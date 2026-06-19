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Евгений Кънев: Но ако Ленин е наричал тези хора “полезни идиоти”, много опасни са платените агенти на Кремъл

Евгений Кънев: Но ако Ленин е наричал тези хора “полезни идиоти”, много опасни са платените агенти на Кремъл

19 Юни, 2026 16:01 1 481 70

  • евгений кънев-
  • румен радев-
  • ленин-
  • сталин-
  • кремъл-
  • прокремълска политика

Те са най-опасните врагове на България - защото действат в личен и срещу държавния интерес

Евгений Кънев: Но ако Ленин е наричал тези хора “полезни идиоти”, много опасни са платените агенти на Кремъл - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сега когато Радев лъсна с цялата си руска прелест в Европа - отново си мисля какви са тези хора, които гласуваха за него.

Според мен, това са две големи обществени групи - всяка разделена на други две групи.

(1) Русофили

Те са ясни. Хора, със загнездена съветска матрица, чрез която в съзнанието им е имплантирана болезнена вярност към Русия - независимо дали е царска, болшевишка или путинска. Те биха обслужили всеки имперски мотив на Русия, независимо в каква идеологическа опаковка е. Защото там - дядо Иван, царя- башица, Ленин, Сталин или просто Ванка с танка, дето ни освободил - вицове безчет като майчина кърма.

Но ако Ленин е наричал тези хора “полезни идиоти”, много опасни са платените агенти на Кремъл. Те са напълно наясно, че предават България, но за пари биха продали и майките си. Това са именно хората в парламента, медиите, а често и в службите и съдебната система. Те са най-опасните врагове на България - защото действат в личен и срещу държавния интерес.

Русофилите осигуриха около 20%, т.е половината вот на Радев.

(2) Суверенисти - антиглобалисти

Другата основна група са хора, които нямат сантименти към Русия, но по една или друга причина мразят Запада, а към Европа имат нюансирано отношение - в зависимост дали тя дава или иска от нас.

Първата група са хората, които пострадаха икономически от прехода, не можаха да се впишат в пазарната икономика и виждат в “глобализма” причина за загуба на своя обществен и материален статут или заплаха за него. В реториката на Радев виждат защитника на техните интереси тип “България първа”, т.е. че бюджетът ще се погрижи за тях под една или друга форма. Обикновено ЕС са “те”, а България сме “ние”. И Радев е защитника на техните права от “урсулите”.

Втората група се справя добре икономически - макар да имат слаба представа, че успехът им също се дължи било на пазарната инономика; било на еврофондовете. Те си мислят, че могат и без Европа; или с Европа, в която българите “не са втора ръка”, както те се чувстват. За тях Радев е човека, който ще накара европейците да чуят “българския глас.”

И двете групи мразят Борисов и Пеевски не само като клептократи и криминали, но и защото продават техните интереси били на “урсулите”, било на “краварите”.

Харесват Радев, заради национал-патриотизма му, където гордостта от миналото - но винаги с Русия заедно - се противопоставя на глобализма и “безродието.”

Всъщност, битката за България е битката за тази втора група хора - те дадоха другите 20% на Радев, но могат да ги дадат на следващия цар, бодигард или цигулар. Който почеше тяхната гордост и самочувствие.

И ако за първата група виждам някакви усилия в демократите да бъдат спечелени с икономически лостове - втората група - която решава избори - е много далеч от техния Фокус и разбиране за политика.

Защото тази група изисква емоционален разказ за националното самочувствие и принадлежност на днешните българи, който да ги развълнува и спечели тяхното доверие.

Това е задачата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо ни натрапвате

    89 24 Отговор
    Мнението на този смешник

    Коментиран от #5

    16:03 19.06.2026

  • 2 Ххххххххххххх

    79 21 Отговор
    Реви, реви украфиле....

    16:03 19.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    85 21 Отговор
    Къв си ти бе!!! Айде да обърнем въпроса! Ако 1,3 милиона гласуваха за Радев ДАЛИ ПЛАТЕНИТЕ ИДИОТИ НЕ СТЕ ВИЕ - ЕВРОПОДЛИЗИРКОВЦИТЕ?!! А?!!! И отново ще кажа - заради ето такива горещо се надявам някой ден да видя Белене да заработи отново!!!

    Коментиран от #57

    16:04 19.06.2026

  • 4 Сталин

    32 12 Отговор
    "Интелигенция не мозг нации а г0вно."

    - В И Ленин

    Коментиран от #66

    16:04 19.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    65 15 Отговор

    До коментар #1 от "Защо ни натрапвате":

    То даже не е негово мнение - дали са му го заедно със сребърниците

    16:05 19.06.2026

  • 6 Ти да видиш

    70 20 Отговор
    Всички платени евроатлантически боклуци и утайки са изплували да лаят срещу Радев и това е много добър атестат за неговата отлична работа!

    16:05 19.06.2026

  • 7 Тома

    51 11 Отговор
    Най хубаво на прайда въртеше д.у.парата бати генчо

    16:05 19.06.2026

  • 8 Исторически парк

    62 13 Отговор
    Евгенийкенеф е полезенидиот на сорос

    16:05 19.06.2026

  • 9 Без име

    55 10 Отговор
    Де що имаше някъде розов еднорог, излезе по медиите да ръси акъл.

    16:06 19.06.2026

  • 10 очилат мишок от коневръза цвили

    44 12 Отговор
    пък Путин е казал че много безопасни са платените агенти на козяк
    и разни русофободебили бълващи омраза или

    псето си джафка Мечока си гони целта

    Коментиран от #60

    16:06 19.06.2026

  • 11 Сталин

    53 11 Отговор
    Този негодник соросоид е полезен колкото торба с използвани тампони

    16:06 19.06.2026

  • 12 хахаха

    46 12 Отговор
    Евроджендъра Кънев реве и се гърчи - най хубавата музика за ушите ми:)))

    16:06 19.06.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    35 7 Отговор
    Тоя юнак pdf ли е?

    16:08 19.06.2026

  • 14 Перо

    43 9 Отговор
    Пак джендърия! Един файтон третополови се въртят по всички медии!

    16:10 19.06.2026

  • 15 Браво на Радев

    53 11 Отговор
    Напълно безполезния идиот Евгений Кънев, който се подвизава единствено във Фейсбук пред десетина абонати, тръгнал да коментира министър председателя генерал Радев:)

    16:10 19.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Зеления

    32 9 Отговор
    Боклук !!!

    16:14 19.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 тц, тц, тц

    29 7 Отговор
    Значи, ако си давам ясна сметка какъв морален и икономически упадък се случва в западните държави, ако се чувствам обиден от отношението на Запад към родината ми и униженията, на които ни подлагат, ако съзнавам, че незавидното ни положение се дължи на западните политики, и ако от друга страна смитам, че Русия ни е по-близка, по-разбираема и по-добре настроена към България, аз съм съм с промит мозък и съм много опасен. Да виждаш истината и да правиш обективен анализ на близката история, според добре платения господин, е много опасно. Как да го нарека, че не намирам точното определение?

    16:20 19.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин

    26 7 Отговор
    Кънев ли си, кенеф ли си, вместо да хленчиш цял живот от дивана вкъщи вземи най накрая направи нещо! Например хващаш пътя за Украйна и отиваш да биеш лошите руснаци, имаш моята пълна подкрепа.

    16:24 19.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Специалист

    21 8 Отговор
    Мъжки излез на улицата да видиш как живеят хората. Стига си писал глупости

    Коментиран от #33

    16:25 19.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Оня

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Ако го видя на една ръка разстояние няма да му викам господин! Всъщност даже няма и да му говоря!

    Коментиран от #31

    16:27 19.06.2026

  • 27 Кънев

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Прав си, предпочитам госпожица, но най обичам да се обръщат към мен като към неодушевен предмет

    16:27 19.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Така е

    10 8 Отговор
    Все си мислих, че Гочо Седефчов е най-низкото възможно русоробско превъплъщение, обаче Румен Радев поема навътре все едно са го хванали с мега тежките компромати. Ама пък знае ли човек на кой остров е бил? 😏

    Коментиран от #44

    16:28 19.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да бе да

    12 6 Отговор

    До коментар #24 от "Специалист":

    Представяш ли си го Евгений навън, ще има да пълзи по тротоара и да се оглежда за руснаци:)

    16:30 19.06.2026

  • 34 🦁ЩЩД🦁

    16 5 Отговор
    Тоя палячо и неговите "работодатели" дават ли си сметка,че подобни пасквили имат доказан обратен ефект.Ако изчезне завинаги от медийното пространство,значи те ("работодателите му") са прогледнали истината.Ако не,това са просто гърчове на една обречена кауза-тъпа и безмозъчна.

    16:30 19.06.2026

  • 35 Наблюдател

    6 4 Отговор
    Изразът на великия Ленин - “полезни идиоти” ни демонстрира презрението му към симпатизантите му в чужбина. Правете си извода.

    16:30 19.06.2026

  • 36 Хах,

    4 3 Отговор
    па той Бойко си е работил винаги в интерес на Кремъл.

    16:30 19.06.2026

  • 37 Боньо Тонев

    4 5 Отговор
    Гената Кънев какво разбира?!

    16:33 19.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ГУНДЯЕВ

    9 2 Отговор
    АЗ обичам ПОЛЕЗНИ ИДИОТИ.

    ОСОБЕНО ЕДИН
    НА КОЙТО МУ НАБИХ
    КАНЧЕТО.

    16:37 19.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А КЪДЕ ОСТАНА

    8 8 Отговор
    ОНЯ ПОЛЕЗНИЯТ ИДИОТ

    СИЯРТО ?

    ОТКАКТО НАРИТАХА

    ОРБАН ТЪПАНА,

    СИЯРТО ТОТАЛНО ГО ЗАБРАВИ

    ШЕФА МУ

    КАТЪРА ЛАВРОВ.

    ХАХА хахаха хахаха хахаха

    ОТ ПОЛЕЗЕН СТАНА

    БЕЗПОЛЕЗЕН ИДИОТ .

    16:39 19.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 На тоз Генчу да му кажа

    3 5 Отговор
    Един автоджамбазин, който се опита да ми пробута една кола на половин милион километра за току-що разработена на 110 хиляди, ми е по-голям приятел от западняците.
    Автоджамбазинът ако не му купя колата няма да ми вземе парите насила.
    За западняците не съм сигурен.
    Като гледам как уредиха укрите да умират за западния интерес хептен не съм сигурен.

    16:44 19.06.2026

  • 46 Циник

    6 5 Отговор
    Разбрахме за полезните идиоти. А ако Кънев иска да види как изглежда безполезния идиот да намери една огледална повърхност и да се вгледа в нея. От другата страна ще го погледне ама истински безполезен идиот

    Коментиран от #48

    16:47 19.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А ти....

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Циник":

    В тази огледална повърхност като се гледаш колко полезни идиота виждаш?, ти самият и.... и ти другият безполезен.

    16:53 19.06.2026

  • 49 3,999

    3 6 Отговор
    В едно велико руско телевизионно предаване , много често легендарния водещ казва ВНИМАНИЕ ВЪПРОС. И така ако Ленин е писал за полезните идиоти кой е авторът на термина БЕЗПОЛЕЗНИТЕ ИДИОТИ и коя общност се описва с този термин . Успех при отговора . Поздрави за генерал РАДЕВ за достойната позиция .

    16:55 19.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Даката

    5 4 Отговор
    Кои бяха боклуците гласували за Румен Радев... това ще тежи нанвашата съвест, ако изобщо имате.

    16:58 19.06.2026

  • 52 Мнение

    0 3 Отговор
    написаното е загнездено демократско мнение "против" на фриволен аналист. Всеки може така.

    16:59 19.06.2026

  • 53 Пак зацвърчАха

    1 3 Отговор
    Радев засега глади с мекия брус и папуняците от понитата, гербестаците и дИепИсарите пак зацвЪркаха.

    17:07 19.06.2026

  • 54 Хм Хм

    1 1 Отговор
    Човекът го каза:
    "Първата група са хората, които пострадаха икономически от прехода, не можаха да се впишат в пазарната икономика и виждат в “глобализма” причина за загуба на своя обществен и материален статут или заплаха за него. В реториката на Радев виждат защитника на техните интереси тип “България първа”, т.е. че бюджетът ще се погрижи за тях под една или друга форма. Обикновено ЕС са “те”, а България сме “ние”. И Радев е защитника на техните права от “урсулите”."

    17:13 19.06.2026

  • 55 Потрес

    4 4 Отговор
    Мрежата закипя от "полезните идиоти" - лакеи на кремълския злодей , слуги на селяндурина от Славяново и ваксаджии на фатмашките му ботуши! Фатмакът радев с комунистическа страст и селяндурски инат упорито продължава да пише една чного черна страници в историята на великата ни някога държава! Той започна да я пише още първия ден, в който натресе мръсния си за...ик на премиерския стол! Фатмакът Радев е национален предател, той е срам и позор за българския народ! Да хваща Деса за ръчичка, да грабва чемодана и право на вокзала, в поезда и поема за Москва с еднопосочен билет! Въобще да не се връща тук, защото смърди на унизителен руски слугинаж!

    17:14 19.06.2026

  • 56 Голям

    7 5 Отговор
    Колко много безработна русофилска сган и нехранимайковци са си изказали, своето путинофилско виждане по въпроса, докато чакат на опашка да си вземат социалната помощ в руското посолство, за поредното им предателство срещу България и българските интереси... погнусен съм от вас.
    Нямате ли камери, защо не ги изловите тези предатели, които винаги са работили срещу интересите на България, винаги ще се намери някой предател, но по времето на руският комунизъм в България го бяха издигнали в добродетел, представяте ли си да предадете своето семейство в името на комунистическата партия, това предателство е толкова зле, колкото е зле и държанието на руският патриарх Кирил, призоваващ за избиване на православни християни- украинци, нищо руско не е нормално, това са толкова извратени души, а на много от тях просто липсват.?

    17:17 19.06.2026

  • 57 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Машините за гласуване от Венецуела започнахме да ги забравяме ли ? Според тези машини Учундолския паралич получи пълно мнозинство, защото тогава така трябваше, после ПП, Мечове,накрая като дойде момента и хоп всички гласували за Радев.

    17:19 19.06.2026

  • 58 Бай Араб

    5 1 Отговор
    Машините за гласуване от Венецуела започнахме да ги забравяме ли ? Според тези машини Учундолския паралич получи пълно мнозинство, защото тогава така трябваше, после ПП, Мечове,накрая като дойде момента и хоп всички гласували за Радев.

    17:21 19.06.2026

  • 59 мунью крадефф

    4 0 Отговор
    от коий?

    17:25 19.06.2026

  • 60 Пръцко

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "очилат мишок от коневръза цвили":

    Ха-ха - ми да беше я фанал твоят мечок най-накрая тая цел бе - то петилетки, то конгреси, то европеизация, то СВП... и след тях винаги купони за леб, бендзин и тоалетна артия... ха-ха-ха-ха-ха... Ей, Мизерник клепоух, българите не ти щем мечешки услуги повече :(((

    17:28 19.06.2026

  • 61 !!!?

    6 2 Отговор
    Русофилството е тежка форма на Стокхолмски синдром, а при Радев заприлича на чума !!!?

    17:31 19.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ако не бяха

    1 2 Отговор
    Ония 45 години, колко от пишурките, вместо да ръсят мозък щяха да тичат подир патките по къра?

    17:50 19.06.2026

  • 64 Защо

    0 1 Отговор
    В основата май стой масовата тросктотия и елементаризъм без да смятам братовчедите.Народ който мисли само да има за яденето и пиенето,пълни зала 1 на Азис и Софка, трудно да помни и гледа да не се мори много много нищо добро не го чака.Е такива ги пробутват онези от изток като лесно залъгват населението.Едновременно с това се заселват на тази прекрасна територия все повечи.Скоро разбрахме че на руско-украинската мафия няма кой да и се опре в Бг.Показаха и на инфантилите от Европа че могат да си правят каквото си искат в Словакия,Унгария,Чехия и България.Общото е е че навсякъде има много братовчеди и ги използват също.

    Коментиран от #70

    17:51 19.06.2026

  • 65 БеГемот

    1 0 Отговор
    По опасни от соросоидите от НПО ....едва ли...

    17:55 19.06.2026

  • 66 Патриот

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Ушанка, не пиши на изчанчен старобългарски, наречен от крепостните руски !

    18:00 19.06.2026

  • 67 Аврам

    1 0 Отговор
    Кънев йчходи се шибяй с Еврогаьовите. Пайдал

    18:01 19.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 си пън

    0 0 Отговор
    кънеф и такива като теб,затуй ви бият,щот вие сте платени мисирки не хората гласували за радев,тва толкоз нагли станахте,че треби ви забранят да пишете

    18:04 19.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.