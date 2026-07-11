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За фалшифициране на документи! Разследват бизнесмена, продал земя на зетя на Тръмп в Албания

За фалшифициране на документи! Разследват бизнесмена, продал земя на зетя на Тръмп в Албания

11 Юли, 2026 16:34 922 13

  • джаред къшнър-
  • албания-
  • доналд тръмп-
  • еди рама-
  • европейска комисия

Европейската комисия вече е призовавала Албания да спазва екологичните правила на ЕС във връзка с проекта

За фалшифициране на документи! Разследват бизнесмена, продал земя на зетя на Тръмп в Албания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Бизнесменът Артур Шеху, издирван от албанските власти по подозрения за пране на пари от наркотрафик, е заподозрян и във фалшифициране на документи за собственост на земята, върху която Джаред Къшнър планира да изгради курорт за милиарди долари, сочат непубликувани материали по разследване на албанската Специална структура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK), прегледани от "Ройтерс".

Според досиетата Шеху и негови сътрудници са обвинени, че са трафикирали южноамерикански кокаин през европейски пристанища и са изпирали средства чрез изграждане на имотна империя, включително с използване на фалшифицирани документи за собственост.

"Въз основа на доказателства са формирани основателни съмнения, че гореспоменатите активи са придобити чрез използването на фалшифицирани документи", пишат прокурорите.

Адвокатът на Шеху Куйтим Чакрани потвърди, че срещу клиента му има издадена заповед за арест, но отрече всички обвинения. "Нищо от твърденията относно характера на Артур Шеху не е вярно. Той не е нито наркотрафикант, нито фалшификатор на документи за собственост", заяви той. По думите му Шеху твърди, че земята е собственост на семейството му още от времето на Османската империя и е продадена законно.

През април Шеху е продал крайбрежния терен на Albania Land Development - компания, собственост на Sazan Real Estate Development и други инвеститори, подкрепящи проекта на Къшнър. В материалите по делото няма твърдения за неправомерни действия срещу Къшнър, Sazan Real Estate Development, Albania Land Development или останалите инвеститори, а "Ройтерс" не е открила данни те да са били запознати с подозренията срещу Шеху при сделката.

От Sazan Real Estate Development заявиха: "Продължаваме да вярваме, че придобиването на земя е било извършено законно и в съответствие с приложимите процедури. Както винаги, ние уважаваме и ще съдействаме на всеки законосъобразен процес, както се изисква." Говорител на Къшнър отказа коментар.

Проектът вече е обект на екологични протести и съдебни спорове. Жители на село Звернец оспорват собствеността върху терена повече от десетилетие и твърдят, че разполагат с документи, доказващи правата им. Те възнамеряват да поискат спиране на проекта.

Албанското правителство подкрепя инвестицията и заявява, че тя се реализира в съответствие с албанското и европейското законодателство. Премиерът Еди Рама определи проекта като "красив" и заяви, че той ще продължи въпреки протестите. Европейската комисия вече е призовавала Албания да спазва екологичните правила на ЕС във връзка с проекта.

Разследването на SPAK е документирано в около 200 страници с дата 12 юни 2026 г. Същия ден прокуратурата обяви заповеди за арест на 20 заподозрени за наркотрафик и пране на пари, сред които фигура с инициали "А. Ш.", съответстващи на Артур Шеху.

Според прокуратурата земята е продадена за около 110 млн. евро, като средствата са били замразени по нотариална сметка, за да не достигнат до Шеху. До момента SPAK не е съобщила дали някой от заподозрените е арестуван или обвинен.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Под същата тази земя се намират десетки бункери и подземни съоръжения строени през годините от Енвер Ходжа,което прави земята безценна в предстоящата ядрена война.

    16:39 11.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Не знам дали знаете, но в тая мътна сделка има намесена българска компания и българи.

    16:47 11.07.2026

  • 3 Нахални са факт

    1 3 Отговор
    Радан Кънев се натиска да е лидер на българска партия дсб
    и да командори нас българите в собствената ни България.
    А Радан не е един от нас българите.
    НА 6 ЯНУАРИ 2025 Радан призна еврейско потекло и сам пише във ФБ:

    "Бившият лидер на автентичното дясно и настоящ
    евродепутат Радан Кънев най-после разсея слуховете
    около еврейско-партизанското си потекло.
    Юристът публикува коледни снимки от фамилно посещение
    на огромната сефарадска синагога в испанския град Кордова
    и гордо заяви произхода си от „избрания народ”.

    „Сравнително известен факт е, че родът ми по майчина
    линия е Кордова, така се казват и братовчедите в Тел Авив.
    Един от хиляди сефарадски родове, приели за фамилно име това на града,
    от който са прогонени през 1492 г.”, написа Радан.

    „Покойният ми дядо Йосиф се е преселил в София в ранния ХХ век
    и се е оженил за българка (тя пък избягала на
    14 години от румънския тогава Добрич).
    Поради което е останал в България, когато братята и сестрите
    му заминават за Израел през 1948 г.

    Та посещението в Кордова (или по-правилно Кордоба)
    е важно събитие в живота ми, надявам се, че и Борис
    (синът на Кънев) го оценява”, пише още Радан.

    За фамилната история на Радан се носят какви ли не слухове.
    Злите езици твърдят, че леля му Солчи Моис Кордова,
    е била партизанка в Пловдивско с името Елка и е
    разстреляна за терористична дейност на 6 март 1943 г."

    Нахалство без край

    16:53 11.07.2026

  • 4 Цвете

    1 0 Отговор
    КАКВА ПАМЕТ САМО ОТ ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ? ДА СЕ СМЕЕ ЛИ ЧОВЕК.! ПЕРАТ, КУПУВАТ И ОТНОВО ОТ СЪЩОТО, НО ПО МНОГО ВЕЧЕ. КОГАТО ИМАШ ЧОВЕК НА ВЪРХА ,НЕ ИМ ПУКА ОТ НИЩО.

    16:54 11.07.2026

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    КАКВА ПАМЕТ САМО ОТ ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ? ДА СЕ СМЕЕ ЛИ ЧОВЕК.! ПЕРАТ, КУПУВАТ И ОТНОВО ОТ СЪЩОТО, НО ПО МНОГО ВЕЧЕ. КОГАТО ИМАШ ЧОВЕК НА ВЪРХА ,НЕ ИМ ПУКА ОТ НИЩО. РАДАН Е ЕДИН ОТ НАЙ ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ.И КАКВО ОТ ТОВА, ЧЕ В МИНАЛОТО МУ Е КАЗАЛ, ЗА РОДАТА СИ ,КОЕ Е УКОРИМОТО ,Я ГИ ВИЖТЕ ОСТАНАЛИТЕ ,КОИТО СЕДЯТ С ГОДИНИ И ДУМА НЕ ОБЕЛВАТ.НО ЗАПЛАТАТА СИ ВЗИМАТ РЕДОВНО. ВСЕКИ В МИНАЛОТО СИ ИМА ДЪЛБОК ПРОИЗХОД И? ЗАЯДЛИВЦИ ДРЕБНИ ДУШИЦИ.

    17:00 11.07.2026

  • 6 Овчар

    1 0 Отговор
    С разследване нищо не става..! Снайперист би свършил по добра и чиста работа...!

    17:03 11.07.2026

  • 7 ТРЪМП НЯМА ДА СТЪПИ В АЛБАНИЯ

    1 0 Отговор
    МОШЕННИЦИ ДОЛНИ !

    17:07 11.07.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Ами хората не искат Ленд Девелопмент!

    17:09 11.07.2026

  • 9 Хихион

    3 0 Отговор
    Остров Сазан е бил гръцки, а Венизелус в премъдрата си глупост го е харизал на албанците😉 Много малко даже да не кажем невероятно е този да го е имал от времето на османците🤣 Бай Дончовеца може и да пие една албанска студена вода😉

    Коментиран от #11

    17:11 11.07.2026

  • 10 Иван

    0 0 Отговор
    Той може да им продаде цялата Албания и сатанинските евреи няма да се "осъмнят".

    17:13 11.07.2026

  • 11 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хихион":

    А ако ционисткият боклук Доналд Тръмп каже, че имотът е собственост на албанеца от времето на османската империя??? .......гадостите Марк Пут.те иска Грета Тумберг ще се съгласят.

    17:16 11.07.2026

  • 12 Иван

    0 0 Отговор
    А ако ционисткият боклук Доналд Тръмп каже, че имотът е собственост на албанеца от времето на османската империя??? .......гадостите Марк Пут.те и Грета Тумберг ще се съгласят.

    17:19 11.07.2026

  • 13 ЕДИ РАМА Е АЛБАНСИЯ БОКО

    2 0 Отговор
    Същия бандит.

    17:24 11.07.2026

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