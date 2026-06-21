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Илиян Василев: Путин никога не раздава подаръци от симпатия. А кълнящите се в Христа политици грабят като за световно

Илиян Василев: Путин никога не раздава подаръци от симпатия. А кълнящите се в Христа политици грабят като за световно

21 Юни, 2026 13:00 1 328 60

  • илиян василев-
  • путин-
  • русия-
  • руска окупация-
  • руска енергийна окупация-
  • руска енергийна зависимост

Днес виждаме ново поколение политически бизнесмени, които се надяват да капитализират властта си по същия начин

Илиян Василев: Путин никога не раздава подаръци от симпатия. А кълнящите се в Христа политици грабят като за световно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Този номер с „националния интерес“ и как санкциите на ЕС уж вредели на българската икономика е универсалната дъвка на ватниците в родната политика. Под национална икономика следва да се имат пред вид - личните им джобове.

За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Да започнем с мита за „най-евтиния руски газ“.

Това е една от най-устойчивите легенди на прехода - нещо като мита за „освободителната“ Червена армия в края на Втората световна война. Няма значение, че руският газ не е най-евтиният. Няма значение, че именно Газпром едностранно спря доставките за България. В техния разказ фактите нямат значение. Винаги могат да подхвърлят внушението, че след като не внасяме руски газ, икономиката ни губи. И санкциите и ЕС са лошите. След това се чудят отстрани как евроскепсиса у нас растял. Те нямали нищо общо с това - народът го искал.

Следователно трябва да блокираме ЕС.

Същата логика се прилага и към петрола. Днес сортът „Уралс“ се търгува с огромна отстъпка спрямо международните пазари именно защото Русия има ограничени възможности да го реализира. Именно заради санкциите. Това е целта на санкциите - да намалят приходите на Кремъл и способността му да финансира войната, за да бъде принуден да седне на масата за преговори.

Любопитното е, че както при газа, така и при нефта, България не само не пострада от отказа от руските доставки, а разполага с едни от най-конкурентните цени в региона.

Причината е проста - диверсификация, конкуренция и засилена транзитна роля. Пазарът работи много по-добре от политическия монопол.

Но притчата за евтините руски ресурси и за балъци - защото между цената на която руския газ и нефт напускат Русия и цената на която вие ги плащате като стоки удобно са се разположили всички корупционни пиявици, които ги обогатяват. Накрая най-евтиния става прилично скъп.

Следващият мит е, че икономиката ни губи, защото не строим руски ядрени реактори. Запомнете ми думата - проектът АЕЦ „Белене“ отново ще бъде изваден от нафталина. Само че когато попитате къде отидоха над два милиарда евро, похарчени по този проект, настъпва неловко мълчание. Парите просто са изчезнали в блатото на безкрайните руски енергийни проекти. Всеки път обяснението е едно и също - „такава била цената“.

Аз обаче виждам друга закономерност. Между Белене, Чирен, Турски поток и редица други проекти с руско участие има една обща нишка - успоредно с тяхното развитие рязко нараснаха богатствата на немалко български политици, посредници и приближени до властта фигури. Твърде често обществените загуби и частните ползи вървят ръка за ръка. Направо ще се изумите ако някога се направи разследване на личното състояние на тези свързани с руските енергийни интереси политици и "бизнесмени". Слагам кавички, защото не са никакви бизнесмени, защото пазар няма - има близост до Тялото.

Едно трябва да е ясно. Румен Радев не може да бъде ефективен борец срещу корупцията по проста причина - значителна част от българската корупционна екосистема се роди, разви и забогатя именно чрез бизнеса с Русия.

От десетилетия достъпът до руски енергийни проекти, посредничество и комисиони е една от най-сигурните пътеки към бързо политическо и лично забогатяване. Руският модел бе съзнателно трансплантиран у нас именно за да се превърне в мощен лост за влияние, който може да избере президенти, премиери и съдебна система.

Днес виждаме ново поколение политически бизнесмени, които се надяват да капитализират властта си по същия начин. Не чрез производство, иновации или конкурентна икономика, а чрез посредничество на бизнеса по границата между Русия и Европейския съюз. Включително чрез схеми за заобикаляне на санкции, реекспорт и търговия със стоки, които в крайна сметка могат да намерят приложение в руската военна индустрия.

Затова, когато слушате аргументите срещу европейските санкции, не гледайте само думите. Следвайте парите.

Достатъчно е да погледнем Унгария. Зад системната съпротива на Виктор Орбан срещу санкциите на ЕС стои дълга история на политически и икономически зависимости, щедро подплатявани от Москва.

Путин никога не раздава подаръци от симпатия. Той инвестира. И винаги очаква възвръщаемост.

В този смисъл спорът за санкциите никога не е бил само спор за икономиката. Той е спор за това дали България ще остане част от европейската система на правила и солидарност, или ще продължи да бъде територия, на която руското влияние се представя като национален интерес.

А кълнящите се в Христа политици грабят като за световно.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Демо-крад

    38 10 Отговор
    А За Сорос и НПО кога статия?

    13:04 21.06.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    47 2 Отговор
    "А к.ълнящите се в Христа политици грабят като за световно"
    ----
    Моментално се сетих за един такъв "набожен" банкянски айдук.🤣

    13:05 21.06.2026

  • 7 Иляне много си отлепил в лоша посока

    34 4 Отговор
    Искаш да кажеш, че политиците които не са Християни не крадат ли?
    Сравнението не е в тхяна полза, човек.
    Намери си друг лайтомив.
    Осен ако не ти пречи болката в петолъчката, пардон кръста, да кажеш 2 добри думи за най-хуманната и човеколюбива религия.

    13:05 21.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хехе

    41 6 Отговор
    още един с отпаднала необходимост вие на умряло.

    13:05 21.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Атина Палада

    7 18 Отговор
    Чичо Румен ще връща ли лева?

    Коментиран от #20

    13:05 21.06.2026

  • 12 Горкия бивш дипломат

    27 5 Отговор
    Така е, когато съдиш по себе си, започваш да съдиш и другите.

    13:06 21.06.2026

  • 13 Болен мозък

    22 4 Отговор
    Ес по симпатия ли раздава подаръците? Да не би да капитализират и русофобията?

    13:09 21.06.2026

  • 14 Епа много изтрито

    28 7 Отговор
    Що така?
    Щото тоя дето е написал тия ругатни и нелепости е непреуспял никаквец. И хората го « богославят».
    Никой нищо не знае всичко за Путин, та това н щожество седнал да го коментира!

    13:10 21.06.2026

  • 15 1111

    31 7 Отговор
    Четох до "Газпром едностранно спря доставките за България".
    Това е лъжа, бе Цар вул! Ние спряхме да плащаме!

    Коментиран от #53

    13:11 21.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Без име

    23 4 Отговор
    Агент Сашо нещо много се е активирал. Явно пак се е докопал до хранилката.

    13:15 21.06.2026

  • 18 аz СВО Победа 80

    13 19 Отговор
    Ситуацията на кримският фронт!
    Накратко:
    1.Бензин няма
    2.Фериботи няма.
    3.Чоргански мост няма.
    4.Кримски мост затворен.
    5.Влакове няма.
    6.Автобуси няма.
    7.Ликвидирани и ранени има!

    Коментиран от #24, #30

    13:16 21.06.2026

  • 19 Анонимен

    15 6 Отговор
    Спрете го този! Вони на тоалетна!

    13:18 21.06.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    А можешь ли
    Го взе
    Зад бузата?
    За тъпия въпрос.

    13:19 21.06.2026

  • 21 Странното е

    7 16 Отговор
    Че 76% от младите монголья (до 36г).. мечтаят да избягат от КОНЦ лагера на ху ЙЛО, само.. Без- родните Ко пейки мечтаят за...пресни.. Монголо-Алкашки ДЕРМА но...не искат ЖИЗНЬ у кен ефо
    Ееееедехееее

    Коментиран от #25

    13:21 21.06.2026

  • 22 к0к0рч0 💋🍌

    5 2 Отговор
    по големи крадци и мушеници от дрищияните нема

    13:23 21.06.2026

  • 23 Шафьоро

    5 11 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    13:23 21.06.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 2 Отговор

    До коментар #18 от "аz СВО Победа 80":

    И кво? Война е. Има ново оръжие - дронове. Споко, руснаците не са толкова продажни- като им спреш бензина и да вдигат ръце като тебе.

    13:24 21.06.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 3 Отговор

    До коментар #21 от "Странното е":

    Тач измислена статистика Си я заври в носъ

    13:25 21.06.2026

  • 26 Зеления

    18 2 Отговор
    в България има няколкостотин живи бивши посланици, както Илиян Василев е бивш посланик.
    Защо ФАКТИ дава всеки ден трибуна за изява на Илиян Василев и на нито един друг бивш посланик???

    13:26 21.06.2026

  • 27 Да го тур ИМ дружно на

    3 4 Отговор
    Блогъра от Москва!

    Коментиран от #33, #39

    13:27 21.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хапчета

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "аz СВО Победа 80":

    ти в лявото чекмедже..и не бъркай ги с тези на баба ти..Гълташ ги с водичка..не с ракия..КАПИШ..уморих се да пиша рецепти..

    13:29 21.06.2026

  • 31 Иван 1

    12 5 Отговор
    А стига с този дегенерат разваляте ми празника днес, като не става за нищо, не му давайте ефир.Не става за никъде.

    13:30 21.06.2026

  • 32 хаха

    7 10 Отговор
    Високопоставена руска служителка в отбраната почина, след като падна от 48-метрова височина от сграда в Санкт Петербург. Марина Янкина, която ръководеше отдела за финансова подкрепа на руското Министерство на отбраната, беше ключова фигура във финансирането на руската военна офанзива в Украйна.

    Коментиран от #37

    13:31 21.06.2026

  • 33 Коф.. блогер бе ПИЧ

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Да го тур ИМ дружно на":

    Тоя е ментално увреден несретник от Пен ДЕЛ дружинката на....хАтака.Не грамотен и хронично безработна От репка и Петушок!
    АааааааХахахаха

    13:32 21.06.2026

  • 34 Дядо Гъдю

    11 5 Отговор
    Втори едрокалибрен пропаганден мозък за деня.А е един и половина следобед.До довечера още двама.
    Явно ,, патовата ситуация на фронта " не е съвсем ,,патова.

    13:39 21.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Артилерист

    10 4 Отговор
    В каквато и подлост да се обвини този Илиян все ще е малко. Той е бил посланик в Русия и сега избива комплекси. Например с АЕЦ Белене. Какво е виновна Русия, че нашенски пишман демократи, под натиска на посолствоТО, спряха проекта. И то при закупени вече реактори. Русия навремето е поела ангажимент и ако не бяха седесето и американците проектът е предвиждан да бъде ЗАВЪРШЕН до 2012г, а до 2030г да се изплати с продукцията си.
    По въпроса за руския газ самият Асан Василев, след мъчително премълчаване призна, че след отказа от руски получаваме с 25% по-скъп газ. Щом като Асен В. признава такова поскъпване означава, че реалното поскъпване е поне 1,5 да 2 пъти повече. Защото Шулц заяви, че Германия получава 10 ПЪТИ по-скъп газ в сравнение с руския преди. Изобщо комплексираните бг демократи надминаха украинските бандеровски нацисти по плюене и ругаене по Русия и всичко руско...

    Коментиран от #38

    13:50 21.06.2026

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "хаха":

    Новината е от 16 февруари. 58 годишна е била.
    Джери Ъпщай го убиха в панделата.
    Кажи нещо?
    А Тръмп така и не публикуаа всички файлове

    Коментиран от #42

    13:52 21.06.2026

  • 38 Tиии

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Артилерист":

    Шантав ли си?

    Коментиран от #45

    13:56 21.06.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Да го тур ИМ дружно на":

    Аз съм далече, хахахах.
    Турете Си го един на друг, че Си Си близко, на прайда сте, хахахах

    13:57 21.06.2026

  • 40 Зеления

    3 0 Отговор
    в тази статия имаше коментари от 38 до 107, защо ги няма и даже не фигурира че са изтрити, а просто са изрязани все едно никога не са съществували?

    Коментиран от #44

    13:57 21.06.2026

  • 41 Хайде

    6 4 Отговор

    До коментар #35 от "Летец Пешеходец":

    кажи някакво позитивно постижение на България преди "Мунчо", освен многократното повишаване на външния дълг.

    Коментиран от #47

    13:57 21.06.2026

  • 42 ушанките кво побликуваха за Пригожин

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    що падна от небето?

    Коментиран от #46, #49

    13:59 21.06.2026

  • 43 Радев

    2 0 Отговор
    Абе ти не разбра ли че не ма интересува какво мисли Утин или някой друг. Ние сме Христа, дъ ариджинал. Нямат право да са бият щом не искаме.

    14:00 21.06.2026

  • 44 Вън

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Зеления":

    Мунчо орката!

    14:00 21.06.2026

  • 45 Артилерист

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Tиии":

    Постави някакъв съдържателен въпрос към коментара ми, ако можеш. Какъв съм аз не е толкова важно.

    14:01 21.06.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "ушанките кво побликуваха за Пригожин":

    А Сега няма резултати.
    Аз смятам, че са западни разузнавателни агенции. А и Путин да е, Пригожин Си го заслужи. Бунт по време на война се на казва със смърт.

    14:08 21.06.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Хайде":

    За първи път, от как е в ЕС, България заявява ясно своя независима позиция.

    14:10 21.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "ушанките кво побликуваха за Пригожин":

    А кво стана с Мишо Бирата?
    С Харизанов -"напоителя" ?
    С Бойко който спря Белене и Южен поток?
    Само турски - германски агент може да го направи.

    14:13 21.06.2026

  • 50 Тома

    8 0 Отговор
    А агент Сашо няма ли да каже защо му намазаха ските когато беше посланик в Москва

    14:15 21.06.2026

  • 51 Глад

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Левски":

    Щото за това им плащат. Иначе глад, глад...

    14:15 21.06.2026

  • 52 Хмм

    5 2 Отговор
    този не се спря, всеки ден, че и по два пъти на ден, с Путин заспива, с Путин се събужда, сигурно го и сънува

    14:28 21.06.2026

  • 53 Хм Хм

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "1111":

    Не сме спрели! Поискаха плащане в друга валута, различна от тази в ДОГОВОРА! Понимаеш, Антибългарино!

    Коментиран от #54

    14:42 21.06.2026

  • 54 Защо поискаха бе тюлембек

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Хм Хм":

    Защото блокирахте руските долари.
    Кой измени условията по договорите ?
    Спряхме ли договора бе канадски мръсници?
    В рубли е по изгодно за България предателче ....

    Коментиран от #55, #59

    14:48 21.06.2026

  • 55 Хм Хм

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Защо поискаха бе тюлембек":

    Ти разбираш ли значението на думата ДОГОВОР?!

    Коментиран от #58

    14:51 21.06.2026

  • 56 Цвете

    1 0 Отговор
    ДОБРЕ ЩЕ БЪДЕ, ТАЗИ СТАТИЯ ДА Я ПРОЧЕТАТ ДО ЕДИН В ПАРЛАМЕНТА В ЕДНО С МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ПРЕЗИДЕНТА. ОЩЕ МЪРСОТИИ НА " ПРЕХОДА " ЩЕ ИЗПЛУВАТ, КАКТО МАЗУТА НА ЧЕРНОМОРИЕТО НИ.

    14:58 21.06.2026

  • 57 Да Всички Инвестиции

    0 0 Отговор
    Във Генерал БОТАШ

    Сега трябва да се връщат .

    Започна се със ГУНДЯЕВ И ВАГИТ.

    После ще има и още .

    14:59 21.06.2026

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хм Хм":

    ЕС първи наруши наруши договорите с Русия, като блокира 300 млрд Руски пари. Какво очакваш? Русия преведе плащаница във валута която ЕС не може да исползва или да получава печалба от нея.

    Коментиран от #60

    14:59 21.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пич, жал ми е за тебе. Моля те, обясни ми значението на думите "плащаница" и "исползва".

    Гугъл даде определение на "плащаница" - богослужебна тъкан, изобразяваща полагането на Исус Христос в гроба. За другата дума мълчи.

    15:05 21.06.2026