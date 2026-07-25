Исторически рекорд! Близо 98 000 хектара са изгорели при пожарите във Франция, засега не се планира евакуация на Бордо

Различните пожари, бушуващи във Франция, са изпепелили близо 98 000 хектара от началото на годината, съобщи днес министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез. Той определи това като „исторически рекорд“, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

„На територията на страната все още има редица пожари, които не са локализирани“, сред които тези в департаментите Жиронд, Ланд и Вар, добави министърът след заседание за оценка на обстановката.

Само в департамента Жиронд, в Югозападна Франция, огънят е обхванал най-малко 40 000 хектара – площ, четири пъти по-голяма от тази на Париж, уточни по-късно Нуниез.

Общо близо 200 000 души са били евакуирани заради пожарите в Югозападна Франция, от които 167 000 само в Жиронд.

Евакуация на Бордо, голям град в Югозападна Франция, „не стои на дневен ред“ въпреки пожара, който бушува на няколко десетки километра от него, заяви днес кметът Тома Казнав. В града са намерили убежище между 5000 и 6000 души, евакуирани от околните населени места.

Френският премиер Себастиен Льокорню свика за късния следобед ново заседание на междуведомствения кризисен щаб заради горските пожари, обхванали страната, съобщи канцеларията му.

Евакуация на големия южен френски град Бордо не се планира засега, въпреки че пожар бушува на няколко десетки километра от него, заяви днес кметът на града Тома Казнав, цитиран от Франс прес.

Между 5000 и 6000 души са намерили подслон в Бордо от околните градове заради пожарите.

"Хората в Бордо не се подготвят за евакуация, ние не сме засегнати от евакуационния план", действащ западно от града, подчерта кметът на пресконференция. "Това не е на дневен ред", въпреки че "ще бъдем подготвени да се справим с всякаква потенциална ситуация", добави той.

До момента общо над 250 000 души са евакуирани заради бушуващите горски пожари във Франция и Испания, уточни АФП.

Във Франция Министерството на вътрешните работи съобщи, че са евакуирани 167 000 души в департамента Жиронд, в допълнение към около 30 000 евакуирани в Ланд, докато испанското Министерство на вътрешните работи обяви, че са евакуирани още 10 000 души, с което общият им брой в иберийското кралство достигна 45 000.