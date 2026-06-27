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Как войната срещу Украйна променя руснаците
  Тема: Украйна

Как войната срещу Украйна променя руснаците

27 Юни, 2026 06:01 1 414 20

  • украйна-
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  • руснаци-
  • война-
  • владимир путин-
  • игор шчетко

Войната на Путин срещу Украйна навлезе в петата си година и за много руски войници става все по-трудно да се върнат към нормалния живот

Как войната срещу Украйна променя руснаците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"И аз получих заповеди, но не ги изпълних", разказва Игор Шчетко пред ДВ. Бившият войник от руските ракетни войски се пита защо и други не последват примера му - той е дезертирал веднага след началото на войната.

"При никакви обстоятелства нямаше да отида на война"

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През 2021 година Шчетко подписва двугодишен договор с руската армия. Решава да я напусне, след като намира трупа на самоубил се войник.

Мъжът постъпва в психиатричното отделение на една болница, където се опитва да бъде освободен от армията по медицински причини. Вместо това обаче е разпоредено да бъде прехвърлен в щурмова бригада. „При никакви обстоятелства нямаше да отида на война“, казва той пред ДВ. Няколко дни по-късно той избягал от Русия в Армения, а оттам - в ЕС.

Правозащитникът Сергей Кривенко казва, че около 60 000 руски войници са напуснали своите роти. Има случаи, в които те се крият или се опитват да получат потвърждение от лекар, че са негодни за служба.

Според Кривенко, който защитава правата на военнослужещите от години, в Русия вече са образувани над 20 000 наказателни производство за отсъствие от служба или дезертьорство. Всеки, който откаже да се сражава, подлежи на наказание. Игор Шчетко казва, че ако бъде екстрадиран в Русия, го грозят 15 години затвор или задължителна служба на фронта.

Изгодни договори, немотия и принуда са основните причини

От 2023 година насам руската армия набира войници чрез изгодни договори, обяснява Сергей Кривенко. Но не става въпрос само за доброволци - сред тях са затворници, мигранти, длъжници, наборници. Много жители на бедни региони пък са принудени да отидат на фронта заради финансови проблеми и липса на алтернатива. В същото време държавата подсилва паравоенното обучение в училищата чрез „патриотични" програми.

Антроположката Александра Архипова изследва изказвания на войници, дезертьори и техните семейства. Тя стига до заключението, че властва климат на насилие - повечето използват лексика, загатваща за контрол, наказания и оцеляване.

„Къщичка за птици“ се наричат например пилотите на дронове, които наблюдават другите войници и могат да стрелят по онези, които се опитват да избягат. „Ямата“ е импровизирано място за задържане и наказания, а „карантина“ е мястото за разпит, когато войници се връщат от фронта. За войниците става все по-трудно да се върнат в нормалния живот, казва тя. „Изходът“ често е тежка травма, плен, дезертьорство или смърт.

Архипова разказва, че на фронта се е развил черен пазар - войниците плащат хиляди долари за отпуск, за да бъдат преместени от фронта или да избегнат участие в щурмови групи. Купуват се медицински бележки и се подкупват командири за разрешение за временно напускане.

Основен източник на доходи за много семейства

Войната промени руското общество. За много семейства тя се превърна в основния източник на доходи, казва журналистът Алексей Тупицин. Заедно с колеги той създава чат стаи за съпруги на войници в началото на войната. И наблюдава как от източник на гняв и тревога, тя се превръща в средство за гарантиране на семейния бюджет. „Жените на мобилизираните мъже днес принадлежат на средната класа“, разказва журналистът. За тях е по-лесно да получат кредит, да си закупят автомобил или скъпи мебели. Децата на войници също получават повече грижи в някои училища.

И макар държавата да се опитва да слави ветераните, хората често спазват дистанция от тях, особено от тези, които са осъдени престъпници. Един от тях, който е бил осъден за двойно убийство, се връща от фронта, след като е служил във военизираната групировка „Вагнер“. Досието на мъжа е изтрито и той се опитва да кандидатства за работа като учител. „Директорката ми се обади ужасена и каза, че се страхува дори и само от вида му“, спомня си Тупицин. Училището не го наема въпреки медалите и удостоверението, че е ветеран.

Игор Шчетко е доволен, че не е прекарал и един ден фронта. „По ръцете ми няма и капка кръв на украинец - нито на цивилен, нито на военен“, казва той. Мъжът си спомня, че за първи път се почувствал сигурен във Франция. „Не съжалявам за нищо, останах верен на себе си“, казва той.

Автор: Ксения Полска


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    15 15 Отговор
    Боже, колко глупости на едно място! Това само Дойче Веле го може с такъв финес!

    Коментиран от #13

    06:06 27.06.2026

  • 2 Свободен

    10 13 Отговор
    Да четеш за руснаци е най-добре рано сутрин в тоалетната!
    Много добре се хармонизира с аромата!

    Коментиран от #11

    06:08 27.06.2026

  • 3 Винкело

    14 9 Отговор
    Повече трябвало да се постараят - да кажеш, че руснак е с фамилия Шчетко е все едно да кажеш, че германец е с фамилия Йълдъръм.

    06:17 27.06.2026

  • 4 гошо

    12 11 Отговор
    Щом е дойче веле значи е лъжа.Защо се хабят,никой не им вярва?Прилича на нацистката пропаганда през втората световна война

    06:26 27.06.2026

  • 5 Антроположката Томас Гълиган

    11 10 Отговор
    Българският войник Небойша Джилич, американския войник Хирохито Ямагаши, китайския военослужещ Джонатан Джеферсън Джуниър и радистът от Великобритания Мбонго Киншаса Мпо Мпу, се записаха доброволци в армията на Русия.

    Коментиран от #8

    06:32 27.06.2026

  • 6 Подписано

    7 5 Отговор
    факти- дв?! Не знаех,че е едно и също!

    06:45 27.06.2026

  • 7 Пише че тоя избягал в ЕС.

    5 2 Отговор
    Е само това остава,след украинците да спонсорираме и тия бегалци от фронта.

    06:46 27.06.2026

  • 8 ?????!!!!!

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Антроположката Томас Гълиган":

    На психиатър- веднага!

    Коментиран от #14

    06:46 27.06.2026

  • 9 морския

    6 2 Отговор
    лапат по две шапки пари и ползват привилегии докато е МИР, а когато се налага да го защитят бягат като плъхове !!!

    06:46 27.06.2026

  • 10 Хммммм

    8 6 Отговор
    Пак ли Д Веле....Точно заради такива пропагандни статии като на Д Веле-българина става все по евро скиптичен. Лоша услуга е това- никой вече от години не вярва на Д Веле

    06:51 27.06.2026

  • 11 горкия ти

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    нещо в детството ли се е случило?

    06:59 27.06.2026

  • 12 Вкиснато зеле

    6 4 Отговор
    Тази статия за ВСУ ли става въпрос, защото из Европа е пълно с дезертьори.

    07:00 27.06.2026

  • 13 имаш нерви

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    прочел си статията? Мисля, че никой не ги чете такава статии, писани от ИИ с лека редакция, по сюжет от украинската армия.

    07:04 27.06.2026

  • 14 Антроположката Томас Гълиган

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "?????!!!!!":

    Пропуснах……, а ?????!!!!! се записа доброволец в Червените фенери, Амстердам…..

    07:18 27.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ксения Чешка

    1 3 Отговор
    Написах тази измишльотина с мириз на бежаво- кафяво, защото ми трябват мангизи за бело

    07:32 27.06.2026

  • 17 Някой си

    1 0 Отговор
    Много сте якииииии! Бравос на зелето!С Всяка подобна Diария все по малко хора ви четат!

    07:42 27.06.2026

  • 18 Гориил

    2 0 Отговор
    Заради забраната на руския химн и знаме (въпреки че Международната федерация по гимнастика напълно отмени забраната за национални символи), Русия ще направи всичко възможно, за да накаже Букурещ и да лиши Румъния от правото да бъде домакин на каквито и да е състезания по гимнастика. Има прецедент. Естония вече беше лишена от правото да бъде домакин на международно състезание по фехтовка заради отказ на визи на руски спортисти (събитието беше преместено във Франция). И така ще бъде с всеки груб и нахален човек.

    07:44 27.06.2026

  • 19 От коментарите

    0 2 Отговор
    Е видно че руската пропаганда веднага изопачава истината.

    07:44 27.06.2026

  • 20 Хаха

    2 0 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    07:47 27.06.2026