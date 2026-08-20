Трагедия в Сирия: Трима загинаха при взрив в ТЕЦ "Баниас"

Мощен взрив разтърси термоелектрическата централа в крайбрежния сирийски град Баниас, провинция Тартус, оставяйки след себе си три жертви.

Инцидентът е станал в ключов за енергийната инфраструктура на страната обект, съобщи сирийската държавна телевизия Al Ekhbariya. Властите са започнали незабавно разследване, като първоначалните данни сочат техническа неизправност, но ситуацията остава напрегната на фона на засилващата се военна активност в региона през последните дни.

Експлозията е избухнала във вътрешността на ТЕЦ „Баниас“ – една от най-важните електроцентрали на средиземноморското крайбрежие на Сирия. Регионалните здравни власти потвърдиха, че трима работници са загинали на място. На мястото веднага са изпратени екипи на пожарната и спешна помощ. Държавната информационна агенция SANA също потвърди инцидента, подчертавайки, че се работи по изясняване на точните причини, довели до трагедията. Според информация на Newsflare, сред версиите се разглежда експлозия на водороден резервоар или друга внезапна техническа авария.

Контекст на сигурността в Сирия

Инцидентът в енергийния сектор съвпада с период на сериозно геополитическо напрежение в страната. Само броени часове преди взрива в централата, Северозападна Сирия бе разтърсена от масирани въздушни удари. Al Ekhbariya информира, че израелската авиация е нанесла осем последователни удара по пистата и складовите съоръжения на военното летище „Абу ад-Духур“ в провинция Идлиб. Според анализи на Xinhua, Израел следи отблизо опитите за възстановяване на военновъздушния капацитет на Сирия под управлението на новото временно правителство, дошло на власт след падането на режима на Асад в края на 2024 г.

Въпреки че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) традиционно отказват официален коментар за операциите си в Сирия, специалният пратеник на САЩ за региона Том Барак изрази дълбока загриженост в социалната мрежа X, окачествявайки атаките над авиобазата като „ненужна ескалация“.

Ситуацията в Близкия изток остава изключително динамична. Властите в Дамаск уверяват, че ТЕЦ „Баниас“ не е била обект на външно нападение и енергийната система се стабилизира, но засиленият международен натиск и инцидентите с инфраструктурата държат силите за сигурност в пълна готовност.