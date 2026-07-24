Бедствено положение във Франция! Париж иска помощ от Европа за справяне с горските пожари

Франция поиска помощ от Европейския съюз за справяне с големия горски пожар, бушуващ по атлантическото крайбрежие на страната, съобщава Ройтерс.
Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че ситуацията в страната остава напрегната. По думите му пожари са обхванали различни части на Франция, като особено притеснително е положението в департамента Жиронд.
Той посочва, че Париж е поискал задействането на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Скоро ще можем да разчитаме на подкрепление от два хърватски самолета "Канадер", два португалски самолета "Еър Трактор", както и два тежки хеликоптера "Блек Хоук" от Чехия и Словакия", поясни Макрон.
Повече от 10 000 души бяха евакуирани през нощта в Югозападна Франция, след като бързо разрастващ се горски пожар обхвана близо 2400 хектара земя западно от град Бордо.
Испания обяви извънредно положение заради пожарите, горящи край Мадрид и съседната провинция Авила. Министерството на вътрешните работи отбелязва, че решението е взето поради едновременното възникване на няколко пожара, неблагоприятните метеорологични условия и необходимостта от мобилизиране на значителни ресурси от различни държавни структури, което усложнява операциите по гасене и дейностите на Гражданска защита.
Испания и голяма част от Южна Европа са изправени пред все по-тежки горски пожари заради изменението на климата.
Регионалното правителство на Мадрид поиска съдействие, определяйки ситуацията като "изключително сериозна". Над 10 000 души са евакуирани от Вия дел Прадо, Сан Мартин де Валдеиглесиас, Пелайос де ла Преса и Алдеа дел Фресно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фалит
Мисля , че Путин и Тръмп са виновни
Калас да каже
12:19 24.07.2026
2 Госあ
Коментиран от #5
12:19 24.07.2026
3 Немногоходов
12:19 24.07.2026
4 Макарона
12:20 24.07.2026
5 Комшу
До коментар #2 от "Госあ":Той Китайчо е много миролюбив
Изкупил е половин Европа, 80% от Канада и отне индустрията им с кражба на патенти и дъмпинг
Ходи у лево
Коментиран от #9, #26
12:22 24.07.2026
6 Искайте от Русия
Същевременно руснаците медици, превързаха и пострадалите от огъня и им оставиха медицински стоки.
Коментиран от #11, #23
12:23 24.07.2026
7 Супер
Коментиран от #27
12:26 24.07.2026
8 Kaлпазанин
12:26 24.07.2026
9 Госあ
До коментар #5 от "Комшу":Относно тия работи, си е много добре Китай ! Най големите крадци са краварите. Целата им електроника стъпва на китайци, например. Не говоря назад в човешката история. Проблема е, че ограничават екстремните и аутдор спортовете в Китай. Тʼва ми е единствения проблем. И в Пекин не можеш дори да притежаваш любителски дрон ! Моя го пратих в едно близко градче.
Коментиран от #14
12:27 24.07.2026
10 Ха ХаХа
Кой ви бръсне за слива бе боклуци
12:27 24.07.2026
11 Тамън
До коментар #6 от "Искайте от Русия":Путин нави крачолите , да помага на Макарончо
12:27 24.07.2026
12 Путин
12:27 24.07.2026
13 Смър на ЕС
12:27 24.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бриджит
Дава указания на Макронбейби накъде да насочи маркуча
12:32 24.07.2026
16 Бойо съм
12:34 24.07.2026
17 3 дрона стигат
12:37 24.07.2026
18 Хи хи
12:37 24.07.2026
19 Хааххх
12:37 24.07.2026
20 Мека китка френска
12:39 24.07.2026
21 Жожи
12:44 24.07.2026
22 Макрон,
Из гърмяхте стотици милиарди за да убивате руснаци. Сега природата навярно ви показва допуснатите грешки.
За какво ви потрябвала руската покрайнина?
12:56 24.07.2026
23 Сиси
До коментар #6 от "Искайте от Русия":Само широката пуска душа може да прави такива невероятни жестове, невъзможни за западналите двукраки твари.
Не го забравяйте никога това.
Неблагодарността е голям Грях !!!
13:04 24.07.2026
24 Клати Курти
13:16 24.07.2026
25 Ами
13:16 24.07.2026
26 Икономист
До коментар #5 от "Комшу":Поне Бай Хой си плаща и изкупува за разлика от други които присвояват директно !
13:20 24.07.2026
27 Точно така
До коментар #7 от "Супер":Нека засега да се ограничим в пожеланията си само към западната част на Европа, те най-много са го заслужили.
13:32 24.07.2026