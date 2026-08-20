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Разузнавач №1 на Еквадор и съпругата му загинаха в Кения

Разузнавач №1 на Еквадор и съпругата му загинаха в Кения

20 Август, 2026 05:27, обновена 20 Август, 2026 05:38 961 0

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В инцидента с хеликоптер са намелили смъртта си още пет човека

Разузнавач №1 на Еквадор и съпругата му загинаха в Кения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Директорът на Центъра за стратегическо разузнаване на Еквадор (CIES) Микеле Сенси-Контуджи и съпругата му Стефани Холихан Васконес са загинали при катастрофа с туристически хеликоптер в Кения. Информацията за инцидента бе потвърдена първоначално от еквадорската медия Ecuavisa и официални правителствени източници в Кито.

Катастрофата е станала в сряда сутринта в района на планината Ололокве, разположена в окръг Самбуру, на около 250 километра северно от столицата Найроби. Вертолетът Eurocopter EC130 B4, опериран от местната компания за сафари полети Lady Lori Helicopters, е превозвал общо седем души – пилот и шестима туристи. Сред останалите петима загинали пътници има американски граждани, включително Хосе Алберто Суарес, висш медиен мениджър от американската телевизионна компания Telemundo, собственост на NBCUniversal.

Хеликоптерът е изпълнявал полет от частния резерват Лоисаба към района на река Евасо Нгиро, когато е паднал в труднодостъпен планински терен. Екипите на Червения кръст в Кения съобщиха, че издирвателните и спасителните операции са били сериозно затруднени от сложния релеф и възникналия на мястото на сблъсъка активен пожар. Службата за разследване на авиационни произшествия на Кения (AAIS) вече е започнала производство за установяване на точните причини за тежкия инцидент.


Кения
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