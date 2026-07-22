Украйна атакува най-голямата компания в Русия за онлайн търговия

Украйна е осъществила нови атаки срещу логистични центрове на компанията "Уайлдберис", най-големият онлайн търговец в Русия, като са били ранени няколко души, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на изявление от днес на Татяна Ким, ръководител и съосновател на фирмата, съобщи БТА.
Тя каза, че са поразени складове в градовете Краснодар и Невинномиск, съответно в Краснодарския и в Ставрополския край.
По последни данни предишният удар на украинските сили по логистичен център на "Уайлдберис" - в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, е отнел живота на осем работници.
"Тази нощ бяха атакувани наши логистични центрове в Краснодар и Невинномиск. Действаме по остраняване на последиците от нападенията съвместно със специализираните служби", написа Ким в приложението Телеграм, цитирана от ТАСС.
Генерал-майор Михайло Драпати, когото президентът Володимир Зеленски определи за нов главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна, заяви, че ще изпълнява задълженията си с отговорност и уважение към хората, които защитават страната, предаде Укринформ, пише БТА.
Той написа това в публикация във Фейсбук. „Благодаря на президента на Украйна за оказаното доверие, на министъра на отбраната за подкрепата и на Силите за отбрана за този нов етап от службата ми“, заяви Драпати.
По думите на генерал-майора да служи на Украйна винаги е било чест за него, а по време на война за независимост това означава да носиш "пълна отговорност". Той изказа благодарност и на предшественика си Олександър Сирски за последователните му усилия за укрепването на въоръжените сили на Украйна.
„Ще работя отговорно, съсредоточено и с уважение към хората, които днес защитават нашата държава. Слава на нацията. Смърт на враговете“, написа Драпати. Президентът Зеленски обяви и че ще бъде обновена структрута на генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, посочва Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #11, #14, #27, #30
09:48 22.07.2026
2 Софиянец
Коментиран от #15
09:50 22.07.2026
3 Нова Ера
Коментиран от #10, #24
09:50 22.07.2026
4 Ба бааааа
Коментиран от #26, #38
09:51 22.07.2026
5 Пич
Ма откъде бе...???!!!
Укрофашистите нямат законен президент, и той не може да произвежда законни генерали!!!
Една отганизирана криминална шайка управлява Украйна!!!
Коментиран от #12, #31
09:51 22.07.2026
6 Хватки
Коментиран от #22
09:52 22.07.2026
7 Презвитер Козма
09:52 22.07.2026
8 Както е тръгнало,
09:53 22.07.2026
9 Стойко
Коментиран от #34, #36
09:53 22.07.2026
10 Хартиената мечка
До коментар #3 от "Нова Ера":НЕМОЖАЧи.ру (във всичко не само във войната)
Коментиран от #16, #40
09:53 22.07.2026
11 Така е
До коментар #1 от "Факти":Артистът има навика само да имитира и месбо става маринетка в ръцете на истинските играчи
09:53 22.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Швейк
09:54 22.07.2026
14 Внимавай
До коментар #1 от "Факти":какво си пожелаваш. Животът често си прави бъзик с хората и копейките.
Коментиран от #20
09:54 22.07.2026
15 Защо завиждаш?
До коментар #2 от "Софиянец":Иди там да те подкрепят и теб.
Какъв ти е проблемът, не се разбира..
Коментиран от #23
09:55 22.07.2026
16 Бг бот
До коментар #10 от "Хартиената мечка":Сам разбра ли какво написа?
09:55 22.07.2026
17 Склада
09:55 22.07.2026
18 Поредното доказателство
Коментиран от #52
09:56 22.07.2026
19 Жураналист
Правят услуга на Владимир Владимирович.
Коментиран от #25
09:56 22.07.2026
20 Сигурно
До коментар #14 от "Внимавай":От личен опит?
Коментиран от #43
09:56 22.07.2026
21 Смех с ватенки
09:57 22.07.2026
22 Йес такси
До коментар #6 от "Хватки":Според мен кариерата на неосъществения кагейбеец пу тръгва нагоре когато една вечер 1992ва в таксито се качва наквасен фсб шеф..
09:57 22.07.2026
23 Толкоз могат
До коментар #15 от "Защо завиждаш?":Разръшиха София пре 1943, сега рушат складове .
09:58 22.07.2026
24 Хахааа, бъзел смотан.
До коментар #3 от "Нова Ера":Няма да ти се случат мечки. Може кленови листа например или френски винарни.
Гааах ти елементарника.
Нали затова подкрепяме Зеленски. Да не пусне проскубаната ти мечка насам
Коментиран от #28
09:58 22.07.2026
25 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
До коментар #19 от "Жураналист":ТА Е.А
У Журналиста.
09:58 22.07.2026
26 Не му личи
До коментар #4 от "Ба бааааа":Бил е Ботоксовия.
09:59 22.07.2026
27 и Рейгън бе артист
До коментар #1 от "Факти":Зеленски след консултация с военни и в отговор на едноседмични граждански протести взима държавническо решение за егото на Сирски и на Фьодоров, като ги отстранява на други длъжности.
Коментиран от #29, #33, #59
09:59 22.07.2026
28 НаРъБа
До коментар #24 от "Хахааа, бъзел смотан.":Колко фрост трябва да си да искаш пак БЛАТУШКИТЕ в бг след като се видя какви НЕМОЖАЧИ са 45 години
10:00 22.07.2026
29 И кво направи Рейгън?
До коментар #27 от "и Рейгън бе артист":Едва марионетка на едрия финансов капитал..
Коментиран от #78, #86
10:01 22.07.2026
30 Мишел
До коментар #1 от "Факти":Когато клоунът стане президент, държавата става цирк.
Коментиран от #60
10:01 22.07.2026
31 Ще имат, не ги мисли
До коментар #5 от "Пич":Ти се радвай на своя законен президент.
По време на война президент не се сменя, за твое отчаяние.
Коментиран от #39
10:01 22.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 1945
До коментар #27 от "и Рейгън бе артист":Рейгън е най-добрия президент на САЩ.
10:02 22.07.2026
34 Проблемът си е техен,
До коментар #9 от "Стойко":ти си гледай Рашата. Тя нали проблеми няма.
10:02 22.07.2026
35 Отец Дионисий
Коментиран от #42
10:04 22.07.2026
36 На война всичко е позволено
До коментар #9 от "Стойко":На война като на война.
На теб какъв ти е проблемът?
Нямаш пари за пиячка или хазарт?
10:04 22.07.2026
37 стоян
Коментиран от #45
10:05 22.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пич
До коментар #31 от "Ще имат, не ги мисли":Нц....... позьора клоун на Украйна не се сменя за твое отчаяние!!!
Вече всеки негови съюзници го подиграват!!!
А най близките му готвят замяната!!!
Знаеш ли как се пенсионира герой?!
Геройски!!!
Коментиран от #44
10:05 22.07.2026
40 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #10 от "Хартиената мечка":Точен сте господине ✌️.От руснак войник не става.Там е проблема.
10:05 22.07.2026
41 Жълт парцал
10:05 22.07.2026
42 Така е папагале
До коментар #35 от "Отец Дионисий":Всяка сутрин и нормалните хора се събуждат щастливи, че не се мислят за папагал, тролейки ден и нощ срещу Русия. 😄
Коментиран от #46
10:06 22.07.2026
43 Разбира се, само дето съм
До коментар #20 от "Сигурно":от хората, а не от копейките. Към тях е къде-къде по-жесток.
10:06 22.07.2026
44 Гресирана ватенка
До коментар #39 от "Пич":Знаеш как е.Слагаш повече грес и нямаш проблеми когато те ке цат 😁
Коментиран от #57
10:07 22.07.2026
45 Това глупчо се нарича тероризъм
До коментар #37 от "стоян":Ставате все по жалки тролеите, подкрепящи тероризъм. Показвате, че запада е вече на дъното на света. Ако за това са ви изкарали, браво. Получи се. 😄
10:07 22.07.2026
46 Нормална копейка
До коментар #42 от "Така е папагале":природата не е създавала. Запиши си го на челото.
Коментиран от #53, #63
10:08 22.07.2026
47 Урко фашистки лъжи
10:09 22.07.2026
48 Голям прогрес на укрите
укрите вече се радват, че са поразили руски обекти за доставка на пици.
10:09 22.07.2026
49 Браво
Напълно законна военна цел. Трябваше да ударят по-рано.
10:10 22.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мишел
10:10 22.07.2026
52 Само е главите на копейките е
До коментар #18 от "Поредното доказателство":Не се брои за доказателство. Реалните доказателства са в Хага за Путин.
Коментиран от #56
10:11 22.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Поредното доказателство
До коментар #52 от "Само е главите на копейките е":за фашизма и тероризма в Украйна! А тролея го потвърждава. 😄
10:12 22.07.2026
57 Пич
До коментар #44 от "Гресирана ватенка":Откъде да знам, не съм евромодерен като тебе! Но пък щом ти правиш така, значи си опитал да те ке Цат по всякакви начини, та знаеш!!!
10:12 22.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Мишел
До коментар #27 от "и Рейгън бе артист":Рейгън въведе рейгъномиката, същността на която е осигурявана на евтини кредити чрез масово пускане на пари без покритие. Досега това е водило винаги до 100% до фалит на държавата
Коментиран от #66, #79, #94
10:14 22.07.2026
60 Не се сещам за кого говориш
До коментар #30 от "Мишел":Зеленски не е работил като клоун. Актьор е по-престжно от таксист.
Таксистите ги правят на май.муни.
Коментиран от #69
10:14 22.07.2026
61 Гук
10:14 22.07.2026
62 Е що
До коментар #58 от "Владимир Путин, президент":После срещу какво ще троли глупака. 😄
10:14 22.07.2026
63 Така е папагале
До коментар #46 от "Нормална копейка":Всяка сутрин и нормалните хора се събуждат щастливи, че не се мислят за папагал, тролейки ден и нощ срещу Русия. 😄
10:16 22.07.2026
64 Харък п.т.н.ц
10:17 22.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Всички тези огромни дългове на САЩ
До коментар #59 от "Мишел":са заради администрацията на Рейгън.
Имаше огромно забавяне поради изсипаните крадени милиарди от бившия СССР, но след тяхното свършване започнаха кризите в западната икономика.
- Първата голяма криза се почуства при Буш-младши и затова те се принудиха да направят войната в Ирак през 2003г
- Следващата криза бе пукането на имотния балон 2008, след което вместо да решат проблема, САЩ напечатаха още долари и ги пуснаха на големите банки
- Следващата криза бе КОВИД-19 пандемия
- Сега от 2022г светът е в перманентна икономическа криза.
Войните, които се правят са резултат именно на тази криза.
Коментиран от #70
10:24 22.07.2026
67 Докато
10:25 22.07.2026
68 За втори път в човешката история
Първият път го е правил райхпрезидентът Адолф Хитлер.
Коментиран от #71
10:25 22.07.2026
69 Как да не е работил като клоун
До коментар #60 от "Не се сещам за кого говориш":Все още може да се намери негово видео в нета, където свири на пиано с инструмента си.
Това сериозен актьор ли е?
Коментиран от #72
10:26 22.07.2026
70 На кого му пука
До коментар #66 от "Всички тези огромни дългове на САЩ":Те ще се оправят, ти не.
Коментиран от #74
10:27 22.07.2026
71 И за втори път
До коментар #68 от "За втори път в човешката история":виждаме масирана глупава и ниско интелигентна фашистка пропаганда срещу Русия! И за втори път, Русия смачка фашизма. Вторият път е важен. 😄
10:27 22.07.2026
72 Още едно доказателство,
До коментар #69 от "Как да не е работил като клоун":че копейките не разбират от изкуство. Само от ляб, боб и нацизъм. Даже в секса не им върви, защото не се къпят.
Коментиран от #75
10:28 22.07.2026
73 Другаря Си
10:28 22.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Още едно доказателство
До коментар #72 от "Още едно доказателство,":от какво "изкуство" разбирате вие тъпeйките.
10:35 22.07.2026
76 Украинско СВО
10:37 22.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Рейгън разпадна Съветския съюз
До коментар #29 от "И кво направи Рейгън?":Междувременно беше враг на Тутраканската селищна система.
10:42 22.07.2026
79 Не е за теб това, Мишенце
До коментар #59 от "Мишел":Основни стълбове на рейгъномиката:
Намаляване на данъците: По-ниските данъчни ставки целят да стимулират спестяванията, инвестициите и труда, като според доктрината по-високата икономическа активност ще компенсира загубите в бюджета.
Свиване на държавните разходи: Намаляване на финансирането за социални програми, за да се ограничи намесата на правителството в пазарните механизми.
Дерегулация: Премахване на строгите държавни ограничения в редица индустрии (като енергетиката и финансите), за да се намалят разходите за бизнеса и да се насърчи конкуренцията.
Ограничаване на паричната маса: Подкрепа за действията на Федералния резерв за контрол на предлагането на пари с цел овладяване на високата инфлация от предходното десетилетие.
10:46 22.07.2026
80 Инна
Според информация на онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за предупреждение за опасност са били активирани в някои райони на Сумската, Харковската и Одеската области.
В сряда вечерта руските въоръжени сили продължиха да нанасят удари по украински пристанища, използвани за доставка на доставки за украинските въоръжени сили, и военни обекти в Одеска област.
Основните удари бяха насочени към крайбрежни райони, използвани от киевския режим за получаване на западни оръжия и извършване на терористични атаки срещу Черноморския флот.
Според официалното изявление на руското Министерство на отбраната, всички определени цели в Одеска, Николаевска и Киевска области са били успешно поразени.
Серия от мощни експлозии е регистрирана в пристанищната зона на Одеса, унищожавайки специализирани рампи и хангари, използвани за разтоварване и съхранение на бронирани машини на НАТО.
„Батарея от бреговата ракетна система „Нептун“ на украинските въоръжени сили беше ударена в село Коваливка“, съобщи руското Министерство на отбраната.
Именно от тези системи украинските сили се опитаха да атакуват руски кораби и граждански плавателни съдове в Черно море.
В съседния Черноморск, точков удар напъ
Коментиран от #85
11:02 22.07.2026
81 Инна
В пристанището Николаев, ракетен удар унищожи украински товарен кораб, който тайно се използваше от 36-та бригада на морската пехота на украинските въоръжени сили като „фабричен кораб“ за сглобяване и бързо изстрелване на дронове камикадзе. Корабът изгоря до основи, заедно с персонала и готовата си продукция.
В Киевска област са били ударени съоръжения на противовъздушната отбрана и складове за боеприпаси, както е потвърдено от местните администрации (KOVA).
В Сумска област, безцелни боеприпаси са поразили резервни места за разполагане на части, които украинското командване е планирало да преразположи в сектора Харков.
Освен това е съобщено за удар по подстанция 330 kV в село Зарудье в Сумска област. Това съоръжение е основен енергиен обект в региона.
Коментиран от #82
11:04 22.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Както
Коментиран от #84
11:13 22.07.2026
84 Коя е тази британска копейка
До коментар #83 от "Както":Руски олигарх?
11:16 22.07.2026
85 На хамавата с друг ник Луганск
До коментар #80 от "Инна":пак и пуснаха нета погрешка.
11:18 22.07.2026
86 Роко
До коментар #29 от "И кво направи Рейгън?":В един момент каза "Писна ми от СССР" и след няколко месеца вече нямаше СССР иначе нищо съществено не е направил. За нещастие след него дойде глупака Буш който даде милиарди долари и спря разпада на Рассия
Коментиран от #87, #93
11:20 22.07.2026
87 Да глупав
До коментар #86 от "Роко":То така става за глупака! 😄
11:23 22.07.2026
88 Инна
„Зеленски умишлено провокира Кремъл, но е насочен към украинците. Киев усети последствията от хазарта на Зеленски снощи“, се посочва в изданието.
11:23 22.07.2026
89 БРИТАНСКАТА ПРОПАГАНДА
11:31 22.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Инна
Понякога дроновете се сглобяват в импровизирани работилници и граждански съоръжения – малки производствени съоръжения, центрове за поддръжка и дори, според украински и западни медии, фабрики за мебели. Има основания да се смята, че точно тези съоръжения са мястото, където се извършва масовото производство на украински БЛА. Тези БЛА са подобни по характеристики на руския Geranium, способни да летят относително незабелязано на разстояние от няколкостотин километра, за да унищожават стратегически цели.
В края на миналата година проруски хакери създадоха карта на заводи за производство на дронове в Украйна.
В момента картата, актуализирана в реално време, показва 2131 локации. Те включват 850 завода за производство на FPV дронове, 720 големи фабрики за дронове, 45 завода за сглобяване на морски БЛА, 380 завода за производство на дронове камикадзе и 136 завода за производство на разузнавателни самолети. „Днес KillNet има пълен контрол над всички тях“, отбеляза един хакер.
11:35 22.07.2026
92 Хахаха!🎺🥳😀
11:37 22.07.2026
93 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #86 от "Роко":Артистът Роналд постави под угроза самото съществуване на човешката цивилизация. За щастие, атомна война не се случи, защото Горбачов беше зает да разпродава СССР и соцлагера.
11:42 22.07.2026
94 Роко
До коментар #59 от "Мишел":Приятелю досега няма случай САЩ да е фалирала (да имало е кризи но никога не е фалирала). За пример в руската империя има три фалита, в СССР седем в РФ два скоро ще е третия. Приятелю сега малко за икономиката ниските цени на кредитите водят до икономически растеж народа започва да потребява повече това увеличава производството това увеличава доходите на населението което потребява още повече продукти което отново увеличава производството откриват се нови работни места държавата прибира огромни суми от данъци. Сега да разгледаме какво се случва ако кредите са скъпи (както в Рассия) резултата свиване на икономиката фалит на малкия и среден бизнес хиляди работници остават без работа, дори доходите на работещите намаляват. Бедното население свива разходите си съответно падат приходите както на бизнеса така и на държавата. Държавата се опитва да компенсира намалените си приходи с въвеждане на нови данъци съответно приходите на народа и бизнеса отново падат. Тогава държавата има два избора или да намали цената на кредитите или да напечата нови банкноти без покритие. В Рассия избраха вторият вариант това доведе до инфлация е до падане цената на рублата спрямо твърдите валути (от 15 рубли за долар до над 100 рубли за долар в момента никой не знае колко струва рублата защото пазарна търговия с нея няма) което доведе до поредното понижаване на реалните доходи на народа. Което пък доведе до колосални бюджетни дефицити.
11:45 22.07.2026
95 Ковача
11:49 22.07.2026