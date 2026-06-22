Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Пред ДПС стоят нови процеси, а Турция вероятно насърчава обединение

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Рокадите в ръководството на „ДПС – Ново начало“ предизвикаха редица въпроси за мотивите зад кадровите промени и за процесите, които текат в партията. Съвпадението между смените и посещението на турския външен министър Хакан Фидан в България не е случайно. Каква е ролята на Турция… Пред ФАКТИ говори Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС и председател на „Националното движение за права и свободи“ (НДПС).



- Г-н Тахир, скоро станахме свидетели на интересни рокади в „ДПС – Ново начало“. Как гледате на случилото се?

- Тези промени се случиха в доста интересен момент. Измина известно време от парламентарните избори и ако Делян Пеевски е искал да направи подобни кадрови промени след анализа на резултатите, можеше да го направи много по-рано. Любопитното е, че рокадите съвпаднаха с посещението в България на турския външен министър Хакан Фидан, който проведе среща с Делян Пеевски.



- Хакан Фидан се срещна единствено с него като лидер на партия?

- Това има своята логика, защото ДПС разполага с парламентарна група в Народното събрание и аз не съм изненадан от този факт.



- И какво може да произтече от тази среща?

- Вижте, още резултатите от парламентарните избори показаха, че част от хората в ръководството на ДПС нямат необходимата подкрепа. Ще дам пример с Хамид Хамид в Шумен. Той беше поставен на водеща позиция в листата, но в крайна сметка беше изпреварен с преференции от кандидат, който беше след него и Хамид остана трети. За да влезе в Народното събрание, се наложи други кандидати да се откажат от спечелените си места. В Шумен третата в листата Айсел Мутафова от община Върбица получи 1568 гласа с преференции срещу само 152 за Хамид Хамид и не случайно шестимата общински съветници и шестимата селски кметове от ДПС в община Нови пазар напуснаха партията и се обявиха за независими. Това е много показателно, особено като се има предвид, че по времето на Ахмед Доган използването на преференции в ДПС беше практически недопустимо. В Шумен партията успя да спечели само едно депутатско място, което беше голяма изненада, защото традиционно там ДПС излъчва по двама или трима депутати. От друга страна, видяхме и колективната оставка на общинския съвет на ДПС в Кирково, което е знак за натрупано напрежение между местните структури и ръководството. Там очевидно е тлеел конфликт от дълго време. Също така Йордан Цонев не успя да бъде избран в нито един от двата многомандатни района, в които беше кандидат – Варна и Велико Търново. При Станислав Анастасов също се наложи друг избран кандидат да се откаже от мястото си, за да може той да влезе в парламента. Всичко това показва, че тези хора вече са били забелязани като проблем от избирателите и от структурите. Вероятно Делян Пеевски е стигнал до извода, че ако иска да запази лидерската си позиция и политическото си бъдеще в ДПС, е добре да се раздели с част от тях.



- А целта каква е?

- Ще видим какво ще стане. Промените станаха факт скоро. Текат определени процеси.



- Например…

- Посещението на турския външен министър Хакан Фидан в България не е случайно и по моя информация пред Пеевски е поставено условие за евентуално обединение между „ДПС – Ново начало“ и АПС.



- Да гледаме на това като на желание от турската страна, така ли?

- Знаете, че през годините имаше два опита за създаване на алтернатива на ДПС. През 2011–2012 година това беше партията на Касим Дал (НПСД). Но и самият кръг от хора в Анкара, който стоеше зад него, прецени, че той няма качества за председател. Затова и първият председател на тази партия беше Корман Исмаилов. Тази партия през годините така и не успя да получи сериозна подкрепа. Нямаше смелостта, а ако щете и достойнството, да се яви самостоятелно на избори, дори когато ставаше дума за местен вот. Винаги участваше в някаква коалиция – с партията на Мария Капон, с Реформаторския блок и така нататък. Явно и самите те осъзнаваха, че не могат да покрият очакванията. Вторият опит за създаване на алтернатива на ДПС беше партията на Лютви Местан – ДОСТ, която получи още по-голяма подкрепа от Турция. Там имаше и финансова страна на тази подкрепа. Но и този проект претърпя крах.



- И сега се търси обединение…

- Може би хората в Анкара са разбрали, че чрез проекти, управлявани дистанционно, няма как да влияят върху вътрешнополитическите процеси в България. И сега вероятно са осъзнали, че е по-добре двете фракции на ДПС да се обединят и по този начин да се търси влияние. Самият факт кои хора бяха поканени на вечерята в чест на посещението на Хакан Фидан подсказва, че се търси подобно развитие. Единственият, който играеше самостоятелна роля, беше Касим Дал, който все още има определено влияние и подкрепа от Турция. В момента той не е член на партия. Според мен средите в Турция са разбрали, че могат да влияят върху вътрешните процеси в България единствено чрез вече утвърдена и реално съществуваща политическа партия в страната. Пред ДПС стоят нови процеси, а Турция вероятно насърчава обединение.