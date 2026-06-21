Илиян Василев: Путин никога не раздава подаръци от симпатия. А кълнящите се в Христа политици грабят като за световно

Този номер с „националния интерес“ и как санкциите на ЕС уж вредели на българската икономика е универсалната дъвка на ватниците в родната политика. Под национална икономика следва да се имат пред вид - личните им джобове.
За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.
Да започнем с мита за „най-евтиния руски газ“.
Това е една от най-устойчивите легенди на прехода - нещо като мита за „освободителната“ Червена армия в края на Втората световна война. Няма значение, че руският газ не е най-евтиният. Няма значение, че именно Газпром едностранно спря доставките за България. В техния разказ фактите нямат значение. Винаги могат да подхвърлят внушението, че след като не внасяме руски газ, икономиката ни губи. И санкциите и ЕС са лошите. След това се чудят отстрани как евроскепсиса у нас растял. Те нямали нищо общо с това - народът го искал.
Следователно трябва да блокираме ЕС.
Същата логика се прилага и към петрола. Днес сортът „Уралс“ се търгува с огромна отстъпка спрямо международните пазари именно защото Русия има ограничени възможности да го реализира. Именно заради санкциите. Това е целта на санкциите - да намалят приходите на Кремъл и способността му да финансира войната, за да бъде принуден да седне на масата за преговори.
Любопитното е, че както при газа, така и при нефта, България не само не пострада от отказа от руските доставки, а разполага с едни от най-конкурентните цени в региона.
Причината е проста - диверсификация, конкуренция и засилена транзитна роля. Пазарът работи много по-добре от политическия монопол.
Но притчата за евтините руски ресурси и за балъци - защото между цената на която руския газ и нефт напускат Русия и цената на която вие ги плащате като стоки удобно са се разположили всички корупционни пиявици, които ги обогатяват. Накрая най-евтиния става прилично скъп.
Следващият мит е, че икономиката ни губи, защото не строим руски ядрени реактори. Запомнете ми думата - проектът АЕЦ „Белене“ отново ще бъде изваден от нафталина. Само че когато попитате къде отидоха над два милиарда евро, похарчени по този проект, настъпва неловко мълчание. Парите просто са изчезнали в блатото на безкрайните руски енергийни проекти. Всеки път обяснението е едно и също - „такава била цената“.
Аз обаче виждам друга закономерност. Между Белене, Чирен, Турски поток и редица други проекти с руско участие има една обща нишка - успоредно с тяхното развитие рязко нараснаха богатствата на немалко български политици, посредници и приближени до властта фигури. Твърде често обществените загуби и частните ползи вървят ръка за ръка. Направо ще се изумите ако някога се направи разследване на личното състояние на тези свързани с руските енергийни интереси политици и "бизнесмени". Слагам кавички, защото не са никакви бизнесмени, защото пазар няма - има близост до Тялото.
Едно трябва да е ясно. Румен Радев не може да бъде ефективен борец срещу корупцията по проста причина - значителна част от българската корупционна екосистема се роди, разви и забогатя именно чрез бизнеса с Русия.
От десетилетия достъпът до руски енергийни проекти, посредничество и комисиони е една от най-сигурните пътеки към бързо политическо и лично забогатяване. Руският модел бе съзнателно трансплантиран у нас именно за да се превърне в мощен лост за влияние, който може да избере президенти, премиери и съдебна система.
Днес виждаме ново поколение политически бизнесмени, които се надяват да капитализират властта си по същия начин. Не чрез производство, иновации или конкурентна икономика, а чрез посредничество на бизнеса по границата между Русия и Европейския съюз. Включително чрез схеми за заобикаляне на санкции, реекспорт и търговия със стоки, които в крайна сметка могат да намерят приложение в руската военна индустрия.
Затова, когато слушате аргументите срещу европейските санкции, не гледайте само думите. Следвайте парите.
Достатъчно е да погледнем Унгария. Зад системната съпротива на Виктор Орбан срещу санкциите на ЕС стои дълга история на политически и икономически зависимости, щедро подплатявани от Москва.
Путин никога не раздава подаръци от симпатия. Той инвестира. И винаги очаква възвръщаемост.
В този смисъл спорът за санкциите никога не е бил само спор за икономиката. Той е спор за това дали България ще остане част от европейската система на правила и солидарност, или ще продължи да бъде територия, на която руското влияние се представя като национален интерес.
А кълнящите се в Христа политици грабят като за световно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Демо-крад
13:04 21.06.2026
6 Евгени от Алфапласт
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Моментално се сетих за един такъв "набожен" банкянски айдук.🤣
13:05 21.06.2026
7 Иляне много си отлепил в лоша посока
Сравнението не е в тхяна полза, човек.
Намери си друг лайтомив.
Осен ако не ти пречи болката в петолъчката, пардон кръста, да кажеш 2 добри думи за най-хуманната и човеколюбива религия.
13:05 21.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хехе
13:05 21.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Атина Палада
Коментиран от #20
13:05 21.06.2026
12 Горкия бивш дипломат
13:06 21.06.2026
13 Болен мозък
13:09 21.06.2026
14 Епа много изтрито
Щото тоя дето е написал тия ругатни и нелепости е непреуспял никаквец. И хората го « богославят».
Никой нищо не знае всичко за Путин, та това н щожество седнал да го коментира!
13:10 21.06.2026
15 1111
Това е лъжа, бе Цар вул! Ние спряхме да плащаме!
Коментиран от #53
13:11 21.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Без име
13:15 21.06.2026
18 аz СВО Победа 80
Накратко:
1.Бензин няма
2.Фериботи няма.
3.Чоргански мост няма.
4.Кримски мост затворен.
5.Влакове няма.
6.Автобуси няма.
7.Ликвидирани и ранени има!
Коментиран от #24, #30
13:16 21.06.2026
19 Анонимен
13:18 21.06.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Атина Палада":А можешь ли
Го взе
Зад бузата?
За тъпия въпрос.
13:19 21.06.2026
21 Странното е
Ееееедехееее
Коментиран от #25
13:21 21.06.2026
22 к0к0рч0 💋🍌
13:23 21.06.2026
23 Шафьоро
13:23 21.06.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "аz СВО Победа 80":И кво? Война е. Има ново оръжие - дронове. Споко, руснаците не са толкова продажни- като им спреш бензина и да вдигат ръце като тебе.
13:24 21.06.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Странното е":Тач измислена статистика Си я заври в носъ
13:25 21.06.2026
26 Зеления
Защо ФАКТИ дава всеки ден трибуна за изява на Илиян Василев и на нито един друг бивш посланик???
13:26 21.06.2026
27 Да го тур ИМ дружно на
Коментиран от #33, #39
13:27 21.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хапчета
До коментар #18 от "аz СВО Победа 80":ти в лявото чекмедже..и не бъркай ги с тези на баба ти..Гълташ ги с водичка..не с ракия..КАПИШ..уморих се да пиша рецепти..
13:29 21.06.2026
31 Иван 1
13:30 21.06.2026
32 хаха
Коментиран от #37
13:31 21.06.2026
33 Коф.. блогер бе ПИЧ
До коментар #27 от "Да го тур ИМ дружно на":Тоя е ментално увреден несретник от Пен ДЕЛ дружинката на....хАтака.Не грамотен и хронично безработна От репка и Петушок!
АааааааХахахаха
13:32 21.06.2026
34 Дядо Гъдю
Явно ,, патовата ситуация на фронта " не е съвсем ,,патова.
13:39 21.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Артилерист
По въпроса за руския газ самият Асан Василев, след мъчително премълчаване призна, че след отказа от руски получаваме с 25% по-скъп газ. Щом като Асен В. признава такова поскъпване означава, че реалното поскъпване е поне 1,5 да 2 пъти повече. Защото Шулц заяви, че Германия получава 10 ПЪТИ по-скъп газ в сравнение с руския преди. Изобщо комплексираните бг демократи надминаха украинските бандеровски нацисти по плюене и ругаене по Русия и всичко руско...
Коментиран от #38
13:50 21.06.2026
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "хаха":Новината е от 16 февруари. 58 годишна е била.
Джери Ъпщай го убиха в панделата.
Кажи нещо?
А Тръмп така и не публикуаа всички файлове
Коментиран от #42
13:52 21.06.2026
38 Tиии
До коментар #36 от "Артилерист":Шантав ли си?
Коментиран от #45
13:56 21.06.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Да го тур ИМ дружно на":Аз съм далече, хахахах.
Турете Си го един на друг, че Си Си близко, на прайда сте, хахахах
13:57 21.06.2026
40 Зеления
Коментиран от #44
13:57 21.06.2026
41 Хайде
До коментар #35 от "Летец Пешеходец":кажи някакво позитивно постижение на България преди "Мунчо", освен многократното повишаване на външния дълг.
Коментиран от #47
13:57 21.06.2026
42 ушанките кво побликуваха за Пригожин
До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":що падна от небето?
Коментиран от #46, #49
13:59 21.06.2026
43 Радев
14:00 21.06.2026
44 Вън
До коментар #40 от "Зеления":Мунчо орката!
14:00 21.06.2026
45 Артилерист
До коментар #38 от "Tиии":Постави някакъв съдържателен въпрос към коментара ми, ако можеш. Какъв съм аз не е толкова важно.
14:01 21.06.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "ушанките кво побликуваха за Пригожин":А Сега няма резултати.
Аз смятам, че са западни разузнавателни агенции. А и Путин да е, Пригожин Си го заслужи. Бунт по време на война се на казва със смърт.
14:08 21.06.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Хайде":За първи път, от как е в ЕС, България заявява ясно своя независима позиция.
14:10 21.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "ушанките кво побликуваха за Пригожин":А кво стана с Мишо Бирата?
С Харизанов -"напоителя" ?
С Бойко който спря Белене и Южен поток?
Само турски - германски агент може да го направи.
14:13 21.06.2026
50 Тома
14:15 21.06.2026
51 Глад
До коментар #48 от "Левски":Щото за това им плащат. Иначе глад, глад...
14:15 21.06.2026
52 Хмм
14:28 21.06.2026
53 Хм Хм
До коментар #15 от "1111":Не сме спрели! Поискаха плащане в друга валута, различна от тази в ДОГОВОРА! Понимаеш, Антибългарино!
Коментиран от #54
14:42 21.06.2026
54 Защо поискаха бе тюлембек
До коментар #53 от "Хм Хм":Защото блокирахте руските долари.
Кой измени условията по договорите ?
Спряхме ли договора бе канадски мръсници?
В рубли е по изгодно за България предателче ....
Коментиран от #55, #59
14:48 21.06.2026
55 Хм Хм
До коментар #54 от "Защо поискаха бе тюлембек":Ти разбираш ли значението на думата ДОГОВОР?!
Коментиран от #58
14:51 21.06.2026
56 Цвете
14:58 21.06.2026
57 Да Всички Инвестиции
Сега трябва да се връщат .
Започна се със ГУНДЯЕВ И ВАГИТ.
После ще има и още .
14:59 21.06.2026
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #55 от "Хм Хм":ЕС първи наруши наруши договорите с Русия, като блокира 300 млрд Руски пари. Какво очакваш? Русия преведе плащаница във валута която ЕС не може да исползва или да получава печалба от нея.
Коментиран от #60
14:59 21.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хм Хм
До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пич, жал ми е за тебе. Моля те, обясни ми значението на думите "плащаница" и "исползва".
Гугъл даде определение на "плащаница" - богослужебна тъкан, изобразяваща полагането на Исус Христос в гроба. За другата дума мълчи.
15:05 21.06.2026