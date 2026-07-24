Бедствено положение във Франция! Париж иска помощ от Европа за справяне с горските пожари

Франция поиска помощ от Европейския съюз за справяне с големия горски пожар, бушуващ по атлантическото крайбрежие на страната, съобщава Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че ситуацията в страната остава напрегната. По думите му пожари са обхванали различни части на Франция, като особено притеснително е положението в департамента Жиронд.

Той посочва, че Париж е поискал задействането на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Скоро ще можем да разчитаме на подкрепление от два хърватски самолета "Канадер", два португалски самолета "Еър Трактор", както и два тежки хеликоптера "Блек Хоук" от Чехия и Словакия", поясни Макрон.

Повече от 10 000 души бяха евакуирани през нощта в Югозападна Франция, след като бързо разрастващ се горски пожар обхвана близо 2400 хектара земя западно от град Бордо.

Испания обяви извънредно положение заради пожарите, горящи край Мадрид и съседната провинция Авила. Министерството на вътрешните работи отбелязва, че решението е взето поради едновременното възникване на няколко пожара, неблагоприятните метеорологични условия и необходимостта от мобилизиране на значителни ресурси от различни държавни структури, което усложнява операциите по гасене и дейностите на Гражданска защита.

Испания и голяма част от Южна Европа са изправени пред все по-тежки горски пожари заради изменението на климата.

Регионалното правителство на Мадрид поиска съдействие, определяйки ситуацията като "изключително сериозна". Над 10 000 души са евакуирани от Вия дел Прадо, Сан Мартин де Валдеиглесиас, Пелайос де ла Преса и Алдеа дел Фресно.