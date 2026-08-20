Самолет Cessna и полицейски вертолет Bell се сблъскаха в САЩ

Федералното управление за гражданска авиация на САЩ (FAA) информира за тежък инцидент в американския щат Пенсилвания. Лек лекомоторен самолет Cessna 150 и полицейски хеликоптер Bell 407 са се сблъскали в ранните часове на деня в района на град Карлайл.

Според официалните данни, разпространени от FAA в социалната мрежа X, вертолетът е принадлежал на щатската полиция на Пенсилвания. Към момента на удара на борда на полицейската машина са се намирали двама души. Службите все още изясняват колко души са пътували в самолета Cessna.

Инцидентът е станал около 19:50 часа местно време (02:50 часа българско време). Веднага след получаването на сигнала към мястото на катастрофата са насочени аварийни екипи и линейки. Към ранните часове на 20 август 2026 г. американските власти и медийната мрежа NBC все още не са разпространили потвърдена информация за състоянието на екипажите или за броя на евентуалните жертви и пострадали.

Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) съвместно с FAA започват пълномащабно разследване на въздушния инцидент.