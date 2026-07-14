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Пламен Димитров Петров: По $32 млн. на танкер ще прибира Доналд Тръмп като "Пазач на Ормузкия проток"

Пламен Димитров Петров: По $32 млн. на танкер ще прибира Доналд Тръмп като "Пазач на Ормузкия проток"

14 Юли, 2026 13:00 958 22

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  • ормузки пролив-
  • такса-
  • рекет-
  • танкер

Но ако се върнем към реалността - колкото рекет събраха иранците, толкова и президентът на САЩ ще събере

Пламен Димитров Петров: По $32 млн. на танкер ще прибира Доналд Тръмп като "Пазач на Ормузкия проток" - 1
Снимка: БГНЕС
Пламен Димитров Петров Пламен Димитров Петров експерт
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес Тръмп обяви, че САЩ ще бъдат „Пазачът на Ормузкия пролив“ и в тази си роля ще събират такса от преминаващите през водната теснина танкери и кораби – 20% от стойността на товарите им. Това е “въпрос на справедливост“, написа американският президент.

Това коментира във "Фейсбук" експертът Пламен Димитров Петров.

Големите танкери от клас VLCC (Very Large Crude Carrier) превозват по 2 милиона барела. Сметнато по днешната цена от близо 80 долара за барел, това прави $160 млн.

И от тях Тръмп смята да прибере 20%, т.е. – 32 млн. долара. Сравнете с таксата от $ 2 млн., която през април иранците обявиха, че ще събират от танкерите в Ормузкия пролив.

Американският рекет ще излезе 16 пъти по-голям от иранския! Кои са иранците, че да се мерят с големия лош рекетьор от Мар-а-Лаго!?

Но ако се върнем към реалността - колкото рекет събраха иранците, толкова и Тръмп ще събере.

Днешният му изблик е просто израз на отчаянието, че не може да се справи с отварянето на Ормузкия пролив. Утре може да каже - целувайте ръка, от мен да мине - никакви такси няма да ви искам.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че те по-добре

    16 1 Отговор
    да си платят на иранците, със сигурност по-евтино ще им излезе.

    13:03 14.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор
    🤔🤔🤔🤔
    А се възмущавахте на нашия "Мистър 10%"❗

    13:03 14.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 1 Отговор
    Затова ли беше бомбенето🤔 За демокрация ли🤔 Или за пари 💰 за много пари 💸

    13:06 14.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Иран взима само 2 млн на кораб.

    Коментиран от #9

    13:08 14.07.2026

  • 5 китайски балон

    22 1 Отговор
    Ще прибира, ако някой му ги даде, БайДончо след Миротворец стана и Рекетьорец!

    13:11 14.07.2026

  • 6 Баба

    20 2 Отговор
    Ето затова беше цялата олелия - пладнешки грабеж.

    13:12 14.07.2026

  • 7 Кой не знае,

    17 1 Отговор
    че наглосаксонците са обикновенни мародери, пладнешки разбойници и всякакви извратеняци плод на вековен инцест.

    13:13 14.07.2026

  • 8 фицо

    2 15 Отговор
    Когато Тръмп ви помоли да му помогнете за Ормуз вие отказахте сега той ще си го вземе сам и вие ще му плащате да да получавате ценното гориво...Който не знае на кой цар да служи ще плаща....

    13:14 14.07.2026

  • 9 трампим

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Иранската такса от "2 млн на кораб" и за Тръмп – 32 млн. долара ииии...познай кой ще плати сметката.

    13:15 14.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Симо

    14 1 Отговор
    Време е специализираната линейка да го прибере в специализираната болница със специализираните ризи.

    13:17 14.07.2026

  • 12 фицо

    2 14 Отговор
    Европейците да не забравят че са християни и католици а не мюсюлмани и шиити...Тръм защитава католицизма и християнството а не исляма и шиитизма на иранците...

    Коментиран от #14

    13:17 14.07.2026

  • 13 Ще бере чемшир

    11 0 Отговор
    оранжевия нигър

    13:23 14.07.2026

  • 14 защитава

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "фицо":

    само жидовете и кинтите на жидовете

    13:24 14.07.2026

  • 15 гост

    12 0 Отговор
    Тук медицината е безпомощна

    13:24 14.07.2026

  • 16 Има още за завладяване

    8 0 Отговор
    След Ормузкия проток идва ред на Панамския канал, Суецкия канал, Босфора и Дарданелите!

    Коментиран от #18

    13:30 14.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хамсал

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Има още за завладяване":

    Панамския канал си го прибраха, анулираха договорите на китайците и изпратиха военни в района уж за маневри и обучение на панамските сили-"Американски войници пристигнаха в Панама за военни учения с цел защита на Панамския канал, след двустранно споразумение, което стана причина за протести в централноамериканската държава, предаде Франс прес като се позова на изявление на посланика на САЩ в Панама".

    13:36 14.07.2026

  • 19 мале мале

    4 0 Отговор
    Каква стана тя ? Цялата работа е била за кинти !
    Никаква ядрена програма , никаква смяна на правителството .
    Настанаха мутренските времена .

    13:45 14.07.2026

  • 20 жик так

    2 0 Отговор
    По добре да си стои затворен .
    Щото и да го отворят при тия такси цената на петрола няма да се промени .

    13:47 14.07.2026

  • 21 ква стана тя

    2 0 Отговор
    Щатите се върнаха 100 години назад , по времето на Ак Капоне .

    13:48 14.07.2026

  • 22 Тома

    0 0 Отговор
    Виждаме че ще прибира к.ми янко.Там никога няма да му се върже зара защото иранците са народ.

    13:50 14.07.2026