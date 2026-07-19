Англия – да играеш като на финал, но за бронза

Третото място рядко остава в историята. Световните първенства се помнят с шампионите, понякога с финалистите, но почти никога с носителите на бронзовите медали. И все пак Англия направи точно това – превърна мача за третото място срещу Франция в спектакъл, който мнозина вече определят като най-зрелищния двубой на Мондиал 2026. Победата с 6:4 донесе бронза на "трите лъва", но и остави един неизбежен въпрос: защо този футбол не беше показан четири дни по-рано срещу Аржентина?
Още преди двубоя английските медии подчертаваха, че този мач е шанс за изкупление след болезненото отпадане от Аржентина. След последния съдийски сигнал вече се говореше за друго – за най-добрия футбол, който Англия е играла на турнира.
Именно тук идва голямата дилема около Томас Тухел.
В полуфинала срещу Аржентина германският специалист избра прекалено предпазлив подход. Англия започна мача с повече страх да не загуби, отколкото с желание да го спечели. След почивката, вместо да затвърди силните страни на отбора, Тухел промени структурата на играта в опит да съхрани резултата. Смяната на ритъма и пренареждането на състава разрушиха баланса, който англичаните постепенно бяха намерили, а Аржентина наказа колебанието и стигна до обрат за 2:1.
Срещу Франция всичко беше различно.
Без напрежението на полуфинала, без страха от провал, Англия игра така, както привържениците ѝ чакаха с години. Висока преса, постоянни смени на позициите, агресия още при първото подаване на съперника, скорост по фланговете и непрекъснато движение между линиите. Това вече беше съвременен европейски футбол.
Още до почивката резултатът беше 4:0, а Франция изглеждаше напълно обезличена.
Да, французите върнаха интригата през второто полувреме, но това беше повече следствие от отпускането на Англия и сериозните грешки в защита и на двата отбора, отколкото знак за промяна на превъзходството.
Особено впечатляващ беше Букайо Сака, който реализира хеттрик и се превърна в символ на свободния английски футбол. До него Джуд Белингам, Деклан Райс и останалите показаха интензивност, която липсваше срещу Аржентина.
Франция също има своите причини за разочарование.
Защитата на Дидие Дешан беше необичайно неорганизирана, линиите между халфовете и защитниците се разкъсваха постоянно, а английските футболисти използваха всяко свободно пространство. Това бе последният мач на Дешан като национален селекционер след близо 14 години начело на "петлите". Предстои една нова ера, в която националният тим да бъде воден от Зинедин Зидан – човекът, който изгради една от най-успешните версии на Реал Мадрид през последното десетилетие.
И въпреки поражението, Килиан Мбапе отново показа защо остава най-голямата индивидуална звезда на световния футбол.
Двете му попадения го превърнаха в едноличен голмайстор №1 в историята на световните първенства с общо 22 гола за момента (б.р. – след него е Лионел Меси с 21 гола, но финалът Аржентина - Испания е довечера), като десет от тях дойдоха само на този Мондиал. Майкъл Олисе също влезе в историята със седмата си асистенция, изравнявайки рекорд, свързван досега с Пеле.
И все пак именно Англия беше големият победител.
Парадоксално, най-силният ѝ мач се оказа този, който не носеше титла.
Бронзовите медали трудно могат да заличат разочарованието от пропуснатия финал, но показаха нещо далеч по-важно – че този английски отбор притежава потенциала да играе модерен, смел и доминиращ футбол.
Остава само един въпрос: Ако Англия беше излязла със същата смелост срещу Аржентина, нямаше ли именно тя днес да се готви за световния финал, а не за мача за третото място?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
10:19 19.07.2026
2 РЕАЛИСТ
10:25 19.07.2026
3 Прадядо каза
Коментиран от #8
10:31 19.07.2026
4 Марадона
Коментиран от #6
10:31 19.07.2026
5 Цирк
10:58 19.07.2026
6 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Марадона":То пък англичаните бяха много кротки. И двата отбора играха на кръв, щото имат стари сметки за уреждане. По английското радио цяла седмица преди това се подиграваха на Аржентина и как щяли да ги изпратят вкъщи. Аржентина показа, как се играе за държавата си. Така играеха и немците след получен гол, но вече няма много немци в отбора им.
11:04 19.07.2026
7 Тотото управлява спорта
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Зрителите са лапнишарани
11:05 19.07.2026
8 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #3 от "Прадядо каза":АМА ЯВНО НЕ Е ЖИВЯЛ
В СОФИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ВОЙНА
ЩОМ ПРА УНУКА МУ ПИШЕ В ДН.ВРМ.
11:07 19.07.2026