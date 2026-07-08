Гръбнакът на руската отбрана! Украинската армия е унищожила две пускови установки, принадлежащи към системата С-400

Украйна е унищожила две пускови установки, принадлежащи към руската система за противовъздушна отбрана С-400 с голям обсег, при координиран удар, насочен към инфраструктурата на противовъздушната отбрана на страната, съобщава MWM, цитиран от Фокус. Пусковите установки са се намирали в Брянска област на Русия и друга скрита пускова установка на Кримски полуостров, като същевременно са била е повредена и част от радарна система за ранно предупреждение "Небо-У“ .

В момента С-400 се счита за гръбнак на мрежата за противовъздушна отбрана на страната, като през последните две десетилетия за закупуването на системите е било отпуснато повече от два пъти повече средства, отколкото за закупуване на всички видове изтребители взети заедно.

Системата е била обстойно изпитана в бойни действия както в руско-украинската война, така и в индийско-пакистански гранични сблъсъци, като е получила похвали за представянето си във военните действия. Макар унищожаването на пускови установки е загуба, две унищожени пускови установки представляват само една осма от общия арсенал на полк С-400, като всеки полк разполага с допълнителни ракети освен тези в пусковите тръби.

Не се очаква унищожаването на пусковите установки да окаже значително влияние върху настоящите военни усилия, тъй като Русия разполага със системи С-400 в огромни количества и ги произвежда в изключително голям мащаб, което оставя малка вероятност Украйна самостоятелно да намали значително броя на пусковите установки в експлоатация.