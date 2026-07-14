Пламен Димитров Петров: По $32 млн. на танкер ще прибира Доналд Тръмп като "Пазач на Ормузкия проток"

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Днес Тръмп обяви, че САЩ ще бъдат „Пазачът на Ормузкия пролив“ и в тази си роля ще събират такса от преминаващите през водната теснина танкери и кораби – 20% от стойността на товарите им. Това е “въпрос на справедливост“, написа американският президент.

Това коментира във "Фейсбук" експертът Пламен Димитров Петров.

Големите танкери от клас VLCC (Very Large Crude Carrier) превозват по 2 милиона барела. Сметнато по днешната цена от близо 80 долара за барел, това прави $160 млн.

И от тях Тръмп смята да прибере 20%, т.е. – 32 млн. долара. Сравнете с таксата от $ 2 млн., която през април иранците обявиха, че ще събират от танкерите в Ормузкия пролив.

Американският рекет ще излезе 16 пъти по-голям от иранския! Кои са иранците, че да се мерят с големия лош рекетьор от Мар-а-Лаго!?

Но ако се върнем към реалността - колкото рекет събраха иранците, толкова и Тръмп ще събере.

Днешният му изблик е просто израз на отчаянието, че не може да се справи с отварянето на Ормузкия пролив. Утре може да каже - целувайте ръка, от мен да мине - никакви такси няма да ви искам.