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Как България, Турция и Румъния пазят Черно море и НАТО
  Тема: Украйна

Как България, Турция и Румъния пазят Черно море и НАТО

8 Юли, 2026 17:55 583 20

  • русия-
  • украйна-
  • турция-
  • черно море-
  • ракети-
  • дронове-
  • зърнена сделка

Пътните артерии в Черно море са ключови за износа на зърно, енергия и други стоки, дори една мина може да нанесе тежки щети и да блокира трафика за дни

Как България, Турция и Румъния пазят Черно море и НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България, Турция и Румъния се споразумяха да разширят дейността по разминиране на Черно море. Водният басейн е ключов за сигурността и икономиката както на трите държави, така и на НАТО като цяло.

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България, Румъния и Турция са постигнали споразумение на срещата на върха на НАТО да разширят съвместната оперативна група, която разминира Черно Море. Тя вече ще работи и за защита на критичната инфраструктура, обявиха от министерството на отбраната на Румъния. Работната група за Черно море започна работа през 2024 г., за да чисти морето от мини. Оттогава са неутрализирани над 150 взривни устройства - повечето от Турция, съобщава "Ройтерс".

На срещата на върха на Алианса в Анкара трите държави се споразумяха да разширят своите мисии, като включат в тях критичната инфраструктура, включително енергетиката, телекомуникациите и подводните тръбопроводи. И Турция, и България, и Румъния имат проекти за проучване или добив на газ в Черно море. Румънският офшорен газов проект "Нептун Дийп” трябва да започне да функционира през 2027 г., което ще превърне Румъния в най-големия производител на газ в Европейския съюз.

В Анкара българският министър на отбраната Димитър Стоянов подписа и меморандум с министрите на отбраната на Белгия и Нидерландия за придобиването на 7 кораба за противоминна борба.

Как се пази морето от мини

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. Черно море се сблъсква със сериозен проблем - мини. Понякога те дори се озовават в международните морски коридори. Това е сериозен проблем за Турция, а и не само. Пътните артерии в Черно море са ключови за износа на зърно, енергия и други стоки. Дори една мина може да нанесе тежки щети и да блокира трафика за дни.

Контраадмирал Йозгюр Еркен е един от ръководителите на мисиите за разчистване на мини в Черно море. Той споделя пред ДВ, че дори само една мина може да нанесе повреди на товарните кораби и да създаде проблеми в морския трафик за дни наред. "Когато засечем мина, веднага специалните ни екипи я унищожават или неутрализират. Основната цел е една - Черно море да е безопасно за всички кораби и други активности, които се извършват в него”, обяснява Еркен.

Съвместният проект на България, Румъния и Турция не цели по никакъв начин да се намесва във войната, а да обезопаси морето. Водният басейн се е превърнал в един от най-ключовите в цяла Европа. Турция, която контролира Босфора и Дарданелите, има особено голям интерес транспортът през Черно море да преминава спокойно.

Ключовата роля на Турция

В началото на войната през 2022 г. Турция ограничи движението на военни кораби през протоците по силата на Конвенцията от Монтрьо. Според анализатори това е изиграло ключова роля за безопасността на Черно море. "Турция има особено важна роля в контрола на това доколко Русия си позволява да води войната си не само от Черно море, но и през Средиземно море. Затова и Анкара е увеличила своята важност за съюзниците, въпреки че политическите отношения на страната с много от страните в НАТО не са лесни", казва Иан Лесър от неправителствената организация "Германски фонд Маршал".

Турският президент Реджеп Ердоган успява да поддържа баланса между Украйна и Русия в отношенията на страната си с двете воюващи държави. Турция изпраща на Украйна дронове, но и не прекъсва взаимоотношенията си с Русия. Това определено пречи на съюзниците в НАТО. "Турците искат да подкрепят Украйна, без да са против Русия. Това е трудна задача за балансиране. В крайна сметка обаче Турция е част от НАТО и е все по-важна", казва Лесър. Експертът смята, че точно затова отношенията на Турция и Русия са по-специални.

Работата по обезопасяването на Черно море продължава и предстои да се разраства. Турските военноморски сили казват, че са в очакване на момента, когато войната ще приключи. Тогава Анкара иска активно да участва в разчистването на мините и в украинските териториални води, както и другаде, където те създават проблеми. Сигурността на Черно море е от огромна важност за НАТО. Това предопределя и важността на Турция, Румъния и България за Алианса - както сега, така и в дните след края на руската война срещу Украйна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морския тюлен

    9 3 Отговор
    ами ние БЪЛГАРИТЕ пазим черно море със едни надуваеми лодки от кауфланд

    17:56 08.07.2026

  • 2 оня с коня

    12 7 Отговор
    откого да пазим черно море?

    на аз руснаците не са ни врагове!

    Коментиран от #7, #8

    17:57 08.07.2026

  • 3 оня с коня

    6 3 Отговор
    откого да пазим черно море?

    на нас руснаците не са ни врагове!

    Коментиран от #11

    17:57 08.07.2026

  • 4 Глупост

    5 5 Отговор
    Да не е тяхно та да го пазят? Приказки ала ДВ 1970 г.

    17:58 08.07.2026

  • 5 име

    5 5 Отговор
    Така ги пазим с двете надуваеми НАТОвски лодки, че бандерите си удрят където искат, а турците ни тропват на нас ударените танкери да им берем дерта.

    17:59 08.07.2026

  • 6 604

    2 3 Отговор
    пазят те тоя .!. в мирно време....

    18:00 08.07.2026

  • 7 да си го кажем

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Русия е терористична държава, регионален oкynaтор и агресор,но с ограничени възможности.Русия е единствената заплаха за всяка държава в региона.Овен това РУсия е единственият и най-голям враг на България.

    Коментиран от #17

    18:02 08.07.2026

  • 8 Бялджип

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Досега цялата опасност за нас и турците идва от Украйна. Остави го онзи надъхан глупак, който вижда във всичко Путин. досега няма открита руска мина, но украински-в изобилие!

    18:07 08.07.2026

  • 9 Тиква

    2 4 Отговор
    Аха, пазят на бабата хвърчилото, смешниците, натю,окри, всичко е лъжа.

    18:20 08.07.2026

  • 10 Турция Румъния пазят черно море

    5 5 Отговор
    Русоробска България не участва, тя чака крайцера Москва да акостира във Варна🤣.

    18:23 08.07.2026

  • 11 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Може, обаче същото не важи за Кремъл. Явно си от малкото, които не знаят или забравят, че съгласно УКАЗ подписан от президента на РФ с дата 05.03.2022год.: "България е НЕПРИЯТЕЛСКА страна".

    Коментиран от #13

    18:23 08.07.2026

  • 12 Азззззззз

    1 5 Отговор
    От кой пазят черно море? Да не би да е собственост на НАТО? От косатки ли, или от кралски пингвини? НЕ НИ НАБУТВАЙТЕ В УКРАИНСКИЯ СЦЕНАРИЙ!

    18:25 08.07.2026

  • 13 т-п тpoл сopоcодeн

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "СВО 1 595 дни РЕЗИЛ":

    България е неприятелска държава на РФ, но РФ не е неприятелска държава на България.

    Коментиран от #15

    18:41 08.07.2026

  • 14 СПЕЦИАЛНО БЪЛГСРИЯ

    2 2 Отговор
    НЕ ПАZИ ЧЕРНО МОЕ ЗАЩОТО ....................... ЧОРАПА - РУМЕН РАДЕВ Е АГЕНТ НА ПУТЛЕР И КГБ ..................... ЗА ШПИОНАЖА МУ СЕ ZАПЛАЩА ОТ ФАШИСТКА РУСИЯ .................,.. ФАКТ !

    18:41 08.07.2026

  • 15 руски copсосоиден кравар

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "т-п тpoл сopоcодeн":

    Русия не е просто неприятелска държава на България,а русия е враг на България!

    18:43 08.07.2026

  • 16 Костя Костадинович Копейкин

    1 2 Отговор
    Аз и Цончо плюмката ще пазим Черно море от натовските корабли, ако трябва и с голи г... Zo(ve)

    18:46 08.07.2026

  • 17 Слава на Русия!

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "да си го кажем":

    Братска на славянска държава, освободила ни от турско робство! Ще ни освободи и от гейробството на ЕС и НАТО!

    Коментиран от #19

    18:47 08.07.2026

  • 18 БАРС

    0 2 Отговор
    ТО АКО РЕШАТ РАШКИТЕ ЕДИН ПОСЕЙДОН КАТО ГО ВЗРИВЯТ БЛИЗО ДО РУМЪНИЯ И ВСИЧКИ КОРАБИ ЩЕ ГИ ТЪРСЯТ ПОСЛЕ БОСФОРА А ИСТАНБУЛ.ТА ИЦЯЛОТО КРАЙБРЕЖИЕ И ПОСЛЕ БОСФОРА ЩЕ БЪДЕ ЗАЛЯТО.

    18:50 08.07.2026

  • 19 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Слава на Русия!":

    Най-добре ще бъде да ни освободят НАПЪЛНО и ЗАВИНАГИ от СЕБЕ си. Това ще бъде върховен момент, а датата ще се помни вечно и ще заличи омразната окупационната дата.

    19:02 08.07.2026

  • 20 Куку

    0 0 Отговор
    Ние с дупе, за другите незнам!

    19:05 08.07.2026