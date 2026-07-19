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Невидимите убити

Невидимите убити

19 Юли, 2026 13:00 956 17

  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • агресия-
  • мирни жители

Никой не съди убийците. Те са героите на отъпялото и покварено общество, в което всеки счита, че е господар на света и времето

Невидимите убити - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Миналата седмица при натовските дронови атаки са били убити 40 руски мирни граждани. Други 272 получават различни травми.

Извършителите на нападенията – операторите, техните ръководители и западните съветници, предоставящи им средства и информация, хладнокръвно и планомерно изтребват народа… Никой не съди убийците. Те са героите на отъпялото и покварено общество, в което всеки счита, че е господар на света и времето.

По-долу прилагам информация за някои от престъпленията.

  • Девет пътници пострадват при удар на БПЛА по автобус недалеч от с. Старобешево в Донецката народна република.
  • Осем цивилни лица, сред тях три деца, са ранени при атака срещу междуградски автобус край с. Таврово, Белгородска област.
  • Един човек е убит и шестима са ранени, след бомбардировка на магазин в с. Таврово, Белгородска област.
  • Един цивилен загива, а трима са ранени при обстрела на гр. Белгород с реактивна система за залпов огън HIMARS.
  • Тринадесетгодишно момче е убито при въздушна атака в гр. Грайворон, Белгородска област.
  • Петима човека са ранени при атака на БПЛА по бензиностанция в Новоайдарския окръг на Луганската народна република.
  • Възрастен и двегодишно дете са пострадали при удар на дрон по бензиностанция в Октомрийския район в Курска област.
  • Сътрудник на Ивановската районна болница е убит при въздушно нападение в Херсонска област.
  • Фелдшер и шофьор са ранени при удар на безпилотник по линейка в с. Борисовка, Белгородска област.
  • 73-годишен мъж е убит при попадение на БПЛА в граждански автомобил в Сватовския район на Луганската народна република.
  • Двама юноши са ранени при детонация на взривно устройство в гр. Алчевск, Луганска народна република.
  • Четирима спасители са ранени при ликвидиране на последствията от атака на натовски БПЛА в гр. Азов, Ростовска област.
  • Трима работници от комуналните служби са ранени при въздушен удар по гр. Лисичанск, Луганска народна република.

…Никой не съди убийците. Пък и как да клеймим себе си? Ние допускаме шепа продажни чиновници да ни тикат във войната… Ние послушно, напълно съзнателно плащаме, въоръжаваме, лекуваме и поддържаме… Колко ли от натовските дронове, взривяващи домове, болници, магазини, бензиностанции и заводи, са произведени с български усилия? Ние, многоцивилизованите комплексари, теглим заеми, за да помогнем на садистите и умопобърканите да си начешат крастата, да станат по-богати.

Защото нормален човек не може да милее за война, да призовава за убийства. Понеже само откачалка е способна да насочва хладнокръвно коптер срещу мирен човек. Даваме ли си сметка, че всеки ден се разминаваме с подобни индивиди?... А такива ще се множат. Те са отходният продукт на скапаното общество, потъпкало Бог, род, морал и ориентация.

И ние сме като тях – слепи слуги на злото. Ако не беше така, телата на убитите братушки нямаше да са невидими… И все някой щеше да поведе шествие за мир и със свещичка в ръка за упокой на душите на невинните жертви. Но не бѝ. А това е сериозен проблем.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е значи:

    12 15 Отговор
    И Путин е откачалка.

    13:04 19.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    На африканският фронт са загинали 20 млн за три години но никой не обръща внимание.

    13:07 19.07.2026

  • 3 иван грозни

    14 8 Отговор
    най-големите бъркачки-англичанчета,искат да унищожат русия и да й вземат природните богатства!

    13:07 19.07.2026

  • 4 Типичен русофил

    13 5 Отговор
    За елементарна безпристрастност трябваше да публикува и цивилните жертви на СВО.

    13:10 19.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Роки

    10 10 Отговор
    Измаил, Одеса стоят. Никой не ги бомбардира, натовските доставки не са спрели, понеже кремльовския лилипутин е в договорняк да прави кинти със Запада и да разпадне Русия. Както казваше легендарния генерал Лебед: "Изпратете децата на руския елит на фронта и войната ще свърши за една седмица". Убиха го своите.

    Коментиран от #12

    13:14 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Съгласен съм

    11 9 Отговор
    Руснаците са агресори и си го получават.

    13:16 19.07.2026

  • 11 Също така

    7 8 Отговор
    А цивилните не са невинни защото те си избраха Путин и го подкрепя във войната която Русия започна.

    13:17 19.07.2026

  • 12 Децата

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Роки":

    на руския елит са на запад -- там учат, там живеят, там купонясват, там си карат фераритата, а в момента гледат световното по футбол на живо. Не ги закачай.

    13:18 19.07.2026

  • 13 Хайде сега,

    11 3 Отговор
    изброй украинските мирни жертви, ако ти стиска

    13:18 19.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 бОли ме

    1 3 Отговор
    де.дови.я

    13:21 19.07.2026

  • 16 Гошо

    4 3 Отговор
    Ф е руски рупор

    13:22 19.07.2026

  • 17 Николай Николов Инженер

    2 4 Отговор
    Само като му видя кривата глава и ме напушва
    Страшен необуздан смях!!!!

    Какъв Инженер си бе Николайчо??
    Кажи Да е ясно на хората

    13:36 19.07.2026