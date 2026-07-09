Срещата на върха на НАТО в Анкара - конкретни ангажименти, оръжейни сделки и добри новини за Украйна

Двудневната среща на върха на НАТО в Анкара приключи с няколко конкретни ангажимента и с възходи и спадове в раздразнението на американския президент Доналд Тръмп към неговите съюзници от НАТО, които той обвинява, че не инвестират достатъчно в отбраната и че не са помогнали на САЩ във войната в Иран, обобщават световните агенции, сред които Ройтерс, Франс прес и Асошиейтед прес.

Декларация

Срещата на върха завърши, както обичайно с приемането на декларация. В нея страните от Алианса заявяват непоклатимия си ангажимент да се придържат към член 5 от договора за НАТО, предадоха световните агенции.

Страните заявяват и конкретно намерение за оказване на финансова подкрепа за Украйна в размер на 140 милиарда евро за настоящата и идната година. Помощта от 70 милиарда евро за настоящата година ще бъде основно предоставена от европейските страни членки на НАТО, както и от Канада, в момент, в който САЩ силно намалиха финансовата подкрепа за Киев, отбелязва ДПА.

В декларацията от срещата страните от Алианса изтъкват и, че Русия продължава да бъде дългосрочна заплаха.

В декларацията се посочва също, че страните от НАТО изискват от Иран да се спазва напълно правото на свободно корабоплаване в Ормузкия проток.

Страните от Алианса заявяват и намерение да продължат борбата с тероризма.

В текста на декларацията имаше обаче и една изненада. Не беше упоменато нито къде, нито кога ще се проведе следващата среща на върха на НАТО, отбелязва Ройтерс.

България на срещата на върха

България беше представена на срещата на върха от премиера Румен Радев. В рамките на форума Румъния, България и Турция се споразумяха да разширят обхвата на съвместната оперативна група за обезвреждане на плаващи мини в Черно море. А министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа Меморандум за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиване на седем кораба за противоминна борба, съобщиха от Министерството на отбраната. Българският премиер пък проведе редица двустранни срещи, сред които с президента на Украйна Зеленски и с премиера на Чехия Андрей Бабиш. Със Зеленски Радев обсъди сътрудничеството между България и Украйна в областта на енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата.

Къде ще бъде следващата среща на НАТО

Мястото на следващата среща беше обявено впоследствие от генералния секретар на Алианса Марк Рюте, който каза, че тя ще бъде в Албания, но кога все още не е решено. Появиха се хипотези, че може и да не е догодина.

Тръмп - лидерът, който фокусираше цялото внимание

На срещата на върха основното внимание беше съсредоточено върху президента на САЩ Доналд Тръмп, върху неговите изявления и действия. Още с пристигането си в Анкара той подхвана критиките си към съюзниците от Алианса, които не харчат достатъчно за отбраната и които не помагат в труден момент, като войната в Иран. Основните упреци бяха запазени за Испания и Италия. Тръмп в последните месеци често пъти упреква тези две страни и техните лидери. В допълнение той отправяше и критики към Германия, Франция и Великобритания. Парадоксално по време на официалната вечеря в първия ден от срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп се озова на една маса с лидерите на по-голяма част от страните, които критикуваше. От италианската премиерка Джорджа Мелони, която най-често упрекваше през последните няколко месеца, го деляха на масата само два стола – тези на президента на Турция и на генералния секретар на НАТО. Според информирани източници по време на тази вечеря не е имало размяна на реплики между Тръмп и някои от неговите сътрапезници, като например Мелони или Макрон. Италианският премиер и френският президент бяха сред лидерите, пристигнали дори последни в Анкара, за да си спестят пряката конфронтация с Тръмп.

Във вторият ден от форума, по време на срещите си с Ердоган и с Рюте Тръмп продължи с критичните коментари по адрес на съюзниците, но внесе и нов, неочакван щрих в разговора. Той отново предяви претенции към Гренландия, нещо, което сякаш беше позабравил през предходните месеци.

В допълнение на всичко това Тръмп обяви и край на временната сделка с Иран, изтъквайки, че Иран не се е придържал към ангажиментите си.

По време на протеклата при закрити врата среща на лидерите на НАТО вчера по обед Тръмп обаче не е критикувал конкретни съюзници, нито е говорил за Гренландия, предаде Ройтерс, като се позова на запознати източници. След края на това заседание Тръмп напротив спомена на няколко пъти, че в залата, в която са се били събрали лидерите, е царяла само любов и изрази съжаление, че журналистите не са били там, за да доловят положителната атмосфера, отбелязват Франс прес и Ройтерс.

След това Тръмп продължи с двустранните срещи, първо с украинския лидер Володимир Зеленски, а после със сирийския президент Ахмед Аш Шараа, по време на които не спести похвали към събеседниците си.

Успех ли беше срещата на върха

На брифингите в края на втория ден от срещата на върха редица европейски лидери, сред които Макрон, Киър Стармър, Джорджа Мелони, Педро Санчес или Фридрих Мерц, споменаха за единството в редиците на Алианса въпреки разногласията по различни въпроси, които са нещо напълно естествено при наличието на толкова много страни членки на една организация. А домакините на срещата, турският президент Реджеп Тайип Ердоган и генералният секретар на НАТО Марк Рюте я обявиха за успех. Тръмп я нарече дори страхотна.

Този тон на финално помирение напомня на тона от срещата на върха в Хага от миналата година, акцентира Франс прес. А спокойствието на Тръмп в края на срещата беше в поразяващ контраст с раздразнението му в началото ѝ, допълва агенцията.

Ловки домакини

По време на срещата на върха Ердоган и Рюте се показаха като особено ловки домакини. Ердоган устрои пищно посрещане за Тръмп в президентския дворец „Бештепе“, където американският лидер беше приет като истински император, обобщава Франс прес. Рюте пък се показа като ловък посредник и накрая много от лидерите го приветстваха.

Бъдещето на Алианса

След срещата на върха анализатори коментират какво се очертава да бъде бъдещето на Алианса. Редица европейски лидери на страни от НАТО изтъкнаха, че трябва да се укрепва европейския компонент на организацията, за да стане тя повече европейска и по-малко американска, като по този начин тя ще бъде наистина трансатлантическа, тоест такава, каквато беше замислена в началото, отбелязват Ройтерс и Франс прес. Но това е нелека задача, признава френската агенция. Някои лидери, като Мелони, акцентираха, че Алиансът трябва да се фокусира и върху заплахите по южния фланг и върху равнопоставеното партньорство с африканския континент, предаде АНСА.

Оръжейни сделки

Едни от конкретните резултати от срещата на върха на Алианса дойдоха от форума на оръжейната индустрия, организиран на 7 юли в турската столица. Там НАТО обяви оръжейни сделки за 50 милиарда долара, обобщава Ройтерс. Във форума участваха компании от отбранителната индустрия на държавите членки на Алианса. Новината за мащабните сделки дойде в момент, в който европейските съюзници са под постоянен натиск от президента на САЩ да поемат по-голям дял от разходите за отбраната на НАТО, коментира агенцията.

Шведският производител на отбранителна техника СААБ съобщи, че НАТО ще започне официални преговори за придобиването на до 10 самолета „Глоубъл ай“ за далечно радиолокационно откриване, въздушно наблюдение и управление. Главният изпълнителен директор на компанията Микаел Йохансон заяви, че доставките могат да започнат още през 2030 г., а крайната цена ще бъде приблизително между 400 и 450 милиона долара за самолет. „Локхийд Мартин“ и „Райнметал“ подписаха меморандум за разбирателство за съвместно производство на ракетите АТАКМС в Германия. Отделно от това САЩ ще създадат в Европа център за техническа поддръжка на усъвършенстваната противовъздушна ракета ПАК-3 на „Локхийд Мартин“. Министерството на отбраната на Великобритания съобщи, че страната ще инвестира 254 милиона долара в закупуването на далекобойните ракети Пи Ар Ес Ем на „Локхийд Мартин“, като първите доставки се очакват през 2027 г. „Нортроп груман“ ще продаде на съюзниците до пет безпилотни разузнавателни самолета „Ем Кю-Тритон“. Норвегия, Финландия, Германия и Дания са подписали писмо за намерение за покупката в тази насока. НАТО ще създаде стратегически флот от транспортни самолети „Еърбъс A400M“ и ще разшири флота си от самолети-цистерни „A330 MРТТ“. Консултантската компания в областта на информационните технологии „Аксенчър“ и италианската отбранителна компания „Леонардо“ подписаха седемгодишен договор на стойност около 200 милиона евро за проектиране и експлоатация на защитена комуникационна мрежа на НАТО.

Франция – ключов фактор в новото сухопътно звено на Алианса

По време на срещата на върха на НАТО в Анкара един от конкретните резултати беше, че Франция обяви, че ще допринесе за предните сухопътни сили на НАТО, оглавявани от Швеция и разположени във Финландия. Те са предназначени за укрепване на сдържащите способности на Алианса пред руската заплаха, предаде Франс прес. Силите бяха създадени официално през юни. Сега Франция ще участва в ротацията им и в подготовката им.

Военновъздушни сили на Алианса

Друг конкретен резултат от срещата на върха беше, че страните от НАТО постигнаха съгласие да превърнат мисията за въздушно патрулиране в балтийските държави в мисия за противовъздушна отбрана, съобщи пред Ройтерс говорител на литовския президент Гитанас Науседа. Началото на мисията за въздушно патрулиране на НАТО в трите балтийски страни, които не разполагат със свои собствени изтребители, беше поставено през 2004 г. веднага след като те се присъединиха към Алианса. Понастоящем изтребителите, влизащи в състава на мисията, се мобилизират по спешност за локализирането на всеки руски военен самолет, летящ над международни води близо до балтийските страни, както и в руския ексклав Калининград, Финския залив и границата с Русия. Мисията беше разширена през 2014 г., след като Русия анексира Крим. В нейния състав влизат над десет изтребителя от три държави членки на НАТО на ротационен принцип, които излитат от две летища в балтийските страни.

Новини, свързани с Украйна

Редица новини дойдоха от двустранната среща на Тръмп със Зеленски. Освен че изтъкна добрите отношения, които той е установил с украинския лидер, Тръмп го похвали за това как се справя във войната, като заяви, че той е много ефективен, обобщават Франс прес, Асошиейтед прес и Ройтерс. Тръмп похвали и таланта на украинския народ, изтъкна работата на Украйна по създаване на ефикасни и евтини дронове и заговори за двустранна сделка в тази насока. Той освен това обеща американски лиценз за Украйна за производството на ракети за американските системи „Пейтриът“, нещо, за което Киев настоява от доста време, за да се предпази от руските балистични атаки. По време на срещата със Зеленски Тръмп коментира и украинските удари в дълбочина в Русия, като ги дефинира като ескалация, която накрая обаче може да помогне да се сложи край на войната. Тръмп каза и, че двете страни във войната искат намиране на решение, но че и двамата им лидери са с труден характер. Президентът на САЩ спомена и, че Вашингтон ще работи по пакет от гаранции, които да бъдат предоставени на Украйна. Тръмп не изключи част от този пакет да бъдат и стъпки по обезпечаване на сигурността на украинското въздушно пространство, допълва Ройтерс. Американският лидер спомена и, че ще отиде в Украйна, когато настъпи подходящ момент за това.

Новини, свързани със Сирия

По време на срещата си със сирийския лидер Ахмед аш Шараа, Тръмп го увери, че САЩ ще извадят неговата страна от черния си списък със страни, подкрепящи тероризма, предадоха световните агенции.

Срещи в кулоарите на форума

Разнородни бяха двустранните и тристранните срещи на форума на върха на Алианса. В даден момент вчера например Тръмп, Зеленски и Аш Шараа проведоха кратка тристранна среща. Педро Санчес пък каза, че е имал неформална среща с Тръмп, по време на която са си говорили за футбол и голф. Зеленски се е видял с полския президент Навроцки на фона на напрежение в двустранните отношения.

Подаръци

Срещата на върха не мина и без пищни подаръци от домакина за гостите му. Освен приятната атмосфера и питателна турска храна, Едроган подари на всеки един от държавните лидери на страните членки на НАТО персонален, специално гравиран револвер SR 38 с боеприпаси за него, посочват турски медии и Франс прес. Гостите получиха и по една специална химикалка.

Най-впечатляващи тоалети

Срещата на върха не мина и без моден акцент, още повече че на нея лидерите бяха придружавани и от техните половинки. Един от най-коментираните беше обаче не тоалет на първа дама, а елегантният черен костюм на Мелони, с който тя се появи на официалната вечеря в първия ден на форума в Анкара. Във втория ден от срещата на върха Мелони избра тъмнозелен костюм.

Най-впечатляващи обувки демонстрира премиерът на Албания Еди Рама – бели маратонки, с които той се е появявал и на други срещи на върха.

Най-впечатляващ аксесоар бяха черните авиаторски слънчеви очила, които Макрон носеше на срещата на върха. Този аксесоар той носи заради очен проблем вече от две седмици.

Талисман на НАТО

Срещата на върха не мина и без талисман и това беше котка, наречена "Локум". Тя е една от близо 50-те котки, които обитават Националната библиотека, намираща се в пределите на президентския дворец "Бештепе" в Анкара. В пределите на комплекса беше и пресцентърът за журналистите, отразяващи срещата на върха. Ето защо в даден момент котката "Локум" привлече вниманието на много от тях. "Локум" е от порода анкарска котка – древна порода, произхождаща, както подсказва името ѝ, от региона на Анкара. Анкарската котка е и една от най-старите дългокосмести породи в света. Котките от тази порода са известни със своята изящна и атлетична фигура, дълга и фина като коприна козина, бадемовидни очи (често сини или разноцветни) и дълга, пухкава опашка. Анкарските котки са изключително умни, жизнени и любопитни. Те са привързани към стопаните си и се адаптират лесно към домашния живот. Анкарската котка се счита и за национален символ в Турция.

Най-паметен лапсус

Срещата на върха не мина и без лапсус. Източник беше Тръмп, който в даден момент заговори за Ислямска република Япония, очевидно визирайки Иран, пише "Джапан таймс".

Протоколен гаф

Президентът на Франция пък допусна сериозен протоколен гаф, като се опита да целуне ръката на първата дама на Турция, но тя му се изплъзна.

Мистерия с два самолета

За срещата на върха в Анкара Тръмп използва два самолета – стария президентски самолет и новия президентски самолет, подарен на Вашингтон от Катар, пишат ДПА, Би Би Си и Франс прес. На отиване Тръмп пристигна с новия самолет, но на връщане отпътува от Анкара със стария. Журналистите, които го придружаваха, получиха разпореждане да не вдигат щорите на прозорците в самолета, а накрая машината се приземи във военновъздушна база във Великобритания. Едва оттам Тръмп отпътува за Вашингтон с новия президентски самолет. Според „Ню Йорк таймс“ причината за тази смяна на самолети е била мотивирана от съображения за сигурността на президента и от подозрения за евентуална иранска заплаха. Тръмп спомена, че е пътувал на борда на стария си самолет, заради носталгия по миналото време. Според „Ню Йорк таймс“ новият самолет обаче нямал все още всички технологични функционалности, присъщи за американски президентски самолет.