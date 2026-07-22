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Украйна атакува най-голямата компания в Русия за онлайн търговия
  Тема: Украйна

Украйна атакува най-голямата компания в Русия за онлайн търговия

22 Юли, 2026 09:46 1 925 95

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • краснодар-
  • михайло драпати

Новият главнокомандващ украинската армия заяви, че да служиш на Украйна по време на война за независимост означава "пълна отговорност"

Украйна атакува най-голямата компания в Русия за онлайн търговия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е осъществила нови атаки срещу логистични центрове на компанията "Уайлдберис", най-големият онлайн търговец в Русия, като са били ранени няколко души, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на изявление от днес на Татяна Ким, ръководител и съосновател на фирмата, съобщи БТА.

Тя каза, че са поразени складове в градовете Краснодар и Невинномиск, съответно в Краснодарския и в Ставрополския край.

Още новини от Украйна

По последни данни предишният удар на украинските сили по логистичен център на "Уайлдберис" - в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, е отнел живота на осем работници.

"Тази нощ бяха атакувани наши логистични центрове в Краснодар и Невинномиск. Действаме по остраняване на последиците от нападенията съвместно със специализираните служби", написа Ким в приложението Телеграм, цитирана от ТАСС.

Генерал-майор Михайло Драпати, когото президентът Володимир Зеленски определи за нов главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна, заяви, че ще изпълнява задълженията си с отговорност и уважение към хората, които защитават страната, предаде Укринформ, пише БТА.

Той написа това в публикация във Фейсбук. „Благодаря на президента на Украйна за оказаното доверие, на министъра на отбраната за подкрепата и на Силите за отбрана за този нов етап от службата ми“, заяви Драпати.

По думите на генерал-майора да служи на Украйна винаги е било чест за него, а по време на война за независимост това означава да носиш "пълна отговорност". Той изказа благодарност и на предшественика си Олександър Сирски за последователните му усилия за укрепването на въоръжените сили на Украйна.

„Ще работя отговорно, съсредоточено и с уважение към хората, които днес защитават нашата държава. Слава на нацията. Смърт на враговете“, написа Драпати. Президентът Зеленски обяви и че ще бъде обновена структрута на генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, посочва Укринформ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    40 20 Отговор
    От президент клоун става, но от клоун президент не става.

    Коментиран от #11, #14, #27, #30

    09:48 22.07.2026

  • 2 Софиянец

    51 24 Отговор
    Каква невероятна военна победа за жалките бандери! И това с цялото натю зад гърба им, смешници!

    Коментиран от #15

    09:50 22.07.2026

  • 3 Нова Ера

    16 14 Отговор
    Ерата на големите неща приключва -предприятия, складове, молове, големи стадиони, големи самолетоносачи, и др..Днес мечката играе у съседа, утре у нас.

    Коментиран от #10, #24

    09:50 22.07.2026

  • 4 Ба бааааа

    23 19 Отговор
    За това ли зелю риве на умрело

    Коментиран от #26, #38

    09:51 22.07.2026

  • 5 Пич

    29 18 Отговор
    Малиии...... генерал майори, президенти...!!!???
    Ма откъде бе...???!!!
    Укрофашистите нямат законен президент, и той не може да произвежда законни генерали!!!
    Една отганизирана криминална шайка управлява Украйна!!!

    Коментиран от #12, #31

    09:51 22.07.2026

  • 6 Хватки

    20 32 Отговор
    От таксиджия президет не става. След време за путлер същото като за хитлер художника : да си беше останал таксиджия и ес и рф щеше да е по добре сега

    Коментиран от #22

    09:52 22.07.2026

  • 7 Презвитер Козма

    16 33 Отговор
    Антихриста в Кремъл е пристиснат до стената. Християнския сеят начело с храбра Украйна осуетява пъклените му планове и подлага Мордор на огън и меч

    09:52 22.07.2026

  • 8 Както е тръгнало,

    11 17 Отговор
    Зеленски може да стане презинент на Раша. Само че няма. Той бе желае да е начело на гламави крепостни шовинисти.

    09:53 22.07.2026

  • 9 Стойко

    36 15 Отговор
    Като на фронта го ритат като псета и ме могат да поразят нито един военен обект в Русия, на дбилните укри им остава само да убиват цивилни и да палят безразборни складове!

    Коментиран от #34, #36

    09:53 22.07.2026

  • 10 Хартиената мечка

    13 15 Отговор

    До коментар #3 от "Нова Ера":

    НЕМОЖАЧи.ру (във всичко не само във войната)

    Коментиран от #16, #40

    09:53 22.07.2026

  • 11 Така е

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Артистът има навика само да имитира и месбо става маринетка в ръцете на истинските играчи

    09:53 22.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Швейк

    16 26 Отговор
    Войната в Украйна всъщност не е просто война между две държави , а последната битка на Русначеството срещу Човечеството !

    09:54 22.07.2026

  • 14 Внимавай

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    какво си пожелаваш. Животът често си прави бъзик с хората и копейките.

    Коментиран от #20

    09:54 22.07.2026

  • 15 Защо завиждаш?

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Иди там да те подкрепят и теб.
    Какъв ти е проблемът, не се разбира..

    Коментиран от #23

    09:55 22.07.2026

  • 16 Бг бот

    9 8 Отговор

    До коментар #10 от "Хартиената мечка":

    Сам разбра ли какво написа?

    09:55 22.07.2026

  • 17 Склада

    10 13 Отговор
    на Ягодките в подмосковието изгоря напълно с черен облак, разпростиращ се на дузина десетки километри в небето.

    09:55 22.07.2026

  • 18 Поредното доказателство

    18 13 Отговор
    за фашизма и тероризма в Украйна!

    Коментиран от #52

    09:56 22.07.2026

  • 19 Жураналист

    17 12 Отговор
    След такива удари, дори да е имало някаква нищожна опозиция в Русия, вече я няма.
    Правят услуга на Владимир Владимирович.

    Коментиран от #25

    09:56 22.07.2026

  • 20 Сигурно

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Внимавай":

    От личен опит?

    Коментиран от #43

    09:56 22.07.2026

  • 21 Смех с ватенки

    8 11 Отговор
    Запали са им битака. 😅😅😅

    09:57 22.07.2026

  • 22 Йес такси

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "Хватки":

    Според мен кариерата на неосъществения кагейбеец пу тръгва нагоре когато една вечер 1992ва в таксито се качва наквасен фсб шеф..

    09:57 22.07.2026

  • 23 Толкоз могат

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Защо завиждаш?":

    Разръшиха София пре 1943, сега рушат складове .

    09:58 22.07.2026

  • 24 Хахааа, бъзел смотан.

    10 14 Отговор

    До коментар #3 от "Нова Ера":

    Няма да ти се случат мечки. Може кленови листа например или френски винарни.
    Гааах ти елементарника.
    Нали затова подкрепяме Зеленски. Да не пусне проскубаната ти мечка насам

    Коментиран от #28

    09:58 22.07.2026

  • 25 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Жураналист":

    ТА Е.А
    У Журналиста.

    09:58 22.07.2026

  • 26 Не му личи

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ба бааааа":

    Бил е Ботоксовия.

    09:59 22.07.2026

  • 27 и Рейгън бе артист

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Зеленски след консултация с военни и в отговор на едноседмични граждански протести взима държавническо решение за егото на Сирски и на Фьодоров, като ги отстранява на други длъжности.

    Коментиран от #29, #33, #59

    09:59 22.07.2026

  • 28 НаРъБа

    9 9 Отговор

    До коментар #24 от "Хахааа, бъзел смотан.":

    Колко фрост трябва да си да искаш пак БЛАТУШКИТЕ в бг след като се видя какви НЕМОЖАЧИ са 45 години

    10:00 22.07.2026

  • 29 И кво направи Рейгън?

    9 8 Отговор

    До коментар #27 от "и Рейгън бе артист":

    Едва марионетка на едрия финансов капитал..

    Коментиран от #78, #86

    10:01 22.07.2026

  • 30 Мишел

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Когато клоунът стане президент, държавата става цирк.

    Коментиран от #60

    10:01 22.07.2026

  • 31 Ще имат, не ги мисли

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ти се радвай на своя законен президент.
    По време на война президент не се сменя, за твое отчаяние.

    Коментиран от #39

    10:01 22.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 1945

    7 7 Отговор

    До коментар #27 от "и Рейгън бе артист":

    Рейгън е най-добрия президент на САЩ.

    10:02 22.07.2026

  • 34 Проблемът си е техен,

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Стойко":

    ти си гледай Рашата. Тя нали проблеми няма.

    10:02 22.07.2026

  • 35 Отец Дионисий

    10 7 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #42

    10:04 22.07.2026

  • 36 На война всичко е позволено

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Стойко":

    На война като на война.
    На теб какъв ти е проблемът?
    Нямаш пари за пиячка или хазарт?

    10:04 22.07.2026

  • 37 стоян

    11 9 Отговор
    Другаре путинофили ето това е украински удар - рузки коментиращи казват че само стоката в двата склада била за милирд и сто милиона долара и зградите 250 милиона а сега още два склада - по малки ама сигурно за 500 милиона има стока - изгуряха подръжниците на путин

    Коментиран от #45

    10:05 22.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пич

    7 6 Отговор

    До коментар #31 от "Ще имат, не ги мисли":

    Нц....... позьора клоун на Украйна не се сменя за твое отчаяние!!!
    Вече всеки негови съюзници го подиграват!!!
    А най близките му готвят замяната!!!
    Знаеш ли как се пенсионира герой?!
    Геройски!!!

    Коментиран от #44

    10:05 22.07.2026

  • 40 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Хартиената мечка":

    Точен сте господине ✌️.От руснак войник не става.Там е проблема.

    10:05 22.07.2026

  • 41 Жълт парцал

    6 8 Отговор
    Все едно тук да се атакува Емаг.... Укрите твърдят, че руската армия пазарува от онлайн търговец военно оборудване? Или пък ,че логистиката им минава през онлайн търговец? По-скоро някой смята, че така ще запали недоволство в Русия

    10:05 22.07.2026

  • 42 Така е папагале

    7 9 Отговор

    До коментар #35 от "Отец Дионисий":

    Всяка сутрин и нормалните хора се събуждат щастливи, че не се мислят за папагал, тролейки ден и нощ срещу Русия. 😄

    Коментиран от #46

    10:06 22.07.2026

  • 43 Разбира се, само дето съм

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "Сигурно":

    от хората, а не от копейките. Към тях е къде-къде по-жесток.

    10:06 22.07.2026

  • 44 Гресирана ватенка

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Пич":

    Знаеш как е.Слагаш повече грес и нямаш проблеми когато те ке цат 😁

    Коментиран от #57

    10:07 22.07.2026

  • 45 Това глупчо се нарича тероризъм

    7 9 Отговор

    До коментар #37 от "стоян":

    Ставате все по жалки тролеите, подкрепящи тероризъм. Показвате, че запада е вече на дъното на света. Ако за това са ви изкарали, браво. Получи се. 😄

    10:07 22.07.2026

  • 46 Нормална копейка

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "Така е папагале":

    природата не е създавала. Запиши си го на челото.

    Коментиран от #53, #63

    10:08 22.07.2026

  • 47 Урко фашистки лъжи

    6 8 Отговор
    Урки с прашка атакуват и луната

    10:09 22.07.2026

  • 48 Голям прогрес на укрите

    7 8 Отговор
    От обстрелване на ученически общежития и автобуси с детски футболни отбори,
    укрите вече се радват, че са поразили руски обекти за доставка на пици.

    10:09 22.07.2026

  • 49 Браво

    9 5 Отговор
    Унищожават складове, където съхраняват Корейско и Китайско оръжие. Също така компанията се използва за заобикаляне на санкциите и финансиране на СВО.
    Напълно законна военна цел. Трябваше да ударят по-рано.

    10:10 22.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мишел

    9 6 Отговор
    Отчаяние в Русия: Група заловени дезертьори е превозена от разпределителния пункт на военна част 42716 във Верхняя Пишма към фронта. Става дума за военнослужещи, обявени за самоволно отсъстващи и подлежащи на наказание в съда, но които не желаят да се върнат на фронта. Роднините са се събрали на контролно-пропускателния пункт, за да се сбогуват и да предадат лични вещи на близките си, или да се опитат да стигнат до тях с адвокат, но не им е била дадена такава възможност. Жените са се хванали за ръце и са блокирали пътя на автобуса - "Погребах съпруга си, позволете ми да се сбогувам със сина си!“ В крайна сметка някои успяват да предадат лични вещи на войниците, след което около двадесет мъже са били отведени сред отчаяните викове на родните им.

    10:10 22.07.2026

  • 52 Само е главите на копейките е

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Поредното доказателство":

    Не се брои за доказателство. Реалните доказателства са в Хага за Путин.

    Коментиран от #56

    10:11 22.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Поредното доказателство

    2 9 Отговор

    До коментар #52 от "Само е главите на копейките е":

    за фашизма и тероризма в Украйна! А тролея го потвърждава. 😄

    10:12 22.07.2026

  • 57 Пич

    5 5 Отговор

    До коментар #44 от "Гресирана ватенка":

    Откъде да знам, не съм евромодерен като тебе! Но пък щом ти правиш така, значи си опитал да те ке Цат по всякакви начини, та знаеш!!!

    10:12 22.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мишел

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "и Рейгън бе артист":

    Рейгън въведе рейгъномиката, същността на която е осигурявана на евтини кредити чрез масово пускане на пари без покритие. Досега това е водило винаги до 100% до фалит на държавата

    Коментиран от #66, #79, #94

    10:14 22.07.2026

  • 60 Не се сещам за кого говориш

    8 6 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Зеленски не е работил като клоун. Актьор е по-престжно от таксист.
    Таксистите ги правят на май.муни.

    Коментиран от #69

    10:14 22.07.2026

  • 61 Гук

    7 3 Отговор
    Радвам се.Доста добре пуши.

    10:14 22.07.2026

  • 62 Е що

    2 7 Отговор

    До коментар #58 от "Владимир Путин, президент":

    После срещу какво ще троли глупака. 😄

    10:14 22.07.2026

  • 63 Така е папагале

    3 8 Отговор

    До коментар #46 от "Нормална копейка":

    Всяка сутрин и нормалните хора се събуждат щастливи, че не се мислят за папагал, тролейки ден и нощ срещу Русия. 😄

    10:16 22.07.2026

  • 64 Харък п.т.н.ц

    7 2 Отговор
    Втори закон на путинеца: Ако Зельо не печелеше, копейките нямаше да се юркаме да вием срещу него.

    10:17 22.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Всички тези огромни дългове на САЩ

    2 6 Отговор

    До коментар #59 от "Мишел":

    са заради администрацията на Рейгън.
    Имаше огромно забавяне поради изсипаните крадени милиарди от бившия СССР, но след тяхното свършване започнаха кризите в западната икономика.
    - Първата голяма криза се почуства при Буш-младши и затова те се принудиха да направят войната в Ирак през 2003г
    - Следващата криза бе пукането на имотния балон 2008, след което вместо да решат проблема, САЩ напечатаха още долари и ги пуснаха на големите банки
    - Следващата криза бе КОВИД-19 пандемия
    - Сега от 2022г светът е в перманентна икономическа криза.
    Войните, които се правят са резултат именно на тази криза.

    Коментиран от #70

    10:24 22.07.2026

  • 67 Докато

    7 3 Отговор
    Укрите не ударят складовете за водка ,руснаците няма да разберат ,че са във война

    10:25 22.07.2026

  • 68 За втори път в човешката история

    6 2 Отговор
    президент на държава се крие в бункер.
    Първият път го е правил райхпрезидентът Адолф Хитлер.

    Коментиран от #71

    10:25 22.07.2026

  • 69 Как да не е работил като клоун

    3 4 Отговор

    До коментар #60 от "Не се сещам за кого говориш":

    Все още може да се намери негово видео в нета, където свири на пиано с инструмента си.
    Това сериозен актьор ли е?

    Коментиран от #72

    10:26 22.07.2026

  • 70 На кого му пука

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "Всички тези огромни дългове на САЩ":

    Те ще се оправят, ти не.

    Коментиран от #74

    10:27 22.07.2026

  • 71 И за втори път

    3 6 Отговор

    До коментар #68 от "За втори път в човешката история":

    виждаме масирана глупава и ниско интелигентна фашистка пропаганда срещу Русия! И за втори път, Русия смачка фашизма. Вторият път е важен. 😄

    10:27 22.07.2026

  • 72 Още едно доказателство,

    7 3 Отговор

    До коментар #69 от "Как да не е работил като клоун":

    че копейките не разбират от изкуство. Само от ляб, боб и нацизъм. Даже в секса не им върви, защото не се къпят.

    Коментиран от #75

    10:28 22.07.2026

  • 73 Другаря Си

    6 1 Отговор
    Благодарение на украинците се развива нашата промишленост ,сега на унищожената залежала стока ще пратим още китайски бох луци за милиони юани

    10:28 22.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Още едно доказателство

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Още едно доказателство,":

    от какво "изкуство" разбирате вие тъпeйките.

    10:35 22.07.2026

  • 76 Украинско СВО

    6 2 Отговор
    Браво! Украинците ще изчистят Фашистите в русия!

    10:37 22.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Рейгън разпадна Съветския съюз

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "И кво направи Рейгън?":

    Междувременно беше враг на Тутраканската селищна система.

    10:42 22.07.2026

  • 79 Не е за теб това, Мишенце

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мишел":

    Основни стълбове на рейгъномиката:
    Намаляване на данъците: По-ниските данъчни ставки целят да стимулират спестяванията, инвестициите и труда, като според доктрината по-високата икономическа активност ще компенсира загубите в бюджета.
    Свиване на държавните разходи: Намаляване на финансирането за социални програми, за да се ограничи намесата на правителството в пазарните механизми.
    Дерегулация: Премахване на строгите държавни ограничения в редица индустрии (като енергетиката и финансите), за да се намалят разходите за бизнеса и да се насърчи конкуренцията.
    Ограничаване на паричната маса: Подкрепа за действията на Федералния резерв за контрол на предлагането на пари с цел овладяване на високата инфлация от предходното десетилетие.

    10:46 22.07.2026

  • 80 Инна

    3 2 Отговор
    Украинските медии съобщиха, че в нощта на 22 юли в Одеса, Суми и предградията на Харков са станали експлозии. Съобщения за детонационни звуци са започнали да пристигат малко след полунощ. Експлозиите са станали на фона на въздушна тревога.
    Според информация на онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за предупреждение за опасност са били активирани в някои райони на Сумската, Харковската и Одеската области.
    В сряда вечерта руските въоръжени сили продължиха да нанасят удари по украински пристанища, използвани за доставка на доставки за украинските въоръжени сили, и военни обекти в Одеска област.
    Основните удари бяха насочени към крайбрежни райони, използвани от киевския режим за получаване на западни оръжия и извършване на терористични атаки срещу Черноморския флот.

    Според официалното изявление на руското Министерство на отбраната, всички определени цели в Одеска, Николаевска и Киевска области са били успешно поразени.

    Серия от мощни експлозии е регистрирана в пристанищната зона на Одеса, унищожавайки специализирани рампи и хангари, използвани за разтоварване и съхранение на бронирани машини на НАТО.
    „Батарея от бреговата ракетна система „Нептун“ на украинските въоръжени сили беше ударена в село Коваливка“, съобщи руското Министерство на отбраната.
    Именно от тези системи украинските сили се опитаха да атакуват руски кораби и граждански плавателни съдове в Черно море.

    В съседния Черноморск, точков удар напъ

    Коментиран от #85

    11:02 22.07.2026

  • 81 Инна

    3 2 Отговор
    съседния Черноморск, точков удар напълно унищожи голямо производствено съоръжение в кораборемонтен завод, където се модернизират безпилотни летателни апарати (БЛА).

    В пристанището Николаев, ракетен удар унищожи украински товарен кораб, който тайно се използваше от 36-та бригада на морската пехота на украинските въоръжени сили като „фабричен кораб“ за сглобяване и бързо изстрелване на дронове камикадзе. Корабът изгоря до основи, заедно с персонала и готовата си продукция.

    В Киевска област са били ударени съоръжения на противовъздушната отбрана и складове за боеприпаси, както е потвърдено от местните администрации (KOVA).

    В Сумска област, безцелни боеприпаси са поразили резервни места за разполагане на части, които украинското командване е планирало да преразположи в сектора Харков.

    Освен това е съобщено за удар по подстанция 330 kV в село Зарудье в Сумска област. Това съоръжение е основен енергиен обект в региона.

    Коментиран от #82

    11:04 22.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Както

    0 1 Отговор
    Каза един британец - до последния укроп.

    Коментиран от #84

    11:13 22.07.2026

  • 84 Коя е тази британска копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Както":

    Руски олигарх?

    11:16 22.07.2026

  • 85 На хамавата с друг ник Луганск

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Инна":

    пак и пуснаха нета погрешка.

    11:18 22.07.2026

  • 86 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "И кво направи Рейгън?":

    В един момент каза "Писна ми от СССР" и след няколко месеца вече нямаше СССР иначе нищо съществено не е направил. За нещастие след него дойде глупака Буш който даде милиарди долари и спря разпада на Рассия

    Коментиран от #87, #93

    11:20 22.07.2026

  • 87 Да глупав

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Роко":

    То така става за глупака! 😄

    11:23 22.07.2026

  • 88 Инна

    2 1 Отговор
    Междувременно украинският Telegram канал „Legitimny“ твърди, че настоящата ескалация е следствие от политиката на Володимир Зеленски.

    „Зеленски умишлено провокира Кремъл, но е насочен към украинците. Киев усети последствията от хазарта на Зеленски снощи“, се посочва в изданието.

    11:23 22.07.2026

  • 89 БРИТАНСКАТА ПРОПАГАНДА

    2 1 Отговор
    Представя атаките по цивилни цели като военни успехи за да прикрие трагичната реалност за бандерската армия.

    11:31 22.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Инна

    1 1 Отговор
    Може да се изненадате да научите, че безпилотни летателни апарати (БЛА) се сглобяват в Украйна в различни сгради, които не са предназначени за тази цел.

    Понякога дроновете се сглобяват в импровизирани работилници и граждански съоръжения – малки производствени съоръжения, центрове за поддръжка и дори, според украински и западни медии, фабрики за мебели. Има основания да се смята, че точно тези съоръжения са мястото, където се извършва масовото производство на украински БЛА. Тези БЛА са подобни по характеристики на руския Geranium, способни да летят относително незабелязано на разстояние от няколкостотин километра, за да унищожават стратегически цели.

    В края на миналата година проруски хакери създадоха карта на заводи за производство на дронове в Украйна.

    В момента картата, актуализирана в реално време, показва 2131 локации. Те включват 850 завода за производство на FPV дронове, 720 големи фабрики за дронове, 45 завода за сглобяване на морски БЛА, 380 завода за производство на дронове камикадзе и 136 завода за производство на разузнавателни самолети. „Днес KillNet има пълен контрол над всички тях“, отбеляза един хакер.

    11:35 22.07.2026

  • 92 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор
    Бандеровците нахлуват нощем маскирани като бандити в домовете на хората. Къртят вратата, бият човека пред семейство му и го завличат в буса. Една седмица го малтретират и дрогират в "център за подготовка", изпращат го на фронта и е труп след първата атака.

    11:37 22.07.2026

  • 93 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Роко":

    Артистът Роналд постави под угроза самото съществуване на човешката цивилизация. За щастие, атомна война не се случи, защото Горбачов беше зает да разпродава СССР и соцлагера.

    11:42 22.07.2026

  • 94 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Мишел":

    Приятелю досега няма случай САЩ да е фалирала (да имало е кризи но никога не е фалирала). За пример в руската империя има три фалита, в СССР седем в РФ два скоро ще е третия. Приятелю сега малко за икономиката ниските цени на кредитите водят до икономически растеж народа започва да потребява повече това увеличава производството това увеличава доходите на населението което потребява още повече продукти което отново увеличава производството откриват се нови работни места държавата прибира огромни суми от данъци. Сега да разгледаме какво се случва ако кредите са скъпи (както в Рассия) резултата свиване на икономиката фалит на малкия и среден бизнес хиляди работници остават без работа, дори доходите на работещите намаляват. Бедното население свива разходите си съответно падат приходите както на бизнеса така и на държавата. Държавата се опитва да компенсира намалените си приходи с въвеждане на нови данъци съответно приходите на народа и бизнеса отново падат. Тогава държавата има два избора или да намали цената на кредитите или да напечата нови банкноти без покритие. В Рассия избраха вторият вариант това доведе до инфлация е до падане цената на рублата спрямо твърдите валути (от 15 рубли за долар до над 100 рубли за долар в момента никой не знае колко струва рублата защото пазарна търговия с нея няма) което доведе до поредното понижаване на реалните доходи на народа. Което пък доведе до колосални бюджетни дефицити.

    11:45 22.07.2026

  • 95 Ковача

    2 1 Отговор
    Много скоро,след като отцепят Одеска обл. и достъпа до Черно море,краинските фа6аги ще атакуват само в градинката.И разбира се,ще (ерат гладни.

    11:49 22.07.2026

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