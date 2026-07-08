Гръбнакът на руската отбрана! Украинската армия е унищожила две пускови установки, принадлежащи към системата С-400

Украйна е унищожила две пускови установки, принадлежащи към руската система за противовъздушна отбрана С-400 с голям обсег, при координиран удар, насочен към инфраструктурата на противовъздушната отбрана на страната, съобщава MWM, цитиран от Фокус. Пусковите установки са се намирали в Брянска област на Русия и друга скрита пускова установка на Кримски полуостров, като същевременно са била е повредена и част от радарна система за ранно предупреждение "Небо-У“ .
В момента С-400 се счита за гръбнак на мрежата за противовъздушна отбрана на страната, като през последните две десетилетия за закупуването на системите е било отпуснато повече от два пъти повече средства, отколкото за закупуване на всички видове изтребители взети заедно.
Системата е била обстойно изпитана в бойни действия както в руско-украинската война, така и в индийско-пакистански гранични сблъсъци, като е получила похвали за представянето си във военните действия. Макар унищожаването на пускови установки е загуба, две унищожени пускови установки представляват само една осма от общия арсенал на полк С-400, като всеки полк разполага с допълнителни ракети освен тези в пусковите тръби.
Не се очаква унищожаването на пусковите установки да окаже значително влияние върху настоящите военни усилия, тъй като Русия разполага със системи С-400 в огромни количества и ги произвежда в изключително голям мащаб, което оставя малка вероятност Украйна самостоятелно да намали значително броя на пусковите установки в експлоатация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #5, #11, #26
21:43 08.07.2026
2 КАНЕЦ филма
21:43 08.07.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #16
21:43 08.07.2026
4 Примати
Коментиран от #19, #21
21:44 08.07.2026
5 Един минус от мен
До коментар #1 от "Варна 3":за славене на фашисткият режим в Украйна!
Коментиран от #10
21:45 08.07.2026
6 Предан Русофил
Коментиран от #33, #43
21:45 08.07.2026
7 Топчето
21:45 08.07.2026
8 ПРО СИА приклу4и
Коментиран от #14
21:46 08.07.2026
9 От ден на ден
Коментиран от #18
21:46 08.07.2026
10 Докато жално тролиш
До коментар #5 от "Един минус от мен":Путин унищожава русия.
Дреме му на глупака
Коментиран от #15
21:46 08.07.2026
11 Мухахаха
До коментар #1 от "Варна 3":СЛАВА РУСИЯ СЛАВА
Коментиран от #55, #60
21:47 08.07.2026
12 Втората армия в Света
21:47 08.07.2026
13 САЩисан русофил
21:47 08.07.2026
14 Слава Русия
До коментар #8 от "ПРО СИА приклу4и":СЛАВА РУСИЯ
Коментиран от #20
21:48 08.07.2026
15 Така е
До коментар #10 от "Докато жално тролиш":Докато глупака троли жално срещу Русия, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и унищожава Европа. А после глупака вика, я съм европеец. 😄
21:49 08.07.2026
16 Сатана Z
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Малко са още. Досега само 10% от мъжкото трудоспособно население на раша е денацифицирано в Украйна! Братя Украинци ,засилете темпото!
21:49 08.07.2026
17 руската мечка
21:49 08.07.2026
18 Явно
До коментар #9 от "От ден на ден":положението на укрите на фронта е доста зле, щом днес цял ден тук излизат статии- фантасмагории.
Коментиран от #46
21:49 08.07.2026
19 Соломон
До коментар #4 от "Примати":И още един Су 30 който се разби в жилищни сгради в Иркутск
21:49 08.07.2026
20 Разберете това
До коментар #14 от "Слава Русия":Русия щом приключи, значи ПРИКЛЮЧИ! СВЪРШИ СЕ С КРЕМЛА, ПУТИН, И МОСКВА И ДРУГИ РУСКИ ГРАДОВЕ ГОРЯТ! СЛАВА УКРАЙНА.
21:49 08.07.2026
21 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #4 от "Примати":Два ф16 са примамили су35 в зона на действие на петриот и със съвместен огън са го изтряскали. Не го е пернал петриота а някой от ф16 с амраам, иначе щеше да е на кайма още във въздуха. Пияниците твърдят ,че пилота е спасен и е в болница,което няма потвърждение.
Коментиран от #28
21:50 08.07.2026
22 Мишел
Коментиран от #34, #41, #49, #51, #62
21:51 08.07.2026
23 Цеко Бомбардировача
Тия Без- аналогови кюнци са толко добри, че напрао не забелязват дроновете и ракетите на ЗСУ!
Затва цела московия Нахрен горит
Хехехехехехе...
21:51 08.07.2026
24 Ненормалните фашисти от укрия ги очаква
Коментиран от #35, #36
21:51 08.07.2026
25 Град Козлодуй
Коментиран от #31
21:51 08.07.2026
26 САРМАТ
До коментар #1 от "Варна 3":ХУБАВОТО Е,ЧЕ РУСНАЦИТЕ ЗНАЯТ КЪДЕ ДА ВИ Я ВКАРАТ ТАЯ СЛАВА!
21:51 08.07.2026
27 ПУТИН Е КАПУТ.
21:52 08.07.2026
28 И кът се събуди глупака
До коментар #21 от "Архимандрисандрит Бибиян":ко стана? 😄Трагедията на запада е отчайваща!
Коментиран от #40
21:52 08.07.2026
29 В Киев за три дни
Коментиран от #37
21:52 08.07.2026
30 Тити на Кака
Вероятно затова досега никой фактчекър не се е занимавал с тази елементарна статистическа дейност, всички наблягат на победоносното настъпление на ВСУ към Киев и морските бани на г-н Зеленски по плажовете на остров Крим.
Един крайно разумен подход😂😂😂
21:52 08.07.2026
31 Механик
До коментар #25 от "Град Козлодуй":Съгласен.
Коментиран от #45
21:52 08.07.2026
32 Гост
21:53 08.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Супер
До коментар #22 от "Мишел":Ама нас ни интересува, че САЩ унищожава Европа, а не като вас русначетата борещи се срещу фашистка Украйна!
21:53 08.07.2026
35 0001
До коментар #24 от "Ненормалните фашисти от укрия ги очаква":Вместо светлинно шоу трябва да произвеждат велосипеди, защото ще им трябват. 😂
21:55 08.07.2026
36 ШМАТКА
До коментар #24 от "Ненормалните фашисти от укрия ги очаква":ЗВУКОВОСВЕТЛИННО!
21:55 08.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Всяка вечер 8,4 милиарда души по света
Коментиран от #52, #58
21:56 08.07.2026
39 А Ройтерс успял ли е
Коментиран от #44
21:56 08.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Последния софиянец
До коментар #22 от "Мишел":Нищо пара, при ...164 $ минимална край блатата.
Коментиран от #48
21:56 08.07.2026
42 Видя ли
До коментар #40 от "В Киев за три дни":някой да папагали Киев за три дни, знам чи ие глупак. Нищо лично, но изпъкна. 😄
21:58 08.07.2026
43 другари
До коментар #6 от "Предан Русофил":где с400
Коментиран от #54
21:59 08.07.2026
44 Безгъбначен журналист
До коментар #39 от "А Ройтерс успял ли е":За украински победи срещу гръбнака на Русия, такива лиготии не са нужни.
21:59 08.07.2026
45 КУРКО
До коментар #31 от "Механик":КРАДЛьо ГЛУПАВ,ЗНАЕШ,ЧЕ ЩЕ СЕ ОТЗОВА!
21:59 08.07.2026
46 Източна ромелия
До коментар #18 от "Явно":Ми как Няма да е зле, влезнаха в Суми, горят сателитни градове около Киев, даже един цал квартал от тези градове хвръка във въздуха. То тов атук няма да го пишат. Ама нали има и други източници и то не руски.
21:59 08.07.2026
47 Варна 3
Коментиран от #63
22:00 08.07.2026
48 Тамън
До коментар #41 от "Последния софиянец":С една заплата в кочината руснакът може да напълни цял резервоар.
22:00 08.07.2026
49 Жжжж
До коментар #22 от "Мишел":Покажи си видите и дупето .
22:01 08.07.2026
50 Мира Грийн 😁😜🤣
22:01 08.07.2026
51 Мишел
До коментар #22 от "Мишел":Цяло видео е от над 5 минути но публикувах само екранни снимки. Рускинята плаче че имала пари само за 3 литра и 400 грама бензин. Някой ако преди 5 години ми беше казал че от един най големите запаси на нефт раша ще внася от Индия и бензина ще е по скъп от България щяха да го помисля за луд
Коментиран от #53
22:02 08.07.2026
52 А аз заспивам щастлив
До коментар #38 от "Всяка вечер 8,4 милиарда души по света":чи не съм глупак мислещ се за папагал и ден и нощ папагалещ простотия по форумите срещу Русия и показващ освен собствената си трагедия на евтин глупак и трагедията и дъното на запада да опре до глупаци тролещи в полза на фашизма в Украйна. Май дълго стана глупак да го разбере. 😄
22:02 08.07.2026
53 Пропагандата
До коментар #51 от "Мишел":винаги се цели в глупака!
22:03 08.07.2026
54 През 2022 една С 400 пази бункерният
До коментар #43 от "другари":През 2026 г.27 броя С 400 пазят бункерният.
22:04 08.07.2026
55 Град Козлодуй
До коментар #11 от "Мухахаха":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #61
22:04 08.07.2026
56 Мира Грийн 😁😜🤣
22:04 08.07.2026
57 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
" С-400 с голям обсег, при координиран удар, насочен към инфраструктурата на противовъздушната отбрана на страната, съобщава MWM..."
Питаме се какво е това MWM.
Гугъл и ИИ дават следният отговор:
- Бразилска компания специализирана в производство на дизелови двигатели
Явно става въпрос за поредния примитивен фейк на един дoлнопробен поръчков сайт
с цел екзалтация на дрогираните дърти русофобни oлигoфpени.
Коментиран от #65
22:04 08.07.2026
58 Митко
До коментар #38 от "Всяка вечер 8,4 милиарда души по света":И от Етиопия ли???
22:05 08.07.2026
59 Многоходовото
22:05 08.07.2026
60 Варна 3
До коментар #11 от "Мухахаха":Русофилството се наказва изцяло от държавата с депортиране към Проссия.
22:06 08.07.2026
61 Затова не славим
До коментар #55 от "Град Козлодуй":пропадналата Украйна, завладяна от фашизъм и тероризъм! Слава на Русия, че спасява за втори път света от фашизъм.
Коментиран от #67
22:06 08.07.2026
62 Имаш ли завършен втори клас?
До коментар #22 от "Мишел":Я се научи да смяташ.
Коментиран от #71
22:07 08.07.2026
63 Това са безспорни
До коментар #47 от "Варна 3":Факти.
22:07 08.07.2026
64 Копейки
Коментиран от #70
22:08 08.07.2026
65 Не разваляй
До коментар #57 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":така ривъ на тролеите глупаци. 😄
22:08 08.07.2026
66 Летец Пешеходец
22:09 08.07.2026
67 Разберете това
До коментар #61 от "Затова не славим":Затова няма слава на пропадналата фашистка империя Проссия (Русия), която е пропаднала и залята от диктатори като Путин. Слава на украинските герои!
22:09 08.07.2026
68 Сатана Z
22:09 08.07.2026
69 Мира Грийн 😁😜🤣
22:09 08.07.2026
70 Тъ пейке
До коментар #64 от "Копейки":Копейката е монета бря! С тролене срещу Русия тъ пейке, не показваш само твоята трагедия, а трагедията и падението на запада. Дреме и на тъ пейката. Мноо знае ко е туй запада. 😄
22:10 08.07.2026
71 Пепи Волгата
До коментар #62 от "Имаш ли завършен втори клас?":149 рубли са точно 1,70 евро.
22:10 08.07.2026