Как България, Турция и Румъния пазят Черно море и НАТО

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България, Турция и Румъния се споразумяха да разширят дейността по разминиране на Черно море. Водният басейн е ключов за сигурността и икономиката както на трите държави, така и на НАТО като цяло.

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България, Румъния и Турция са постигнали споразумение на срещата на върха на НАТО да разширят съвместната оперативна група, която разминира Черно Море. Тя вече ще работи и за защита на критичната инфраструктура, обявиха от министерството на отбраната на Румъния. Работната група за Черно море започна работа през 2024 г., за да чисти морето от мини. Оттогава са неутрализирани над 150 взривни устройства - повечето от Турция, съобщава "Ройтерс".

На срещата на върха на Алианса в Анкара трите държави се споразумяха да разширят своите мисии, като включат в тях критичната инфраструктура, включително енергетиката, телекомуникациите и подводните тръбопроводи. И Турция, и България, и Румъния имат проекти за проучване или добив на газ в Черно море. Румънският офшорен газов проект "Нептун Дийп” трябва да започне да функционира през 2027 г., което ще превърне Румъния в най-големия производител на газ в Европейския съюз.

В Анкара българският министър на отбраната Димитър Стоянов подписа и меморандум с министрите на отбраната на Белгия и Нидерландия за придобиването на 7 кораба за противоминна борба.

Как се пази морето от мини

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. Черно море се сблъсква със сериозен проблем - мини. Понякога те дори се озовават в международните морски коридори. Това е сериозен проблем за Турция, а и не само. Пътните артерии в Черно море са ключови за износа на зърно, енергия и други стоки. Дори една мина може да нанесе тежки щети и да блокира трафика за дни.

Контраадмирал Йозгюр Еркен е един от ръководителите на мисиите за разчистване на мини в Черно море. Той споделя пред ДВ, че дори само една мина може да нанесе повреди на товарните кораби и да създаде проблеми в морския трафик за дни наред. "Когато засечем мина, веднага специалните ни екипи я унищожават или неутрализират. Основната цел е една - Черно море да е безопасно за всички кораби и други активности, които се извършват в него”, обяснява Еркен.

Съвместният проект на България, Румъния и Турция не цели по никакъв начин да се намесва във войната, а да обезопаси морето. Водният басейн се е превърнал в един от най-ключовите в цяла Европа. Турция, която контролира Босфора и Дарданелите, има особено голям интерес транспортът през Черно море да преминава спокойно.

Ключовата роля на Турция

В началото на войната през 2022 г. Турция ограничи движението на военни кораби през протоците по силата на Конвенцията от Монтрьо. Според анализатори това е изиграло ключова роля за безопасността на Черно море. "Турция има особено важна роля в контрола на това доколко Русия си позволява да води войната си не само от Черно море, но и през Средиземно море. Затова и Анкара е увеличила своята важност за съюзниците, въпреки че политическите отношения на страната с много от страните в НАТО не са лесни", казва Иан Лесър от неправителствената организация "Германски фонд Маршал".

Турският президент Реджеп Ердоган успява да поддържа баланса между Украйна и Русия в отношенията на страната си с двете воюващи държави. Турция изпраща на Украйна дронове, но и не прекъсва взаимоотношенията си с Русия. Това определено пречи на съюзниците в НАТО. "Турците искат да подкрепят Украйна, без да са против Русия. Това е трудна задача за балансиране. В крайна сметка обаче Турция е част от НАТО и е все по-важна", казва Лесър. Експертът смята, че точно затова отношенията на Турция и Русия са по-специални.

Работата по обезопасяването на Черно море продължава и предстои да се разраства. Турските военноморски сили казват, че са в очакване на момента, когато войната ще приключи. Тогава Анкара иска активно да участва в разчистването на мините и в украинските териториални води, както и другаде, където те създават проблеми. Сигурността на Черно море е от огромна важност за НАТО. Това предопределя и важността на Турция, Румъния и България за Алианса - както сега, така и в дните след края на руската война срещу Украйна.