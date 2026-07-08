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Гръбнакът на руската отбрана! Украинската армия е унищожила две пускови установки, принадлежащи към системата С-400
  Тема: Украйна

Гръбнакът на руската отбрана! Украинската армия е унищожила две пускови установки, принадлежащи към системата С-400

8 Юли, 2026 21:41 776 71

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • с-400-
  • пво-
  • пейтриът-
  • олександър сирски

Не се очаква унищожаването на пусковите установки да окаже значително влияние върху настоящите военни усилия, тъй като Русия разполага със системи С-400 в огромни количества и ги произвежда в изключително голям мащаб

Гръбнакът на руската отбрана! Украинската армия е унищожила две пускови установки, принадлежащи към системата С-400 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Украйна е унищожила две пускови установки, принадлежащи към руската система за противовъздушна отбрана С-400 с голям обсег, при координиран удар, насочен към инфраструктурата на противовъздушната отбрана на страната, съобщава MWM, цитиран от Фокус. Пусковите установки са се намирали в Брянска област на Русия и друга скрита пускова установка на Кримски полуостров, като същевременно са била е повредена и част от радарна система за ранно предупреждение "Небо-У“ .

В момента С-400 се счита за гръбнак на мрежата за противовъздушна отбрана на страната, като през последните две десетилетия за закупуването на системите е било отпуснато повече от два пъти повече средства, отколкото за закупуване на всички видове изтребители взети заедно.

Системата е била обстойно изпитана в бойни действия както в руско-украинската война, така и в индийско-пакистански гранични сблъсъци, като е получила похвали за представянето си във военните действия. Макар унищожаването на пускови установки е загуба, две унищожени пускови установки представляват само една осма от общия арсенал на полк С-400, като всеки полк разполага с допълнителни ракети освен тези в пусковите тръби.

Не се очаква унищожаването на пусковите установки да окаже значително влияние върху настоящите военни усилия, тъй като Русия разполага със системи С-400 в огромни количества и ги произвежда в изключително голям мащаб, което оставя малка вероятност Украйна самостоятелно да намали значително броя на пусковите установки в експлоатация.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    19 25 Отговор
    Слава на Украйна! Долу Русия.

    Коментиран от #5, #11, #26

    21:43 08.07.2026

  • 2 КАНЕЦ филма

    9 13 Отговор
    има ли смисъл д аписха 4е ПРО сиа...... ?????? победителиа е иасен и за децата в детската иасла.. СЛАВА ГЕРОИАМ

    21:43 08.07.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    13 16 Отговор
    Много съм доволен и от това

    Коментиран от #16

    21:43 08.07.2026

  • 4 Примати

    12 10 Отговор
    До колкото разбирам украински ф 16 е свалил су 35. На тоя етап на мога да гарантирам

    Коментиран от #19, #21

    21:44 08.07.2026

  • 5 Един минус от мен

    15 13 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #10

    21:45 08.07.2026

  • 6 Предан Русофил

    11 9 Отговор
    Ех, как мечтая да смуча захарната пръчка на дядо Пу. Дали е твърда като Орешник и вкус на престояла квас? От 10 години меся погачи и в свободното си време, чакам на брега на Дунава за лодките на братушките, мисля, че съм заслужил да опитам захарната пръчка.

    Коментиран от #33, #43

    21:45 08.07.2026

  • 7 Топчето

    6 5 Отговор
    Кой го хвркна капака?

    21:45 08.07.2026

  • 8 ПРО СИА приклу4и

    10 10 Отговор
    ВСУ не4овеци... Буданов паметник след погрома на галките русхи.. СЛАВА ГЕРОИАМ.. СЛАВА УКРАИНЕ..... радваите се 4е украинсите ги има ....

    Коментиран от #14

    21:46 08.07.2026

  • 9 От ден на ден

    12 12 Отговор
    източници на пропагандата за глупаци стават все по незнайни. Но пак мима глупаци да тролят радостно срещу Русия. 😄

    Коментиран от #18

    21:46 08.07.2026

  • 10 Докато жално тролиш

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Един минус от мен":

    Путин унищожава русия.
    Дреме му на глупака

    Коментиран от #15

    21:46 08.07.2026

  • 11 Мухахаха

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    СЛАВА РУСИЯ СЛАВА

    Коментиран от #55, #60

    21:47 08.07.2026

  • 12 Втората армия в Света

    9 10 Отговор
    СУ 35, С 400, Мац+ква, все каруци на дъното на морето! Никой вече не купува руско оръжие! Защо???🤡💩💩

    21:47 08.07.2026

  • 13 САЩисан русофил

    8 8 Отговор
    Ама как ,нали сме православни укра и раша,а се трепем

    21:47 08.07.2026

  • 14 Слава Русия

    10 10 Отговор

    До коментар #8 от "ПРО СИА приклу4и":

    СЛАВА РУСИЯ

    Коментиран от #20

    21:48 08.07.2026

  • 15 Така е

    8 10 Отговор

    До коментар #10 от "Докато жално тролиш":

    Докато глупака троли жално срещу Русия, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и унищожава Европа. А после глупака вика, я съм европеец. 😄

    21:49 08.07.2026

  • 16 Сатана Z

    10 11 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Малко са още. Досега само 10% от мъжкото трудоспособно население на раша е денацифицирано в Украйна! Братя Украинци ,засилете темпото!

    21:49 08.07.2026

  • 17 руската мечка

    10 10 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    21:49 08.07.2026

  • 18 Явно

    13 11 Отговор

    До коментар #9 от "От ден на ден":

    положението на укрите на фронта е доста зле, щом днес цял ден тук излизат статии- фантасмагории.

    Коментиран от #46

    21:49 08.07.2026

  • 19 Соломон

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Примати":

    И още един Су 30 който се разби в жилищни сгради в Иркутск

    21:49 08.07.2026

  • 20 Разберете това

    13 10 Отговор

    До коментар #14 от "Слава Русия":

    Русия щом приключи, значи ПРИКЛЮЧИ! СВЪРШИ СЕ С КРЕМЛА, ПУТИН, И МОСКВА И ДРУГИ РУСКИ ГРАДОВЕ ГОРЯТ! СЛАВА УКРАЙНА.

    21:49 08.07.2026

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    12 9 Отговор

    До коментар #4 от "Примати":

    Два ф16 са примамили су35 в зона на действие на петриот и със съвместен огън са го изтряскали. Не го е пернал петриота а някой от ф16 с амраам, иначе щеше да е на кайма още във въздуха. Пияниците твърдят ,че пилота е спасен и е в болница,което няма потвърждение.

    Коментиран от #28

    21:50 08.07.2026

  • 22 Мишел

    12 6 Отговор
    Днес цена бензин в раша 149 рублей ( 1.70 евро). Цени в един от най големите производители на петрол. Как е?

    Коментиран от #34, #41, #49, #51, #62

    21:51 08.07.2026

  • 23 Цеко Бомбардировача

    10 5 Отговор
    Хехехехехехе
    Тия Без- аналогови кюнци са толко добри, че напрао не забелязват дроновете и ракетите на ЗСУ!
    Затва цела московия Нахрен горит
    Хехехехехехе...

    21:51 08.07.2026

  • 24 Ненормалните фашисти от укрия ги очаква

    9 9 Отговор
    Светлинно шоу тази нощ! Зеления наркоман утре пак ще реве

    Коментиран от #35, #36

    21:51 08.07.2026

  • 25 Град Козлодуй

    12 8 Отговор
    От руснак войник не става, там е проблема

    Коментиран от #31

    21:51 08.07.2026

  • 26 САРМАТ

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    ХУБАВОТО Е,ЧЕ РУСНАЦИТЕ ЗНАЯТ КЪДЕ ДА ВИ Я ВКАРАТ ТАЯ СЛАВА!

    21:51 08.07.2026

  • 27 ПУТИН Е КАПУТ.

    11 7 Отговор
    ДЪРЖАВАТА СЪЩО. ГОЛЕМИТЕ ПРОВАЛИ ОЩЕ ОТ СЪВЕТСКО ВРЕМЕ ДОВЕЛИ ДО РАЗПАДА МУ. И СЕ ОЧАКВА В БЪДЕЩЕ РУСИЯ ПЪРВА ДА СЕ РАЗПАДНЕ.

    21:52 08.07.2026

  • 28 И кът се събуди глупака

    8 9 Отговор

    До коментар #21 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ко стана? 😄Трагедията на запада е отчайваща!

    Коментиран от #40

    21:52 08.07.2026

  • 29 В Киев за три дни

    8 8 Отговор
    Фламинготата мигрират в Русия и почват да кълват по рафинериите, и С400 обстановки те!!! Тая розова кокошка много зла се оказа!

    Коментиран от #37

    21:52 08.07.2026

  • 30 Тити на Кака

    8 7 Отговор
    Ако някой си направи труда да сумира всички обявени от могъщата Украйна нанесени на слаботелесната Русия виртуални загуби като нищо ще се получи размер като за три руски армии...
    Вероятно затова досега никой фактчекър не се е занимавал с тази елементарна статистическа дейност, всички наблягат на победоносното настъпление на ВСУ към Киев и морските бани на г-н Зеленски по плажовете на остров Крим.
    Един крайно разумен подход😂😂😂

    21:52 08.07.2026

  • 31 Механик

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй":

    Съгласен.

    Коментиран от #45

    21:52 08.07.2026

  • 32 Гост

    7 3 Отговор
    Е това не беше ли още 2024 година. Нещо ново няма ли?

    21:53 08.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Супер

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Ама нас ни интересува, че САЩ унищожава Европа, а не като вас русначетата борещи се срещу фашистка Украйна!

    21:53 08.07.2026

  • 35 0001

    10 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ненормалните фашисти от укрия ги очаква":

    Вместо светлинно шоу трябва да произвеждат велосипеди, защото ще им трябват. 😂

    21:55 08.07.2026

  • 36 ШМАТКА

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Ненормалните фашисти от укрия ги очаква":

    ЗВУКОВОСВЕТЛИННО!

    21:55 08.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Всяка вечер 8,4 милиарда души по света

    9 4 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #52, #58

    21:56 08.07.2026

  • 39 А Ройтерс успял ли е

    4 6 Отговор
    да го потвърди от независим източник?

    Коментиран от #44

    21:56 08.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Последния софиянец

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Нищо пара, при ...164 $ минимална край блатата.

    Коментиран от #48

    21:56 08.07.2026

  • 42 Видя ли

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "В Киев за три дни":

    някой да папагали Киев за три дни, знам чи ие глупак. Нищо лично, но изпъкна. 😄

    21:58 08.07.2026

  • 43 другари

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Предан Русофил":

    где с400

    Коментиран от #54

    21:59 08.07.2026

  • 44 Безгъбначен журналист

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "А Ройтерс успял ли е":

    За украински победи срещу гръбнака на Русия, такива лиготии не са нужни.

    21:59 08.07.2026

  • 45 КУРКО

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    КРАДЛьо ГЛУПАВ,ЗНАЕШ,ЧЕ ЩЕ СЕ ОТЗОВА!

    21:59 08.07.2026

  • 46 Източна ромелия

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Явно":

    Ми как Няма да е зле, влезнаха в Суми, горят сателитни градове около Киев, даже един цал квартал от тези градове хвръка във въздуха. То тов атук няма да го пишат. Ама нали има и други източници и то не руски.

    21:59 08.07.2026

  • 47 Варна 3

    6 5 Отговор
    Киев за три дни означава непредсказуема катастрофа на Русия. Катастрофата е предимно демографска, социално-икономическа и политическа. Това може да доведе до преврат в Русия, прераствайки в сблъсъци срещу полицията и армията. И защо много руснаци бягат от Русия? Причината е следната: още от съветско време някога са избягали от СССР за по-добър начин на живот. Това се повтаря след като Путин взел властта, утвърждавайки авторитарните практики в управлението. В нарушение на международното право Русия анексира Крим през 2014 година, което е довело до санкционирането на държавата Русия. Във войната в Донбас Русия е загубила войната с Украйна, като украинските военни са успели да защитят Украйна. Украйна, с нови модерни оръжия, поразява армията и ресурсите на Русия, за да накара Путин да трепере от страх от капитулация. Затова Украйна е велика.

    Коментиран от #63

    22:00 08.07.2026

  • 48 Тамън

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "Последния софиянец":

    С една заплата в кочината руснакът може да напълни цял резервоар.

    22:00 08.07.2026

  • 49 Жжжж

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Покажи си видите и дупето .

    22:01 08.07.2026

  • 50 Мира Грийн 😁😜🤣

    3 2 Отговор
    Европа ме храни, НАТО ме брани, Ермак ме пълни. Шпритцен пълна програма!

    22:01 08.07.2026

  • 51 Мишел

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Цяло видео е от над 5 минути но публикувах само екранни снимки. Рускинята плаче че имала пари само за 3 литра и 400 грама бензин. Някой ако преди 5 години ми беше казал че от един най големите запаси на нефт раша ще внася от Индия и бензина ще е по скъп от България щяха да го помисля за луд

    Коментиран от #53

    22:02 08.07.2026

  • 52 А аз заспивам щастлив

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Всяка вечер 8,4 милиарда души по света":

    чи не съм глупак мислещ се за папагал и ден и нощ папагалещ простотия по форумите срещу Русия и показващ освен собствената си трагедия на евтин глупак и трагедията и дъното на запада да опре до глупаци тролещи в полза на фашизма в Украйна. Май дълго стана глупак да го разбере. 😄

    22:02 08.07.2026

  • 53 Пропагандата

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    винаги се цели в глупака!

    22:03 08.07.2026

  • 54 През 2022 една С 400 пази бункерният

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "другари":

    През 2026 г.27 броя С 400 пазят бункерният.

    22:04 08.07.2026

  • 55 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мухахаха":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #61

    22:04 08.07.2026

  • 56 Мира Грийн 😁😜🤣

    1 2 Отговор
    За мен замъци със златни тоалетни и Ермак да ме пълни, за тролеите 10 цента на пост. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗

    22:04 08.07.2026

  • 57 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    3 3 Отговор
    Цитат:
    " С-400 с голям обсег, при координиран удар, насочен към инфраструктурата на противовъздушната отбрана на страната, съобщава MWM..."

    Питаме се какво е това MWM.
    Гугъл и ИИ дават следният отговор:
    - Бразилска компания специализирана в производство на дизелови двигатели

    Явно става въпрос за поредния примитивен фейк на един дoлнопробен поръчков сайт
    с цел екзалтация на дрогираните дърти русофобни oлигoфpени.

    Коментиран от #65

    22:04 08.07.2026

  • 58 Митко

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "Всяка вечер 8,4 милиарда души по света":

    И от Етиопия ли???

    22:05 08.07.2026

  • 59 Многоходовото

    3 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:05 08.07.2026

  • 60 Варна 3

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мухахаха":

    Русофилството се наказва изцяло от държавата с депортиране към Проссия.

    22:06 08.07.2026

  • 61 Затова не славим

    0 3 Отговор

    До коментар #55 от "Град Козлодуй":

    пропадналата Украйна, завладяна от фашизъм и тероризъм! Слава на Русия, че спасява за втори път света от фашизъм.

    Коментиран от #67

    22:06 08.07.2026

  • 62 Имаш ли завършен втори клас?

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Я се научи да смяташ.

    Коментиран от #71

    22:07 08.07.2026

  • 63 Това са безспорни

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Варна 3":

    Факти.

    22:07 08.07.2026

  • 64 Копейки

    0 0 Отговор
    Не викайте за Иран и Русия, за да не ви изпратят на екскурзия в Камчатка или Северна Корея

    Коментиран от #70

    22:08 08.07.2026

  • 65 Не разваляй

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    така ривъ на тролеите глупаци. 😄

    22:08 08.07.2026

  • 66 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Още вчера писах за това. "Русия разполага със системи С-400 в огромни количества и ги произвежда в изключително голям мащаб"- е точно това е една от големите лъжи, на която украинците не се хванаха. На хартия, Русия разполага със стотици пускови установки, но в действителност, както с по- голямата част от прехваленото им ПВО, много от тях са недоукомплектовани, част развалени и по разни сервизи, част унищожени. И като резултат- украинците всеки ден нанасят удари на стотици и хиляди километри навътре в руска територия и унищожават както стратегически цели на военната и енергийната промишленост, така и самите зенитно-ракетни системи.

    22:09 08.07.2026

  • 67 Разберете това

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Затова не славим":

    Затова няма слава на пропадналата фашистка империя Проссия (Русия), която е пропаднала и залята от диктатори като Путин. Слава на украинските герои!

    22:09 08.07.2026

  • 68 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Войната навлезе в нова фаза. След като неутрализираха руският черноморски флот и на практика поеха контрол над Черно Море, украинците блокираха и руската офанзива по суша. Сега почва битката за контрол над въздушното пространство над Русия. Ежедневно горят руски военни и нефтопреработвателни заводи и прехвалената руска ПВО/ПРО не може да предотврати това. Тези удари се засилват с всеки изминал ден. Русия в този вид, преживява последните си дни. Какво ще се случи с нея през есента, никой не може да каже. Най- вероятно ще свърши, като СССР. Само че, още по- брутално и кърваво.

    22:09 08.07.2026

  • 69 Мира Грийн 😁😜🤣

    0 0 Отговор
    Путин има деца от красавицата Кабаева, а моите са от Ермак. След войната ще си сменя пола и ще се казвам Мира Грийн, ще се омъжа за Ермак и ще дружим със семействата на Макрон и Стър мър.

    22:09 08.07.2026

  • 70 Тъ пейке

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Копейки":

    Копейката е монета бря! С тролене срещу Русия тъ пейке, не показваш само твоята трагедия, а трагедията и падението на запада. Дреме и на тъ пейката. Мноо знае ко е туй запада. 😄

    22:10 08.07.2026

  • 71 Пепи Волгата

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Имаш ли завършен втори клас?":

    149 рубли са точно 1,70 евро.

    22:10 08.07.2026

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