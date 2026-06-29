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Евродепутатът Рада Лайкова пред ФАКТИ: Въпрос на време е цифровата идентичност и цифровото евро да бъдат обединени - мечтата на Брюксел

Евродепутатът Рада Лайкова пред ФАКТИ: Въпрос на време е цифровата идентичност и цифровото евро да бъдат обединени - мечтата на Брюксел

29 Юни, 2026 09:22 1 960 83

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  • цифрово евро-
  • ек-
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  • доклади

Проектът за цифровото евро създава предпоставки за по-голям контрол върху финансовите операции, казва тя

Евродепутатът Рада Лайкова пред ФАКТИ: Въпрос на време е цифровата идентичност и цифровото евро да бъдат обединени - мечтата на Брюксел - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дебатът около въвеждането на цифровото евро навлиза в решаваща фаза в Европейския парламент, като гласуването по доклада се очаква в скоро време. Докато Европейската комисия и Европейската централна банка представят проекта като модернизация на платежната система, критиците предупреждават за сериозни рискове, свързани с личната свобода, неприкосновеността на личните данни и възможността за по-голям контрол върху финансовите операции. Какво може да се очаква... Пред ФАКТИ говори евродепутатът Рада Лайкова от „Възраждане“.

- Г-жо Лайкова, в ЕП продължават дебатите за въвеждането на цифровото евро. На какъв етап е всичко?
- Наближава гласуването по доклада в пленарна зала. Въпреки че все още не са го включили официално в дневния ред, подозираме, че ще го прокарат набързо. Докладчикът по доклада, г-н Наварете, упражняваше изключителен натиск, за да прокара този доклад през ЕП възможно най-бързо. А трябва да се има предвид, че първоначално той беше по-критичен към дигиталното евро.

Когато зададох ключовия въпрос относно гаранциите, че дигиталното евро и дигиталната идентичност никога няма да бъдат свързани, главният докладчик внезапно прекрати срещата.

Така и не получих отговор на този въпрос. Междувременно някои централни банки работят заедно, за да внедрят ключовите части на ИТ системата и да проверят дали това се прави по подходящ начин. Ключовите части на системата са вътрешни, а неключовите са възложени на външни фирми и доставчици.
Австрийската централна банка е една от малкото, участващи в процеса на внедряване, и тя не проверява как се извършва техническото внедряване, въпреки че това е точно една от нейните задачи. Тя вече не изисква от своите служители да проверяват как се извършва внедряването на ключовите компоненти за цифровото евро. Тяхната задача е да проверяват дали всичко се случва според договореното. Въпросът – защо австрийците изведнъж не изпращат своите експерти да проверят, си струва да бъде задаван.

- Нееднократно сте предупреждавали за рисковете от въвеждането на цифровото евро. Кой е най-големият риск за българските граждани, ако този проект бъде реализиран?
- В началото няма да има никаква разлика, тъй като българите няма да могат да си купуват много неща поради силната инфлация при преминаването от лев към евро. Нашият статистически институт твърди, че инфлацията е ниска. Резкият скок на цените обаче е очевиден за всеки в България, дори в туризма има спад, тъй като всичко сега е значително по-скъпо. В началото цифровото евро ще се използва само с цел да се изтъкнат специалните предимства от използването му и да се насърчи разпространението му, така че успешно да проникне в начините на плащане и хората да свикнат с него.

Проблемът е, че това е изцяло нова парична система, която споделя само името евро. Създаването на пари, както и възможността за програмиране на тяхното използване, са фундаментално различни от познатите парични системи и позволяват по-голям контрол, дори и да не се използват в началото.

Възможностите са налице. Имам сериозни опасения, че е само въпрос на време, докато цифровата идентичност и цифровото евро бъдат обединени, т.е. портфейлът да бъде свързан с цифровата идентичност - мечтата на Брюксел. Паричните системи винаги са били свързани с контрол, точно както парите контролират поведението и стимулите.

- Твърдите, че цифровото евро може да доведе до по-голям контрол върху личните финанси на хората. Какви конкретни механизми за контрол виждате в предложенията на европейските институции?
- В началото всичко изглежда добре, но наистина е необходимо по-добро разбиране за това как настоящата система позволява контрол над хората, държавите, институциите и т.н. Новата система с дигиталното евро включва компоненти, заложени в самата ѝ конструкция: програмируемостта на транзакциите, възможността за разлика в създаването на пари и потенциалът да ги изтеглят отново от обращение по по-ефективен и директен начин, отколкото в момента – всичко това потенциално позволява по-голям контрол на централната банка и правителствата над хората, както и по-сурово преразпределение на богатството.
Проблемът, който виждам, е потенциалът, заложен в самата конструкция. На пръв поглед изглежда безобидно, но технологиите наистина позволяват това. Възможността за извънредни ситуации и анализът на заплахите ме задължават да бъда предпазлива като законодател.

- Все повече евродепутати говорят за т.нар. програмируеми плащания. Какво означава това понятие и защо смятате, че то представлява заплаха за финансовата свобода на гражданите?
- Това е огромна заплаха, която е в самата същност на проблема, ако се съчетае с цифровата идентификация. Виждаме как ЕС и ЕЦБ първо се опитват да създадат замъгляване по темата, като заявяват, че цифровото евро не е програмируемо – което е вярно – но самата транзакция е, както и всичко останало, което може да се прави с парите. Поведението на Брюксел не вдъхва особено доверие. Спомнете си, че Лисабонският договор трябваше да даде повече правомощия на държавите членки. Критиците посочиха, че ще се случи точно обратното, и разбира се, така и стана.

Ако транзакциите могат да бъдат „обвързани с условия“ чрез така наречените „умни договори“, могат да се създадат всякакви манипулации. Ако това е свързано с ВАШИЯ ПОРТФЕЙЛ и имате само един-единствен портфейл, обвързан с ВАШИЯ ЦИФРОВ ИДЕНТИФИКАТОР, вие по същество сте зависими от волята на Брюксел.

Така могат да се създават пари, да се оставят да изчезнат, ако не се използват, или да поставят условия за покупки по всякакви аспекти, като например емисиите на CO2 или каквото и да измисли Комисията.

- Поддръжниците на цифровото евро твърдят, че то ще улесни плащанията и ще намали зависимостта на Европа от международни платежни системи. Така ли е?
- Да, но това е практически единственият аргумент в негова полза. Няма друг. Дори докладчикът Наварете, който първоначално беше критичен към цифровото евро, се подиграваше на този аргумент и с право посочи, че разходите и опасностите значително надвишават ползите.

Проблемът с този аргумент за платежното решение е, че е несъразмерен спрямо разходите.

Освен това възниква въпросът защо други европейски опции за други разплащателни решения се провалиха през изминалото десетилетие. Това не е просто апликация, това е нова парична система и ние, от “Възраждане”, не смятаме, че тя ще бъде в полза на хората.

- Смятате ли, че въвеждането на цифровото евро може да доведе до постепенно ограничаване на плащанията в брой и как ще стане това?
- Все повече виждаме как ЕС поставя под генерално подозрение гражданите, например, че могат да перат пари или да финансират терористи, тъй като се въвеждат все повече закони и все по-ниски прагове (въпреки инфлацията), за да се види как изобщо можем да извършваме анонимни плащания в брой, но без държавата да трябва да следи всичко, уж, за да покаже, че парите се използват законно. Същият този ЕС насочва над 100 милиарда евро към Украйна и забранява каквито и да било одити от страна на Европейската сметна палата на тези парични потоци. ЕС ни представи Регламента за „пари в обращение като законно платежно средство“, който има за цел да разсее всякакви опасения, че парите в брой биха могли да бъдат изместени – въпреки че това вече се случва все повече – от решения за електронни плащания. Макар компромисът на ЕП по регламента определено да е подобрение спрямо това, което Комисията първоначално представи, той все още не е достатъчно строг, липсват важни изисквания за приемане на пари в брой за определени сектори и потенциално създава пропуски.

В момента разследвам случая с австрийската “Oberbank”, която спря всички операции по теглене на пари в брой за своите клиенти и ги насочва към хранителни магазини за получаване на пари в брой. Абсурдно, тъй като банките създават пари, буквално (чрез дълг), така че те трябва да предоставят пари в брой, а не хранителните магазини.

Но действията на Oberbank са в противоречие с друг регламент на ЕС от 2014 г., който всъщност изисква от банките да предоставят на клиентите си възможност да теглят пари в брой. Попитах Комисията за това – може да видите в моите парламентарни въпроси. Комисар Домбровскис де факто се съгласи с моята оценка, но след това добави неясни коментари, че в този случай Комисията вероятно трябва да разговаря с националния орган на Австрия. Обикновено, когато ЕС забележи, че законите му се нарушават, той възприема по-твърд подход за разрешаване на проблема – тук обаче те се правят, че нямат какво да кажат и че трябва да разговарят с австрийците, и то по неясен начин. ( това може да се прочете в отговора на Домбровскис) Във всеки случай, аз зададох последващ въпрос дали след почти една година те наистина са разговаряли с австрийците. Според мен целият този случай ще покаже дали ангажиментът на ЕС за защита на парите в брой е реален или настоящият регламент е единствено символичен за показ и „хартиен тигър“.

- Като член на Комисията по икономически и парични въпроси в Европейския парламент как оценявате готовността на европейските институции да гарантират защитата на личните данни и неприкосновеността на гражданите при използването на цифровото евро?
- Мисля, че данните ще бъдат доста добре защитени от трети страни, но това не е съвместимо с подхода за цифрова идентичност, тъй като целта на обвързването на цифровата идентичност с цифровото евро би била да се поставят условия за ВАШИТЕ ПЛАЩАНИЯ. По-голяма загриженост ми предизвикват сървърите в случай на пълна повреда. Малко хора знаят, че сървърите на TARGET2 претърпяха сериозен инцидент преди две години, който напълно блокира работата им за всички транзакции (в рамките на ЕС и между банките) в продължение на много часове. Два компонента претърпяха повреда – основният компонент и резервният компонент, въпреки че те са умишлено напълно разделени. Не е дадено ясно обяснение защо се е случило това събитие, което се случва веднъж на милиард пъти.

- Как цифровото евро се вписва в по-широкия дебат за националния суверенитет и правото на държавите сами да определят финансовата си политика?
- Всеки, който се е присъединил към еврото, се е отказал от всякакъв суверенитет. Всички аспекти на паричната политика са преминали в ръцете на ЕС и ЕЦБ. Но аргументацията в полза на дигиталното евро се основава на използването на чл. 133 от ДФЕС. Нашето малцинствено становище по доклада за дигиталното евро е както следва:
„Гласувахме против този доклад не само поради добре известните политически причини, които стоят в основата на нашата опозиция срещу дигиталното евро. Освен това считаме, че няколко елемента от предложения регламент пораждат сериозни съмнения дали само член 133 от ДФЕС предоставя достатъчна правна основа. Макар член 133 от ДФЕС да позволява мерки, необходими за използването на еврото като единна валута, регламентът все повече излиза извън рамките на традиционните парични мерки. Кумулативният ефект от разпоредбите, засягащи пазара на плащания и банковите структури, централизираните инфраструктури, механизмите за достъп и търговските условия между доставчиците на платежни услуги, поражда опасения относно компетентността и пропорционалността. Считаме, че предложеният регламент се основава на тълкуване на член 133 от ДФЕС, което би разширило обхвата на паричната компетентност на Съюза отвъд границите, установени от Договорите. Тези опасения не бяха адекватно разгледани по време на законодателния процес. Поради тези причини не можем да подкрепим доклада в настоящата му форма.“
Нашето малцинствено становище също подчертава, предвид множеството промени, които цифровото евро въвежда, че вероятно става дума за нещо повече от просто „ново решение за плащания“, а за нова парична система. Ето защо докладчикът г-н Наварете вероятно е бил подложен на „неправомерно“ влияние, което изведнъж го превърна от критик на цифровото евро в ревностен и неуморим поддръжник.

- Върви ли проектът за цифрово евро към това да бъде окончателно приет?
- Това ще се случи. То се налага насила в Европейския парламент. Процедурата по техническото му внедряване, както и начинът, по който се разглежда тук, в Европейския парламент, трябва да накарат хората да бъдат изключително предпазливи по този въпрос. Препоръчвам на хората да не го използват, за да се провали проникването му в платежните навици, независимо от стимулите, които се опитват да създадат за използването му.

- „Възраждане“ е част от групата на „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент. Какво зависи от Вас, можете ли да направите нещо?
- Опитваме се да обясним на хората това, което виждаме тук. Анализираме възможностите. Не можем да променим много. Не се заблуждавайте, десните партии нямат мнозинство тук, в ЕП. Партиите от „картела“ прокарват всеки документ тук в стила на „демокрацията зад кулисите“ – като цяло няма открита дискусия. Това е „демократична бездейност“. Понякога успяваме да постигнем успех, като включим нещо важно в доклад, но с по-малко от 30 евродепутати не можем да променим много, ако нашите гласове не са наистина необходими. В регламента за законното платежно средство в брой успяхме да добавим нещо от решаващо значение: оценките на държавите членки относно начина, по който се използват и доставят пари в брой, потенциалните проблеми при приемането на пари в брой и т.н., които трябва да бъдат изготвяни като доклади от държавите членки, трябва да се публикуват заедно със статистическите методи, като последните трябва да бъдат подробно обяснени, както и източниците на данните. Това позволява на независими изследователи да анализират и проверят тези доклади, така че държавите членки да не могат да създават подвеждащи доклади, които постепенно подкрепят „надпреварата към дъното“ в наличността на пари в брой въз основа на данните и моделите, които използват. Публикувах прессъобщение преди няколко седмици, преди белгийският министър-председател да блокира използването на руските активи. В него ясно се посочваше, че цялата работа е театър – те никога не са планирали да използват руските активи, а винаги е било планирано да се използват парите на държавите членки. Това беше просто отвличане на вниманието и внимание за белгийския министър-председател. Ние разкриваме такива неща на база събитията и въпросите в ЕП.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано

    67 4 Отговор
    Господ да ни спаси от ,,мечтите,, на брюкселските

    Коментиран от #35

    09:24 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 глоги

    21 5 Отговор
    ЕвродепутатКАТА Рада Лайкова ...

    Коментиран от #31, #55

    09:25 29.06.2026

  • 4 Хохо Бохо

    31 3 Отговор
    Време е да си ходим.

    09:25 29.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    46 6 Отговор
    надявам се и данъците да ви вдигне урсула

    пари да има за зеления брадясал наркоман

    09:25 29.06.2026

  • 6 Сталин

    42 2 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    09:25 29.06.2026

  • 7 в кратце

    11 12 Отговор
    Такова мъжко име - Лайко в България няма!

    Коментиран от #30, #46, #61, #67, #69

    09:26 29.06.2026

  • 8 Сталин

    37 4 Отговор
    Днес влиза в сила Пакта за Имиграция в ЕС, което означава че всяка държава в ЕС е задължена да приема емигранти и държава която откаже да приема емигранти ще трябва да плаща големи глоби и също някои финансирания ще бъдат спрени , това означава че още 60-70 милиона емигранти ще влязат в ЕС следващите 5 години ,и по закон държавата е длъжна да осигури жилища и работа на тези емигранти,някои хора в България ще направят милиони от тази схема и най вече тези от племето с малките шапки които имат много имоти,да ви светна каква е далаверата,тези които имат много и свободни имоти ще ги дават под наем на кметството на съответния град а кметството ще настанява в тези имоти емигранти, далаверата е такава че ако пазарната цена на наема е 1000Е то кметството ще плаща на собственика 2000Е а разликата ще отива за корупция и далавера ,тази схема работи отдавна в Европа,и поради тази причина наемите на всички други ще скочат също, и децата на емигрантите ще бъдат с предимство за детски градини и училища,и също фирмите ще бъдат задължени да назначават емигранти на работа ,иначе ще бъдат обвинени в расизъм и дискриминация,и семейства с повече деца помощите могат да стигнат до 5-6000Е на месец и познайте кой ще плаща за всичко това ,емигрантите ще живеят безплатно под наем а вие ще плащате повече данъци,и България ще заприлича на истинска европейска държава и внуците ви вече ще се казват Мохамед,Али и Бонго и Шаника

    09:26 29.06.2026

  • 9 Пепи Волгата

    8 27 Отговор
    Аз избрах еврото!

    09:26 29.06.2026

  • 10 МДАМ

    11 10 Отговор
    Лайкова лайка, керванът си върви.

    09:28 29.06.2026

  • 11 в кратце

    20 3 Отговор
    Като ни допренесат цифровото евро,вместо банкноти,банкоматите ще ни дават бележки с цифри.

    09:28 29.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    22 4 Отговор
    Гугъл и апъл трябва до края на годината да разработят приложение което ще бъде на всеки телефон и няма да може да бъде премахнато ,това приложение ще следи всичко което правите в интернет и също да ползвате интернет ще трябва да имате дигитално ID и да оставите биометрия

    09:29 29.06.2026

  • 14 селяк

    35 3 Отговор
    Цифровото робство идва, а България ще е тестовия субект... В началото ще е красиво и утопично, но като клъвне дълбоко ще започнат да командват какво и колко да купуваме къде и кога да ходим, а спестявания ... забравете за това. 1984 - Джордж Оруел наръчника за управление на ЕС

    09:30 29.06.2026

  • 15 Сатана Z

    20 6 Отговор
    Рада Лайкова има един лайк от мен!

    09:31 29.06.2026

  • 16 Евро

    28 3 Отговор
    Дигиталното евро ще ни приключи вече

    09:31 29.06.2026

  • 17 Чума

    8 14 Отговор
    Знам една от руски произход, същата физиономия! Параскева Джукелова от ранен тип! Фотоапарат Лайка! Отличен персонаж!

    Коментиран от #32

    09:32 29.06.2026

  • 18 Неудобните теми

    26 2 Отговор
    не ги коментират. Само Клисаров от "Пряка Демокрация" и "Движение на непартийните" дават инфо.
    Всеки народ си заслужава ПП-тата, ПБ-тата, ДБ-тата, СДС-тата, ДПС-тата, ГЕРБ и БКП-тата.
    Още по страшното вече гласуваха в ЕП преди седмица
    за въвеждане на ГМО храни, без да са обозначени на етикетите.
    Гласували срещу правото ни на избор:
    Кючук, Танер, Вълчев ИВ. и Радан Кънев.
    Чакаме да видим позицията на Абровски зам. мин., но лошото е, че е Регламент -
    "Регламентите са обвързващи законодателни актове. Те трябва да се прилагат в своята цялост във всички страни от ЕС.".
    Разчитаме само на Германия, Полша прие, в миналото отхвърляше.
    Като нямаш качествена храна, по-добре да не живееш.
    Човекът е това, което яде.
    Производители, дистрибутори, търговци, потребители, никой няма да знае.
    Замърсяването от ГМО при био култури е гарантирано.
    По-добре излизане от ЕС, пощуряха тотално.

    09:32 29.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сталин

    11 5 Отговор
    Всички "майстори" и други самонаети "специалисти" вече няма да могат да приемат кеш за услугите ,и всяка стотинка която влиза по банкова сметка ще бъде веднага обложена с данък

    Коментиран от #23, #24

    09:32 29.06.2026

  • 21 Биг Брадър

    19 3 Отговор
    Така ще стане много по зле от комунистически Китай, обаче. Ако това е мечтата за цифровизацията в ЕСсср, не мИрси.

    09:32 29.06.2026

  • 22 Като гледам какви сме избрали

    13 4 Отговор
    Като гледам какви сме ги избрали да ни представляват в европата - оная жирафа с клишетата, оня новаков с големия проблем със самолетните багажи, оня корумпето от израелското лоби, другия хазарта, сега и тая дигитализираната, а идват и още - страхотен избор,тъп народ сме и няма накъде!

    09:32 29.06.2026

  • 23 Кьопекбалък

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Винаги си има начини, стига да има желание. Балъци мнооого.

    09:34 29.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хи хи хи

    17 2 Отговор
    Задава се голямата Кражба от хората !😡

    09:36 29.06.2026

  • 26 в кратце

    8 2 Отговор
    Информаторът по доклада, г-н ИмгоНаврете,е упражнявал изключителен натиск, за да прокара този доклад през улиците на ЕП възможно най-бързо.

    09:36 29.06.2026

  • 27 А чиповете

    11 0 Отговор
    кога????????

    09:36 29.06.2026

  • 28 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Е..Б...Ъ..":

    а русофоби?

    щото искам и мен да минете няколко пъти ако може?

    09:36 29.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сталин

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "в кратце":

    Абе още не ви ли е ясно ,там всички в политиката са от племето с малките шапки

    Коментиран от #41

    09:38 29.06.2026

  • 31 А бе

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    Кретенски, това ли успя да разбереш само? За робството и безправието което са ти подготвили, никакво мнение ли нямаш?

    09:39 29.06.2026

  • 32 Доротея

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Чума":

    Това на картинката не е коментираната депутат!

    09:40 29.06.2026

  • 33 Готови ли сте

    9 0 Отговор
    за чипиране?

    09:41 29.06.2026

  • 34 СТИГА БЕ

    3 5 Отговор
    НЕ ТЕ познавам, ноо, ПБИКНОВЕНИТЕ хора въобще не се интересуват от подобни неща, колкото се интересуват от биткойните...

    Коментиран от #39

    09:41 29.06.2026

  • 35 МИНУВАЧ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дано":

    НЯМА ДА МОЖЕ

    09:42 29.06.2026

  • 36 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ти още сега можеш да се оправиш като скочиш от 15-тия етаж. Защо трябва да чакаш ??

    Коментиран от #44

    09:44 29.06.2026

  • 37 Жените са луди ид иоти

    5 2 Отговор
    Ще започнат да избиват масово луди цифрови жени обичащи Араби!

    09:44 29.06.2026

  • 38 Нека да пиша

    5 3 Отговор
    Абе моме просто кой теб те тури на поста ,то се знае вожда Коста ,та нали и той ме о,,н,,,ожда.

    09:44 29.06.2026

  • 39 ТОЧНО

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "СТИГА БЕ":

    И то, много точно. Те искат да има мир, както едно време, а всичко друго са стремежи на ЕС да ни държи в подчинение

    09:45 29.06.2026

  • 40 дедо Спиридон

    11 4 Отговор
    Готови ли сте за глобалния техно концлагер ?

    Коментиран от #47

    09:46 29.06.2026

  • 41 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    Като тиемалък инструмента ,па и е умрял.

    09:47 29.06.2026

  • 42 на калин каменоф ф г..ъзъда го ту..рна

    3 1 Отговор
    три.еш ли ? май.ка.ти да Е..Б..А ?

    09:48 29.06.2026

  • 43 така е мишок

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo се изпари кокошия ви мозък на теб
    барабар с тез офце преизбирали 20г тикви шопари чекмеджари общ поръчкари

    Коментиран от #45

    09:49 29.06.2026

  • 44 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хи хи":

    два пъти скачах вече

    Коментиран от #68

    09:50 29.06.2026

  • 45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "така е мишок":

    ако трябва пак ще ги изберем само пари да дават

    09:50 29.06.2026

  • 46 Трол

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "в кратце":

    Може да идва от лайковете в социалните мрежи.

    09:50 29.06.2026

  • 47 Пецо

    12 1 Отговор

    До коментар #40 от "дедо Спиридон":

    На джендъряка с минусите не им се верва но до неколко годин ша поверват ама ше е късно. Лопне ли капаня играта прикючва. Жалко, че ората са прости и не осъзнаат какво ги чека. Ама както селяка горе посочи ако прочетат ( които могат да четат ) е таз книжка - Джордж Оруел 1984 ще им стане ясно

    Коментиран от #79

    09:52 29.06.2026

  • 48 Читател

    8 1 Отговор
    " Докато ЕС пише правилата, магистралите се изграждат другаде. Нашите стейбълкойни са американски. Нашата граница за данните в ЕС е по архитектура на Microsoft. Междувременно Китай изгради платформата mBridge, а САЩ създадоха BioRadar и наложиха доминация при стейбълкойните", изтъкна още Рада Лайкова, давайки пример с технологичните гиганти САЩ и Китай.

    "И двете сили се надпреварват да контролират каналите за движение на пари, интелект и биология, докато Европа се надпреварва да контролира документацията" , категорична бе тя.

    "Суверенитетът не е регулация - той означава да притежаваш чиповете, моделите, платежната инфраструктура и мрежите за биосигурност. Това е реалната инфраструктура на следващия век", посочи още Рада Лайкова. - Браво на младата евродепутатка от Възраждане !

    09:57 29.06.2026

  • 49 Българин

    10 1 Отговор
    Малко ви е стара информацията. Приеха го и ще почнат от 2029 година. Целта е пълен контрол от тяхна страна върху средствата на хората. Те и сега в банките управляват такъв, като не ви дават достъп до спестяванията или пък искат да знаете за какво ще си харчите парите. Редовно ме питаха от къде са ми парите като сменях лева в евро. Е от заплати бе аланкоо. Просто не обичам банки. Сестрите ми имаха десетки хиляди ако не и стотици по новите пари, обаче един черен циганин Костов направи така, че да ги няма. Та за това в къщи в сейфа и те така. Платил съм си данъците с тръд и нерви. Кешът е свобода, разберете го!

    Коментиран от #54

    09:59 29.06.2026

  • 50 оня с коня

    7 2 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    09:59 29.06.2026

  • 51 оня с коня

    2 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    09:59 29.06.2026

  • 52 Ивелин Михайлов

    8 0 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ДА СЕ ПРЪЖДОСВАМЕ ОТ ЕС ДОКАТО Е ВРЕМЕ ПРЕДИ ДА СА НИ ПОРОБИЛИ!

    10:07 29.06.2026

  • 53 буля

    2 2 Отговор
    Тази пък "кукла Барби"кой на този пост я тури?

    10:08 29.06.2026

  • 54 селяк

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Българин":

    Да ама ЕС не иска свободен народ...да съм по коректен господарите на ЕС от WEF

    10:09 29.06.2026

  • 55 Грифон

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    Резултат от многото матури.Тази година почти всички явили се са отличници.Министерството изпадна в матурен научен оргазъм.

    10:12 29.06.2026

  • 56 ХиХи

    3 0 Отговор
    Златноте Наполеони не могат да ги спрат никога

    10:14 29.06.2026

  • 57 Девилчо

    2 0 Отговор
    на челото. 666

    10:15 29.06.2026

  • 58 Урсулите

    8 1 Отговор
    Първо Унищожиха икономиката на страните от ЕС,
    а сега предстои да Унищожат и хората от ЕС
    Бог да ни е на помощ с тези Урсули!

    10:15 29.06.2026

  • 59 Тази госпожа

    2 5 Отговор
    не можа да обясни с прости думи за какво става въпрос, ами използва възможно най- сложните технически термини, така че 90 % от хората изобщо да не могат да се ориентират!

    Може би, за да опровергае всички вицове за блондинките!

    А цялата тази словесна помия можеше да бъде казана съвсем лесно- новите дигитални пари, заменили реалните пари в брой, ще бъдат обвързани с личността на всеки гражданин, с неговото поведение, възгледи, философия, политическа подкрепа, с това дали спазва законите на Европа, дали има криминални прояви, дали гласува или не, дали си плаща данъците и осигуровките, с всяко нещо, което държавата и Европа изискват от своите граждани.

    Това НЕ Е непременно лошо, както се опитва да внуши госпожа великата експертка!

    Примерно един моторист, мойто денонощно буди бебетата с форсиран двигател по малките часове, като отиде да си плаща винетката, ще установи, че тя му е поскъпнала тройно!
    Един млад келеш, препускащ с ферарито на баща си по магистралата с 240 км/ час, ще установи, че поредната му глоба за превишена скорост е пет пъти по- висока от предишната!

    И т.н, и т.н.

    Има и опастност, разбира се. Държавата да използва цифровите пари за тотален контрол над гражданите.
    Както ВЕЧЕ се случва в Китай, където дигиталните пари отдавна са изместили всики други пари.

    Но..опасност има дори като ходиш по улицата!
    Тук е мястото на гражданското общество, парламентарната демокрация и т.н.
    Дигиталният портфейл и дигиталната идентич

    Коментиран от #65

    10:17 29.06.2026

  • 60 оня с коня

    4 0 Отговор
    Вещиците трябва да бъдат горени, друго спасение няма.....

    10:18 29.06.2026

  • 61 Пенка

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "в кратце":

    Последните 30-тина години се появиха странни имена които не бяха чувани.Сега очаквам аристокатични добавки като фон,дьо,баронеса,графиня.Една принцеса Калина имаме.Оня ден като я видяхме май ни е достатъчна.Пияна,надрусата развалина в центъра на София.Позор.

    10:19 29.06.2026

  • 62 хахаха

    3 0 Отговор
    👃👃👃🚽🚽🚽🌽👎🌽🌽👎👎👎🎃🎃🎃🐷🐷🐷

    10:23 29.06.2026

  • 63 Скъпи другарки и другари,

    1 2 Отговор
    драги копейки!

    Не се възпалявайте излишно!
    Пазете си кръвното и захарта!
    Това, за което говори другарката Лайкова, отдавна е въведено в братската Китайска Народна Република от братската Китайска Комунистическа Партия!

    Там са дори още по напред- пускат личен дрон, който върви над теб и следи какви ги вършиш- закъсняваш ли за работа, изневеряваш ли на жена си, крадеш ли царевица и картофи от колхозната нива и т.н.

    Помните ли по време на Ковид как следяха китайците с дронове дали излизат от входната врата на блока?

    Е за това става дума, другари и другарки!
    Ред и дисциплина!

    10:24 29.06.2026

  • 64 Не не не

    4 1 Отговор
    А дано са се разпадни тая европейска малоумщина. Не се спряха да бълват само простотии. Много по-зле са от комунистите са тия изплискали пенсионери.

    10:25 29.06.2026

  • 65 Продължение на ком. 59:

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "Тази госпожа":

    Тук е мястото на гражданското общество, парламентарната демокрация и т.н.
    Дигиталният портфейл и дигиталната идентичност са свързани с изкуствения интелект и така се избягва субективизъм- няма как подкупен чиновник или шеф в КАТ да унищожава глобите на някоя мутра, която му плаща за протекция! Както е в момента с реалните пари в брой!

    Дигитализацията и И.Е. изравняват всички!

    10:26 29.06.2026

  • 66 Гост

    2 0 Отговор
    Заглавието на матряла противоречи на написаното. Би хрябвало да се казва - Полза и вреди от цифровото евро.

    Коментиран от #70

    10:27 29.06.2026

  • 67 Дърт Вейдър

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "в кратце":

    Синко , неискам да те обиждам но ти сам си го направил това показвайки невежеството си по отношение на етимологията на българските фамилни имена ! Фамилните имена не са само на база на лични имена а на професии , извършване на някаква дейност свързана с професия и прякори в миналото ! Кожухаров , Гайтанджиев , Коларов , Катрабджиев , Зайков, Шикеров , Бързашки , Близначки - това са само малко от примерите които мога да ти дам .
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави!

    10:27 29.06.2026

  • 68 сульо

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "оня с коня":

    Третия път пробвай да паднеш на главата.Ако и това не помогне отиваш на вариант фентанил.Тройна доза.Работи.Успех!

    10:33 29.06.2026

  • 69 Няма

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "в кратце":

    Но пък е пълно с малoyмници като тебе.

    10:34 29.06.2026

  • 70 Хахахихи

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Гост":

    какви са ползите? вредите са ясни

    10:38 29.06.2026

  • 71 Продължение на ком. 59:

    1 2 Отговор
    Премахването на реалните пари и обединяването на пари- идентичност в цифров вид ликвидира сивата икономика. Никой капиталист няма да може да плаща пари под масата и да укрива данъци и осигуровки. Премахват се всички финансови платежни документи, с които сега се укриват плащания - всичко става в цифров вид и се следи от И.И.

    Ликвидрират се подкупите - ако решиш да подкупиш някого дигитално, това ведната се отразява и в твоя и в неговия дигитален баланс.

    Ликвидират се тайните сметки- офшорни , укриване на доходи чрез многобройни банкови трансакции в многобройни сметки по цял свят. И.И за милисекунда проследява пътя на парите. Разните кокаинови барони, мафиоти, международни терористи и олигарси излизат на светло!

    10:39 29.06.2026

  • 72 Байо

    1 2 Отговор
    Да ти го на цв ърцам цифрово, Лада Райкова!

    10:46 29.06.2026

  • 73 млад еврас

    1 1 Отговор
    Евраста обича да краде, а няма от къде и е решил да обере собственото си население, досега действа леко и меко с ДДС, зелени данъци, спасителни данъци, акцизи, такси но с цифровото евро ще си правят квото си искат с вас, парите ви и имуществото ви, за ваше добро разбира се, пример-кики произвежда нещо, плаща мита и ви го доставя за 1 евро вие си плащате чинно, обаче идва евраста и казва аз ще взема 3 евро етака без да правя нищо, защото мога и ми е кеф.

    Коментиран от #78

    10:48 29.06.2026

  • 74 Гост

    0 0 Отговор
    Ужас дано не стане...

    10:50 29.06.2026

  • 75 Господ да ги порази тези

    0 0 Отговор
    Лайени и Лайкови глупости на търкалета!

    11:06 29.06.2026

  • 76 Кратко

    1 1 Отговор
    Цифровото отнема човешкото. Не че е останала много човещина, но това което се подготвя е един континентален затвор. Тотален контрол и триумф на цифровия фашизъм.

    Коментиран от #83

    11:12 29.06.2026

  • 77 Дзак

    0 0 Отговор
    Тя го е съсипала!

    11:12 29.06.2026

  • 78 Брей, личи си ,

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "млад еврас":

    че си фен на КРадко!
    Много ги разбираш тия работи- финансовите!

    Само дето бюджетът и всичките му там бюджетни дребни подробности- вкл. данъци, такси, акцизи и т.н. се приемат от някакъв парламент , в който участват представители на всички партии.
    Преди това бюджетът е минал през разни комисии, в които пак участват всички партии.
    Да не говорим, че всички партии предлагат свой вариант на бюджета в комисиите и в парламента.

    За това се нарича демокрация бе, мозък!

    Туй да не ти е СССР!

    11:17 29.06.2026

  • 79 дедо Спиридон

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пецо":

    Една книжка няма да помогне , освен да разберат какво им се готви , трябва да могат да измислят и какво да се прави , а това няма как да стане като си мислят ,че живеят в романтичен филм.

    11:18 29.06.2026

  • 80 000

    0 0 Отговор
    Ес умира самовлюбено. Европа вече е просто западната граница на азия. Нищо повече.

    11:20 29.06.2026

  • 81 Въпрос на време е

    0 0 Отговор
    урсулианците от ек да бъдат вкарани в затвора!

    11:21 29.06.2026

  • 82 Геноцид

    0 0 Отговор
    Геноцид пред погледна на овцете, който мирно гледат поредното зрелище "от умни кочове" - с едно изречение се описва цялата политическа ситуация и коректност. Защо някой не обясни 1989 година какво е демокрация: че освен совбода на словото, ще имаш и финансова забрана. По време на соца п оне не ти взимаха спестяванията ако не си съгласен с политудобния на деня.

    11:21 29.06.2026

  • 83 Човещината е хубаво нещо,

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Кратко":

    но има и недостатъци, например алчност, подкупност, корупция, зависимост от по силния, пресметливост, слабост, страхливост, жестокост, арогантност, безмилостност към бедния и слабия и т.н. все човешки слабости.

    И.И е безпристрастен и към милионера, и към бедняка.

    11:22 29.06.2026