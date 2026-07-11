За фалшифициране на документи! Разследват бизнесмена, продал земя на зетя на Тръмп в Албания

Бизнесменът Артур Шеху, издирван от албанските власти по подозрения за пране на пари от наркотрафик, е заподозрян и във фалшифициране на документи за собственост на земята, върху която Джаред Къшнър планира да изгради курорт за милиарди долари, сочат непубликувани материали по разследване на албанската Специална структура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK), прегледани от "Ройтерс".

Според досиетата Шеху и негови сътрудници са обвинени, че са трафикирали южноамерикански кокаин през европейски пристанища и са изпирали средства чрез изграждане на имотна империя, включително с използване на фалшифицирани документи за собственост.

"Въз основа на доказателства са формирани основателни съмнения, че гореспоменатите активи са придобити чрез използването на фалшифицирани документи", пишат прокурорите.

Адвокатът на Шеху Куйтим Чакрани потвърди, че срещу клиента му има издадена заповед за арест, но отрече всички обвинения. "Нищо от твърденията относно характера на Артур Шеху не е вярно. Той не е нито наркотрафикант, нито фалшификатор на документи за собственост", заяви той. По думите му Шеху твърди, че земята е собственост на семейството му още от времето на Османската империя и е продадена законно.

През април Шеху е продал крайбрежния терен на Albania Land Development - компания, собственост на Sazan Real Estate Development и други инвеститори, подкрепящи проекта на Къшнър. В материалите по делото няма твърдения за неправомерни действия срещу Къшнър, Sazan Real Estate Development, Albania Land Development или останалите инвеститори, а "Ройтерс" не е открила данни те да са били запознати с подозренията срещу Шеху при сделката.

От Sazan Real Estate Development заявиха: "Продължаваме да вярваме, че придобиването на земя е било извършено законно и в съответствие с приложимите процедури. Както винаги, ние уважаваме и ще съдействаме на всеки законосъобразен процес, както се изисква." Говорител на Къшнър отказа коментар.

Проектът вече е обект на екологични протести и съдебни спорове. Жители на село Звернец оспорват собствеността върху терена повече от десетилетие и твърдят, че разполагат с документи, доказващи правата им. Те възнамеряват да поискат спиране на проекта.

Албанското правителство подкрепя инвестицията и заявява, че тя се реализира в съответствие с албанското и европейското законодателство. Премиерът Еди Рама определи проекта като "красив" и заяви, че той ще продължи въпреки протестите. Европейската комисия вече е призовавала Албания да спазва екологичните правила на ЕС във връзка с проекта.

Разследването на SPAK е документирано в около 200 страници с дата 12 юни 2026 г. Същия ден прокуратурата обяви заповеди за арест на 20 заподозрени за наркотрафик и пране на пари, сред които фигура с инициали "А. Ш.", съответстващи на Артур Шеху.

Според прокуратурата земята е продадена за около 110 млн. евро, като средствата са били замразени по нотариална сметка, за да не достигнат до Шеху. До момента SPAK не е съобщила дали някой от заподозрените е арестуван или обвинен.