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Илиян Василев: Ако "евтиния" руски газ бе фактор на растежа, то руската икономика трябваше да цъфти, а не затъва все повече и повече

Илиян Василев: Ако "евтиния" руски газ бе фактор на растежа, то руската икономика трябваше да цъфти, а не затъва все повече и повече

23 Юни, 2026 16:00 1 137 58

  • илиян василев-
  • русия-
  • санкции-
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  • руски нефт-
  • руски газ

Историята е повече от ясна: всеки опит България да бъде обвързана по-тясно с Русия завършва с огромни финансови загуби, институционални деформации и стратегически зависимости

Илиян Василев: Ако "евтиния" руски газ бе фактор на растежа, то руската икономика трябваше да цъфти, а не затъва все повече и повече - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Санкциите срещу Русия не работят“ – това е първата теза. Нейна производна е твърдението, че дори да работят, те нанасят по-големи щети на европейските икономики, включително и на българската.

Една от характерните особености на външната политика на това правителство на Радев по отношение на Русия е нейното системно откъсване от реалността. Разполагат със служби, посолства, достъп до партньорска информация и анализи, но нищо не е в състояние да промени посоката, в която са поели. Защото предразсъдъците им пречат да видят и оценят случващото си. А в края на тази линия ги очаква сблъсък с фактите.

В „Алтернативата“ вчера започнах да представям данни за свободното падане на руската икономика, особено в сферата на публичните финанси. Путин все още не е отстранил Елвира Набиулина – последната значима фигура, която олицетворява остатъците от икономически рационализъм и пазарна логика в управлението. Но и тя вече изглежда принудена да капитулира пред политическата реалност и да се примири, че в

Русия се връща командната икономика, а пазарната емигрира.

От една страна Набиулина признава, че паричната маса и кредитирането продължават да растат с опасни темпове, а от друга намалява основния лихвен процент с минимално възможната стъпка. Явно е под натиск и единственото, което все още я пази от скок през прозореца е, че би било огромен скандал.

Истинският преломен момент обаче настъпи с промените в Данъчния кодекс, чрез които Госдумата даде на Министерството на финансите практически неограничена свобода да увеличава разходите и дълга. От този момент нататък руската финансова система навлезе в режим на свободно падане. Спирачките бяха демонтирани. Хиперинфлацията не е абстракция, е реална хипотеза - въпрос на време. И това е защото Русия е откъсната от глобалния финансов и капиталов пазар и няма откъде да кредитира бюджетните си дефиците.

Затова първата теза – че санкциите не работят – не е просто погрешна. Тя демонстрира незнание за реалните процеси в руската икономика. А втората теза – че основните щети ги понася Европа – също трудно издържа проверка с фактите. Нито една европейска икономика, включително българската, не се намира дори приблизително в състоянието, в което се намира руската днес. Ако "евтиния" руски газ бе фактор на растежа, то руската икономика трябваше да цъфти, а европейската да се сгромолясва. Да, ама не. Не виждам и да няма горива по нашите бензиностанции. Изобщо ако има мъка, тя не е по тези географски ширини.

Проблемът е, че защитниците на тези Радеви-Йотови тези никога не признават собствените си грешки в оценката на рисковете и цената на прекомерната зависимост от Русия. Просто защото не са независими спрямо наблюдавания обект. Имат предразсъдъци. Ценатана тези дефицити на политика и зрялост, за жалост, не ги плащат те, а всички ние.

Само проектът АЕЦ „Белене“ вече ни е струвал близо 2 милиарда евро потънали разходи. Може да проследите част от тези пари как са паркирали като лично богатство на проруски президенти, премиери, министри.

Едностранното спиране на газовите доставки от „Газпром“ донесе преки и косвени щети за над 500 милиона евро. Около „Лукойл Нефтохим“ натрупаните неплатени данъци, пропуснати ползи и свързаните с войната в Украйна икономически ефекти надхвърлят 3 милиарда евро.

Историята е повече от ясна: всеки опит България да бъде обвързана по-тясно с Русия завършва с огромни финансови загуби, институционални деформации и стратегически зависимости.

Защото никой не може да управлява политическия риск на Путинова Русия. Никой.

Съчетанието между идеологически патос и незнание рядко произвежда добри решения. В политиката то обикновено произвежда катастрофи – както във външната, така и във вътрешната политика.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 4 Отговор
    В Германия днес бензин и дизел под цените от преди войната а в България не мърдат с цент.

    Коментиран от #5, #29, #43

    16:02 23.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 одъртял

    64 17 Отговор
    а толкова проост човечец

    Коментиран от #42

    16:03 23.06.2026

  • 4 Сталин

    52 15 Отговор
    Този негодник е полезен колкото торба с използвани тампони

    Коментиран от #19

    16:05 23.06.2026

  • 5 честен ционист

    10 33 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защото бензинът и дизелът в България идва от Русия.

    Коментиран от #16

    16:05 23.06.2026

  • 6 зИленски

    40 12 Отговор
    РУСИЯ НЯМА ДЪЛГ ,ШМАТКО

    Коментиран от #23, #26, #27

    16:07 23.06.2026

  • 7 Логиката

    17 4 Отговор
    на другарите от групата за регресия , е просто никаква ! Я действията им потресаващи.

    16:08 23.06.2026

  • 8 Възхищавам се на такива

    33 8 Отговор
    Живеят си в собственият балон там могат да казват на черното бяло там всичко хижарско е намазано с мед

    Там да си либерал значи си хванал бога за шлифера

    Лошото е че често балонът се пука и лъсва некомпетеннтност късогледство и надменност

    Коментиран от #52

    16:10 23.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЧЕБУРАШКА

    6 11 Отговор
    Лапам Руския Бахур.

    Само за удоволствие.

    16:12 23.06.2026

  • 11 Съдията

    40 6 Отговор
    Затънал и закърнял ти е либерасткия мозък. Над 50 държави снабдяват с пари и оръжие Украйна, а Русия бавно, но методично си постига целите. А западна(лите) като изоглавени продължават да купуват руски втечнен газ, само че демократично маскиран като "азербайджански" и "американски", но на двойна цена. Мъка, мъка либерастка.😂

    16:13 23.06.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    38 6 Отговор
    Илиянчо мама, благодарение на евтиния руски газ Европа стана този индустриален гигант, а сега без евтините енергоресурси умира права и скоростно се деиндистриализира пред очите на цял свят!

    16:14 23.06.2026

  • 13 Пак ли тоя

    34 3 Отговор
    Коч ни съветва?

    16:14 23.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    32 5 Отговор
    Ако се сравни руската с германската икономика, рязко се вижда че евтиния газ има изключително голямо значение за просперитета на икономиката. Русия им позитивен растеж, докато Германия затъва, както никога до сега в последните 80 години.
    Тъй че, Илиянчо лъже и маже!

    16:16 23.06.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    От Казахстан и Ирак.

    16:17 23.06.2026

  • 17 Никой

    7 6 Отговор
    Думата " евтино " е за баламурниците . Там кълват червеношийките .

    16:17 23.06.2026

  • 18 Айгедотор

    21 5 Отговор
    Платен боклук!!

    16:21 23.06.2026

  • 19 Даже

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    на използваните тампони можеш да намериш някакво приложение. Този нещастник за нищо не става.

    16:23 23.06.2026

  • 20 Анонимен

    19 3 Отговор
    Стига с тоя бе! Страх ме е да си пусна чешмата!

    16:23 23.06.2026

  • 21 пъртнерска информация

    15 3 Отговор
    Едновекторното мислене води до неверни изводи

    16:23 23.06.2026

  • 22 Шопенхауер

    20 5 Отговор
    Този непрекъснато пише и плещи глупости. За това му плащат, а и толкова си може. Що се отнася за АЕЦ Белене, ако не беше продажната политика на неговата шайка, централата отдавна щеше да работи и строителството й щеше да струва най-малко три пъти по-евтино от предлаганото от Уестингхаус.

    Коментиран от #44

    16:24 23.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Баламата

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "зИленски":

    То тоя серсемин,какво го интересува,важното е да плямпа тъпотии

    16:33 23.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Леле

    6 1 Отговор
    колко е умиен, демек когато наште беха на власт у Българско и налъмите цъфтяха, понегогаж и плод даваха.....

    16:41 23.06.2026

  • 31 СПРАВЕДЛИВ

    9 3 Отговор
    НЯМАШ МОЗЪК ЗА ЕДНА СТОТИНКА

    16:41 23.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ако евтината

    11 3 Отговор
    Газ не е фактор защо се налага запада на налага санкции на останалия свят?! Явно си няма представа от ценообразуване и конкурентни цени. Но каквото и да говори той и Брюксел просто инвеститорите няма да инвестират в ЕС където идеологията управлява икономиката...а тя в ЕС е вече командна а не пазарна щом политиците казват от кого да се купува и на кого да не се продава

    16:48 23.06.2026

  • 34 Град Козлодуй

    5 15 Отговор
    Прав е господин Василев.

    16:51 23.06.2026

  • 35 Хайда да си отворим очите

    8 3 Отговор
    Като си говорим зс "огромни финансови загуби, институционални деформации и стратегически зависимости" само да попитам за сделката с едни Ф16-ки и защо летището в София е чълно с чужди впенни самолети??

    16:56 23.06.2026

  • 36 Боа

    7 4 Отговор
    Този дебил Василев има ли напредстава как се добива тази газ?Колко раходит падат?С кофата не го черпаят от бунара.
    Балкански му акъл на Този фишек!

    17:00 23.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Минаващ

    10 2 Отговор
    Гадна личност. Атлантически еничар.

    17:02 23.06.2026

  • 39 азз

    8 3 Отговор
    От къде изпълзя това нещо..??? Че и говори....Добре е,че са глупости,ама си вярва....

    17:03 23.06.2026

  • 40 Мишел

    6 2 Отговор
    От какво ли затъва икономиката в ЕС, чиито растеж е по-нисък от този на Русия?

    17:05 23.06.2026

  • 41 хахаха

    5 2 Отговор
    Затова според Световната банка и икономическия отдел на ООН през миналата година Русия изпревари Германия и стана на четвърто място по покупателна способност в света:) А само преди дни се оказа, че Белгия, Гърция, Словения и Унгария сега купуват много повече газ отколкото преди СВО:) За увеличения внос от Китай да не говорим:)

    17:07 23.06.2026

  • 42 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "одъртял":

    Нищо чудно.
    Когато някой е глупав, това е за дълго.

    17:08 23.06.2026

  • 43 Уникален е този

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не съм чувал за капитализъм, който да приспетира със скъпи ресурси..

    17:09 23.06.2026

  • 44 Пачо

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "Шопенхауер":

    Хората в района на АЕЦ Белене, не искат централната, защото този район е земетръсна зона.Така ,че не говорете глупости за Белене.

    17:09 23.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ои8уйхътгрф

    6 1 Отговор
    Илияно, я обясни защо КГБ те ИЗГОНИ от Москва докато беше посланичка там? Дали щото продаваше държавни тайни на ЦРУ? Дали щото те хванаха на калъп с господаря ти от ЦРУ?
    Пак добре, че си продавала ваши тайни, а не нещо относно Русия щото нямаше да си жива мнооооого отдавна...

    17:11 23.06.2026

  • 47 идиоти вън

    7 1 Отговор
    Тоя на идиоти ли ни прави или той е идиот?!?!?!?

    17:13 23.06.2026

  • 48 Тома

    4 1 Отговор
    Всеки ден агент Сашо говори за Русия понеже още му държи влага от зад като го изгониха като посланик в Москва

    17:18 23.06.2026

  • 49 Демо-крад

    2 1 Отговор
    Ще ги подредим на сватбата:последния софиянец,честен ционист,нечестен ман-гал и некой друг арменец !!!И никакви българи!!!!

    17:21 23.06.2026

  • 50 Левски

    6 1 Отговор
    Илианчо, защо толко мразиш Русия? Толко си жалък, че и врабчетата ти се смеят. Русия си има всичко, ти кажи нещо за нашата кочина.

    17:27 23.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Възхищавам се на такива":

    Забравихте: И алчност

    17:39 23.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Историк

    7 1 Отговор
    Когато България е била с Русия сме процъфтявали. Когато не е - ето ти го 36 години тотална мизерия, дори духовна. Пълен фалит, дъгове за поколения напред, обезлюдяване, емиграция, никоя българка вече не смее едно дете да роди, заради перманентната инфлацияя и девалвация на лева (вече и на еврото). Само си представете какво сме изгубили: един път 1000-кратна девалвация на лева, а след това 20-кратна инфлация. Т.е. 20 хиляди пъти се е обезценила България. Правете си сметката. Вземете сега и вижте колко струват старите апартаменти построени по соца, когато сме имали индустриално строителство. Тогава бяхме с Русия. Сега сме едно нищо. Временна летище за американски военни самолети - нищо повече.

    17:42 23.06.2026

  • 55 Гай Турий

    1 0 Отговор
    След като руските олигарси крадат и всичко изнасят в чужбина, захранват западните страни със своите капитали от стотици милиарди долара, така ще е. А 90 % от олигарсите в РФ са евреи. Това е постижението на юдокликата на Б. Елцъйн и А. Чубайс, които създадоха материално-юридическите условията за тоя грабеж от руския народ и държава. Нещо което преди 100 години беше пресечено от грузинеца Сталин, но тракториста Горбъй преди 40 години провали всичко.
    Опитите та Путин да обърне дъската не са много успешни, основно заради меките стъпки. Искаше се по-решителен, твърд и устойчив лидер на държавата, който да спре изнасянето на капитали, да национализира имуществото на всеки беглец с милиони и милиарди от руската хазна. И затваряне на кранчетата за изтичане на капитали.

    17:47 23.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Баба ти

    2 0 Отговор
    А тоя на снимката защо не си признае някога, защо стана такъв ярък русофоб?! Какво сгафи в Москва, че го навряха някъде, или на него му направиха такова нелицеприятно нещо??!!
    Отратителен обръщняк!

    17:51 23.06.2026

  • 58 ИЛИЯН ВАСИЛЕВ Е ЗАТЪНАЛ В ЛЪЖИ

    1 0 Отговор
    ЗА РУСИЯ СЪН ГО НЕ ЛОВИ , БЕСЕН Е ЧЕ НЯМА ОТКЪДЕ ДА КРАДЕ !

    18:01 23.06.2026