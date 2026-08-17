Италиански конвои идват у нас за учение

От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвои, натоварени с материални средства на Въоръжените сили на Италия, за участие в учение, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до учебния полигон „Ново село“. Конвоите ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.

Министерството на отбраната периодично информира за подобни придвижвания на техника и военнослужещи.