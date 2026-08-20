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Самолет Cessna и полицейски вертолет Bell се сблъскаха в САЩ

Самолет Cessna и полицейски вертолет Bell се сблъскаха в САЩ

20 Август, 2026 05:39, обновена 20 Август, 2026 05:42 692 3

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  • пенсилвания-
  • сблъсък

Инцидентът стана в небето над Пенсилвания, уточнява се броят на пострадалите

Самолет Cessna и полицейски вертолет Bell се сблъскаха в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералното управление за гражданска авиация на САЩ (FAA) информира за тежък инцидент в американския щат Пенсилвания. Лек лекомоторен самолет Cessna 150 и полицейски хеликоптер Bell 407 са се сблъскали в ранните часове на деня в района на град Карлайл.

Според официалните данни, разпространени от FAA в социалната мрежа X, вертолетът е принадлежал на щатската полиция на Пенсилвания. Към момента на удара на борда на полицейската машина са се намирали двама души. Службите все още изясняват колко души са пътували в самолета Cessna.

Инцидентът е станал около 19:50 часа местно време (02:50 часа българско време). Веднага след получаването на сигнала към мястото на катастрофата са насочени аварийни екипи и линейки. Към ранните часове на 20 август 2026 г. американските власти и медийната мрежа NBC все още не са разпространили потвърдена информация за състоянието на екипажите или за броя на евентуалните жертви и пострадали.

Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) съвместно с FAA започват пълномащабно разследване на въздушния инцидент.


САЩ
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    УРА!БАЛИСТИКАТА ДОБРЕ СЕ СПРАВЯ В КИИФФФ!

    05:52 20.08.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    3 1 Отговор
    Няма много загинали,за съжаление.🤔🦃🤔

    06:53 20.08.2026

  • 3 Анонимен

    1 1 Отговор
    И там е анархия

    06:55 20.08.2026