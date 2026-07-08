Срещата на НАТО в Турция: отново много неща зависят от Тръмп

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В навечерието на срещата на върха на НАТО в Турция американският президент Доналд Тръмп за пореден път се оплака, че европейските съюзници не давали достатъчно за отбрана. Но готовността за инвестиции всъщност е голяма.

Днес и утре в Турция се провежда среща на върха на НАТО. Очаква се тя да даде знак за единство, решителност и сила. Но успехът на намеренията зависи на първо място от съгласието на най-важния партньор на преговорите в Анкара - Доналд Тръмп. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте полага всички усилия в тази посока, отбелязва германската обществена телевизия АРД.

Съвсем наскоро американският президент показа с цветни диаграми в Белия дом какво влияние е оказал върху отбранителните разходи на останалите 31 държави-членки на съюза. Но след това отново се оплака, че партньорите плащат малко.

В навечерието на срещата Рюте подчерта: Европа е на път да постигне договорената цел от пет процента, вече били постигнати четири на сто. Същевременно генералният секретар призова европейците: "Очаквам ясни, конкретни планове как държавите ще постигнат тези пет процента", цитира неговите думи германската обществена медия.

Голяма готовност за инвестиции

При това европейците няма защо да имат угризения по въпроса за парите: почти всички твърдо обещаха до 2035 година да отделят най-малко пет процента от БВП за отбрана. Някои вече го правят, Германия би трябвало да постигне тази цел през 2029 година, по данни на федералното правителство.

Значително увеличени бяха и средствата от Европа и Канада, предназначени за Украйна: страната трябва да получи през тази и следващата година по 70 милиарда евро. 30 милиарда са по линия на големия заем, отпуснат от ЕС, а останалата част - от страните в НАТО, без участието на САЩ. Чрез тези големи суми европейците искат да покажат, че са готови да поемат повече отговорност, пише АРД.

Сега в Турция военната подкрепа за Украйна ще бъде обсъдена. Страната спешно се нуждае от помощ в противовъздушната отбрана, както за пореден път показаха руските атаки от последните дни и нощи. Президентът Володимир Зеленски, който също е в Анкара, изисква от срещата "силни решения за подкрепа на украинската ПВО".

Ключовият въпрос: Ормузкият проток

Напрежение може да възникне по обезопасяването на Ормузкия проток, прогнозира германската обществена медия. Това принципно не е тема на НАТО, тъй като Алиансът не участва директно. При посещението си в централата на НАТО в Брюксел в средата на юни шефът на Пентагона Пит Хегсет обаче не остави никакво съмнение, че американците са ядосани точно затова. Франция и Великобритания сформираха коалиция на желаещите за гарантиране на безопасността във важния проток.

По данни на генералния секретар на НАТО Марк Рюте тази коалиция вече обхваща към 40 държави, отбелязва АРД. Германия също е сред тях, включително и с два кораба, единият от които е минотърсач. Плавателните съдове вече са близо до региона и чакат да бъдат изпълнени предварителните условия: най-вече сигурно примирие и мандат от Бундестага. Но те няма да чакат вечно, предупреди министърът на отбраната Борис Писториус.

Американските планове за войските в Европа

Друга конфликтна тема би могло да бъде преразпределението на американските сили в Европа, планирано от правителството във Вашингтон, смята АРД. В това отношение със сигурност ще има новини, и това няма да е изненадващо, защото американците вече отдавна направиха подобно заявление.

Не е ясно обаче откога какво няма да е на разположение. Във всеки случай първоначално всички бяха изненадани от възможното изтегляне или прегрупиране на американските войски в Полша и Германия, както и от недоставените ракети "Томахоук".

Що се отнася до NATO Force Model – т.е. силите, които конкретно ще бъдат на разположение в случай на криза – американското правителство междувременно посочи конкретни подробности за това, от какво се "отказва". Но фактът, че това ще важи "с незабавен ефект", изненада някои в Брюксел.