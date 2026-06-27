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Няма прогрес на обществото, когато управляващата непочтеност налага регрес чрез моделите на Миналото

Няма прогрес на обществото, когато управляващата непочтеност налага регрес чрез моделите на Миналото

27 Юни, 2026 13:08 766 12

  • евгений кънев-
  • прогрес-
  • общество-
  • управляващи-
  • непочтеност-
  • минало

Едно е ясно - не може да имаме прогресираща държава с непочтени хора начело. 

Няма прогрес на обществото, когато управляващата непочтеност налага регрес чрез моделите на Миналото - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На възпоминание на президента Никсън, сегашното вице Ванс казва, че ако днес се била случила аферата “Уотъргейт” - довела до единствената оставка на американски президент - тя просто щяла да бъде една 12 часова медийна история. И с типичната липса на скромност се определил като Никсън 2.0 поради съвпадения в биографиите.
Бинго - днес почтеността, интегритетът не значат вече нищо в американската, а и в световната политика. Или поне е така в представите на сегашните обитатели на Белия Дом.
Не мога да се сетя и за по-голяма разделителна черта и в нашата политика. И не, не става дума за почтени и непочтени партии. А за почтени и непочтени хора. Или поне на ниво електорат.
Има много заблудени от някаква идеология хора - те са и най-страстните участници във форумите и фундамент на всеки балон. Просто светът през тяхната оптика изглежда по определен начин - било заради семейна среда, възпитание, образование, религия и пр. Това не ги прави непременно непочтени.
Но определено има хора, за които непочтеността е житейска философия за личен просперитет. И определено в някои партии - концентрацията на непочтеност далеч надхвърля тази в други.
А цената я плащат най-вече всички почтени, заради своите заблуди.
Едно е ясно - не може да имаме прогресираща държава с непочтени хора начело.
Не може да отричаш тъмното минало на ДС и да закриваш комисията, която разкрива нейните деяния и деятели.
Не може да плашиш с вето европейски санкции уж заради православието, искайки да спасиш виден руски бандит.
Не може да си в един отбор с мафията, докато уж громиш нейния модел.
Не може да си сменяш мнението по всеки важен въпрос, защото някое социологично изследване показва, че някой не одобрява нещо.
Няма прогрес на обществото, когато управляващата непочтеност налага регрес чрез моделите на Миналото.

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    10 2 Отговор
    Генчо стига с тази комисия по досиетата която глътна стотици милиони за заплати а начело на държавата застанаха мастити ченгета и агенти от ДС.

    13:15 27.06.2026

  • 2 може може

    4 1 Отговор
    Може да си в скута на шишо и под ръчичка с боко, и да ги изпираш. Може да закриваш комисии по досиета или антикорупционни комисии, които нищо не са свършили до сега. И децата знаят, ако искаш да прикриеш нещо, направи комисия. Даже воже да опитаме да прехвърлим вината върху Радев, затова че нищо не са свършили за толкова години дейност. Може да си затваряш очите за унищожаването на украинската православна църква и да оправдаваш санкциите срещу православни свещенници с борба срещу руските агенти.

    Коментиран от #7

    13:18 27.06.2026

  • 3 Да се

    4 1 Отговор
    мащат регресивните пенсионери и всички натегачи ! Нищо назад няма и не бива да се върне ! Това е лудост неземна ! Само наред !

    Коментиран от #11

    13:18 27.06.2026

  • 4 Наблюдател

    3 2 Отговор
    За Диджей Ванс и Никсън. Никсън беше този, при когото американците кацнаха на Луната, той започна изтеглянето от Виетнам, постави началото на отношенията с Китай и разведряването със Съветския съюз. Но се издъни с Уотъргейт. Ванс е само един реднек от Средния запад.

    13:20 27.06.2026

  • 5 Шапкаря

    2 1 Отговор
    Не вярвам, че от почтенност докарахте държавата и нейните граждани да ви изхвърлят от властта като мръсни утребки.

    13:21 27.06.2026

  • 6 Аз Аза

    4 1 Отговор
    Баце, така като те чета, очевидно ти си заблуденият от някаква идеология човек, готов да хвърля всичко в огъня в нейно име! Мога да те питам за много неща по твоите писания, но искам да знам само едно: КАКВА точно ви е идеологията?! Щото изглежда, че е "Да правим, каквото ни кажат сатанистите!"!

    13:22 27.06.2026

  • 7 В Украйна имаше две православни църкви

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "може може":

    Едната независима украинска, другата към московската патриаршия. Все едно в България да има втора православна църква, подчинена на Вселенския патриарх. Спомни си за борбата ни за църковна независимост.

    Коментиран от #10

    13:25 27.06.2026

  • 8 !!!?

    2 2 Отговор
    Прогреса клати феса...!!!?

    Коментиран от #12

    13:30 27.06.2026

  • 9 МДАА...!

    2 1 Отговор
    ,,Няма прогрес на обществото, когато управляващата непочтеност налага регрес чрез моделите на МИНАЛОТО."
    А защо не кажеш ,,Драги",че олицетворение на...,,МИНАЛОТО"са Твоите...- Борисов и Пеевски...?!
    Мммм...?!?!

    13:31 27.06.2026

  • 10 Амо то в България

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "В Украйна имаше две православни църкви":

    Имаше два ,, синода! Въпросът е чий агент беше Пимен и глашатаят му Фори !? И слуги на кой са днешните им ,, наследници" К. Я. Г. Б. и оня ,, знеполеца"!?

    13:31 27.06.2026

  • 11 Искаше да кажеш!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да се":

    ,,Само наПред...!"
    Или...- ,,Наред"... да падат глави...?!
    Хора,изразявайте се правилно за да разберем мислите ви...!

    13:34 27.06.2026

  • 12 Е и какво искаш да кажеш?!

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "!!!?":

    Та нима Борисов и Пеевски не бяха и продължават да са най-големите врагове и опоненти на Радев...?!
    Аре у лево!
    Само твоите колажи се постват,а нашите ги трият!
    Явно си човек на платената редакция!

    13:38 27.06.2026