Пламен Димитров Петров: По $32 млн. на танкер ще прибира Доналд Тръмп като "Пазач на Ормузкия проток"

Днес Тръмп обяви, че САЩ ще бъдат „Пазачът на Ормузкия пролив“ и в тази си роля ще събират такса от преминаващите през водната теснина танкери и кораби – 20% от стойността на товарите им. Това е “въпрос на справедливост“, написа американският президент.
Това коментира във "Фейсбук" експертът Пламен Димитров Петров.
Големите танкери от клас VLCC (Very Large Crude Carrier) превозват по 2 милиона барела. Сметнато по днешната цена от близо 80 долара за барел, това прави $160 млн.
И от тях Тръмп смята да прибере 20%, т.е. – 32 млн. долара. Сравнете с таксата от $ 2 млн., която през април иранците обявиха, че ще събират от танкерите в Ормузкия пролив.
Американският рекет ще излезе 16 пъти по-голям от иранския! Кои са иранците, че да се мерят с големия лош рекетьор от Мар-а-Лаго!?
Но ако се върнем към реалността - колкото рекет събраха иранците, толкова и Тръмп ще събере.
Днешният му изблик е просто израз на отчаянието, че не може да се справи с отварянето на Ормузкия пролив. Утре може да каже - целувайте ръка, от мен да мине - никакви такси няма да ви искам.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Че те по-добре
13:03 14.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А се възмущавахте на нашия "Мистър 10%"❗
13:03 14.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:06 14.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9
13:08 14.07.2026
5 китайски балон
13:11 14.07.2026
6 Баба
13:12 14.07.2026
7 Кой не знае,
13:13 14.07.2026
8 фицо
13:14 14.07.2026
9 трампим
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Иранската такса от "2 млн на кораб" и за Тръмп – 32 млн. долара ииии...познай кой ще плати сметката.
13:15 14.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Симо
13:17 14.07.2026
12 фицо
Коментиран от #14
13:17 14.07.2026
13 Ще бере чемшир
13:23 14.07.2026
14 защитава
До коментар #12 от "фицо":само жидовете и кинтите на жидовете
13:24 14.07.2026
15 гост
13:24 14.07.2026
16 Има още за завладяване
Коментиран от #18
13:30 14.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хамсал
До коментар #16 от "Има още за завладяване":Панамския канал си го прибраха, анулираха договорите на китайците и изпратиха военни в района уж за маневри и обучение на панамските сили-"Американски войници пристигнаха в Панама за военни учения с цел защита на Панамския канал, след двустранно споразумение, което стана причина за протести в централноамериканската държава, предаде Франс прес като се позова на изявление на посланика на САЩ в Панама".
13:36 14.07.2026
19 мале мале
Никаква ядрена програма , никаква смяна на правителството .
Настанаха мутренските времена .
13:45 14.07.2026
20 жик так
Щото и да го отворят при тия такси цената на петрола няма да се промени .
13:47 14.07.2026
21 ква стана тя
13:48 14.07.2026
22 Тома
13:50 14.07.2026