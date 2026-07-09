Скандалът между Мбапе и парагвайската сенаторка продължава да расте

Скандалът между капитанът на Франция Килиан Мбапе и парагвайската сенаторка Селеста Амария навлезе в нова фаза. По време на пленарното заседание в сряда тя не само потвърди, но и увеличи обидите си по адрес на френската звезда.

„Орландо Хил – млад мъж, който вероятно за първи път стъпваше на Световно първенство, протегна ръка за поздрав с истинско парагвайско смирение. Но онзи кучи син отказа ръкостискането и му се развика в лицето... това не е френско поведение. Един французин никога не би постъпил така“, заяви Амария.

Селеста Амария, която е част от партията на Автентичните радикални либерали не се отказа от тежките расистки обиди, които бе отправила след загубата на Парагвай от Франция, и отново атакува Мбапе.

„Франция – това са Русо, Декарт, Монтескьо, Виктор Юго, Симон дьо Бовоар и Декларацията за правата на човека и гражданина. Отказвам да свеждам тази велика Франция и това необятно културно, художествено и демократично наследство до Мбапе", заяви Амария.

„Какво бих казала на Мбапе сега след отговорите, които даде, след онази последна реакция? Че трябва да прочете писмото ми. Написах го на френски и испански. Трябва да прочете писмото ми - ако може да чете, нека прочете писмото ми. И бих му казала да се пази от парагвайците“, заяви бясната Селесте Амария.