Версайският дворец – символ на дипломацията на Еманюел Макрон

Тази вечер президентът на Франция Еманюел Макрон приема на вечеря във Версайския дворец президента на САЩ Доналд Тръмп. Мястото не е случайно избрано и през двата мандата на френския лидер се превърна във „витрина“ на дипломацията на френския лидер, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Няколко дни след като беше избран за президент за първи път през 2017 г., Макрон прие именно във Версайския дворец руския си колега Владимир Путин.

През юли на същата година Макрон избра отново блясъка на двореца, едно време обитаван от Краля Слънце Луи Четиринадесети, за да произнесе реч пред двете камари на френския парламент и да представи политиките, които ще води като държавен глава.

През януари 2018 г. Макрон събра във Версайския дворец 140 ръководители на световни компании за първото издание на бизнес срещата на върха „Изберете Франция“, предназначена да привлече повече чужди инвестиции в страната. Този форум след това започна да се провежда ежегодно и винаги във Версай.

Предшествениците на Макрон – Никола Саркози и Франсоа Оланд, използваха по-рядко Версайския дворец за президентски прояви.

Палатът всъщност е средство на дипломацията на меката сила, коментира Франс прес.

"Това е витрина на френския облик, която омагьосва и символизира бляскавата Франция“, обобщава приближен на Макрон още през 2018 г. „Версайският дворец е също така място на властта, както на монархическата, така и на републиканската“, допълни тогава той.

През 2022 г. две седмици преди руската офанзива в Украйна Макрон беше домакин във величествените зали на Версайския дворец на европейска среща на върха. Сред залите, в които се водеха дискусиите тогава, беше и Салонът на Херкулес, чийто таван е най-големият изрисуван таван в Европа.

През 2023 г. след кризата във Франция относно приемането на пенсионната реформа и размириците, последвали смъртта на младия Нахел Мерцук, Макрон прие във Версайския дворец британския крал Чарлз Трети. Галавечерята тогава се проведе в Огледалната галерия, едно от най-емблематичните места в двореца, замислено да отдава почит на величието на крал Луи Четиринадесети и да заслепява посетителите му.

Като кани Тръмп във Версайския дворец сега, Макрон иска да се увери, че непредвидимият му американски колега няма да напусне срещата на върха на Г-7 в Евиан, както го направи миналата година в Канада.