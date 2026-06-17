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Версайският дворец – символ на дипломацията на Еманюел Макрон

Версайският дворец – символ на дипломацията на Еманюел Макрон

17 Юни, 2026 20:13 586 11

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Предшествениците на Макрон – Никола Саркози и Франсоа Оланд, използваха по-рядко Версайския дворец за президентски прояви

Версайският дворец – символ на дипломацията на Еманюел Макрон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Тази вечер президентът на Франция Еманюел Макрон приема на вечеря във Версайския дворец президента на САЩ Доналд Тръмп. Мястото не е случайно избрано и през двата мандата на френския лидер се превърна във „витрина“ на дипломацията на френския лидер, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Няколко дни след като беше избран за президент за първи път през 2017 г., Макрон прие именно във Версайския дворец руския си колега Владимир Путин.

През юли на същата година Макрон избра отново блясъка на двореца, едно време обитаван от Краля Слънце Луи Четиринадесети, за да произнесе реч пред двете камари на френския парламент и да представи политиките, които ще води като държавен глава.

През януари 2018 г. Макрон събра във Версайския дворец 140 ръководители на световни компании за първото издание на бизнес срещата на върха „Изберете Франция“, предназначена да привлече повече чужди инвестиции в страната. Този форум след това започна да се провежда ежегодно и винаги във Версай.

Предшествениците на Макрон – Никола Саркози и Франсоа Оланд, използваха по-рядко Версайския дворец за президентски прояви.

Палатът всъщност е средство на дипломацията на меката сила, коментира Франс прес.

"Това е витрина на френския облик, която омагьосва и символизира бляскавата Франция“, обобщава приближен на Макрон още през 2018 г. „Версайският дворец е също така място на властта, както на монархическата, така и на републиканската“, допълни тогава той.

През 2022 г. две седмици преди руската офанзива в Украйна Макрон беше домакин във величествените зали на Версайския дворец на европейска среща на върха. Сред залите, в които се водеха дискусиите тогава, беше и Салонът на Херкулес, чийто таван е най-големият изрисуван таван в Европа.

През 2023 г. след кризата във Франция относно приемането на пенсионната реформа и размириците, последвали смъртта на младия Нахел Мерцук, Макрон прие във Версайския дворец британския крал Чарлз Трети. Галавечерята тогава се проведе в Огледалната галерия, едно от най-емблематичните места в двореца, замислено да отдава почит на величието на крал Луи Четиринадесети и да заслепява посетителите му.

Като кани Тръмп във Версайския дворец сега, Макрон иска да се увери, че непредвидимият му американски колега няма да напусне срещата на върха на Г-7 в Евиан, както го направи миналата година в Канада.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    6 1 Отговор
    Баба там ли ще го пляска тоя палавник?

    20:20 17.06.2026

  • 2 Този

    5 0 Отговор
    е срам за Франция.

    20:22 17.06.2026

  • 3 Бялджип

    3 0 Отговор
    Ходил съм там, разглеждал съм го. Великолепно творение на френската архитектура и култура. Има обаче таен вход, една дупка през която е трябвало да се измъкне Мария Антоанета от разярената тълпа. Добре е Макрон да я проучи.

    Коментиран от #7

    20:23 17.06.2026

  • 4 гейчо

    4 0 Отговор
    на дедо пасивното петле

    20:27 17.06.2026

  • 5 ИСТОРИК

    3 1 Отговор
    На РАЗВРАТНАТА ДИПЛОМАЦИЯ

    Коментиран от #6

    20:27 17.06.2026

  • 6 Бункера на Путлето

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ИСТОРИК":

    На какво ли е символ?

    20:29 17.06.2026

  • 7 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Абе, то добре трябвало да се измъкне, ама и паднала главата на гилотината. Макарон и баба му също ще минат от там.

    20:29 17.06.2026

  • 8 Коиловци

    1 1 Отговор
    Пак сме засели нивата с картофи. Чакаме френските командоси.

    21:00 17.06.2026

  • 9 Смешник като луй

    1 0 Отговор
    Само приеми и празненства а френските граждани....... Нали няма да резнат и тиквата на баба дедо макроница най-накрая защото вместо да призовава хората да ядат пасти бушонира микрончо.

    21:12 17.06.2026

  • 10 киро ципата от жепето

    1 0 Отговор
    тоя от ляво с цайсите не ви ли прилича на ван дер любе

    21:13 17.06.2026

  • 11 Интересно

    0 0 Отговор
    И какво постигна витрината на дипломацията?

    21:20 17.06.2026

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