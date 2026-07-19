Невидимите убити

Миналата седмица при натовските дронови атаки са били убити 40 руски мирни граждани. Други 272 получават различни травми.
Извършителите на нападенията – операторите, техните ръководители и западните съветници, предоставящи им средства и информация, хладнокръвно и планомерно изтребват народа… Никой не съди убийците. Те са героите на отъпялото и покварено общество, в което всеки счита, че е господар на света и времето.
По-долу прилагам информация за някои от престъпленията.
- Девет пътници пострадват при удар на БПЛА по автобус недалеч от с. Старобешево в Донецката народна република.
- Осем цивилни лица, сред тях три деца, са ранени при атака срещу междуградски автобус край с. Таврово, Белгородска област.
- Един човек е убит и шестима са ранени, след бомбардировка на магазин в с. Таврово, Белгородска област.
- Един цивилен загива, а трима са ранени при обстрела на гр. Белгород с реактивна система за залпов огън HIMARS.
- Тринадесетгодишно момче е убито при въздушна атака в гр. Грайворон, Белгородска област.
- Петима човека са ранени при атака на БПЛА по бензиностанция в Новоайдарския окръг на Луганската народна република.
- Възрастен и двегодишно дете са пострадали при удар на дрон по бензиностанция в Октомрийския район в Курска област.
- Сътрудник на Ивановската районна болница е убит при въздушно нападение в Херсонска област.
- Фелдшер и шофьор са ранени при удар на безпилотник по линейка в с. Борисовка, Белгородска област.
- 73-годишен мъж е убит при попадение на БПЛА в граждански автомобил в Сватовския район на Луганската народна република.
- Двама юноши са ранени при детонация на взривно устройство в гр. Алчевск, Луганска народна република.
- Четирима спасители са ранени при ликвидиране на последствията от атака на натовски БПЛА в гр. Азов, Ростовска област.
- Трима работници от комуналните служби са ранени при въздушен удар по гр. Лисичанск, Луганска народна република.
…Никой не съди убийците. Пък и как да клеймим себе си? Ние допускаме шепа продажни чиновници да ни тикат във войната… Ние послушно, напълно съзнателно плащаме, въоръжаваме, лекуваме и поддържаме… Колко ли от натовските дронове, взривяващи домове, болници, магазини, бензиностанции и заводи, са произведени с български усилия? Ние, многоцивилизованите комплексари, теглим заеми, за да помогнем на садистите и умопобърканите да си начешат крастата, да станат по-богати.
Защото нормален човек не може да милее за война, да призовава за убийства. Понеже само откачалка е способна да насочва хладнокръвно коптер срещу мирен човек. Даваме ли си сметка, че всеки ден се разминаваме с подобни индивиди?... А такива ще се множат. Те са отходният продукт на скапаното общество, потъпкало Бог, род, морал и ориентация.
И ние сме като тях – слепи слуги на злото. Ако не беше така, телата на убитите братушки нямаше да са невидими… И все някой щеше да поведе шествие за мир и със свещичка в ръка за упокой на душите на невинните жертви. Но не бѝ. А това е сериозен проблем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е значи:
13:04 19.07.2026
2 Последния Софиянец
13:07 19.07.2026
3 иван грозни
13:07 19.07.2026
4 Типичен русофил
13:10 19.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Роки
Коментиран от #12
13:14 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Съгласен съм
13:16 19.07.2026
11 Също така
13:17 19.07.2026
12 Децата
До коментар #7 от "Роки":на руския елит са на запад -- там учат, там живеят, там купонясват, там си карат фераритата, а в момента гледат световното по футбол на живо. Не ги закачай.
13:18 19.07.2026
13 Хайде сега,
13:18 19.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 бОли ме
13:21 19.07.2026
16 Гошо
13:22 19.07.2026
17 Николай Николов Инженер
Страшен необуздан смях!!!!
Какъв Инженер си бе Николайчо??
Кажи Да е ясно на хората
13:36 19.07.2026