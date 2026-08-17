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Италиански конвои идват у нас за учение

Италиански конвои идват у нас за учение

17 Август, 2026 07:32 869 53

  • италиански конвои-
  • ново село-
  • учение

Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до учебния полигон „Ново село“

Италиански конвои идват у нас за учение - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвои, натоварени с материални средства на Въоръжените сили на Италия, за участие в учение, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до учебния полигон „Ново село“. Конвоите ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.

Министерството на отбраната периодично информира за подобни придвижвания на техника и военнослужещи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    27 2 Отговор
    Нашите ще го играят талибаните в учението!!! Защото имат само калашници, и като свалят кубинките и обуят джапанки - готово!!!

    Коментиран от #13, #14

    07:41 17.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НЕПРОЧЕТЕНИ УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ

    29 7 Отговор
    Имало ли е случай някога италианци да са воювали за защита на българските интереси?? Тази армия не е за добро тука.

    Коментиран от #11, #28, #34

    07:47 17.08.2026

  • 8 Казанлъшкия

    19 4 Отговор
    Те ли ще платят за разрушаването на и без това скапаните ни пътища?

    07:48 17.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Некой си

    16 3 Отговор
    Италианските цигани са най-смотаните "войници". Хитлер губи войната заради тия клошари.Нямат нито една победа. В Африка ги правят местните на супа топчета.

    Коментиран от #35

    07:52 17.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    А бе ние сме си талибани, въпреки че сме в ,,клуба на богатите,, и си мислим, че сме европейци..... Заглавието е интересно -конвоите идват у нас-личи ,,умението,, на авторката..... Чудя се в сливенско нямат ли последователи на зелените еколози, че от толкова гърмене, природата там отива ,,на кино,,...

    07:54 17.08.2026

  • 15 Дудов

    7 1 Отговор
    Пица ли ще ги учим да правят?

    08:00 17.08.2026

  • 16 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Да искаме и еврейски ,те са най добрите да ни заличат и нас

    08:03 17.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пълни търбух

    12 1 Отговор
    Защо българските войски нямат обучение на Адриатика, а тези с кафявите ризи се влачат у нас?

    Коментиран от #26

    08:09 17.08.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Тук дори факти от всеки учебник по история се пре-мах-ват, като НЕкоректни🤔❗

    Коментиран от #21

    08:10 17.08.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нима е тайна или НЕцензурно да се пише, че от години руските войски напуснаха Германия, но там все още има многохиледен САШтински корпус🤔❗

    08:12 17.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пълни търбух":

    Защото НЕ ние сме в НАТьО,
    а НАТьО е тук🤔❗

    08:14 17.08.2026

  • 27 Четем един невероятен бълвоч

    10 1 Отговор
    конвои.... натоварени с материални средства.... Въоръжените сили на Италия......за участие в учение.... А на основният въпрос къв го дирят въобще в България отговор няма. На какво ще се учат точно у нас да питам и не могат ли в собствената си държава да се учат на същото и там евентуално пожари да правят

    08:15 17.08.2026

  • 28 доста

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "НЕПРОЧЕТЕНИ УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ":

    жабари отдавна живеят у нас и не се различават от местните, какво лошо сега пък да чакаме ?!...

    08:16 17.08.2026

  • 29 Ново село замърсено с ураниум

    10 2 Отговор
    Гадовете идват да замърсяват околната среда и да палят горите ни!

    08:17 17.08.2026

  • 30 Форца Адзури

    2 0 Отговор
    Сенца Форца Сенца Адзури

    08:18 17.08.2026

  • 31 Нямат си италианските нещастници

    2 0 Отговор
    вероятно в цяла Италия "учебен полигон" като учебния полигон „Ново село“ нали?

    08:19 17.08.2026

  • 32 Копейки,

    2 2 Отговор
    Натовците идат.Кво ще правим?

    08:20 17.08.2026

  • 33 Някакви токсични отпадъци

    5 0 Отговор
    явно у нас ще носят за складиране а Рундювцете отново лъжат хората

    08:22 17.08.2026

  • 34 Ганьо

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "НЕПРОЧЕТЕНИ УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ":

    Спокойно, тя историята в писана в руските канцеларии...

    08:22 17.08.2026

  • 35 ама

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Некой си":

    нашите цигани не се по-добри........

    08:23 17.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Абе хората

    3 2 Отговор
    За това ли гласуваха за Рундю да питам?

    08:28 17.08.2026

  • 38 Друго си беше преди 1989

    4 5 Отговор
    Когато в поделенията около Враца се тренираха терористи от близкият Изток за подривна дейност и за без пари на разноски на армията на НРБ...
    Дамм, но днешните русофили не са били живи че да помнят

    Коментиран от #42

    08:30 17.08.2026

  • 39 Никой

    3 0 Отговор
    Почна се.

    08:33 17.08.2026

  • 40 Аеееее

    0 3 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!

    08:36 17.08.2026

  • 41 пешо

    3 0 Отговор
    продадохме е тая държава

    Коментиран от #46

    08:43 17.08.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Друго си беше преди 1989":

    Абе те скоро не биха ли едни командоси в някакво село там 🤔❗

    08:43 17.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 арлингтън

    2 0 Отговор
    Ще започва нова война. България очевидно ще бъде замесена в нея!

    Коментиран от #53

    08:52 17.08.2026

  • 45 Млад Българин

    1 1 Отговор
    Браво на Р. Радев браво. Не гласувах за него, но сега вече го харесвам доказа се, като истински НАТОвски генерал. Генерала се доказа и като истински десен икономист, от когото левите Шарлатани и ГЕРБаджии има да се учат. Замрази Боташ които те не успяха. Те не посмяха да махнат ковит добавката на все по оялите се и алчни Бг. пенсионери, и замрази препускащата инфлация, като замрази минималната заплата. Радев доказа, че има все още НАТОвски и десни държавници, които помагат на Украйна без да дразнят рашиското Жуже и гардероба Мутрофанова. Браво Генерале браво! Единствено не харесвам, че подари нефта, газта и инфраструктурата на Ер Доган, но може пък да е правилен ход.

    08:53 17.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Точно по същият начин

    1 0 Отговор
    Кралската италианска армия нахлу в Гърция на 28 октомври 1940 г., започвайки офанзива от контролираната от Италия Албания.

    08:53 17.08.2026

  • 48 България се е възрсждала след

    2 1 Отговор
    Войните които е водила защото е имала висока рабдаемост а не защото са се дрънкали оръжия

    08:54 17.08.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Млад българин":

    Ех, младо, младо, още ли не си разбрал, че да се наливат пари в У...йна е като да хвърляш пачки в огъне❗
    Да помагаш на У...йна с оръжие е като да тичаш с кофа да гасиш горски пожар❗
    🤔

    08:54 17.08.2026

  • 50 авто маниак

    1 0 Отговор
    Обаче каква е джипката ,а . Нищо общо няма с тостерите .

    08:55 17.08.2026

  • 51 Министерството на отбраната

    0 0 Отговор
    Освен периодично да информира за подобни довотии очевидно други правомощия няма в колониалната ни държавица. И със самолетоте е абсолютно същото

    08:57 17.08.2026

  • 52 Рундю ще им раздава

    0 0 Отговор
    орден "Стара планина" първа степен

    08:59 17.08.2026

  • 53 помнете!

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "арлингтън":

    при започване на нова война, важното е да изтребимм всички натовци на наша територия

    само така ще се отървем без бой

    09:01 17.08.2026

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