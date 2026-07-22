Украйна атакува най-голямата компания в Русия за онлайн търговия

Украйна е осъществила нови атаки срещу логистични центрове на компанията "Уайлдберис", най-големият онлайн търговец в Русия, като са били ранени няколко души, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на изявление от днес на Татяна Ким, ръководител и съосновател на фирмата, съобщи БТА.

Тя каза, че са поразени складове в градовете Краснодар и Невинномиск, съответно в Краснодарския и в Ставрополския край.

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По последни данни предишният удар на украинските сили по логистичен център на "Уайлдберис" - в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, е отнел живота на осем работници.

"Тази нощ бяха атакувани наши логистични центрове в Краснодар и Невинномиск. Действаме по остраняване на последиците от нападенията съвместно със специализираните служби", написа Ким в приложението Телеграм, цитирана от ТАСС.

Генерал-майор Михайло Драпати, когото президентът Володимир Зеленски определи за нов главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна, заяви, че ще изпълнява задълженията си с отговорност и уважение към хората, които защитават страната, предаде Укринформ, пише БТА.

Той написа това в публикация във Фейсбук. „Благодаря на президента на Украйна за оказаното доверие, на министъра на отбраната за подкрепата и на Силите за отбрана за този нов етап от службата ми“, заяви Драпати.

По думите на генерал-майора да служи на Украйна винаги е било чест за него, а по време на война за независимост това означава да носиш "пълна отговорност". Той изказа благодарност и на предшественика си Олександър Сирски за последователните му усилия за укрепването на въоръжените сили на Украйна.

„Ще работя отговорно, съсредоточено и с уважение към хората, които днес защитават нашата държава. Слава на нацията. Смърт на враговете“, написа Драпати. Президентът Зеленски обяви и че ще бъде обновена структрута на генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, посочва Укринформ.