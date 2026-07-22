Нашата война номер две

Говорят, че да помагаме за убийството на повече иранци отговаряло на нашите национални интереси. Обаче чиновниците от колониалната администрация не обясняват какво имат предвид... Та нали ние със собствените си ръце гътнахме републиката?!... Преди няколко месеца окончателно превърнахме България в понятие, изпразнено от териториално и народностно съдържание. Нищото е неспособно да има интереси. То може да стовари президентската атрибутика в скута на една лелка... Да замени трибагреника и лева с чужди символи... Да продаде остатъците от властта и от енергетиката на друг заклет враг... И толкоз - друго май не остана за опорочаване и унищожаване.
Сега, лишени от армия, се бутаме във втора война. Без въоръжение, подготовка и гражданска защита... Стадото скърца със зъби срещу далечен народ, който нищо не ни е сторил. Искаме, чак ни тресе от злоба, да се проврем в краката на господарите, да сритаме жертвата, да покажем колко сме послушни. Племето на българите е по-американско от американците, по-ционистко от богоизбраните!... Ала липсват средства, а и с куража възниква проблем...
Не исках да видя моята родина такава. Ние бяхме други!
Загубихме ориентация. И все извъртаме глави, не щем да знаем, че истинският неприятел е вече не само на границата – като боа, икономически и със своята пета колона, той ни поглъща бавно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Те писслямистите си се жалят един друг ...
13:03 22.07.2026
2 Регресивните
13:03 22.07.2026
3 Регресивен Радев
13:08 22.07.2026
4 И Да Пиша !
Алчноста !
Не се Интересува !
От Мен !
13:12 22.07.2026
5 не може да бъде
13:12 22.07.2026
6 Фен
13:13 22.07.2026
7 Василеску
13:14 22.07.2026
8 И АЗ НЕ ИСКАМ БГ ТАКАВА АМА!!!
13:17 22.07.2026
9 Някой
НК
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Ето това мо-та-мо ще го изпълнят! И понеже Иран удря такива бази наоколо, тук едните искат Пейтрииът в Гърция, а Борисов консултативен съвет при президента. Очакват да е възможно военно действие, което те ще стимулират с решение да ни включат в чужда война. Само за Иран е неудобно през Турция.
13:29 22.07.2026
10 Пич
Бъц......
13:30 22.07.2026
11 БангарангаОвци!
Вчера на площада в София бяха точно 18 човека!
Костадин и останалите костадиновци кудкудякат и само заработват паричките си, а най- гадното е, че всички ни тресе страхът да не се прецакаме.
Бог да прости българите!
България вече я няма!
Коментиран от #15
13:31 22.07.2026
12 Готов за бой
Чакам ви на Калотина 👊
13:35 22.07.2026
13 вик енжинера гейопалитик
13:35 22.07.2026
14 Готов за бой
Коментиран от #18
13:39 22.07.2026
15 Българските турци
До коментар #11 от "БангарангаОвци!":E недейте да преувеличавате !... За да стигне до Безмер иранска ракета трябва да прекоси Турция !.. А стиска ли им на аятоласите да се зъбят на Турция ?... Колкото и да ги плюете и мразите, докато ги има турците ще я има и България !...😊
13:46 22.07.2026
16 Перо
13:52 22.07.2026
17 ШЕФА
13:53 22.07.2026
18 Русия
До коментар #14 от "Готов за бой":Готов си за Карлуково идио....
13:55 22.07.2026