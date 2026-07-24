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Бедствено положение във Франция! Париж иска помощ от Европа за справяне с горските пожари

Бедствено положение във Франция! Париж иска помощ от Европа за справяне с горските пожари

24 Юли, 2026 12:17 917 27

  • франция-
  • испания-
  • горски пожари-
  • еманюел макрон-
  • европейски съюз

Повече от 10 000 души бяха евакуирани през нощта в Югозападна Франция, след като бързо разрастващ се горски пожар обхвана близо 2400 хектара земя западно от град Бордо

Бедствено положение във Франция! Париж иска помощ от Европа за справяне с горските пожари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Франция поиска помощ от Европейския съюз за справяне с големия горски пожар, бушуващ по атлантическото крайбрежие на страната, съобщава Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че ситуацията в страната остава напрегната. По думите му пожари са обхванали различни части на Франция, като особено притеснително е положението в департамента Жиронд.

Той посочва, че Париж е поискал задействането на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Скоро ще можем да разчитаме на подкрепление от два хърватски самолета "Канадер", два португалски самолета "Еър Трактор", както и два тежки хеликоптера "Блек Хоук" от Чехия и Словакия", поясни Макрон.

Повече от 10 000 души бяха евакуирани през нощта в Югозападна Франция, след като бързо разрастващ се горски пожар обхвана близо 2400 хектара земя западно от град Бордо.

Испания обяви извънредно положение заради пожарите, горящи край Мадрид и съседната провинция Авила. Министерството на вътрешните работи отбелязва, че решението е взето поради едновременното възникване на няколко пожара, неблагоприятните метеорологични условия и необходимостта от мобилизиране на значителни ресурси от различни държавни структури, което усложнява операциите по гасене и дейностите на Гражданска защита.

Испания и голяма част от Южна Европа са изправени пред все по-тежки горски пожари заради изменението на климата.

Регионалното правителство на Мадрид поиска съдействие, определяйки ситуацията като "изключително сериозна". Над 10 000 души са евакуирани от Вия дел Прадо, Сан Мартин де Валдеиглесиас, Пелайос де ла Преса и Алдеа дел Фресно.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фалит

    12 0 Отговор
    За целия ЕС
    Мисля , че Путин и Тръмп са виновни

    Калас да каже

    12:19 24.07.2026

  • 2 Госあ

    7 2 Отговор
    От целата стагнация в Китай има и положителни страни, че пожарите например са много, много по-малко, отколкото в Европа.

    Коментиран от #5

    12:19 24.07.2026

  • 3 Немногоходов

    1 21 Отговор
    Най-голямото бедствие е многоходовия гл пак Путин и многоходовите му последователи.

    12:19 24.07.2026

  • 4 Макарона

    19 0 Отговор
    Ще подпали всичко, за да обяви пожара за фалита и катастрофата , до лято доведе французите

    12:20 24.07.2026

  • 5 Комшу

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Той Китайчо е много миролюбив
    Изкупил е половин Европа, 80% от Канада и отне индустрията им с кражба на патенти и дъмпинг
    Ходи у лево

    Коментиран от #9, #26

    12:22 24.07.2026

  • 6 Искайте от Русия

    29 0 Отговор
    Преди години, когато имаше пожар в Ст.Загора, който щеше да обхване целия град. Европа отказа на България. Само Германия каза, че ако се плати някаква непосилна цена за Б-я ще помогне. Единствено Русия дойде , изгаси пожара БЕЗПЛАТНО. Още ги има кадрите в нета....където, хората с цветя и питки крещяха Благодаря братушки
    Същевременно руснаците медици, превързаха и пострадалите от огъня и им оставиха медицински стоки.

    Коментиран от #11, #23

    12:23 24.07.2026

  • 7 Супер

    16 0 Отговор
    А някакви лоши новини има ли? Дано цели ЕС изгори

    Коментиран от #27

    12:26 24.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    Подпалихъе света ,сега за един пожар ревете ционисти ,след време ле ревете и от наводнения игофия нямате

    12:26 24.07.2026

  • 9 Госあ

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Комшу":

    Относно тия работи, си е много добре Китай ! Най големите крадци са краварите. Целата им електроника стъпва на китайци, например. Не говоря назад в човешката история. Проблема е, че ограничават екстремните и аутдор спортовете в Китай. Тʼва ми е единствения проблем. И в Пекин не можеш дори да притежаваш любителски дрон ! Моя го пратих в едно близко градче.

    Коментиран от #14

    12:27 24.07.2026

  • 10 Ха ХаХа

    8 1 Отговор
    Смочканата опозиция е дребна като камилчета
    Кой ви бръсне за слива бе боклуци

    12:27 24.07.2026

  • 11 Тамън

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Искайте от Русия":

    Путин нави крачолите , да помага на Макарончо

    12:27 24.07.2026

  • 12 Путин

    9 1 Отговор
    Ние руснаците сме великодушни хора. Не разбрахме какъв точно вие проблемът, но можем да поддържаме огъня дълго време. Ще ви изпратим няколко дрона от по- големичките.

    12:27 24.07.2026

  • 13 Смър на ЕС

    8 0 Отговор
    да горят еврастите мръсни

    12:27 24.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бриджит

    7 1 Отговор
    Гледа с бинокъл от " покрива" на Елисейския дворец

    Дава указания на Макронбейби накъде да насочи маркуча

    12:32 24.07.2026

  • 16 Бойо съм

    5 0 Отговор
    Е, отивам да помагам, но с тоя премиер как ще помогна? Като бях аз, какви пожарни карахме.Пък ся лютчика и хеликоптер няма, хе хе хе

    12:34 24.07.2026

  • 17 3 дрона стигат

    10 0 Отговор
    Французите показаха къде е най-слабото им място. Сега вече руснаците, наречени от Франция врагове знаят това и потриват ръце.

    12:37 24.07.2026

  • 18 Хи хи

    12 0 Отговор
    Путин е бил забелязан в марсилските храсти с кибрит и туба бензин !!

    12:37 24.07.2026

  • 19 Хааххх

    14 0 Отговор
    Мбапетата да излизат да гасят не само да лежат по пейките

    12:37 24.07.2026

  • 20 Мека китка френска

    10 0 Отговор
    Дайте му пари на макарона щом иска помощ.Трябва да храни черните франсета.

    12:39 24.07.2026

  • 21 Жожи

    9 0 Отговор
    Да тренират франсетата. Нали искат да воюват -е воювайте с огъня.

    12:44 24.07.2026

  • 22 Макрон,

    9 0 Отговор
    Еманюел, Еманюел , помощта замина за фронта в Украйна .
    Из гърмяхте стотици милиарди за да убивате руснаци. Сега природата навярно ви показва допуснатите грешки.
    За какво ви потрябвала руската покрайнина?

    12:56 24.07.2026

  • 23 Сиси

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Искайте от Русия":

    Само широката пуска душа може да прави такива невероятни жестове, невъзможни за западналите двукраки твари.
    Не го забравяйте никога това.

    Неблагодарността е голям Грях !!!

    13:04 24.07.2026

  • 24 Клати Курти

    7 0 Отговор
    Абе да горят МнннеттЧиите ,нищо да не остане от тях , тези никога не са ни били приятели,единствено ще съжалавам за една наистина добра марка автомобилни гуми и за нищо друго !След това територията ще бъде заселена с мюсюлмани .

    13:16 24.07.2026

  • 25 Ами

    8 0 Отговор
    Макарончо , вместо да си купи самолети за гасене , подарява пари за имения на зеленият шмъркач...

    13:16 24.07.2026

  • 26 Икономист

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Комшу":

    Поне Бай Хой си плаща и изкупува за разлика от други които присвояват директно !

    13:20 24.07.2026

  • 27 Точно така

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Супер":

    Нека засега да се ограничим в пожеланията си само към западната част на Европа, те най-много са го заслужили.

    13:32 24.07.2026

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