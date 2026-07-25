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Исторически рекорд! Близо 98 000 хектара са изгорели при пожарите във Франция, засега не се планира евакуация на Бордо

Исторически рекорд! Близо 98 000 хектара са изгорели при пожарите във Франция, засега не се планира евакуация на Бордо

25 Юли, 2026 16:10 812 17

  • франция-
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  • еманюел макрон-
  • горски пожари

До момента общо над 250 000 души са евакуирани заради бушуващите горски пожари във Франция и Испания, уточни АФП

Исторически рекорд! Близо 98 000 хектара са изгорели при пожарите във Франция, засега не се планира евакуация на Бордо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Различните пожари, бушуващи във Франция, са изпепелили близо 98 000 хектара от началото на годината, съобщи днес министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез. Той определи това като „исторически рекорд“, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

„На територията на страната все още има редица пожари, които не са локализирани“, сред които тези в департаментите Жиронд, Ланд и Вар, добави министърът след заседание за оценка на обстановката.

Само в департамента Жиронд, в Югозападна Франция, огънят е обхванал най-малко 40 000 хектара – площ, четири пъти по-голяма от тази на Париж, уточни по-късно Нуниез.

Общо близо 200 000 души са били евакуирани заради пожарите в Югозападна Франция, от които 167 000 само в Жиронд.

Евакуация на Бордо, голям град в Югозападна Франция, „не стои на дневен ред“ въпреки пожара, който бушува на няколко десетки километра от него, заяви днес кметът Тома Казнав. В града са намерили убежище между 5000 и 6000 души, евакуирани от околните населени места.

Френският премиер Себастиен Льокорню свика за късния следобед ново заседание на междуведомствения кризисен щаб заради горските пожари, обхванали страната, съобщи канцеларията му.

Евакуация на големия южен френски град Бордо не се планира засега, въпреки че пожар бушува на няколко десетки километра от него, заяви днес кметът на града Тома Казнав, цитиран от Франс прес.

Между 5000 и 6000 души са намерили подслон в Бордо от околните градове заради пожарите.

"Хората в Бордо не се подготвят за евакуация, ние не сме засегнати от евакуационния план", действащ западно от града, подчерта кметът на пресконференция. "Това не е на дневен ред", въпреки че "ще бъдем подготвени да се справим с всякаква потенциална ситуация", добави той.

До момента общо над 250 000 души са евакуирани заради бушуващите горски пожари във Франция и Испания, уточни АФП.

Във Франция Министерството на вътрешните работи съобщи, че са евакуирани 167 000 души в департамента Жиронд, в допълнение към около 30 000 евакуирани в Ланд, докато испанското Министерство на вътрешните работи обяви, че са евакуирани още 10 000 души, с което общият им брой в иберийското кралство достигна 45 000.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бокич пожарникаря

    3 1 Отговор
    Ей ся идвам да гася.

    16:12 25.07.2026

  • 2 Демократъ

    3 7 Отговор
    Франция е пълна с бедни африканци които за две рубли палят всичко.

    Коментиран от #5

    16:12 25.07.2026

  • 3 Дзаааак

    7 2 Отговор
    Във Франция живеят доста от черния континент.
    Природата се грижи да им е добре

    16:13 25.07.2026

  • 4 Спецназ

    6 4 Отговор
    Горският пожар е нещо обикновено за Равновесието на Природата!

    Така старата изсъхнала гора и храсталаци се премахват и идва ред за ново подновяване.

    Хората като малоумни се борят с това защото се заселват в тези места и
    от един див егоизъм да не им изгорят вилите се харчат милиарди за тоя дето духа!

    ФАКТ!

    Коментиран от #7, #9

    16:15 25.07.2026

  • 5 Дядо Бриджит

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Демократъ":

    да вади маркуча и да гаси на Макаронка гъсталака.

    16:17 25.07.2026

  • 6 Пророк

    3 2 Отговор
    Казах ви че пак ще почнат пожарите, скоро и в БГ. В Канада беше ужас. Но иначе "няма затопляне на времето" а всяка следваща година удря нови топлинни рекорди.

    Коментиран от #8

    16:18 25.07.2026

  • 7 Факт

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    Особено га ги палат амуджите. Гърция Франция Испания Калифорния всичките са плод на палежи.

    16:21 25.07.2026

  • 8 Мхм

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пророк":

    А ми няма то само "високата" температура не стига Кат си пуснеш фурната у вас запалва ли се. Друго си е зад всеки амуджа да седят зелените

    16:23 25.07.2026

  • 9 Затова ли Раша е толкова слабонаселена?

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    За сметка на бункерите.

    16:27 25.07.2026

  • 10 Ей Булгар,булгар

    3 0 Отговор
    Думата „амуджа“в българския език е диалектна и произлиза от турски (amuca), което означава „чичо“ или „братовчед“.

    16:28 25.07.2026

  • 11 Калоян

    3 0 Отговор
    България затваря ТЕЦ-ове,заради емисии от въглроден двуокис.Плащаме квоти,моти.
    Франция какви квоти ще плати като върл поддържник на ,, зелената сделка" за тия деветдесет и осем холяди хектара пушек?

    16:31 25.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Който сее ветрове ,ще жъне бури

    16:31 25.07.2026

  • 13 Другари

    1 2 Отговор
    Газът метан вече излиза благодарение на разместването на земните плочи и "онези" го палят с бензина който влачат след себе си а може и сероводорода в Черно море да се запали скоро .... и да се зарадвате на светлата демокрация.

    16:42 25.07.2026

  • 14 ....

    1 0 Отговор
    Мани и божоле нема пиеме тая година.

    16:48 25.07.2026

  • 15 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор
    Ша изгорите бе ейййй, жеЛАЕЩИТЕ! Не моете да се огасите, ма Русия сте щели да плачкосвате.
    хихи

    16:49 25.07.2026

  • 16 Цялото френско ръководство на съд в Хага

    1 1 Отговор
    Унищожаването на толкова много гори и диви животни е огромно престъпление срещу човечеството и срещу планетата и трябва да има много наказани

    16:59 25.07.2026

  • 17 този палеж

    1 0 Отговор
    този палеж пак е работа на лудия тръмп и на евреина насеряхо

    18:06 25.07.2026

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