Италиански конвои идват у нас за учение

От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвои, натоварени с материални средства на Въоръжените сили на Италия, за участие в учение, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до учебния полигон „Ново село“. Конвоите ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.
Министерството на отбраната периодично информира за подобни придвижвания на техника и военнослужещи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм.....
Коментиран от #13, #14
07:41 17.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 НЕПРОЧЕТЕНИ УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ
Коментиран от #11, #28, #34
07:47 17.08.2026
8 Казанлъшкия
07:48 17.08.2026
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12 Некой си
Коментиран от #35
07:52 17.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Европеец
До коментар #1 от "Хм.....":А бе ние сме си талибани, въпреки че сме в ,,клуба на богатите,, и си мислим, че сме европейци..... Заглавието е интересно -конвоите идват у нас-личи ,,умението,, на авторката..... Чудя се в сливенско нямат ли последователи на зелените еколози, че от толкова гърмене, природата там отива ,,на кино,,...
07:54 17.08.2026
15 Дудов
08:00 17.08.2026
16 Kaлпазанин
08:03 17.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пълни търбух
Коментиран от #26
08:09 17.08.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #21
08:10 17.08.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нима е тайна или НЕцензурно да се пише, че от години руските войски напуснаха Германия, но там все още има многохиледен САШтински корпус🤔❗
08:12 17.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Пълни търбух":Защото НЕ ние сме в НАТьО,
а НАТьО е тук🤔❗
08:14 17.08.2026
27 Четем един невероятен бълвоч
08:15 17.08.2026
28 доста
До коментар #7 от "НЕПРОЧЕТЕНИ УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ":жабари отдавна живеят у нас и не се различават от местните, какво лошо сега пък да чакаме ?!...
08:16 17.08.2026
29 Ново село замърсено с ураниум
08:17 17.08.2026
30 Форца Адзури
08:18 17.08.2026
31 Нямат си италианските нещастници
08:19 17.08.2026
32 Копейки,
08:20 17.08.2026
33 Някакви токсични отпадъци
08:22 17.08.2026
34 Ганьо
До коментар #7 от "НЕПРОЧЕТЕНИ УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ":Спокойно, тя историята в писана в руските канцеларии...
08:22 17.08.2026
35 ама
До коментар #12 от "Некой си":нашите цигани не се по-добри........
08:23 17.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Абе хората
08:28 17.08.2026
38 Друго си беше преди 1989
Дамм, но днешните русофили не са били живи че да помнят
Коментиран от #42
08:30 17.08.2026
39 Никой
08:33 17.08.2026
40 Аеееее
08:36 17.08.2026
41 пешо
Коментиран от #46
08:43 17.08.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Друго си беше преди 1989":Абе те скоро не биха ли едни командоси в някакво село там 🤔❗
08:43 17.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 арлингтън
Коментиран от #53
08:52 17.08.2026
45 Млад Българин
08:53 17.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Точно по същият начин
08:53 17.08.2026
48 България се е възрсждала след
08:54 17.08.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "Млад българин":Ех, младо, младо, още ли не си разбрал, че да се наливат пари в У...йна е като да хвърляш пачки в огъне❗
Да помагаш на У...йна с оръжие е като да тичаш с кофа да гасиш горски пожар❗
🤔
08:54 17.08.2026
50 авто маниак
08:55 17.08.2026
51 Министерството на отбраната
08:57 17.08.2026
52 Рундю ще им раздава
08:59 17.08.2026
53 помнете!
До коментар #44 от "арлингтън":при започване на нова война, важното е да изтребимм всички натовци на наша територия
само така ще се отървем без бой
09:01 17.08.2026