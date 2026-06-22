"Самолетоносач" на морските пътища на Суец - Източното Средиземноморие

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Така наричат Кипър, остров, който се намира южно от Турция, срещу сирийския бряг, близо до Ливан и на 250 км от Палестина т.е. Газа.

Моди го нарича "портала към Европа" и това никак не е случайно. През последните 10 години Кипър се превърна в един от най-важните геополитически центрове в Източното Средиземноморие, където се пресичат не само турско-гръцки въпроси, но и интереси на САЩ, Великобритания, Франция, Израел, разбира се Гърция и Турция, но вече и Индия. Основна причина Индия да влезе в това уравнение е големият търговски и стратегически коридор Индия-Близък изток- Европа /IMEC/, който цели достигане до Европа заедно и през Израел.

По този начин се свързват търговски пътища от Индия към Европа през Персийския залив, Израел и Източното Средиземноморие. Един вид собствен индийски икономически маршрут срещу мрежата на Китай "Един пояс, един път" и по-бързо достигане до Европа, един от големите търговски партньори на Делхи. По този начин се намалява зависимостта от Суецкия канал, платен, и се намалява времето за транспорт. За последните 2 години правителството на Моди направи неимоверни усилия да развие отношенията с Кипър на наистина високо ниво.

Не е тайна, че Кипър е терен за пресичане на много интереси, но напоследък стана и тема за много анализи из западните медии. Въпросът разбира се засяга Турция, енергийните находища в Източното Средиземноморие, зоните под морска юрисдикция, търговския коридор към Европа и не на последно място регионалния баланс на силите.За Анкара е обезпокоително, че през последните години се е развило много интензивно военно сътрудничество между Израел, Гърция и Кипър, наричан гръцки. Част от това са съвместни учения, системи за противовъздушна отбрана, споделяне на разузнавателна информация и енергийни проекти. Оказва се, че и Франция е проявила забележим интерес в същата посока.

Подписани са нови споразумения за отбрана с Кипър, член на ЕС, и вече има възможност френската армия да ползва военни съоръжения на територията на "самолетоносача". Френски военни кораби и самолети ползват бази в гръцки Кипър, твърдят в Анкара. Париж е продал бронирани машини и ракетни системи на Кипър и то докато за Израел той се явява логистичен център, терен за евакуация, тренировъчна база и изобщо базов регион. Тел Авив, пишат в Анкара, от години провежда учения и обучения на военновъздушните си сили на острова, защото "планинската структура на Кипър наподобява тази на Ливан". Де го чукаш, де се пука, както казват българите. Израел притежава и находищата на природен газ "Левиатан" и "Тамар". Казват, че се наблюдава през последните години увеличение на покупките на недвижими имоти от израелски граждани в Кипър.

Цели семейства се преселвали, защото търсят сигурност и по-високо качество на живот. Израелски инвеститори се насочвали предимно към Ларнака, Лимасол и Пафос, но имало желаещи и за Северен Кипър, който е под егидата на Анкара. Като непризнатата от никого, освен от Турция, Северна Турска Кипърска република. Още от 1974г. На този етап гражданите от двете части на острова били притеснени, пишат турски наблюдатели, от връзката между инвестиции, туризъм, миграцията на заселници и де-факто демографска колонизация, която се представяла като политика за инвестиции. Не е случайно, че дори от Хизбула са идвали изявления, че "използването на Кипър в израелски операции може да направи острова мишена". От Низозия /Левкоша на турски/ казват, че "ние не сме страна във войната".

Няма как откритите огромни запаси от природен газ в Източното Средиземноморие да не изостря апетита на големите играчи в геополитиката. Тотал, френски енергиен гигант, вече играе значителна роля в разработването на газови находища, които обаче се контролират от Израел и Никозия. Налице е правно основание за присъствието на френски войници в Кипър, защото са подписани съответни документи. Франция го обяснява с необходимост да се защитят инвестициите на Тотал в Кипър. Което било важно за "енергийната сигурност на Европа". Към тези амбиции се е присъединила и италианската енергийна компания ЕНИ. Проучвала газ в Източното Средиземноморие. Кипър е заобиколен от британски военни бази, които се считат за британска територия. Кралството е оставило дълбоки следи например в Гирне /Кирения на гръцки/ в Северен Кипър и това не пречи на базата в околността.

В това време САЩ разшири достъпа на Кипър до американските отбранителни програми и одобриха програми за военно обучение, сътрудничество в разузнаването, дейности по морска сигурност и продажби на оръжия. Финансирали били военновъздушната база в Пафос и военноморската база в Мари. Всъщност САЩ нямат постоянна база в Кипър, но корабите и самолетите му ползват необезпокоявано и редовно острова. Например 6-ти американски флот често е в Ларнака.

Изводът е, че днес Кипър не е просто остров. Той е център на енергийни маршрути, военни бази и регионални войни за власт. Примерите са много - от интензивното сътрудничество между Индия и Израел в областта на военната промишленост,дроновете и киберсигурността, та се мине през конкуренцията на Индия с Пакистан, който е в тясна връзка с Турция и се стигне до сближаването на Делхи с Атина, което едва ли може да се припознае за дипломатически балансиращ акт.

Според някои в Анкара продажбите на оръжия от Париж за Никозия, интересите на Израел и подкрепата на Гърция за тях чрез сближаване с Делхи са не само пряко свързани с бъдещето на Източното Средиземноморие, но и обкръжават Турция. Расте риска от напрежения в тази посока. Както и расте вероятността от взимане на погрешни преценки. Факт е, че британски бази, посещения от САЩ, френски кораби, израелски учения и турски флот действат и се прескачат в едно тясно море около Кипър. Тревожно е, каквото и друго да се говори. У нас се казва при такива случаи "много са маймуните на клона" и той може да се счупи.

Дали съществуващото напрежение около Кипър е контролирано? Може ли да се превърне в голяма война? Има ли блокада, която огражда Турция или това са необосновани страхове на Анкара? Но има и определения за "враг", а пословичните "недоразумения" между Атива и Анкара често изострят ситуацията около Кипър и Източното Средиземноморие. Членството на Турция в НАТО осигурява ли гаранции за сигурността ѝ в ситуация на напрегната обстановка?

А защо такава тема трябва да се следи и от София? Ами близо е и често случващото се наподобява и други процеси, които пряко ни засягат. Сложна игра, но вече е задължително да си намерим мястото. Ако искаме да ни има.