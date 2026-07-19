Десет малки футболистчета

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С това заглавие не искам да обидя футболните таланти, а правя препратка към едноименното произведение на Агата Кристи.

Вчера гледахме нацията на французите и нацията на англичаните, които спорят за футболна победа. По терена търчаха все милионери. Спор няма. Ритаха момчетата, имаше и нега, и досада, и футбол, но на стадиона нямаше нации.

Имаше платени, натурализирани, приобщени по незнам какъв си либерален ред чужденци, които незнам кое поколение са расли в съответните страни. На терена имаше фланелки с нефренски и неанглийски имена. Разбира се, ако кажа на черното черно, ще бъда обвинен в расизъм. Затова и аз ще започна да се правя на глупав и сляп. Причината е проста – глупостта и слепотата не се наказват.

Забелязахте ли сте агитките на стадиона? Дебеловати, розовобузи, ококорени представители на своите нации врещят, подкрепяйки своите представители, които дълбоко фенотипно не приличат на тях. Как разбрах ли? Ами очевидно е. Трябва да си надрусан грантаджийски слепок, за да не различаваш бялото от черното.

Ако изпитвате объркване, направете справка как би изглеждал един англичанин или французин отпреди двадесет-тридесет години и вижте какво ни се представя като Англия и Франция сега. Пак повтарям – тук не говорим за футболен талант, а за форум, който твърди, че е съревнование на нациите.

Едно е да имаш представители на други етноси в мулти-култи плетката си, но съвсем друго е, когато достоверният представител на твоята раса е само един в отбора. Или максимум двама. И на почивката да вземат да ги извадят, че да няма расизъм.

Ясно е, че държави като Англия и Франция могат да си внесат или купят каквото им се ще.

Но, представете си„ ако Илон Мъск (говори се, че вече притежавал над трилион долара) реши да си направи национален отбор... Защо да не може? Националният отбор на Мъск не ви ли звучи добре? Знаете ли колко научни института ще докажат съществуването на Мъск-нация срещу скромно заплащане? Та, ако Мъск си направи НАЦИОНАЛЕН отбор, със сигурност ще може да се класира за световното, че и на финал да играе. И може да спечели. Така шампион ще стане нацията на Мъск. Което ще е същото на това, което гледаме в момента.