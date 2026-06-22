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Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Пред ДПС стоят нови процеси, а Турция вероятно насърчава обединение

Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Пред ДПС стоят нови процеси, а Турция вероятно насърчава обединение

22 Юни, 2026 09:08 1 820 25

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  • апс-
  • доган-
  • пеевски-
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  • анастасов

Рокадите в ДПС не са случайни, съвпаднаха с визитата на Хакан Фидан, казва той

Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Пред ДПС стоят нови процеси, а Турция вероятно насърчава обединение - 1
Снимка: Факти бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Рокадите в ръководството на „ДПС – Ново начало“ предизвикаха редица въпроси за мотивите зад кадровите промени и за процесите, които текат в партията. Съвпадението между смените и посещението на турския външен министър Хакан Фидан в България не е случайно. Каква е ролята на Турция… Пред ФАКТИ говори Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС и председател на „Националното движение за права и свободи“ (НДПС).

- Г-н Тахир, скоро станахме свидетели на интересни рокади в „ДПС – Ново начало“. Как гледате на случилото се?
- Тези промени се случиха в доста интересен момент. Измина известно време от парламентарните избори и ако Делян Пеевски е искал да направи подобни кадрови промени след анализа на резултатите, можеше да го направи много по-рано. Любопитното е, че рокадите съвпаднаха с посещението в България на турския външен министър Хакан Фидан, който проведе среща с Делян Пеевски.

- Хакан Фидан се срещна единствено с него като лидер на партия?
- Това има своята логика, защото ДПС разполага с парламентарна група в Народното събрание и аз не съм изненадан от този факт.

- И какво може да произтече от тази среща?
- Вижте, още резултатите от парламентарните избори показаха, че част от хората в ръководството на ДПС нямат необходимата подкрепа. Ще дам пример с Хамид Хамид в Шумен. Той беше поставен на водеща позиция в листата, но в крайна сметка беше изпреварен с преференции от кандидат, който беше след него и Хамид остана трети. За да влезе в Народното събрание, се наложи други кандидати да се откажат от спечелените си места. В Шумен третата в листата Айсел Мутафова от община Върбица получи 1568 гласа с преференции срещу само 152 за Хамид Хамид и не случайно шестимата общински съветници и шестимата селски кметове от ДПС в община Нови пазар напуснаха партията и се обявиха за независими. Това е много показателно, особено като се има предвид, че по времето на Ахмед Доган използването на преференции в ДПС беше практически недопустимо. В Шумен партията успя да спечели само едно депутатско място, което беше голяма изненада, защото традиционно там ДПС излъчва по двама или трима депутати. От друга страна, видяхме и колективната оставка на общинския съвет на ДПС в Кирково, което е знак за натрупано напрежение между местните структури и ръководството. Там очевидно е тлеел конфликт от дълго време. Също така Йордан Цонев не успя да бъде избран в нито един от двата многомандатни района, в които беше кандидат – Варна и Велико Търново. При Станислав Анастасов също се наложи друг избран кандидат да се откаже от мястото си, за да може той да влезе в парламента. Всичко това показва, че тези хора вече са били забелязани като проблем от избирателите и от структурите. Вероятно Делян Пеевски е стигнал до извода, че ако иска да запази лидерската си позиция и политическото си бъдеще в ДПС, е добре да се раздели с част от тях.

- А целта каква е?
- Ще видим какво ще стане. Промените станаха факт скоро. Текат определени процеси.

- Например…
- Посещението на турския външен министър Хакан Фидан в България не е случайно и по моя информация пред Пеевски е поставено условие за евентуално обединение между „ДПС – Ново начало“ и АПС.

- Да гледаме на това като на желание от турската страна, така ли?
- Знаете, че през годините имаше два опита за създаване на алтернатива на ДПС. През 2011–2012 година това беше партията на Касим Дал (НПСД). Но и самият кръг от хора в Анкара, който стоеше зад него, прецени, че той няма качества за председател. Затова и първият председател на тази партия беше Корман Исмаилов. Тази партия през годините така и не успя да получи сериозна подкрепа. Нямаше смелостта, а ако щете и достойнството, да се яви самостоятелно на избори, дори когато ставаше дума за местен вот. Винаги участваше в някаква коалиция – с партията на Мария Капон, с Реформаторския блок и така нататък. Явно и самите те осъзнаваха, че не могат да покрият очакванията. Вторият опит за създаване на алтернатива на ДПС беше партията на Лютви Местан – ДОСТ, която получи още по-голяма подкрепа от Турция. Там имаше и финансова страна на тази подкрепа. Но и този проект претърпя крах.

- И сега се търси обединение…
- Може би хората в Анкара са разбрали, че чрез проекти, управлявани дистанционно, няма как да влияят върху вътрешнополитическите процеси в България. И сега вероятно са осъзнали, че е по-добре двете фракции на ДПС да се обединят и по този начин да се търси влияние. Самият факт кои хора бяха поканени на вечерята в чест на посещението на Хакан Фидан подсказва, че се търси подобно развитие. Единственият, който играеше самостоятелна роля, беше Касим Дал, който все още има определено влияние и подкрепа от Турция. В момента той не е член на партия. Според мен средите в Турция са разбрали, че могат да влияят върху вътрешните процеси в България единствено чрез вече утвърдена и реално съществуваща политическа партия в страната. Пред ДПС стоят нови процеси, а Турция вероятно насърчава обединение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 5 Отговор
    Радев нарочно няма нито един депутат с турско име, защото всички ги е назначил в ДПС.

    Коментиран от #22

    09:10 22.06.2026

  • 2 пуешки тумор

    18 0 Отговор
    цял живот подлоги и крадци

    09:12 22.06.2026

  • 3 Няма външна намеса

    19 0 Отговор
    Насърчава ми, като няма ДПС, Турция няма глас в парламента.

    09:13 22.06.2026

  • 4 вие

    15 1 Отговор
    Вие първо отговорете на хората, защо пеевски и доган имат забрана за влизане в Турция.

    Коментиран от #10

    09:16 22.06.2026

  • 5 1234

    20 0 Отговор
    което доказва,че сте турска етническа партия което по конституция е забранено и следва разпускането ви незабавно,ако фидан е загрижен за етноса има други процедури,данс какво чакат

    09:18 22.06.2026

  • 6 БАРС

    13 3 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ЗА ВИНАГИ ДА СЕ ВЪРНАТ МЮСОЛМАНСКИТЕ ФАМИЛИИ С БЪЛНАРСКИТЕ ОКОНЧАНИЯ ОВ,ЕВ,ОВА НИКАКВИ ТУРСКИ ФАМИЛИИ И В ПАРЛАМЕНТА ДА НЯМА НИТО ЕДИН С ТУРСКИ ФАМИЛИИ .ПО ФАМИЛИИ Е ЩЕ ГИ РАЗБЕРЕТЕ ЗА КОГО МИСЛЯТ.ДАЖЕ И СНЕ БЪЛГАРСКИ ИМЕНА ДА НЯМА.

    Коментиран от #8

    09:19 22.06.2026

  • 7 Ачик, ачик,

    11 0 Отговор
    Пред очите ни, чужди държави се месят, командват и редят нещата у нас и нашите служби не реагират по никакъв начин!

    09:23 22.06.2026

  • 8 честен ционист

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "БАРС":

    Ама на Ганчо 2/3 от фамилните му имена са турски с по едно -ов, -ев отзад за благозвучие.

    09:23 22.06.2026

  • 9 откакто заговориха за пеевсия самолетен

    5 0 Отговор
    разход за дубай и депесарите вече са в истамбул . явно готвят смяна на партийния лидер . дали местан ще е новия стар вожд на партията . ще видим .

    09:27 22.06.2026

  • 10 Феномена съм

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "вие":

    Как имам забрана за влизане в Туркието, пък редовно си летя с Фалкона от и до Стамбул?

    09:30 22.06.2026

  • 11 Ха така

    8 0 Отговор
    От турция ни казват какво да правим и не искат българското знаме при срещата пеевски - фидан.
    Ние още под турско ли сме?

    09:31 22.06.2026

  • 12 Някой

    14 0 Отговор
    Абе Гюнер Тахир защо не си отидете в Турция бе, като сте турци там ще се чувствате най-добре . Незаконната ви турска етническа партия я създадоха бившите комунисти 90-та година за да разбият тогавашното дясно пространство, вашата незаконна турска партия е поредното национално предателство на бившите комунисти, към България и българския народ , ето това е истината. Защо в Гърция няма подобни турски партии много странна работа, те също се били под турско робство но сега там няма турци къде са изчезнали турците от Гърция , ако може Гюнер Тахир да ни го обясни това нещо !!!!!!!?

    Коментиран от #23

    09:33 22.06.2026

  • 13 Трафик на хора

    2 0 Отговор
    Полицията на Базел агресивни внася Роми,Черни и Араби да крадат в Швейцария и в същото време тормозят бялото население!
    Много от ромите са от България явно с с участието на БГ полицаи!

    09:40 22.06.2026

  • 14 ФАКТИ

    7 1 Отговор
    НЕ ЩЕШ РУСИЯ,ПОЛУЧАВАШ ТУРЧИН. ДрУГОТО Е ЛЯ ЛЯ ЛЯ.

    09:40 22.06.2026

  • 15 Трафик и ад в Швейцария

    0 0 Отговор
    Полицията на Базел внася агресивни Роми,Черни и Араби да крадат и убиват в Швейцария и в същото време тормозят бялото население!
    Много от ромите са от България явно с участието на БГ полицаи!

    09:42 22.06.2026

  • 16 Само да питам

    8 0 Отговор
    ДПС чия партия е българска или турска. Щото ако е турска не би трябвало да съществува. Може би.

    09:56 22.06.2026

  • 17 Пълно е с уркаински партии

    2 3 Отговор
    Защо да няма и поне една труска.

    09:58 22.06.2026

  • 18 НА ВРЕМЕТО

    6 1 Отговор
    Бай Тошо/1982/ отиде при Кенан Еврен и му каза . Вие години наред БУНИТЕ турците в България и периодично приемате само Инженери , Лекари и др. специалисти , които ние сме отгледали и образовали , а вие ги вземате на готово . Дайте да отворим границата и който иска нека дойде в Турция .Кенан отговори : АЗ ИЗВЪН ТУРЦИЯ ТУРЦИ НЯМАМ . Тогава след размирици и атентати у нас , се предприе /грешното/ преименуване с български имена . НО е истина че БОЛШИНСТВОТО от възрастните и децата се радваха на имената си . ДА се ЗНАЕ .

    Коментиран от #20

    10:02 22.06.2026

  • 19 Из един път тръгна и делото на Местан

    3 0 Отговор
    Той и без друго не е виновен човека , оправдават го и го избират за нов лидер. Това дори е оптимистичен сценарий.

    10:05 22.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да но стана втори възродителен процес

    2 0 Отговор
    СДС не им върнаха предишните имена а им дадоха едни съвсем нови имена арабски ли са какви са много страшни. Фамилиите им трябва да са като в Украйна например Кадиров Османлиев . Това е печелившата формула за тяхното кариерно развитие.

    10:19 22.06.2026

  • 22 Добре че си честен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ционист то такива няма честно казано.

    10:28 22.06.2026

  • 23 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    В Гърция можеш да се обявиш за турчин или българин или марсианец. Никой не те спира. Само че, ако не си грък таксите и данъците са други. Имотите ти ги наследяват не роднините ти а държавата и т.н. Пълна елинска демокрация.

    Коментиран от #25

    10:35 22.06.2026

  • 24 Добре че си честен ционист

    1 0 Отговор
    Ми то такива няма честно казано.

    10:40 22.06.2026

  • 25 Ми то така се пишат закони

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мунчо":

    Само че трябва хората които ги пишат да са честни хора към държавата и обществото. Защото сега не са често казано.

    10:43 22.06.2026