Илиян Василев: Ако "евтиния" руски газ бе фактор на растежа, то руската икономика трябваше да цъфти, а не затъва все повече и повече

„Санкциите срещу Русия не работят“ – това е първата теза. Нейна производна е твърдението, че дори да работят, те нанасят по-големи щети на европейските икономики, включително и на българската.
Една от характерните особености на външната политика на това правителство на Радев по отношение на Русия е нейното системно откъсване от реалността. Разполагат със служби, посолства, достъп до партньорска информация и анализи, но нищо не е в състояние да промени посоката, в която са поели. Защото предразсъдъците им пречат да видят и оценят случващото си. А в края на тази линия ги очаква сблъсък с фактите.
В „Алтернативата“ вчера започнах да представям данни за свободното падане на руската икономика, особено в сферата на публичните финанси. Путин все още не е отстранил Елвира Набиулина – последната значима фигура, която олицетворява остатъците от икономически рационализъм и пазарна логика в управлението. Но и тя вече изглежда принудена да капитулира пред политическата реалност и да се примири, че в
Русия се връща командната икономика, а пазарната емигрира.
От една страна Набиулина признава, че паричната маса и кредитирането продължават да растат с опасни темпове, а от друга намалява основния лихвен процент с минимално възможната стъпка. Явно е под натиск и единственото, което все още я пази от скок през прозореца е, че би било огромен скандал.
Истинският преломен момент обаче настъпи с промените в Данъчния кодекс, чрез които Госдумата даде на Министерството на финансите практически неограничена свобода да увеличава разходите и дълга. От този момент нататък руската финансова система навлезе в режим на свободно падане. Спирачките бяха демонтирани. Хиперинфлацията не е абстракция, е реална хипотеза - въпрос на време. И това е защото Русия е откъсната от глобалния финансов и капиталов пазар и няма откъде да кредитира бюджетните си дефиците.
Затова първата теза – че санкциите не работят – не е просто погрешна. Тя демонстрира незнание за реалните процеси в руската икономика. А втората теза – че основните щети ги понася Европа – също трудно издържа проверка с фактите. Нито една европейска икономика, включително българската, не се намира дори приблизително в състоянието, в което се намира руската днес. Ако "евтиния" руски газ бе фактор на растежа, то руската икономика трябваше да цъфти, а европейската да се сгромолясва. Да, ама не. Не виждам и да няма горива по нашите бензиностанции. Изобщо ако има мъка, тя не е по тези географски ширини.
Проблемът е, че защитниците на тези Радеви-Йотови тези никога не признават собствените си грешки в оценката на рисковете и цената на прекомерната зависимост от Русия. Просто защото не са независими спрямо наблюдавания обект. Имат предразсъдъци. Ценатана тези дефицити на политика и зрялост, за жалост, не ги плащат те, а всички ние.
Само проектът АЕЦ „Белене“ вече ни е струвал близо 2 милиарда евро потънали разходи. Може да проследите част от тези пари как са паркирали като лично богатство на проруски президенти, премиери, министри.
Едностранното спиране на газовите доставки от „Газпром“ донесе преки и косвени щети за над 500 милиона евро. Около „Лукойл Нефтохим“ натрупаните неплатени данъци, пропуснати ползи и свързаните с войната в Украйна икономически ефекти надхвърлят 3 милиарда евро.
Историята е повече от ясна: всеки опит България да бъде обвързана по-тясно с Русия завършва с огромни финансови загуби, институционални деформации и стратегически зависимости.
Защото никой не може да управлява политическия риск на Путинова Русия. Никой.
Съчетанието между идеологически патос и незнание рядко произвежда добри решения. В политиката то обикновено произвежда катастрофи – както във външната, така и във вътрешната политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #29, #43
16:02 23.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 одъртял
Коментиран от #42
16:03 23.06.2026
4 Сталин
Коментиран от #19
16:05 23.06.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Защото бензинът и дизелът в България идва от Русия.
Коментиран от #16
16:05 23.06.2026
6 зИленски
Коментиран от #23, #26, #27
16:07 23.06.2026
7 Логиката
16:08 23.06.2026
8 Възхищавам се на такива
Там да си либерал значи си хванал бога за шлифера
Лошото е че често балонът се пука и лъсва некомпетеннтност късогледство и надменност
Коментиран от #52
16:10 23.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЧЕБУРАШКА
Само за удоволствие.
16:12 23.06.2026
11 Съдията
16:13 23.06.2026
12 az СВО Победа 81
16:14 23.06.2026
13 Пак ли тоя
16:14 23.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Някой
Тъй че, Илиянчо лъже и маже!
16:16 23.06.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #5 от "честен ционист":От Казахстан и Ирак.
16:17 23.06.2026
17 Никой
16:17 23.06.2026
18 Айгедотор
16:21 23.06.2026
19 Даже
До коментар #4 от "Сталин":на използваните тампони можеш да намериш някакво приложение. Този нещастник за нищо не става.
16:23 23.06.2026
20 Анонимен
16:23 23.06.2026
21 пъртнерска информация
16:23 23.06.2026
22 Шопенхауер
Коментиран от #44
16:24 23.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Баламата
До коментар #6 от "зИленски":То тоя серсемин,какво го интересува,важното е да плямпа тъпотии
16:33 23.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Леле
16:41 23.06.2026
31 СПРАВЕДЛИВ
16:41 23.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ако евтината
16:48 23.06.2026
34 Град Козлодуй
16:51 23.06.2026
35 Хайда да си отворим очите
16:56 23.06.2026
36 Боа
Балкански му акъл на Този фишек!
17:00 23.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Минаващ
17:02 23.06.2026
39 азз
17:03 23.06.2026
40 Мишел
17:05 23.06.2026
41 хахаха
17:07 23.06.2026
42 Мишел
До коментар #3 от "одъртял":Нищо чудно.
Когато някой е глупав, това е за дълго.
17:08 23.06.2026
43 Уникален е този
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не съм чувал за капитализъм, който да приспетира със скъпи ресурси..
17:09 23.06.2026
44 Пачо
До коментар #22 от "Шопенхауер":Хората в района на АЕЦ Белене, не искат централната, защото този район е земетръсна зона.Така ,че не говорете глупости за Белене.
17:09 23.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ои8уйхътгрф
Пак добре, че си продавала ваши тайни, а не нещо относно Русия щото нямаше да си жива мнооооого отдавна...
17:11 23.06.2026
47 идиоти вън
17:13 23.06.2026
48 Тома
17:18 23.06.2026
49 Демо-крад
17:21 23.06.2026
50 Левски
17:27 23.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Някой
До коментар #8 от "Възхищавам се на такива":Забравихте: И алчност
17:39 23.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Историк
17:42 23.06.2026
55 Гай Турий
Опитите та Путин да обърне дъската не са много успешни, основно заради меките стъпки. Искаше се по-решителен, твърд и устойчив лидер на държавата, който да спре изнасянето на капитали, да национализира имуществото на всеки беглец с милиони и милиарди от руската хазна. И затваряне на кранчетата за изтичане на капитали.
17:47 23.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Баба ти
Отратителен обръщняк!
17:51 23.06.2026
58 ИЛИЯН ВАСИЛЕВ Е ЗАТЪНАЛ В ЛЪЖИ
18:01 23.06.2026