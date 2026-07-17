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По-бе-да! Боядисахме!

По-бе-да! Боядисахме!

17 Юли, 2026 09:00 1 838 18

  • маркировка-
  • боядисахме-
  • пътна безопасност-
  • община-
  • президентство-
  • министерски съвет-
  • парламент

Една година ни трябваше, за да направим две бели линии

По-бе-да! Боядисахме! - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По-бе-да! Преди точно една година обърнахме внимание на един наглед дребен, но показателен проблем – износената пътна маркировка в самия център на държавната власт. На място, през което всеки ден преминават хиляди автомобили, а от прозорците на институциите се вижда буквално всяко движение.

Става дума за участъка между Президентството, Министерския съвет и сградата на Народното събрание – така наречения „триъгълник на властта“, където след промяна в организацията на движението новата маркировка практически беше изчезнала.

Резултатът беше абсурден.

Шофьорите продължаваха да се движат по навик, защото нямаше как да видят новата двойна непрекъсната линия, която трябваше да разделя двата потока на движение. Всекидневно автомобили навлизаха в насрещното, следваха засичания, клаксони, разправии и опасни ситуации. Не защото водачите непременно нарушаваха правилата, а защото правилата не се виждаха, а водачите караха по навик в посока бул. „Дондуков“, защото там имаше две платна за движение. С промените стана едно. И кой ти гледа маркировката, която бе изтрита.

След първата ни публикация се появиха светлоотразителни знаци. Те донякъде ориентираха движението, но не решиха основния проблем – липсващата маркировка.

Сега, ГОДИНА по-късно, вече може да се каже, че нещо все пак е свършено.

Двойната непрекъсната линия вече е боядисана. Разделителната маркировка ясно очертава двата потока на движение и показва на водачите, че навлизането по навик в насрещното платно е недопустимо. Видимо е положен нов слой боя върху останалата маркировка в участъка.

Добрата новина е, че опасността значително е намалена.

Лошата новина е времето, което беше необходимо това да се случи.

Защото тук не говорим за изграждане на мост, тунел или нов булевард. Не говорим за сложна обществена поръчка или инженерно съоръжение.

Говорим за две непрекъснати бели линии с обща дължина около стотина метра.

И на държавата (общината) ѝ беше необходима една година, за да ги БОЯДИСА.

Това всъщност е по-големият проблем.

Не че маркировката вече е налице. Това е нормалното. Проблемът е, че в България често приемаме за успех изпълнението на неща, които би трябвало да се случват автоматично.

Една изтрита маркировка е сигнал за опасност. След като организацията на движението е променена, тя трябва да бъде поддържана така, че водачите да могат ясно да разчитат новия режим. Именно маркировката е първото средство за организация на движението, а не последното, за което някой се сеща.

Парадоксът е още по-голям, защото този участък не се намира някъде в отдалечен квартал или по третокласен път. Това е пространството между Президентството, Министерския съвет и Народното събрание – място, което ежедневно се охранява, наблюдава и използва от държавните институции.

Ако една двойна непрекъсната линия не може да бъде възстановена своевременно точно пред входовете на властта, какво остава за стотиците километри пътища извън София?

Пътната безопасност не започва с национални стратегии, нови програми и десетки мерки, представяни на пресконференции. Тя започва с най-елементарните действия – видима маркировка, изправени знаци и ясна организация на движението.

Затова новата маркировка заслужава да бъде отбелязана.

Но още повече заслужава да бъде запомнен въпросът:

Защо на една държава ѝ беше необходима цяла година, за да боядиса две непрекъснати бели линии точно в центъра на държавната власт?

Е, все пак работата е свършена. Маркировката вече е боядисана.

Но ако за 100 метра двойна непрекъсната линия чакаме една година, за щото някой туткав общински администратор трябва да реши да си свърши работата, колко време ще е необходимо, за да бъдат решени истинските проблеми на пътната безопасност?

Победихме ли? Да – победихме боята.

Пътната безопасност обаче все още чака.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    19 0 Отговор
    И тази фалшива маркировка ще изкара точно до есента и дъждовете.

    09:02 17.07.2026

  • 2 мунью юмручиту

    7 9 Отговор
    рассия,рассия,пабеда!

    09:03 17.07.2026

  • 3 провинциалист

    8 3 Отговор
    Чакат се коментари, че Радев е сложил маркировката.

    Коментиран от #10, #15

    09:03 17.07.2026

  • 4 Жоро павето

    16 0 Отговор
    Национални празненства няма ли да има?

    09:06 17.07.2026

  • 5 име

    10 1 Отговор
    Даже не разбирате колко тромаво работи всичко. За да се извърши ремонт на огъната мантинела в следствие на катастрофа, да се пооправят половин квадрат тротоарни плочки, да се смени някой знак или стълб, трябва да се пусне поръчка, трябва да е над опридилина сума, т.е. трябва да се натрупат още неща за оправяне....и мина една година. Аз бих казал, че една година е прилично бързо в нашата дължава.

    09:09 17.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Абе глупости - там съм минавал десетки пъти и не е имало такива свирканки и влизанки и незнам какво.

    Факт, че осови почти не се виждат, но то е в цялата държава
    Проблемът е, че хубаво са сложили двойната, ама що не са възстановили и другите маркировки?!!

    Обаче четем и днеска, че "засилен контрол" - не бе рекета е на макс! Ако имаше контрол щеше да има що годе използваеми пътища!

    09:10 17.07.2026

  • 7 не се коси. ще ти мине

    9 0 Отговор
    Боядисват с ФАСАДНА боя, която издържа колкото за снимката приложена към фактурата. След 2 седмици няма да има и следа от боята.

    09:11 17.07.2026

  • 8 Факт

    10 5 Отговор
    А иначе първата работа на общината бе да се закичи с парцала на укро хунтата .

    09:12 17.07.2026

  • 9 Ква победа Бе

    8 0 Отговор
    В цяла София по булевардите няма маркировка .. Откакто е ДС на власт боята свърши тоя е голям Толуп и на Теслите им трябва маркировка, Не само на обикновените хора...

    Коментиран от #12

    09:12 17.07.2026

  • 10 Софианец

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    А кой да е,ако не ТОЙ, богът на 1,4млн. българи?

    Коментиран от #17

    09:14 17.07.2026

  • 11 Три пъти Ура

    5 0 Отговор
    1 година нерви, разправии и конфликти, 3 метра статия за 3 кутии боя, която струва я има, я няма 10 евро и се полагат на тези стотина метра за 10 минути

    09:15 17.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Евроджендър

    4 3 Отговор
    Ето виждате ли? Ако не бяхме в ЕС никога нямаше да имаме такава огромна придобивка, която значително подобрява качеството на живота и повишава стандарта на българина до това на водещите държави в ЕС!

    Коментиран от #14

    09:22 17.07.2026

  • 14 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Евроджендър":

    Не бре, маркировката се търка, понеже е некачествена, а не щото много и най вече нови коли минават по нея.

    09:27 17.07.2026

  • 15 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Чи ней ли истинъ? Личну гу гледах нашту Гинирал лиобим с кофата и валиака в рака как пулага тос мъркурофка! Да живеи партия Боташ!

    09:44 17.07.2026

  • 16 Васко ДС-то

    1 0 Отговор
    Васко некадърника нали щеше да слага вечна маркировка в София, а негова издържа по-малко от предишната

    09:45 17.07.2026

  • 17 Перничнин

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Софианец":

    Обитателите на гетата не са точно българи, освен по лична карта.

    09:45 17.07.2026

  • 18 Другарят Живков

    0 0 Отговор
    Те това дето сме го построили, не можете да го боядисате!

    10:46 17.07.2026