Десет малки футболистчета

С това заглавие не искам да обидя футболните таланти, а правя препратка към едноименното произведение на Агата Кристи.
Вчера гледахме нацията на французите и нацията на англичаните, които спорят за футболна победа. По терена търчаха все милионери. Спор няма. Ритаха момчетата, имаше и нега, и досада, и футбол, но на стадиона нямаше нации.
Имаше платени, натурализирани, приобщени по незнам какъв си либерален ред чужденци, които незнам кое поколение са расли в съответните страни. На терена имаше фланелки с нефренски и неанглийски имена. Разбира се, ако кажа на черното черно, ще бъда обвинен в расизъм. Затова и аз ще започна да се правя на глупав и сляп. Причината е проста – глупостта и слепотата не се наказват.
Забелязахте ли сте агитките на стадиона? Дебеловати, розовобузи, ококорени представители на своите нации врещят, подкрепяйки своите представители, които дълбоко фенотипно не приличат на тях. Как разбрах ли? Ами очевидно е. Трябва да си надрусан грантаджийски слепок, за да не различаваш бялото от черното.
Ако изпитвате объркване, направете справка как би изглеждал един англичанин или французин отпреди двадесет-тридесет години и вижте какво ни се представя като Англия и Франция сега. Пак повтарям – тук не говорим за футболен талант, а за форум, който твърди, че е съревнование на нациите.
Едно е да имаш представители на други етноси в мулти-култи плетката си, но съвсем друго е, когато достоверният представител на твоята раса е само един в отбора. Или максимум двама. И на почивката да вземат да ги извадят, че да няма расизъм.
Ясно е, че държави като Англия и Франция могат да си внесат или купят каквото им се ще.
Но, представете си„ ако Илон Мъск (говори се, че вече притежавал над трилион долара) реши да си направи национален отбор... Защо да не може? Националният отбор на Мъск не ви ли звучи добре? Знаете ли колко научни института ще докажат съществуването на Мъск-нация срещу скромно заплащане? Та, ако Мъск си направи НАЦИОНАЛЕН отбор, със сигурност ще може да се класира за световното, че и на финал да играе. И може да спечели. Така шампион ще стане нацията на Мъск. Което ще е същото на това, което гледаме в момента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:02 19.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 имил гьотоф
11:03 19.07.2026
4 Делю Хайдутин
11:04 19.07.2026
5 Механик
Както винаги, коректен, точен и баш на място анализ.
Най-много ми хареса онова за слепоците. И то е точно както си е.
Браво!
Коментиран от #7, #9
11:06 19.07.2026
6 Лопата Орешник
Коментиран от #13
11:07 19.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Факти
Коментиран от #10
11:08 19.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Йото Емиловски
До коментар #8 от "Факти":Това е зомбиран мозък, ако го накарат да направи статия за Путин ще се разплаче от умиление какъв баш християнин е,който е убил по стечение на обстоятелствата 2мил народ
Коментиран от #30
11:17 19.07.2026
11 Дебилий си хейти,
11:22 19.07.2026
12 Верно ли бе
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Защо не се пишеш с името си - Асен Василев ?
11:23 19.07.2026
13 665
До коментар #6 от "Лопата Орешник":А преди това, другият бял си изкара безмислен жълт картон и пряк свободен на границата на наказателното. Само не гри да бяха пуснали и шяха да бият.
11:24 19.07.2026
14 Наблюдател
достоен за уважение.
Коментиран от #16
11:28 19.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 урко
До коментар #14 от "Наблюдател":Чети сайта на вестник Правда ти ако знаеш там кви автори има ...ще ревеш от щастие до един са като ЙОТОВСКИ
11:33 19.07.2026
17 Пхахахеха
11:35 19.07.2026
18 Църен поп
Коментиран от #19, #21
11:43 19.07.2026
19 Русофил
До коментар #18 от "Църен поп":Чувствай се свободен да дъвчеш черни шпекове.
Коментиран от #26
11:46 19.07.2026
20 БеГемот
11:46 19.07.2026
21 Дуньо простия
До коментар #18 от "Църен поп":Аз пък помня, че през 1990 г. в германския национален отбор, един вносен нямаше, пък негър съвсем.
11:53 19.07.2026
22 руззззНациии
Самият объркан идиотовски, признава, че "Дебеловати, розовобузи, ококорени представители на своите нации врещят, подкрепяйки своите представители"...подчертавам СВОИТЕ, а той нашичкия роден в павликени БЯЛ горд правослямен и решил. че е нещо повече от тях. Комплексарски рашизоиди
11:56 19.07.2026
23 руззззНациии
Самият объркан идиотовски, признава, че "Дебеловати, розовобузи, ококорени представители на своите нации врещят, подкрепяйки своите представители"...подчертавам СВОИТЕ, а той нашичкия роден в павликени БЯЛ горд правослямен и решил. че е нещо повече от тях. Комплексарски рашизоиди
11:57 19.07.2026
24 НАЦИОНАЛИСТ
АЗ КАТО ДЪЛБОКО РАЗОЧАРОВАН НАЦИОНАЛИСТ- ПАТРИОТ САМО ДА ПОПИТАМ: ПОНЕЖЕ НЕ ХАРЕСВАМ ВР€ДНИТ€ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НАРОДА ПАРАЗИТИ( БЕЗРОДНИТЕ Партийци( Комуняги, ЛЪЖ€- д€мократи, €вро-атлантици-Грантаджий$ки Ру$офоби,ли б€ рали), мут ри, нарко ди лъ ри И тра фикан ти,$вод ни ци, €в р€и, п€ да ли,п€ до фи ли, ман га ли,чал гари,Корум пи рани ми ли цио н€ри И чиновници, л€кари-Търговци .....)
БРАТЯ БЪЛГАРИ АЗ ФА ШИ СТ ЛИ СЪМ?
Коментиран от #25
11:59 19.07.2026
25 до НАЦИОНАЛИСТ
До коментар #24 от "НАЦИОНАЛИСТ":Да. Странно защо до "БЕЗРОДНИТЕ Партийци( Комуняги, ЛЪЖ€- д€мократи, €вро-атлантици-Грантаджий$ки Ру$офоби" не си добавил родните копеи-русолюби....
Е, всъщност не е странно! Повечето родни (а и не само) "националисти" са всъщност рашисти, нашисти
Коментиран от #28
12:07 19.07.2026
26 до 19 - рузофил
До коментар #19 от "Русофил":Разбирам, че ти дъвчеш бели или жъти шпекчета???
12:10 19.07.2026
27 Трътлю
Коментиран от #29
12:13 19.07.2026
28 НАЦИОНАЛИСТ
До коментар #25 от "до НАЦИОНАЛИСТ":ЗАЩОТО СЪМ РУСОФИЛ И АНТИ-КОМУНИ$Т, А НЕ КАТО розовит€ рожби НА "БИВШИТ€" ПАРТИЙЦИ-ДН€$ ПЪРВИ €вро-дж€нд€ ра$ти!
12:15 19.07.2026
29 до Трътлю
До коментар #27 от "Трътлю":Че в САЩ кои са boosters????? Всички освен индианците???
12:19 19.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Засега ...
До коментар #15 от "руззззНациии":...си само на минус 10 . Нищо не бърка човека...френската и английската нация принадлежат ( или може би трябва да кажа - принадлежаха) към бялата раса.
Това, че някакви толера.ст.ични о.л.л.и.го.ф.р.е.ни чрез гиополитически и политинженерингови операции промениха расовата принадлежност на т.нар. англичани и французи не означава, че представителите на тези раси ка представители и на английската , респективно на френската нация.
12:33 19.07.2026
32 Емо, ЧАДО
Или че законите на тези страни ПОЗВОЛЯВАТ да има и цветнокожи в националните отбори, били и то натурализирани.
Емо, Чадо, явно живееш още в света на соца от миналия век.
Коментиран от #42
12:44 19.07.2026
33 Добролюбов
взе за голяма работа и "най-големия"
разбирач от футбол.САМО НАКРАТКО :
Всички небели футболисти на Франция и Англия са
родени в тези държави.И какво,нямат право да се борят,
дори и с таланта си за място в националните отбори.
Освен това там не става така лесно да си част от националните
отбори,както при нас.Където всичко зависи от собствениците на
футболни клубове,кои куци коне ще пробутат.А БФС им съдейства.
12:47 19.07.2026
34 Емо, ЧАДО
За другото СВЕТОВНО, може и да те питат кой да играе в националните отбори и с какъв цвят на кожата да бъде.
12:49 19.07.2026
35 Чип и Дейл
12:49 19.07.2026
36 Емо, ЧАДО
И не забравяй че доста СВЕТОВНО ШАМПИОНИ до днес са играли с ЦВЕТНОКОЖИ.
Но това неги умалоеажава, нали.
12:52 19.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Петров
бълвоч на някакъв си"разбирач" от
футбола. Та по-надолу хората от форума
добре са отговорили на това "грандоманско
недоразумение", изхрачило куп тъпни.
13:00 19.07.2026
39 Дядо
13:05 19.07.2026
40 НИЩО МУ НЯМА
ТОЗ ДА СИ КУПИ
БЯЛО ЧЕРЕН ТВ ШКАФ ОПЕРА
И НЯМА ДА ИМА ПРОБЛЕМИ С 🗣
АПРОПО ....ПЕЛЕ...КАКЪВ КОЛОР Е...🤔
13:05 19.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 приказка
До коментар #32 от "Емо, ЧАДО":Преди много векове, много преди споменатия от теб социализъм имало една империя. В началото граждани са били само римляните, след време граждани на Рим стават различни по етнос и цвят и...ако знаеш историята, ще знаеш и края на тази империя!
13:09 19.07.2026
43 Мирски
спортни отбори в бившата СССР бяха от
другите републики и малко руснаци.Или ще каже
те са от състава на руската империя,била тя и
комун/социалистическа.Много си зле дрОгарю.
13:13 19.07.2026
44 Продължение към 43
и от жълтата раса носеха големите успехи на
съветския спорт.
13:17 19.07.2026
45 Жена
13:39 19.07.2026