68 дни без пътна безопасност пред погледа на премиера (СНИМКИ)

25 Септември, 2025 09:03 1 696 16

Безхаберието, което може да ни убие на пътя

68 дни без пътна безопасност пред погледа на премиера (СНИМКИ) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
Минаха 68 дни от материала ни на 18 юли, когато ви разказахме за безхаберна реорганизация на движението точно в триъгълника на властта – между Президентство, Парламент и Министерски съвет. От няколко дни има промяна. Има светлоотразителни знаци, които все пак показват кой къде да се движи.

За какво става въпрос

Както вече писахме, служители на Столична община от „малката транспортна комисия“ на ул. „Будапеща“ преди време са внесли проект за промяна на движението в КАТ точно в триъгълника на властта – бул. „Княз Дондуков“, площад „Независимост“ и бул. „Княз Александър първи“. Казано по друг начин, точно между Президенството, Министерски съвет и новата сграда на Парламента.

В синьо е показана новата посока на движение, белите линии са новата маркировка, която не се вижда вече, а червените линии са старата маркировка

С въпросната реорганизация на движението се прави нова лента за пътуващите по бул. „Дондуков“, а на пътуващите в посока към бул. „Дондуков“, които правят ляв завой пред Министерски съвет, се оставя ЕДНА ЛЕНТА.

В синьо е показана новата посока на движение

Новата маркировка представлява двойна непрекъсната линия в посока бул. „Дондуков“, НО ВЕЧЕ ОТ БЯЛАТА ЛИНИЯ НИЩО НЕ СЕ ВИЖДА, защото е толкова износена, колкото и старата маркировка.

И така шофьорите по навик, когато се движат в посока бул. „Дондуков“, си се престрояват в две ленти на светофара, а реално – според новата маркировка, КОЯТО НЕ СЕ ВИЖДА, ЗАЩОТО СЕ Е ИЗТРИЛА, навлизат в насрещното движение. И съвсем редовно се засичат кола срещу кола в този малък участък.

В синьо е показана новата посока на движение, а оградената в червено маркировка си седи и показва старата посока на движение

И всичко това е точно пред погледа на премиера Росен Желязков, от когото чухме 36 мерки за справяне с катастрофите по пътищата ни и как темата е приоритет за правителството.

И това безхаберие, свързано с маркировката, което може да ни убие на пътя - пред погледа на премиера, продължи 68 дни. Нищо не се случи. От няколко има знаци.

Какво се промени
Значи за 68 дни (просто от ФАКТИ видяхме знаците преди дни) нищо – кола срещу кола, псувни, закани, „къде караш бе…“ и т.н. (б.р. – това последното е от първо лице, защото два пъти на ден минавам от там и си правих експерименти дали някой гледа маркировката… Познайте… Всеки си кара по навик, а винаги другият е сбърканяк, скапаняк, нещастник и т.н.)


Значи 68 дни нищо, след това някой е казал на някой работник да иде да простави знаци. И работникът е отишъл. Сега ще трябва работник да ги махне, когато ще му дойде времето да се боядиса маркировката, което пак си е работа. Нали работа трябва да се върши. А всичко е толкова просто – два знака през нощта и се прави 100 метра маркировка. Боядисва се непрекъсната бяла линия.

И после си говорим за мерки за пътна безопасност – повече от два месеца една двойна линия не може да се боядиса пред погледа на премиера…


България
  • 1 вече

    20 1 Отговор
    Министерства и агенции са препълнени с калинки , и получават заплати за тоз де вее ,а народа дори и не блее

    09:06 25.09.2025

  • 2 Гого

    13 0 Отговор
    Абе те да вземат и пропадналите павета да оправят.

    09:07 25.09.2025

  • 3 Премиера

    27 4 Отговор
    Хотела с водопада е много по важен от паветата у софия

    Коментиран от #12

    09:08 25.09.2025

  • 4 Това не е ли

    15 0 Отговор
    задължение на Столична Община и фирмите изпълнители на ремонта?

    09:10 25.09.2025

  • 5 на запад имат център за ремонти

    5 0 Отговор
    получават заповед и отиват да боядисат и слагат знаци . не е както тук 2 агенции, 3 дирекции, 5 под фирми . и затова няма забавяне . а в насрещното е забранено карането . скоростта е по скоростта на трафика, а посоката според посоката на предния . най-добре отпред да е кола на кат или на правителството . те си знаят маршрута .

    Коментиран от #11

    09:11 25.09.2025

  • 6 Начи

    13 3 Отговор
    премиерчето Хаяско за кое по напред да мисли, за хотела си или за скапалата се маркировка под прозореца му. А, както знаем той не е мн по мисленето.

    09:13 25.09.2025

  • 7 Желязкова

    10 3 Отговор
    Обещавам ако остане материал от хотела с водопада го дарявам за Дондуков

    09:14 25.09.2025

  • 8 1480

    5 2 Отговор
    уникално тьпи заглавия
    🐔🦃🐦🐤

    09:15 25.09.2025

  • 10 чудесно

    10 0 Отговор
    Ама в България маркировката се боядисва с фасадна боя и издържа до две седмици. Не ли?

    09:22 25.09.2025

  • 11 в насрещното е забранено карането

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "на запад имат център за ремонти":

    а как да разбереш че си в насрещното, като няма маркировка?

    09:23 25.09.2025

  • 12 не мина тр оле

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Премиера":

    Пусни още 2-3 поста за водопада, че нещо никой вече не те отразява.

    09:31 25.09.2025

  • 13 Шоп

    3 1 Отговор
    Виж ся журнале, по проблема питай кмета!

    09:38 25.09.2025

  • 14 в истинската маркировка има кварц

    8 0 Отговор
    за да светлоотразява през нощта. Къде в България сте видели истинска пътна маркировка?

    09:38 25.09.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Нема Кинта в тая работа! Виж камерка да цъка стотачи е друга работа, има келепирец.

    На нас ония ден ни направиха нови ленти... е едното платно е вече 2/3 от пътя, а за другото остава 1/3, вместо да са по фифти-фифти и се вижда старата дето си е на мястото на средата, ама да не издребняваме сега, кой па да се заглежда къде е центъра, колко па да е опасно да даваш картбланш на в едната посока да имат право по закон да заемат половината от насрещното платно, а в другата половина да не може да побереш кола, без да е престъпила осовата...

    09:52 25.09.2025

  • 16 Гумени колчета и перки от акула

    0 0 Отговор
    Когато такива "ремонти и реорганизации" се правят нощно време, на 2+ ракии, сутринта водачите на МПС получават изненада.

    10:48 25.09.2025