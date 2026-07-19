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Десет малки футболистчета

Десет малки футболистчета

19 Юли, 2026 11:00 1 815 45

  • световно първенство-
  • франция-
  • англия-
  • футбол-
  • национални отбори

Пак повтарям – тук не говорим за футболен талант, а за форум, който твърди, че е съревнование на нациите

Десет малки футболистчета - 1
Снимка: БГНЕС
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

С това заглавие не искам да обидя футболните таланти, а правя препратка към едноименното произведение на Агата Кристи.

Вчера гледахме нацията на французите и нацията на англичаните, които спорят за футболна победа. По терена търчаха все милионери. Спор няма. Ритаха момчетата, имаше и нега, и досада, и футбол, но на стадиона нямаше нации.

Имаше платени, натурализирани, приобщени по незнам какъв си либерален ред чужденци, които незнам кое поколение са расли в съответните страни. На терена имаше фланелки с нефренски и неанглийски имена. Разбира се, ако кажа на черното черно, ще бъда обвинен в расизъм. Затова и аз ще започна да се правя на глупав и сляп. Причината е проста – глупостта и слепотата не се наказват.

Забелязахте ли сте агитките на стадиона? Дебеловати, розовобузи, ококорени представители на своите нации врещят, подкрепяйки своите представители, които дълбоко фенотипно не приличат на тях. Как разбрах ли? Ами очевидно е. Трябва да си надрусан грантаджийски слепок, за да не различаваш бялото от черното.

Ако изпитвате объркване, направете справка как би изглеждал един англичанин или французин отпреди двадесет-тридесет години и вижте какво ни се представя като Англия и Франция сега. Пак повтарям – тук не говорим за футболен талант, а за форум, който твърди, че е съревнование на нациите.

Едно е да имаш представители на други етноси в мулти-култи плетката си, но съвсем друго е, когато достоверният представител на твоята раса е само един в отбора. Или максимум двама. И на почивката да вземат да ги извадят, че да няма расизъм.

Ясно е, че държави като Англия и Франция могат да си внесат или купят каквото им се ще.

Но, представете си„ ако Илон Мъск (говори се, че вече притежавал над трилион долара) реши да си направи национален отбор... Защо да не може? Националният отбор на Мъск не ви ли звучи добре? Знаете ли колко научни института ще докажат съществуването на Мъск-нация срещу скромно заплащане? Та, ако Мъск си направи НАЦИОНАЛЕН отбор, със сигурност ще може да се класира за световното, че и на финал да играе. И може да спечели. Така шампион ще стане нацията на Мъск. Което ще е същото на това, което гледаме в момента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    59 4 Отговор
    Не си прав ! Имаше цели трима бели футболисти на терена.

    11:02 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 имил гьотоф

    2 22 Отговор
    без маш по време на мачовете?

    11:03 19.07.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    32 0 Отговор
    Мъск ще участва с отбора на Марс

    11:04 19.07.2026

  • 5 Механик

    69 11 Отговор
    Браво!
    Както винаги, коректен, точен и баш на място анализ.
    Най-много ми хареса онова за слепоците. И то е точно както си е.
    Браво!

    Коментиран от #7, #9

    11:06 19.07.2026

  • 6 Лопата Орешник

    26 12 Отговор
    Ахах, този и той да яхне темата! Светът се променя, а с него и спорта! Това са колониални държави! Неизбежно е в един момент да се обърне потока! Е , обърнал се е!! Но в рамките на шегата, срещу Испания именно един от двамата бели французи направи дузпата!

    Коментиран от #13

    11:07 19.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти

    13 56 Отговор
    Рашистите да избиват братя славяни е добро, а западноевропейците да приемат черните като равни е лошо. Логиката на човек без мозък.

    Коментиран от #10

    11:08 19.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Йото Емиловски

    14 42 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Това е зомбиран мозък, ако го накарат да направи статия за Путин ще се разплаче от умиление какъв баш християнин е,който е убил по стечение на обстоятелствата 2мил народ

    Коментиран от #30

    11:17 19.07.2026

  • 11 Дебилий си хейти,

    13 33 Отговор
    мачът си върви, а киселякът си е киселяк. Крепостните затова освен за ГРУЗ 200 за друго не стават, ме намират радост в живота. Всичко им е криво и черно, само водката е хубава.

    11:22 19.07.2026

  • 12 Верно ли бе

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Защо не се пишеш с името си - Асен Василев ?

    11:23 19.07.2026

  • 13 665

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    А преди това, другият бял си изкара безмислен жълт картон и пряк свободен на границата на наказателното. Само не гри да бяха пуснали и шяха да бият.

    11:24 19.07.2026

  • 14 Наблюдател

    26 6 Отговор
    Единственият автор във вестник "Факти"
    достоен за уважение.

    Коментиран от #16

    11:28 19.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 урко

    6 17 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдател":

    Чети сайта на вестник Правда ти ако знаеш там кви автори има ...ще ревеш от щастие до един са като ЙОТОВСКИ

    11:33 19.07.2026

  • 17 Пхахахеха

    6 19 Отговор
    Един Джанго без окови му трябва на тоя супримасист. Или поне 3 дни в килия с Байчо от Столипиново

    11:35 19.07.2026

  • 18 Църен поп

    9 20 Отговор
    Още преди повече от 30 години едни от най-добрите отбори в Европа имаха футболисти, като Рийкард, Гулит, Зеедорф, Иън Райт, Тигана и кой ли не. Не помня такова расистко нашествие по български форуми да е имало. Явно рашизмЪт окриля расизмът на родните копеи....стига да не е срещу дръпнатоочичковци от браДски С.Корея или кЕтай де..

    Коментиран от #19, #21

    11:43 19.07.2026

  • 19 Русофил

    10 4 Отговор

    До коментар #18 от "Църен поп":

    Чувствай се свободен да дъвчеш черни шпекове.

    Коментиран от #26

    11:46 19.07.2026

  • 20 БеГемот

    19 3 Отговор
    Един негъp добре,два негъpа добре ....ама десет малки негъpчета галопиращи на воля по поляната вече е много...

    11:46 19.07.2026

  • 21 Дуньо простия

    19 2 Отговор

    До коментар #18 от "Църен поп":

    Аз пък помня, че през 1990 г. в германския национален отбор, един вносен нямаше, пък негър съвсем.

    11:53 19.07.2026

  • 22 руззззНациии

    2 21 Отговор
    А кой си ти да казваш на англичани, французи, германци, холандци, белгийци, швейцарци, канадци или сащианци колко "негъра е добре" ????
    Самият объркан идиотовски, признава, че "Дебеловати, розовобузи, ококорени представители на своите нации врещят, подкрепяйки своите представители"...подчертавам СВОИТЕ, а той нашичкия роден в павликени БЯЛ горд правослямен и решил. че е нещо повече от тях. Комплексарски рашизоиди

    11:56 19.07.2026

  • 23 руззззНациии

    6 14 Отговор
    А кой си ти да казваш на англичани, французи, германци, холандци, белгийци, швейцарци, канадци или сащианци колко "негъра е добре" ????
    Самият объркан идиотовски, признава, че "Дебеловати, розовобузи, ококорени представители на своите нации врещят, подкрепяйки своите представители"...подчертавам СВОИТЕ, а той нашичкия роден в павликени БЯЛ горд правослямен и решил. че е нещо повече от тях. Комплексарски рашизоиди

    11:57 19.07.2026

  • 24 НАЦИОНАЛИСТ

    13 3 Отговор
    ЕМИЛ ЙОТОВСКИ КАКТО ВИНАГИ Е ПРАВ, НЕ ЗНАМ КАК МУ ДАВАТ ДУМАТА...?!?!?!?

    АЗ КАТО ДЪЛБОКО РАЗОЧАРОВАН НАЦИОНАЛИСТ- ПАТРИОТ САМО ДА ПОПИТАМ: ПОНЕЖЕ НЕ ХАРЕСВАМ ВР€ДНИТ€ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НАРОДА ПАРАЗИТИ( БЕЗРОДНИТЕ Партийци( Комуняги, ЛЪЖ€- д€мократи, €вро-атлантици-Грантаджий$ки Ру$офоби,ли б€ рали), мут ри, нарко ди лъ ри И тра фикан ти,$вод ни ци, €в р€и, п€ да ли,п€ до фи ли, ман га ли,чал гари,Корум пи рани ми ли цио н€ри И чиновници, л€кари-Търговци .....)
    БРАТЯ БЪЛГАРИ АЗ ФА ШИ СТ ЛИ СЪМ?

    Коментиран от #25

    11:59 19.07.2026

  • 25 до НАЦИОНАЛИСТ

    3 8 Отговор

    До коментар #24 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    Да. Странно защо до "БЕЗРОДНИТЕ Партийци( Комуняги, ЛЪЖ€- д€мократи, €вро-атлантици-Грантаджий$ки Ру$офоби" не си добавил родните копеи-русолюби....
    Е, всъщност не е странно! Повечето родни (а и не само) "националисти" са всъщност рашисти, нашисти

    Коментиран от #28

    12:07 19.07.2026

  • 26 до 19 - рузофил

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Русофил":

    Разбирам, че ти дъвчеш бели или жъти шпекчета???

    12:10 19.07.2026

  • 27 Трътлю

    10 2 Отговор
    В щатите има специален термин за такива в кавички национали: бустъри (boosters). А тези родени на островчето като Рашфорд и Сака са с британски паспорти но не англичани. Нищо, то е за хубаво. Колкото по-малко англичани, толкова по-добре.

    Коментиран от #29

    12:13 19.07.2026

  • 28 НАЦИОНАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "до НАЦИОНАЛИСТ":

    ЗАЩОТО СЪМ РУСОФИЛ И АНТИ-КОМУНИ$Т, А НЕ КАТО розовит€ рожби НА "БИВШИТ€" ПАРТИЙЦИ-ДН€$ ПЪРВИ €вро-дж€нд€ ра$ти!

    12:15 19.07.2026

  • 29 до Трътлю

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Трътлю":

    Че в САЩ кои са boosters????? Всички освен индианците???

    12:19 19.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Засега ...

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "руззззНациии":

    ...си само на минус 10 . Нищо не бърка човека...френската и английската нация принадлежат ( или може би трябва да кажа - принадлежаха) към бялата раса.
    Това, че някакви толера.ст.ични о.л.л.и.го.ф.р.е.ни чрез гиополитически и политинженерингови операции промениха расовата принадлежност на т.нар. англичани и французи не означава, че представителите на тези раси ка представители и на английската , респективно на френската нация.

    12:33 19.07.2026

  • 32 Емо, ЧАДО

    1 11 Отговор
    Кво е виновен един НЕ БЯЛ футболист, че родителите му не са бели, но е роден във ..Франция или Англия.
    Или че законите на тези страни ПОЗВОЛЯВАТ да има и цветнокожи в националните отбори, били и то натурализирани.
    Емо, Чадо, явно живееш още в света на соца от миналия век.

    Коментиран от #42

    12:44 19.07.2026

  • 33 Добролюбов

    3 7 Отговор
    И тази"публична " личност се
    взе за голяма работа и "най-големия"
    разбирач от футбол.САМО НАКРАТКО :
    Всички небели футболисти на Франция и Англия са
    родени в тези държави.И какво,нямат право да се борят,
    дори и с таланта си за място в националните отбори.
    Освен това там не става така лесно да си част от националните
    отбори,както при нас.Където всичко зависи от собствениците на
    футболни клубове,кои куци коне ще пробутат.А БФС им съдейства.

    12:47 19.07.2026

  • 34 Емо, ЧАДО

    1 5 Отговор
    Във футбола има МОЖЕЩИ и НЕМОЖЕЩИ.Така са решили в тези държави, така ЩЕ БЪДЕ.
    За другото СВЕТОВНО, може и да те питат кой да играе в националните отбори и с какъв цвят на кожата да бъде.

    12:49 19.07.2026

  • 35 Чип и Дейл

    1 2 Отговор
    Кажи сега и за Карлос Насар

    12:49 19.07.2026

  • 36 Емо, ЧАДО

    2 5 Отговор
    Соца УМРЕ. С него и предрасъдаците за нации, националности, народи.
    И не забравяй че доста СВЕТОВНО ШАМПИОНИ до днес са играли с ЦВЕТНОКОЖИ.
    Но това неги умалоеажава, нали.

    12:52 19.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Петров

    2 1 Отговор
    Браво.Запълнихте си сайта с този
    бълвоч на някакъв си"разбирач" от
    футбола. Та по-надолу хората от форума
    добре са отговорили на това "грандоманско
    недоразумение", изхрачило куп тъпни.

    13:00 19.07.2026

  • 39 Дядо

    5 0 Отговор
    А едно време как се гледаше на черно бял телевизор мач между Англия и Нигерия! Увеличиш яркоста, изчезне отбора на Англия, намалиш яркоста, изчезне нигерийски отбор

    13:05 19.07.2026

  • 40 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор
    АМА ЧЕСТНО..
    ТОЗ ДА СИ КУПИ
    БЯЛО ЧЕРЕН ТВ ШКАФ ОПЕРА
    И НЯМА ДА ИМА ПРОБЛЕМИ С 🗣
    АПРОПО ....ПЕЛЕ...КАКЪВ КОЛОР Е...🤔

    13:05 19.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 приказка

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Емо, ЧАДО":

    Преди много векове, много преди споменатия от теб социализъм имало една империя. В началото граждани са били само римляните, след време граждани на Рим стават различни по етнос и цвят и...ако знаеш историята, ще знаеш и края на тази империя!

    13:09 19.07.2026

  • 43 Мирски

    3 1 Отговор
    ДрОгарю Йотовски.Дори в бившите
    спортни отбори в бившата СССР бяха от
    другите републики и малко руснаци.Или ще каже
    те са от състава на руската империя,била тя и
    комун/социалистическа.Много си зле дрОгарю.

    13:13 19.07.2026

  • 44 Продължение към 43

    3 0 Отговор
    Точно така.Натурализирани "руснаци" с изопнати очи
    и от жълтата раса носеха големите успехи на
    съветския спорт.

    13:17 19.07.2026

  • 45 Жена

    1 0 Отговор
    Светът вече така се е омешал, че на тоя брътвежите са напълно излишни. Целият свят. Я Емчо, кака, виж на путларанчо дръпнатите очички и виж към каква раса и етнос ще го причислиш, православния мъник.

    13:39 19.07.2026