Евродепутатът Рада Лайкова пред ФАКТИ: Въпрос на време е цифровата идентичност и цифровото евро да бъдат обединени - мечтата на Брюксел

Дебатът около въвеждането на цифровото евро навлиза в решаваща фаза в Европейския парламент, като гласуването по доклада се очаква в скоро време. Докато Европейската комисия и Европейската централна банка представят проекта като модернизация на платежната система, критиците предупреждават за сериозни рискове, свързани с личната свобода, неприкосновеността на личните данни и възможността за по-голям контрол върху финансовите операции. Какво може да се очаква... Пред ФАКТИ говори евродепутатът Рада Лайкова от „Възраждане“.
- Г-жо Лайкова, в ЕП продължават дебатите за въвеждането на цифровото евро. На какъв етап е всичко?
- Наближава гласуването по доклада в пленарна зала. Въпреки че все още не са го включили официално в дневния ред, подозираме, че ще го прокарат набързо. Докладчикът по доклада, г-н Наварете, упражняваше изключителен натиск, за да прокара този доклад през ЕП възможно най-бързо. А трябва да се има предвид, че първоначално той беше по-критичен към дигиталното евро.
Когато зададох ключовия въпрос относно гаранциите, че дигиталното евро и дигиталната идентичност никога няма да бъдат свързани, главният докладчик внезапно прекрати срещата.
Така и не получих отговор на този въпрос. Междувременно някои централни банки работят заедно, за да внедрят ключовите части на ИТ системата и да проверят дали това се прави по подходящ начин. Ключовите части на системата са вътрешни, а неключовите са възложени на външни фирми и доставчици.
Австрийската централна банка е една от малкото, участващи в процеса на внедряване, и тя не проверява как се извършва техническото внедряване, въпреки че това е точно една от нейните задачи. Тя вече не изисква от своите служители да проверяват как се извършва внедряването на ключовите компоненти за цифровото евро. Тяхната задача е да проверяват дали всичко се случва според договореното. Въпросът – защо австрийците изведнъж не изпращат своите експерти да проверят, си струва да бъде задаван.
- Нееднократно сте предупреждавали за рисковете от въвеждането на цифровото евро. Кой е най-големият риск за българските граждани, ако този проект бъде реализиран?
- В началото няма да има никаква разлика, тъй като българите няма да могат да си купуват много неща поради силната инфлация при преминаването от лев към евро. Нашият статистически институт твърди, че инфлацията е ниска. Резкият скок на цените обаче е очевиден за всеки в България, дори в туризма има спад, тъй като всичко сега е значително по-скъпо. В началото цифровото евро ще се използва само с цел да се изтъкнат специалните предимства от използването му и да се насърчи разпространението му, така че успешно да проникне в начините на плащане и хората да свикнат с него.
Проблемът е, че това е изцяло нова парична система, която споделя само името евро. Създаването на пари, както и възможността за програмиране на тяхното използване, са фундаментално различни от познатите парични системи и позволяват по-голям контрол, дори и да не се използват в началото.
Възможностите са налице. Имам сериозни опасения, че е само въпрос на време, докато цифровата идентичност и цифровото евро бъдат обединени, т.е. портфейлът да бъде свързан с цифровата идентичност - мечтата на Брюксел. Паричните системи винаги са били свързани с контрол, точно както парите контролират поведението и стимулите.
- Твърдите, че цифровото евро може да доведе до по-голям контрол върху личните финанси на хората. Какви конкретни механизми за контрол виждате в предложенията на европейските институции?
- В началото всичко изглежда добре, но наистина е необходимо по-добро разбиране за това как настоящата система позволява контрол над хората, държавите, институциите и т.н. Новата система с дигиталното евро включва компоненти, заложени в самата ѝ конструкция: програмируемостта на транзакциите, възможността за разлика в създаването на пари и потенциалът да ги изтеглят отново от обращение по по-ефективен и директен начин, отколкото в момента – всичко това потенциално позволява по-голям контрол на централната банка и правителствата над хората, както и по-сурово преразпределение на богатството.
Проблемът, който виждам, е потенциалът, заложен в самата конструкция. На пръв поглед изглежда безобидно, но технологиите наистина позволяват това. Възможността за извънредни ситуации и анализът на заплахите ме задължават да бъда предпазлива като законодател.
- Все повече евродепутати говорят за т.нар. програмируеми плащания. Какво означава това понятие и защо смятате, че то представлява заплаха за финансовата свобода на гражданите?
- Това е огромна заплаха, която е в самата същност на проблема, ако се съчетае с цифровата идентификация. Виждаме как ЕС и ЕЦБ първо се опитват да създадат замъгляване по темата, като заявяват, че цифровото евро не е програмируемо – което е вярно – но самата транзакция е, както и всичко останало, което може да се прави с парите. Поведението на Брюксел не вдъхва особено доверие. Спомнете си, че Лисабонският договор трябваше да даде повече правомощия на държавите членки. Критиците посочиха, че ще се случи точно обратното, и разбира се, така и стана.
Ако транзакциите могат да бъдат „обвързани с условия“ чрез така наречените „умни договори“, могат да се създадат всякакви манипулации. Ако това е свързано с ВАШИЯ ПОРТФЕЙЛ и имате само един-единствен портфейл, обвързан с ВАШИЯ ЦИФРОВ ИДЕНТИФИКАТОР, вие по същество сте зависими от волята на Брюксел.
Така могат да се създават пари, да се оставят да изчезнат, ако не се използват, или да поставят условия за покупки по всякакви аспекти, като например емисиите на CO2 или каквото и да измисли Комисията.
- Поддръжниците на цифровото евро твърдят, че то ще улесни плащанията и ще намали зависимостта на Европа от международни платежни системи. Така ли е?
- Да, но това е практически единственият аргумент в негова полза. Няма друг. Дори докладчикът Наварете, който първоначално беше критичен към цифровото евро, се подиграваше на този аргумент и с право посочи, че разходите и опасностите значително надвишават ползите.
Проблемът с този аргумент за платежното решение е, че е несъразмерен спрямо разходите.
Освен това възниква въпросът защо други европейски опции за други разплащателни решения се провалиха през изминалото десетилетие. Това не е просто апликация, това е нова парична система и ние, от “Възраждане”, не смятаме, че тя ще бъде в полза на хората.
- Смятате ли, че въвеждането на цифровото евро може да доведе до постепенно ограничаване на плащанията в брой и как ще стане това?
- Все повече виждаме как ЕС поставя под генерално подозрение гражданите, например, че могат да перат пари или да финансират терористи, тъй като се въвеждат все повече закони и все по-ниски прагове (въпреки инфлацията), за да се види как изобщо можем да извършваме анонимни плащания в брой, но без държавата да трябва да следи всичко, уж, за да покаже, че парите се използват законно. Същият този ЕС насочва над 100 милиарда евро към Украйна и забранява каквито и да било одити от страна на Европейската сметна палата на тези парични потоци. ЕС ни представи Регламента за „пари в обращение като законно платежно средство“, който има за цел да разсее всякакви опасения, че парите в брой биха могли да бъдат изместени – въпреки че това вече се случва все повече – от решения за електронни плащания. Макар компромисът на ЕП по регламента определено да е подобрение спрямо това, което Комисията първоначално представи, той все още не е достатъчно строг, липсват важни изисквания за приемане на пари в брой за определени сектори и потенциално създава пропуски.
В момента разследвам случая с австрийската “Oberbank”, която спря всички операции по теглене на пари в брой за своите клиенти и ги насочва към хранителни магазини за получаване на пари в брой. Абсурдно, тъй като банките създават пари, буквално (чрез дълг), така че те трябва да предоставят пари в брой, а не хранителните магазини.
Но действията на Oberbank са в противоречие с друг регламент на ЕС от 2014 г., който всъщност изисква от банките да предоставят на клиентите си възможност да теглят пари в брой. Попитах Комисията за това – може да видите в моите парламентарни въпроси. Комисар Домбровскис де факто се съгласи с моята оценка, но след това добави неясни коментари, че в този случай Комисията вероятно трябва да разговаря с националния орган на Австрия. Обикновено, когато ЕС забележи, че законите му се нарушават, той възприема по-твърд подход за разрешаване на проблема – тук обаче те се правят, че нямат какво да кажат и че трябва да разговарят с австрийците, и то по неясен начин. ( това може да се прочете в отговора на Домбровскис) Във всеки случай, аз зададох последващ въпрос дали след почти една година те наистина са разговаряли с австрийците. Според мен целият този случай ще покаже дали ангажиментът на ЕС за защита на парите в брой е реален или настоящият регламент е единствено символичен за показ и „хартиен тигър“.
- Като член на Комисията по икономически и парични въпроси в Европейския парламент как оценявате готовността на европейските институции да гарантират защитата на личните данни и неприкосновеността на гражданите при използването на цифровото евро?
- Мисля, че данните ще бъдат доста добре защитени от трети страни, но това не е съвместимо с подхода за цифрова идентичност, тъй като целта на обвързването на цифровата идентичност с цифровото евро би била да се поставят условия за ВАШИТЕ ПЛАЩАНИЯ. По-голяма загриженост ми предизвикват сървърите в случай на пълна повреда. Малко хора знаят, че сървърите на TARGET2 претърпяха сериозен инцидент преди две години, който напълно блокира работата им за всички транзакции (в рамките на ЕС и между банките) в продължение на много часове. Два компонента претърпяха повреда – основният компонент и резервният компонент, въпреки че те са умишлено напълно разделени. Не е дадено ясно обяснение защо се е случило това събитие, което се случва веднъж на милиард пъти.
- Как цифровото евро се вписва в по-широкия дебат за националния суверенитет и правото на държавите сами да определят финансовата си политика?
- Всеки, който се е присъединил към еврото, се е отказал от всякакъв суверенитет. Всички аспекти на паричната политика са преминали в ръцете на ЕС и ЕЦБ. Но аргументацията в полза на дигиталното евро се основава на използването на чл. 133 от ДФЕС. Нашето малцинствено становище по доклада за дигиталното евро е както следва:
„Гласувахме против този доклад не само поради добре известните политически причини, които стоят в основата на нашата опозиция срещу дигиталното евро. Освен това считаме, че няколко елемента от предложения регламент пораждат сериозни съмнения дали само член 133 от ДФЕС предоставя достатъчна правна основа. Макар член 133 от ДФЕС да позволява мерки, необходими за използването на еврото като единна валута, регламентът все повече излиза извън рамките на традиционните парични мерки. Кумулативният ефект от разпоредбите, засягащи пазара на плащания и банковите структури, централизираните инфраструктури, механизмите за достъп и търговските условия между доставчиците на платежни услуги, поражда опасения относно компетентността и пропорционалността. Считаме, че предложеният регламент се основава на тълкуване на член 133 от ДФЕС, което би разширило обхвата на паричната компетентност на Съюза отвъд границите, установени от Договорите. Тези опасения не бяха адекватно разгледани по време на законодателния процес. Поради тези причини не можем да подкрепим доклада в настоящата му форма.“
Нашето малцинствено становище също подчертава, предвид множеството промени, които цифровото евро въвежда, че вероятно става дума за нещо повече от просто „ново решение за плащания“, а за нова парична система. Ето защо докладчикът г-н Наварете вероятно е бил подложен на „неправомерно“ влияние, което изведнъж го превърна от критик на цифровото евро в ревностен и неуморим поддръжник.
- Върви ли проектът за цифрово евро към това да бъде окончателно приет?
- Това ще се случи. То се налага насила в Европейския парламент. Процедурата по техническото му внедряване, както и начинът, по който се разглежда тук, в Европейския парламент, трябва да накарат хората да бъдат изключително предпазливи по този въпрос. Препоръчвам на хората да не го използват, за да се провали проникването му в платежните навици, независимо от стимулите, които се опитват да създадат за използването му.
- „Възраждане“ е част от групата на „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент. Какво зависи от Вас, можете ли да направите нещо?
- Опитваме се да обясним на хората това, което виждаме тук. Анализираме възможностите. Не можем да променим много. Не се заблуждавайте, десните партии нямат мнозинство тук, в ЕП. Партиите от „картела“ прокарват всеки документ тук в стила на „демокрацията зад кулисите“ – като цяло няма открита дискусия. Това е „демократична бездейност“. Понякога успяваме да постигнем успех, като включим нещо важно в доклад, но с по-малко от 30 евродепутати не можем да променим много, ако нашите гласове не са наистина необходими. В регламента за законното платежно средство в брой успяхме да добавим нещо от решаващо значение: оценките на държавите членки относно начина, по който се използват и доставят пари в брой, потенциалните проблеми при приемането на пари в брой и т.н., които трябва да бъдат изготвяни като доклади от държавите членки, трябва да се публикуват заедно със статистическите методи, като последните трябва да бъдат подробно обяснени, както и източниците на данните. Това позволява на независими изследователи да анализират и проверят тези доклади, така че държавите членки да не могат да създават подвеждащи доклади, които постепенно подкрепят „надпреварата към дъното“ в наличността на пари в брой въз основа на данните и моделите, които използват. Публикувах прессъобщение преди няколко седмици, преди белгийският министър-председател да блокира използването на руските активи. В него ясно се посочваше, че цялата работа е театър – те никога не са планирали да използват руските активи, а винаги е било планирано да се използват парите на държавите членки. Това беше просто отвличане на вниманието и внимание за белгийския министър-председател. Ние разкриваме такива неща на база събитията и въпросите в ЕП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано
Коментиран от #35
09:24 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 глоги
Коментиран от #31, #55
09:25 29.06.2026
4 Хохо Бохо
09:25 29.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
пари да има за зеления брадясал наркоман
09:25 29.06.2026
6 Сталин
PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие
09:25 29.06.2026
7 в кратце
Коментиран от #30, #46, #61, #67, #69
09:26 29.06.2026
8 Сталин
09:26 29.06.2026
9 Пепи Волгата
09:26 29.06.2026
10 МДАМ
09:28 29.06.2026
11 в кратце
09:28 29.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сталин
09:29 29.06.2026
14 селяк
09:30 29.06.2026
15 Сатана Z
09:31 29.06.2026
16 Евро
09:31 29.06.2026
17 Чума
Коментиран от #32
09:32 29.06.2026
18 Неудобните теми
Всеки народ си заслужава ПП-тата, ПБ-тата, ДБ-тата, СДС-тата, ДПС-тата, ГЕРБ и БКП-тата.
Още по страшното вече гласуваха в ЕП преди седмица
за въвеждане на ГМО храни, без да са обозначени на етикетите.
Гласували срещу правото ни на избор:
Кючук, Танер, Вълчев ИВ. и Радан Кънев.
Чакаме да видим позицията на Абровски зам. мин., но лошото е, че е Регламент -
"Регламентите са обвързващи законодателни актове. Те трябва да се прилагат в своята цялост във всички страни от ЕС.".
Разчитаме само на Германия, Полша прие, в миналото отхвърляше.
Като нямаш качествена храна, по-добре да не живееш.
Човекът е това, което яде.
Производители, дистрибутори, търговци, потребители, никой няма да знае.
Замърсяването от ГМО при био култури е гарантирано.
По-добре излизане от ЕС, пощуряха тотално.
09:32 29.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сталин
Коментиран от #23, #24
09:32 29.06.2026
21 Биг Брадър
09:32 29.06.2026
22 Като гледам какви сме избрали
09:32 29.06.2026
23 Кьопекбалък
До коментар #20 от "Сталин":Винаги си има начини, стига да има желание. Балъци мнооого.
09:34 29.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хи хи хи
09:36 29.06.2026
26 в кратце
09:36 29.06.2026
27 А чиповете
09:36 29.06.2026
28 оня с коня
До коментар #12 от "Е..Б...Ъ..":а русофоби?
щото искам и мен да минете няколко пъти ако може?
09:36 29.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сталин
До коментар #7 от "в кратце":Абе още не ви ли е ясно ,там всички в политиката са от племето с малките шапки
Коментиран от #41
09:38 29.06.2026
31 А бе
До коментар #3 от "глоги":Кретенски, това ли успя да разбереш само? За робството и безправието което са ти подготвили, никакво мнение ли нямаш?
09:39 29.06.2026
32 Доротея
До коментар #17 от "Чума":Това на картинката не е коментираната депутат!
09:40 29.06.2026
33 Готови ли сте
09:41 29.06.2026
34 СТИГА БЕ
Коментиран от #39
09:41 29.06.2026
35 МИНУВАЧ
До коментар #1 от "Дано":НЯМА ДА МОЖЕ
09:42 29.06.2026
36 Хи хи
До коментар #2 от "оня с коня":Ти още сега можеш да се оправиш като скочиш от 15-тия етаж. Защо трябва да чакаш ??
Коментиран от #44
09:44 29.06.2026
37 Жените са луди ид иоти
09:44 29.06.2026
38 Нека да пиша
09:44 29.06.2026
39 ТОЧНО
До коментар #34 от "СТИГА БЕ":И то, много точно. Те искат да има мир, както едно време, а всичко друго са стремежи на ЕС да ни държи в подчинение
09:45 29.06.2026
40 дедо Спиридон
Коментиран от #47
09:46 29.06.2026
41 Нека да пиша
До коментар #30 от "Сталин":Като тиемалък инструмента ,па и е умрял.
09:47 29.06.2026
42 на калин каменоф ф г..ъзъда го ту..рна
09:48 29.06.2026
43 така е мишок
До коментар #2 от "оня с коня":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo се изпари кокошия ви мозък на теб
барабар с тез офце преизбирали 20г тикви шопари чекмеджари общ поръчкари
Коментиран от #45
09:49 29.06.2026
44 оня с коня
До коментар #36 от "Хи хи":два пъти скачах вече
Коментиран от #68
09:50 29.06.2026
45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #43 от "така е мишок":ако трябва пак ще ги изберем само пари да дават
09:50 29.06.2026
46 Трол
До коментар #7 от "в кратце":Може да идва от лайковете в социалните мрежи.
09:50 29.06.2026
47 Пецо
До коментар #40 от "дедо Спиридон":На джендъряка с минусите не им се верва но до неколко годин ша поверват ама ше е късно. Лопне ли капаня играта прикючва. Жалко, че ората са прости и не осъзнаат какво ги чека. Ама както селяка горе посочи ако прочетат ( които могат да четат ) е таз книжка - Джордж Оруел 1984 ще им стане ясно
Коментиран от #79
09:52 29.06.2026
48 Читател
"И двете сили се надпреварват да контролират каналите за движение на пари, интелект и биология, докато Европа се надпреварва да контролира документацията" , категорична бе тя.
"Суверенитетът не е регулация - той означава да притежаваш чиповете, моделите, платежната инфраструктура и мрежите за биосигурност. Това е реалната инфраструктура на следващия век", посочи още Рада Лайкова. - Браво на младата евродепутатка от Възраждане !
09:57 29.06.2026
49 Българин
Коментиран от #54
09:59 29.06.2026
50 оня с коня
09:59 29.06.2026
51 оня с коня
09:59 29.06.2026
52 Ивелин Михайлов
10:07 29.06.2026
53 буля
10:08 29.06.2026
54 селяк
До коментар #49 от "Българин":Да ама ЕС не иска свободен народ...да съм по коректен господарите на ЕС от WEF
10:09 29.06.2026
55 Грифон
До коментар #3 от "глоги":Резултат от многото матури.Тази година почти всички явили се са отличници.Министерството изпадна в матурен научен оргазъм.
10:12 29.06.2026
56 ХиХи
10:14 29.06.2026
57 Девилчо
10:15 29.06.2026
58 Урсулите
а сега предстои да Унищожат и хората от ЕС
Бог да ни е на помощ с тези Урсули!
10:15 29.06.2026
59 Тази госпожа
Може би, за да опровергае всички вицове за блондинките!
А цялата тази словесна помия можеше да бъде казана съвсем лесно- новите дигитални пари, заменили реалните пари в брой, ще бъдат обвързани с личността на всеки гражданин, с неговото поведение, възгледи, философия, политическа подкрепа, с това дали спазва законите на Европа, дали има криминални прояви, дали гласува или не, дали си плаща данъците и осигуровките, с всяко нещо, което държавата и Европа изискват от своите граждани.
Това НЕ Е непременно лошо, както се опитва да внуши госпожа великата експертка!
Примерно един моторист, мойто денонощно буди бебетата с форсиран двигател по малките часове, като отиде да си плаща винетката, ще установи, че тя му е поскъпнала тройно!
Един млад келеш, препускащ с ферарито на баща си по магистралата с 240 км/ час, ще установи, че поредната му глоба за превишена скорост е пет пъти по- висока от предишната!
И т.н, и т.н.
Има и опастност, разбира се. Държавата да използва цифровите пари за тотален контрол над гражданите.
Както ВЕЧЕ се случва в Китай, където дигиталните пари отдавна са изместили всики други пари.
Но..опасност има дори като ходиш по улицата!
Тук е мястото на гражданското общество, парламентарната демокрация и т.н.
Дигиталният портфейл и дигиталната идентич
Коментиран от #65
10:17 29.06.2026
60 оня с коня
10:18 29.06.2026
61 Пенка
До коментар #7 от "в кратце":Последните 30-тина години се появиха странни имена които не бяха чувани.Сега очаквам аристокатични добавки като фон,дьо,баронеса,графиня.Една принцеса Калина имаме.Оня ден като я видяхме май ни е достатъчна.Пияна,надрусата развалина в центъра на София.Позор.
10:19 29.06.2026
62 хахаха
10:23 29.06.2026
63 Скъпи другарки и другари,
Не се възпалявайте излишно!
Пазете си кръвното и захарта!
Това, за което говори другарката Лайкова, отдавна е въведено в братската Китайска Народна Република от братската Китайска Комунистическа Партия!
Там са дори още по напред- пускат личен дрон, който върви над теб и следи какви ги вършиш- закъсняваш ли за работа, изневеряваш ли на жена си, крадеш ли царевица и картофи от колхозната нива и т.н.
Помните ли по време на Ковид как следяха китайците с дронове дали излизат от входната врата на блока?
Е за това става дума, другари и другарки!
Ред и дисциплина!
10:24 29.06.2026
64 Не не не
10:25 29.06.2026
65 Продължение на ком. 59:
До коментар #59 от "Тази госпожа":Тук е мястото на гражданското общество, парламентарната демокрация и т.н.
Дигиталният портфейл и дигиталната идентичност са свързани с изкуствения интелект и така се избягва субективизъм- няма как подкупен чиновник или шеф в КАТ да унищожава глобите на някоя мутра, която му плаща за протекция! Както е в момента с реалните пари в брой!
Дигитализацията и И.Е. изравняват всички!
10:26 29.06.2026
66 Гост
Коментиран от #70
10:27 29.06.2026
67 Дърт Вейдър
До коментар #7 от "в кратце":Синко , неискам да те обиждам но ти сам си го направил това показвайки невежеството си по отношение на етимологията на българските фамилни имена ! Фамилните имена не са само на база на лични имена а на професии , извършване на някаква дейност свързана с професия и прякори в миналото ! Кожухаров , Гайтанджиев , Коларов , Катрабджиев , Зайков, Шикеров , Бързашки , Близначки - това са само малко от примерите които мога да ти дам .
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави!
10:27 29.06.2026
68 сульо
До коментар #44 от "оня с коня":Третия път пробвай да паднеш на главата.Ако и това не помогне отиваш на вариант фентанил.Тройна доза.Работи.Успех!
10:33 29.06.2026
69 Няма
До коментар #7 от "в кратце":Но пък е пълно с малoyмници като тебе.
10:34 29.06.2026
70 Хахахихи
До коментар #66 от "Гост":какви са ползите? вредите са ясни
10:38 29.06.2026
71 Продължение на ком. 59:
Ликвидрират се подкупите - ако решиш да подкупиш някого дигитално, това ведната се отразява и в твоя и в неговия дигитален баланс.
Ликвидират се тайните сметки- офшорни , укриване на доходи чрез многобройни банкови трансакции в многобройни сметки по цял свят. И.И за милисекунда проследява пътя на парите. Разните кокаинови барони, мафиоти, международни терористи и олигарси излизат на светло!
10:39 29.06.2026
72 Байо
10:46 29.06.2026
73 млад еврас
Коментиран от #78
10:48 29.06.2026
74 Гост
10:50 29.06.2026
75 Господ да ги порази тези
11:06 29.06.2026
76 Кратко
Коментиран от #83
11:12 29.06.2026
77 Дзак
11:12 29.06.2026
78 Брей, личи си ,
До коментар #73 от "млад еврас":че си фен на КРадко!
Много ги разбираш тия работи- финансовите!
Само дето бюджетът и всичките му там бюджетни дребни подробности- вкл. данъци, такси, акцизи и т.н. се приемат от някакъв парламент , в който участват представители на всички партии.
Преди това бюджетът е минал през разни комисии, в които пак участват всички партии.
Да не говорим, че всички партии предлагат свой вариант на бюджета в комисиите и в парламента.
За това се нарича демокрация бе, мозък!
Туй да не ти е СССР!
11:17 29.06.2026
79 дедо Спиридон
До коментар #47 от "Пецо":Една книжка няма да помогне , освен да разберат какво им се готви , трябва да могат да измислят и какво да се прави , а това няма как да стане като си мислят ,че живеят в романтичен филм.
11:18 29.06.2026
80 000
11:20 29.06.2026
81 Въпрос на време е
11:21 29.06.2026
82 Геноцид
11:21 29.06.2026
83 Човещината е хубаво нещо,
До коментар #76 от "Кратко":но има и недостатъци, например алчност, подкупност, корупция, зависимост от по силния, пресметливост, слабост, страхливост, жестокост, арогантност, безмилостност към бедния и слабия и т.н. все човешки слабости.
И.И е безпристрастен и към милионера, и към бедняка.
11:22 29.06.2026