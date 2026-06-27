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На възпоминание на президента Никсън, сегашното вице Ванс казва, че ако днес се била случила аферата “Уотъргейт” - довела до единствената оставка на американски президент - тя просто щяла да бъде една 12 часова медийна история. И с типичната липса на скромност се определил като Никсън 2.0 поради съвпадения в биографиите.

Бинго - днес почтеността, интегритетът не значат вече нищо в американската, а и в световната политика. Или поне е така в представите на сегашните обитатели на Белия Дом.

Не мога да се сетя и за по-голяма разделителна черта и в нашата политика. И не, не става дума за почтени и непочтени партии. А за почтени и непочтени хора. Или поне на ниво електорат.

Има много заблудени от някаква идеология хора - те са и най-страстните участници във форумите и фундамент на всеки балон. Просто светът през тяхната оптика изглежда по определен начин - било заради семейна среда, възпитание, образование, религия и пр. Това не ги прави непременно непочтени.

Но определено има хора, за които непочтеността е житейска философия за личен просперитет. И определено в някои партии - концентрацията на непочтеност далеч надхвърля тази в други.

А цената я плащат най-вече всички почтени, заради своите заблуди.

Едно е ясно - не може да имаме прогресираща държава с непочтени хора начело.

Не може да отричаш тъмното минало на ДС и да закриваш комисията, която разкрива нейните деяния и деятели.

Не може да плашиш с вето европейски санкции уж заради православието, искайки да спасиш виден руски бандит.

Не може да си в един отбор с мафията, докато уж громиш нейния модел.

Не може да си сменяш мнението по всеки важен въпрос, защото някое социологично изследване показва, че някой не одобрява нещо.

Няма прогрес на обществото, когато управляващата непочтеност налага регрес чрез моделите на Миналото.

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