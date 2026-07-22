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Нашата война номер две

Нашата война номер две

22 Юли, 2026 13:01 1 056 18

  • николай николов-
  • война-
  • иран-
  • сащ

Сега, лишени от армия, се бутаме във втора война. Без въоръжение, подготовка и гражданска защита

Нашата война номер две - 1
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Говорят, че да помагаме за убийството на повече иранци отговаряло на нашите национални интереси. Обаче чиновниците от колониалната администрация не обясняват какво имат предвид... Та нали ние със собствените си ръце гътнахме републиката?!... Преди няколко месеца окончателно превърнахме България в понятие, изпразнено от териториално и народностно съдържание. Нищото е неспособно да има интереси. То може да стовари президентската атрибутика в скута на една лелка... Да замени трибагреника и лева с чужди символи... Да продаде остатъците от властта и от енергетиката на друг заклет враг... И толкоз - друго май не остана за опорочаване и унищожаване.

Сега, лишени от армия, се бутаме във втора война. Без въоръжение, подготовка и гражданска защита... Стадото скърца със зъби срещу далечен народ, който нищо не ни е сторил. Искаме, чак ни тресе от злоба, да се проврем в краката на господарите, да сритаме жертвата, да покажем колко сме послушни. Племето на българите е по-американско от американците, по-ционистко от богоизбраните!... Ала липсват средства, а и с куража възниква проблем...

Не исках да видя моята родина такава. Ние бяхме други!

Загубихме ориентация. И все извъртаме глави, не щем да знаем, че истинският неприятел е вече не само на границата – като боа, икономически и със своята пета колона, той ни поглъща бавно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    8 33 Отговор
    Московитският орк как се разпискал само.

    Те писслямистите си се жалят един друг ...

    13:03 22.07.2026

  • 2 Регресивните

    22 4 Отговор
    направиха и правят страхотни какафонии в България и на международно ниво ! Хора зависими , видяли пари и власт.....

    13:03 22.07.2026

  • 3 Регресивен Радев

    19 0 Отговор
    И като служебно правителство направиха едно голямо НИЩО.

    13:08 22.07.2026

  • 4 И Да Пиша !

    12 0 Отговор
    И Да Не Пиша !

    Алчноста !

    Не се Интересува !

    От Мен !

    13:12 22.07.2026

  • 5 не може да бъде

    13 0 Отговор
    Не се притеснявайте -за тези неща се плаща скъпо -не само с някакви си територии!?

    13:12 22.07.2026

  • 6 Фен

    15 1 Отговор
    Не само не сме против, че сащисаните за пореден път затриват световната, и най-вече европейската икономика, ми искаме и да помагаме.

    13:13 22.07.2026

  • 7 Василеску

    15 3 Отговор
    Браво за това мнение. Умно красивите, Гербериситите, Прогресистите и всички мазници и да не употребявам истинските епитети - ще те залеят с минуси и злоба, инж Николов.

    13:14 22.07.2026

  • 8 И АЗ НЕ ИСКАМ БГ ТАКАВА АМА!!!

    2 8 Отговор
    Деветдесетте години бяха чудесни…стотици хиляди американофили се изнесоха от БГ за САЩ… все чакам русофилите да ги последват и да идат в Русия, че тук да си останем българофилите, ама нямам късмет. Впрочем наблюдавам, че голяма част от бг русофилите се изнесоха в Европейски държави на запад, ама не си въобразявайте, че имам предвид Сърбия!!!

    13:17 22.07.2026

  • 9 Някой

    3 0 Отговор
    Това предателство е престъпление по НК с до 5-15 години затвор.

    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство
    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Ето това мо-та-мо ще го изпълнят! И понеже Иран удря такива бази наоколо, тук едните искат Пейтрииът в Гърция, а Борисов консултативен съвет при президента. Очакват да е възможно военно действие, което те ще стимулират с решение да ни включат в чужда война. Само за Иран е неудобно през Турция.

    13:29 22.07.2026

  • 10 Пич

    2 0 Отговор
    Знаете какво мисля за умственото ниво на повечето народ! Умни, та се преметат!!! Но за сметка на това - зли и завистливи!!! И затова все гласуват от омраза към другите, като най ги интересува да няма по добре от тях!!! Затова.......
    Бъц......

    13:30 22.07.2026

  • 11 БангарангаОвци!

    3 1 Отговор
    Стига сте ревали и били по клавиатурите!
    Вчера на площада в София бяха точно 18 човека!
    Костадин и останалите костадиновци кудкудякат и само заработват паричките си, а най- гадното е, че всички ни тресе страхът да не се прецакаме.
    Бог да прости българите!
    България вече я няма!

    Коментиран от #15

    13:31 22.07.2026

  • 12 Готов за бой

    2 0 Отговор
    Смешници, иронизирахте ли като казвах, че чакам иранците и нас да атакуват?
    Чакам ви на Калотина 👊

    13:35 22.07.2026

  • 13 вик енжинера гейопалитик

    0 0 Отговор
    как е водата в перник

    13:35 22.07.2026

  • 14 Готов за бой

    0 5 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #18

    13:39 22.07.2026

  • 15 Българските турци

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "БангарангаОвци!":

    E недейте да преувеличавате !... За да стигне до Безмер иранска ракета трябва да прекоси Турция !.. А стиска ли им на аятоласите да се зъбят на Турция ?... Колкото и да ги плюете и мразите, докато ги има турците ще я има и България !...😊

    13:46 22.07.2026

  • 16 Перо

    1 0 Отговор
    Прав е човека!

    13:52 22.07.2026

  • 17 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Р.Р известен като Зеленият чорап е най висша форма на национален предател ! Всякакви престъпници се изредиха преди това,но този няма аналог,даже Прасето и Тиквата изглеждат пред него като жалки мишлета.Такъв нагъл лъжец и крадец историята не помни,даже Иван Костов не може да му стъпи на малкият пръст.

    13:53 22.07.2026

  • 18 Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Готов за бой":

    Готов си за Карлуково идио....

    13:55 22.07.2026