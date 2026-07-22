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Доналд Тръмп иска Джани Инфантино да стане генерален секретар на ООН

Доналд Тръмп иска Джани Инфантино да стане генерален секретар на ООН

22 Юли, 2026 11:16 698 23

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  • доналд тръмп

Американският лидер е оценил високо начина, по който Инфантино е организирал Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

Доналд Тръмп иска Джани Инфантино да стане генерален секретар на ООН - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп искал президентът на световната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино да бъде следващият генерален секретар на ООН, съобщават американският в. „Ню Йорк пост“ и италианската новинарска агенция АНСА, като се позовават на представители от антуража на Тръмп, предаде БТА.

Американският лидер оценил високо начина, по който Инфантино е организирал Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. След края на световното първенство Тръмп дори заяви, че това е било най-страхотното Световно първенство по футбол, организирано някога досега.

През декември ФИФА учреди и своя награда за мир, която присъди на Тръмп, който често повтаря, че е прекратил няколко конфликта по света и заради това заслужава дори да получи Нобеловата награда за мир.

Американският президент смята, че Инфантино е уважаван от всички по света и има невероятната способност да обединява хората.

Вторият мандат начело на ООН на настоящия генерален секретар, португалеца Антонио Гутериш, изтича в края на тази година, което означава, че тази есен трябва да бъде избран негов приемник за поста. За целта този приемник трябва да получи подкрепата на 15-те страни членове на Съвета за сигурност на ООН, в който пет постоянни членове имат правото на вето.

Не е ясно дали самият Инфантино би искал да заеме този пост, отбелязват двете медии.

Засега сред кандидатите са бившата чилийска президентка Мишел Бачелет, която е социалистка и която се очертава да се сблъска със съпротивата на САЩ, и аржентинецът Рафаел Гроси, който е начело на Международната агенция за атомна енергия и за когото се очакват проблеми с Великобритания заради дългогодишния спор за Фолкландските (Малвинските острови), заради които двете страни бяха в кратка война през 1982 г.

Относно идеята на Тръмп Инфантино да бъде следващ генерален секретар на ООН Паоло Дзамполи, италиано-американски бизнесмен и емисар на Тръмп за глобалните партньорства, каза, че само американският президент може да има такова гениално хрумване. Според Дзамполи Инфантино би свършил страхотна работа като генерален секретар. Дзамполи добавя, че между ръководния пост на ФИФА и този на генерален секретар на ООН има много общо. Дзамполи е личен приятел на Инфантино.

Тръмп често пъти е критикувал ООН за липсата на ефективност и за неспособност да спре войните по света. В началото на настоящата година американският лидер учреди нов орган, наречен Съвет за мир, за който редица анализатори предположиха, че би могъл да се превърне в конкурентна на ООН организация, отбелязва „Ню Йорк пост“.

Сега начело на ФИФА Инфантино получава около 6 милиона долара годишно. Ако бъде избран за генерален секретар, би получавал едва около 418 000 долара на година. Засега Инфантино не е коментирал информациите относно тази идея на Тръмп. Той вече е заявил намерение да се кандидатира за преизбиране начело на ФИФА.

Обичайно постът на генерален секретар на ООН се определя на ротационен принцип и се очаква, че тази година ще бъде избран кандидат от Латинска Америка, тъй като от този регион генерален секретар е бил последно Хавиер Перес де Куеляр от Перу в периода 1982-1991 г.

Джани Инфантино е роден в Швейцария, припомнят „Ню Йорк пост“ и АНСА.

По време на Мондиала Инфантино и ФИФА се оказаха забъркани в скандал относно отменен червен картон на американския футболист Фоларин Белогун след намеса на Тръмп. После британският в. "Гардиън" написа, че този случай не е оказал влияние върху шансовете на Инфантино за преизбиране начело на ФИФА.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Доналд ИнфантиЛно иска Джани Инфантино
    за ген. сек. на ООДе😀

    Коментиран от #22

    11:20 22.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хасковски каунь

    15 0 Отговор
    Тоя изгуби разсъдък

    Коментиран от #21

    11:21 22.07.2026

  • 4 Фейк - либераст

    17 0 Отговор
    Тръмпоча изтръмпи поредния тръмпизъм! Светът се управлява от неадекватни алчни пионки!

    11:21 22.07.2026

  • 5 Дете

    10 1 Отговор
    И аз искам тати да ми купи ново колело да мога да ходя на околовръстното да си организирам игри с каките.

    11:21 22.07.2026

  • 6 Пич

    16 0 Отговор
    Хахаха....... това само доказва, че ООН е толкова незначителна организация, че и ритнитопковец може да я ръководи!!!
    Да слушка там...

    Коментиран от #19

    11:21 22.07.2026

  • 7 не може да бъде

    16 1 Отговор
    И без Инфантино ООН е достатъчно инфан/Т/илно!?

    11:21 22.07.2026

  • 8 Тръмп в чистия си блясък

    12 0 Отговор
    Довчера не беше чувал за този спорт.

    11:23 22.07.2026

  • 9 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Клоуна не е ли чувал за наш Азиз

    11:29 22.07.2026

  • 10 Това е

    11 0 Отговор
    доказателство, че лудостта граници няма !
    Това в един момент от комично може да се превърне в трагично ! САЩ имат механизми да спрат тая комедия, която вече бие по всички показатели филма с Луи Дьо финес "Лудостта на величията " !

    11:31 22.07.2026

  • 11 Бойко

    4 0 Отговор
    Е, щом той иска...

    11:31 22.07.2026

  • 12 Баба

    6 0 Отговор
    Прости му Господи - той не е виновен.

    11:32 22.07.2026

  • 13 така е

    5 0 Отговор
    Слугите се награждават както наградиха дончо слугата господарите му ционистки евреи!

    11:33 22.07.2026

  • 14 Колко е лудо дъртото

    3 1 Отговор
    Още по - лудо ставаю
    То и Стопичков Кауфландера става.
    Разлика никаква.
    А нещо за Радев, Тръмп няма ли да предложи?
    Я как добре организира присъствието на самолети убийци да ползват наши летища!
    Дончо, не е честно!

    11:33 22.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Върви му по свирката за тва

    5 0 Отговор
    Нали махна червен картон на играч от САЩ. Това не се е случвало никога преди.

    11:34 22.07.2026

  • 17 Ха такааа

    5 0 Отговор
    Колкото е по корумпиран,толкова по добре за Тръмп!

    11:35 22.07.2026

  • 18 Овчар

    3 0 Отговор
    В света не само парцалите трябва да са актуални..! Има нови технологии, изобретения , доста по интересни неща от този скункс..! Бъдете обективни ..! ХОРАТА СЕ ПРЕНАСОЧВАТ .

    11:36 22.07.2026

  • 19 Ами така е! Прав си.

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Щом Мелания откри заседание на ООНееее, защо тоя инфантил да не го оглави!

    11:36 22.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Тая патка пък хич няма

    11:40 22.07.2026

  • 22 ха,ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Прав си.
    Инсталира ли браузъра, за който говорихме?

    11:41 22.07.2026

  • 23 Карлуково

    0 0 Отговор
    Малоумния говедар иска да направи плешивото корумпе и Папа.

    11:49 22.07.2026