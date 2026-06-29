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Пред очите ни «Обединителят на руските земи» разбива последните тухли от зида на някогашната велика империя. И сред прахоляка, вдигнат от неговия ужасяващ труд, мъждука въпросът: какво следва?

Хипотезата за преврат отпада веднага.

И преди е ставало дума, че задачата за насилствена смяна на властта е много сложна. Сега само ще отбележа, че в страната няма движение, способно и готово да стане реална алтернатива на съществуващата система на управление. Обитателите на Кремъл умело са превърнали политическия ландшафт в равна като тепсия пустиня, те винаги навреме се справят с потенциалните конкуренти.

Всъщност, съществува сила, готова за радикални промени, но тя, меко казано, е специфична… При удобен случай средноазиатските и кавказките групировки биха излезли на улиците на Москва и Петербург под знамето на джихада. И най-вероятно Западът има сценарий за тях. Сред местните властимащи също има индивиди, които не биха се погнусили да използват услугите им. Та нали през май – юни 2023 година уплашените Путин и Шойгу изпратиха чеченски отряди срещу героите – вагнеровци.

Да обобщим: етническият конфликт е възможен, но нежелателен, понеже не подлежи на контрол и нанася вреди на всички.

Докато фронтът е далеч от столицата, а службите за сигурност си гледат работата, хаосът няма да настъпи.

Преди седмица канадският генерал Кристофър Коутс обяви на всеуслушание, че Вл. Путин трябва да бъде убит. Такава е пределът на мечтите на много западни маймунчета с граната в ръката… По същество те предлагат в огъня да се излива повече бензин, за да изгори светът по-бързо. И ние, горките, сме принудени да дружим с такива същества! Кухите лейки би трябвало да си дават сметка, че сторят ли подобна грешка, братушките ще се обединят… И тежко̀ и горко̀ тогава на врага.

От друга страна руският президент отдавна е демонизиран от чужди и свои и би представлявал удобна разменна монета при обсъждането на почетна капитулация. «Почетна» - според разбиранията на предателите, разбира се. Един вид: «Няма човек – няма проблем». С тази забележка плавно преминаваме към по-реалистичните варианти.

В Москва борбата за върховната власт тече постоянно.

На времето дори Й. Сталин не разполага с абсолютна свобода на действие, а накрая върхушката го убива. Същото било и по царско време. В подмолните схватки се ръфат служители от всички нива. И сега част от високопоставените чиновници подготвя прехвърлянето на президентските пълномощия без особено да се стеснява. Промените ги пробутват със стандартния за подобни мероприятия сос «По искане на широките маси и на уважаваните лица».

Редица подронващи авторитета на началството акции, сред тях и «стихийният» ропот срещу мерките за усилване на безопасността в киберпространството, започнаха с тяхната благословия. Заговорниците са уверени в своята физическата и финансовата безопасност. Разчитат, че ще получат опрощение от Запада, или поне васалитет, позволяващ да се прехранват от страната (или в подконтролната им част от нея) и да успокоят социално – икономическата ситуация. Това са хора, «неопетнени» от войната и последователи на реформаторите от деветдесетте години… И веднага наум идват няколко подходящи имена на кандидат – спасители на Федерацията: С. Кириенко, членовете на икономическия блок в правителството, К. Дмитриев (странно е, че тази мерзка личност е на почит сред нашите политически коментатори – крайни почитатели на Путин) …

Какво обаче да сторят обитателите на Кулата на силоваците в Кремъл?

Онези с международно реноме на «омазани с кръв», «агресори», «подпалвачи на война» (която те поради некадърност загубиха въпреки всички първоначални шансове за успех)... Промяната във властта би била пагубна за тлъстите котаци и техните роднини, заплашва ги да загубят всичко. А ако те предложат свой кандидат за креслото на върха?... Но кого? Ал. Куренков? Ал. Дюмин? Или Дм. Патрушев?... Никой от тях не притежава необходимия капацитет. Така че реорганизацията е неприемлива за кръга.

Дали някой се интересува какво би желал Вл. Путин? Може би той отдавна бленува за покой?

Но никъде няма да го пуснат, защото е удобен… За едни присъствието му в Кремъл гарантира спокойствието в държавата и богатството на управляващите я групировки. За други неговият живот би бил приемливата цена за сключване на мирно споразумение и за по-нататъшния им възход…

Човекът, предал и отблъснал от себе си всички някогашни руски съюзници… Търсен от Международния наказателен съд… Не е сигурно, че китайците или корейците ще му предоставят убежище… Заложник на структурата, която сам изгради… Трябва да му е много тежко… Стига да оценява адекватно реалността…

Президентът може да уговори обкръжението си да извърши символично предаване на властта по подобие на някогашната ротация с Дм. Медведев… Чия кандидатура би устроила него и силите, шаващи в сянката му? С. Собянин? Едва ли - твърде дълго седи в московското кметство, поизноси се… В. Гладков и Ал. Хинштейн имат добри шансове… Става и човек от кадровия резерв – нахъсан и неопитен, удобен за опитомяване…

Или все пак ще принудят Владимир Владимирович да управлява докрай?...

Според мен последните два варианта са най-правдоподобни. Ала във всички случаи в Русия ще започнат по-усърдно да затягат гайките. Военните и икономическите проблеми изискват пренастройване на общественото съзнание. В настъпващата криза групата на патриотите изглежда особено опасна за властимащите и най-вероятно гоненията срещу нейните представители ще се ожесточат.