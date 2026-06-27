На възпоминание на президента Никсън, сегашното вице Ванс казва, че ако днес се била случила аферата “Уотъргейт” - довела до единствената оставка на американски президент - тя просто щяла да бъде една 12 часова медийна история. И с типичната липса на скромност се определил като Никсън 2.0 поради съвпадения в биографиите.
Бинго - днес почтеността, интегритетът не значат вече нищо в американската, а и в световната политика. Или поне е така в представите на сегашните обитатели на Белия Дом.
Не мога да се сетя и за по-голяма разделителна черта и в нашата политика. И не, не става дума за почтени и непочтени партии. А за почтени и непочтени хора. Или поне на ниво електорат.
Има много заблудени от някаква идеология хора - те са и най-страстните участници във форумите и фундамент на всеки балон. Просто светът през тяхната оптика изглежда по определен начин - било заради семейна среда, възпитание, образование, религия и пр. Това не ги прави непременно непочтени.
Но определено има хора, за които непочтеността е житейска философия за личен просперитет. И определено в някои партии - концентрацията на непочтеност далеч надхвърля тази в други.
А цената я плащат най-вече всички почтени, заради своите заблуди.
Едно е ясно - не може да имаме прогресираща държава с непочтени хора начело.
Не може да отричаш тъмното минало на ДС и да закриваш комисията, която разкрива нейните деяния и деятели.
Не може да плашиш с вето европейски санкции уж заради православието, искайки да спасиш виден руски бандит.
Не може да си в един отбор с мафията, докато уж громиш нейния модел.
Не може да си сменяш мнението по всеки важен въпрос, защото някое социологично изследване показва, че някой не одобрява нещо.
Няма прогрес на обществото, когато управляващата непочтеност налага регрес чрез моделите на Миналото.
Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
13:15 27.06.2026
2 може може
Коментиран от #7
13:18 27.06.2026
3 Да се
Коментиран от #11
13:18 27.06.2026
4 Наблюдател
13:20 27.06.2026
5 Шапкаря
13:21 27.06.2026
6 Аз Аза
13:22 27.06.2026
7 В Украйна имаше две православни църкви
До коментар #2 от "може може":Едната независима украинска, другата към московската патриаршия. Все едно в България да има втора православна църква, подчинена на Вселенския патриарх. Спомни си за борбата ни за църковна независимост.
Коментиран от #10
13:25 27.06.2026
8 !!!?
Коментиран от #12
13:30 27.06.2026
9 МДАА...!
А защо не кажеш ,,Драги",че олицетворение на...,,МИНАЛОТО"са Твоите...- Борисов и Пеевски...?!
Мммм...?!?!
13:31 27.06.2026
10 Амо то в България
До коментар #7 от "В Украйна имаше две православни църкви":Имаше два ,, синода! Въпросът е чий агент беше Пимен и глашатаят му Фори !? И слуги на кой са днешните им ,, наследници" К. Я. Г. Б. и оня ,, знеполеца"!?
13:31 27.06.2026
11 Искаше да кажеш!
До коментар #3 от "Да се":,,Само наПред...!"
Или...- ,,Наред"... да падат глави...?!
Хора,изразявайте се правилно за да разберем мислите ви...!
13:34 27.06.2026
12 Е и какво искаш да кажеш?!
До коментар #8 от "!!!?":Та нима Борисов и Пеевски не бяха и продължават да са най-големите врагове и опоненти на Радев...?!
Аре у лево!
Само твоите колажи се постват,а нашите ги трият!
Явно си човек на платената редакция!
13:38 27.06.2026