радев.
(2) Суверенисти - антиглобалисти
Другата основна група са хора, които нямат сантименти към Русия, но по една или друга причина мразят Запада, а към Европа имат нюансирано отношение - в зависимост дали тя дава или иска от нас.
Първата група са хората, които пострадаха икономически от прехода, не можаха да се впишат в пазарната икономика и виждат в “глобализма” причина за загуба на своя обществен и материален статут или заплаха за него. В реториката на Радев виждат защитника на техните интереси тип “България първа”, т.е. че бюджетът ще се погрижи за тях под една или друга форма. Обикновено ЕС са “те”, а България сме “ние”. И Радев е защитника на техните права от “урсулите”.
Втората група се справя добре икономически - макар да имат слаба представа, че успехът им също се дължи било на пазарната инономика; било на еврофондовете. Те си мислят, че могат и без Европа; или с Европа, в която българите “не са втора ръка”, както те се чувстват. За тях Радев е човека, който ще накара европейците да чуят “българския глас.”
И двете групи мразят Борисов и Пеевски не само като клептократи и криминали, но и защото продават техните интереси били на “урсулите”, било на “краварите”.
Харесват Радев, заради национал-патриотизма му, където гордостта от миналото - но винаги с Русия заедно - се противопоставя на глобализма и “безродието.”
Всъщност, битката за България е битката за тази втора група хора - те дадоха другите 20% на Радев, но могат да ги дадат на следващия цар, бодигард или цигулар. Който почеше тяхната гордост и самочувствие.
И ако за първата група виждам някакви усилия в демократите да бъдат спечелени с икономически лостове - втората група - която решава избори - е много далеч от техния Фокус и разбиране за политика.
Защото тази група изисква емоционален разказ за националното самочувствие и принадлежност на днешните българи, който да ги развълнува и спечели тяхното доверие.
Това е задачата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо ни натрапвате
Коментиран от #5
16:03 19.06.2026
2 Ххххххххххххх
16:03 19.06.2026
3 ДрайвингПлежър
Коментиран от #57
16:04 19.06.2026
4 Сталин
- В И Ленин
Коментиран от #66
16:04 19.06.2026
5 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Защо ни натрапвате":То даже не е негово мнение - дали са му го заедно със сребърниците
16:05 19.06.2026
6 Ти да видиш
16:05 19.06.2026
7 Тома
16:05 19.06.2026
8 Исторически парк
16:05 19.06.2026
9 Без име
16:06 19.06.2026
10 очилат мишок от коневръза цвили
и разни русофободебили бълващи омраза или
псето си джафка Мечока си гони целта
Коментиран от #60
16:06 19.06.2026
11 Сталин
16:06 19.06.2026
12 хахаха
16:06 19.06.2026
13 Евгени от Алфапласт
16:08 19.06.2026
14 Перо
16:10 19.06.2026
15 Браво на Радев
16:10 19.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Зеления
16:14 19.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 тц, тц, тц
16:20 19.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българин
16:24 19.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Специалист
Коментиран от #33
16:25 19.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Оня
До коментар #20 от "Сталин":Ако го видя на една ръка разстояние няма да му викам господин! Всъщност даже няма и да му говоря!
Коментиран от #31
16:27 19.06.2026
27 Кънев
До коментар #20 от "Сталин":Прав си, предпочитам госпожица, но най обичам да се обръщат към мен като към неодушевен предмет
16:27 19.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Така е
Коментиран от #44
16:28 19.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Да бе да
До коментар #24 от "Специалист":Представяш ли си го Евгений навън, ще има да пълзи по тротоара и да се оглежда за руснаци:)
16:30 19.06.2026
34 🦁ЩЩД🦁
16:30 19.06.2026
35 Наблюдател
16:30 19.06.2026
36 Хах,
16:30 19.06.2026
37 Боньо Тонев
16:33 19.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ГУНДЯЕВ
ОСОБЕНО ЕДИН
НА КОЙТО МУ НАБИХ
КАНЧЕТО.
16:37 19.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 А КЪДЕ ОСТАНА
СИЯРТО ?
ОТКАКТО НАРИТАХА
ОРБАН ТЪПАНА,
СИЯРТО ТОТАЛНО ГО ЗАБРАВИ
ШЕФА МУ
КАТЪРА ЛАВРОВ.
ХАХА хахаха хахаха хахаха
ОТ ПОЛЕЗЕН СТАНА
БЕЗПОЛЕЗЕН ИДИОТ .
16:39 19.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 На тоз Генчу да му кажа
Автоджамбазинът ако не му купя колата няма да ми вземе парите насила.
За западняците не съм сигурен.
Като гледам как уредиха укрите да умират за западния интерес хептен не съм сигурен.
16:44 19.06.2026
46 Циник
Коментиран от #48
16:47 19.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 А ти....
До коментар #46 от "Циник":В тази огледална повърхност като се гледаш колко полезни идиота виждаш?, ти самият и.... и ти другият безполезен.
16:53 19.06.2026
49 3,999
16:55 19.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Даката
16:58 19.06.2026
52 Мнение
16:59 19.06.2026
53 Пак зацвърчАха
17:07 19.06.2026
54 Хм Хм
"Първата група са хората, които пострадаха икономически от прехода, не можаха да се впишат в пазарната икономика и виждат в “глобализма” причина за загуба на своя обществен и материален статут или заплаха за него. В реториката на Радев виждат защитника на техните интереси тип “България първа”, т.е. че бюджетът ще се погрижи за тях под една или друга форма. Обикновено ЕС са “те”, а България сме “ние”. И Радев е защитника на техните права от “урсулите”."
17:13 19.06.2026
55 Потрес
17:14 19.06.2026
56 Голям
Нямате ли камери, защо не ги изловите тези предатели, които винаги са работили срещу интересите на България, винаги ще се намери някой предател, но по времето на руският комунизъм в България го бяха издигнали в добродетел, представяте ли си да предадете своето семейство в името на комунистическата партия, това предателство е толкова зле, колкото е зле и държанието на руският патриарх Кирил, призоваващ за избиване на православни християни- украинци, нищо руско не е нормално, това са толкова извратени души, а на много от тях просто липсват.?
17:17 19.06.2026
57 Бай Араб
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Машините за гласуване от Венецуела започнахме да ги забравяме ли ? Според тези машини Учундолския паралич получи пълно мнозинство, защото тогава така трябваше, после ПП, Мечове,накрая като дойде момента и хоп всички гласували за Радев.
17:19 19.06.2026
58 Бай Араб
17:21 19.06.2026
59 мунью крадефф
17:25 19.06.2026
60 Пръцко
До коментар #10 от "очилат мишок от коневръза цвили":Ха-ха - ми да беше я фанал твоят мечок най-накрая тая цел бе - то петилетки, то конгреси, то европеизация, то СВП... и след тях винаги купони за леб, бендзин и тоалетна артия... ха-ха-ха-ха-ха... Ей, Мизерник клепоух, българите не ти щем мечешки услуги повече :(((
17:28 19.06.2026
61 !!!?
17:31 19.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ако не бяха
17:50 19.06.2026
64 Защо
Коментиран от #70
17:51 19.06.2026
65 БеГемот
17:55 19.06.2026
66 Патриот
До коментар #4 от "Сталин":Ушанка, не пиши на изчанчен старобългарски, наречен от крепостните руски !
18:00 19.06.2026
67 Аврам
18:01 19.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 си пън
18:04 19.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.