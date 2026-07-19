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Англия – да играеш като на финал, но за бронза

Англия – да играеш като на финал, но за бронза

19 Юли, 2026 10:15 875 8

  • англия-
  • франция-
  • световно първенство-
  • сака-
  • букайо сака-
  • мбапе-
  • дешан-
  • зидан-
  • тухел

Защо този футбол не беше показан четири дни по-рано срещу Аржентина?

Англия – да играеш като на финал, но за бронза - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Третото място рядко остава в историята. Световните първенства се помнят с шампионите, понякога с финалистите, но почти никога с носителите на бронзовите медали. И все пак Англия направи точно това – превърна мача за третото място срещу Франция в спектакъл, който мнозина вече определят като най-зрелищния двубой на Мондиал 2026. Победата с 6:4 донесе бронза на "трите лъва", но и остави един неизбежен въпрос: защо този футбол не беше показан четири дни по-рано срещу Аржентина?

Още преди двубоя английските медии подчертаваха, че този мач е шанс за изкупление след болезненото отпадане от Аржентина. След последния съдийски сигнал вече се говореше за друго – за най-добрия футбол, който Англия е играла на турнира.

Именно тук идва голямата дилема около Томас Тухел.

В полуфинала срещу Аржентина германският специалист избра прекалено предпазлив подход. Англия започна мача с повече страх да не загуби, отколкото с желание да го спечели. След почивката, вместо да затвърди силните страни на отбора, Тухел промени структурата на играта в опит да съхрани резултата. Смяната на ритъма и пренареждането на състава разрушиха баланса, който англичаните постепенно бяха намерили, а Аржентина наказа колебанието и стигна до обрат за 2:1.

Срещу Франция всичко беше различно.

Без напрежението на полуфинала, без страха от провал, Англия игра така, както привържениците ѝ чакаха с години. Висока преса, постоянни смени на позициите, агресия още при първото подаване на съперника, скорост по фланговете и непрекъснато движение между линиите. Това вече беше съвременен европейски футбол.

Още до почивката резултатът беше 4:0, а Франция изглеждаше напълно обезличена.

Да, французите върнаха интригата през второто полувреме, но това беше повече следствие от отпускането на Англия и сериозните грешки в защита и на двата отбора, отколкото знак за промяна на превъзходството.

Особено впечатляващ беше Букайо Сака, който реализира хеттрик и се превърна в символ на свободния английски футбол. До него Джуд Белингам, Деклан Райс и останалите показаха интензивност, която липсваше срещу Аржентина.

Франция също има своите причини за разочарование.

Защитата на Дидие Дешан беше необичайно неорганизирана, линиите между халфовете и защитниците се разкъсваха постоянно, а английските футболисти използваха всяко свободно пространство. Това бе последният мач на Дешан като национален селекционер след близо 14 години начело на "петлите". Предстои една нова ера, в която националният тим да бъде воден от Зинедин Зидан – човекът, който изгради една от най-успешните версии на Реал Мадрид през последното десетилетие.

И въпреки поражението, Килиан Мбапе отново показа защо остава най-голямата индивидуална звезда на световния футбол.

Двете му попадения го превърнаха в едноличен голмайстор №1 в историята на световните първенства с общо 22 гола за момента (б.р. – след него е Лионел Меси с 21 гола, но финалът Аржентина - Испания е довечера), като десет от тях дойдоха само на този Мондиал. Майкъл Олисе също влезе в историята със седмата си асистенция, изравнявайки рекорд, свързван досега с Пеле.

И все пак именно Англия беше големият победител.

Парадоксално, най-силният ѝ мач се оказа този, който не носеше титла.

Бронзовите медали трудно могат да заличат разочарованието от пропуснатия финал, но показаха нещо далеч по-важно – че този английски отбор притежава потенциала да играе модерен, смел и доминиращ футбол.

Остава само един въпрос: Ако Англия беше излязла със същата смелост срещу Аржентина, нямаше ли именно тя днес да се готви за световния финал, а не за мача за третото място?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Общо на терена трима бели хора.

    Коментиран от #7

    10:19 19.07.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    16 0 Отговор
    Много глупости бе написал тоя. Играеш колкото противникът ти позволи. И тук можеше да се получи същия обрат, като срещу Аржентина. Франция не излезе за победа, но при 4:0 , ги заболя много и се върнаха в играта. Плюс това и двата отбора играха с различни състави.

    10:25 19.07.2026

  • 3 Прадядо каза

    6 2 Отговор
    На футбол може и да не сме ги били ингилизите, ама на бой ги бихме през Първата световна. Що ингилиз пречукахме на Македонския фронт, чет нямат. Оттогава дадоха назад ингилизите и не могат да се оправят.

    Коментиран от #8

    10:31 19.07.2026

  • 4 Марадона

    6 12 Отговор
    Защото Аржентина играе грубо,брутално и грозно!

    Коментиран от #6

    10:31 19.07.2026

  • 5 Цирк

    4 0 Отговор
    Най-слабото световно в историята вече официално е превърнато и в корупционен цирк. 6:4 е резултат, който и на мачле в квартала трудно се получава. Сега остава финала да свърши 7:8 с 6 гола на Меси и ще съм напълно доволен.

    10:58 19.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Марадона":

    То пък англичаните бяха много кротки. И двата отбора играха на кръв, щото имат стари сметки за уреждане. По английското радио цяла седмица преди това се подиграваха на Аржентина и как щяли да ги изпратят вкъщи. Аржентина показа, как се играе за държавата си. Така играеха и немците след получен гол, но вече няма много немци в отбора им.

    11:04 19.07.2026

  • 7 Тотото управлява спорта

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Зрителите са лапнишарани

    11:05 19.07.2026

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прадядо каза":

    АМА ЯВНО НЕ Е ЖИВЯЛ
    В СОФИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ВОЙНА
    ЩОМ ПРА УНУКА МУ ПИШЕ В ДН.ВРМ.

    11:07 19.07.2026