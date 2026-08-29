Цените в Португалия се повишиха, а нови туристи не идват

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Не виждам тълпи от туристи да се движат из града, както през минали години", отбелязва собственичката на хотел в Порто София Мая. "И ресторантите не ми се струват толкова пълни, колкото преди. Въпреки това не мога да се оплача от заетостта на леглата", допълва жената от севернопортугалския град.

Докато лятото бавно наближава края си, туристическият сектор в Португалия прави смесена оценка - броят на посетителите стагнира, а те вече не харчат и толкова щедро, колкото преди.

До 2025 г. Португалия се радваше на значителен ръст на броя на посетителите. Според държавния статистически институт ИНЕ през 2024 г. той достигна внушителните 9,3 процента, което означаваше с 2,5 милиона души повече в сравнение с предходната година. През 2025 г. броят на чужденците се увеличи само с 3,3 процента и изглежда, че този по-бавен растеж продължава. "През първото полугодие посрещнахме 3,1 процента повече посетители", обяснява Андре Гомес, председател на туристическата асоциация в Алгарве. "Нощувките са се увеличили с 2 процента, а приходите - с 7,7 на сто."

Достигна ли Португалия лимита на туристи?

Броят на чужденците, посещаващи Португалия, е стигнал до около 30 милиона годишно, което е три пъти повече от населението на страната. 11 процента от тях са германци - втората по големина група туристи след британците. Според статистическата служба през изминалата година туристите са похарчили внушителните 29,4 милиарда евро, което представлява 11,8 процента от португалския брутен вътрешен продукт. И въпреки това вече се чуват тревожни сигнали: "Очевидно сме достигнали границите на растежа в туризма", смята професорът по икономика Жуау Дуке.

Но политиците изглежда все още мечтаят за безграничен растеж - планираното ново летище в Лисабон трябва да посреща поне 56 милиона души годишно от средата на следващото десетилетие, а в столицата Лисабон и в Порто са одобрени почти 200 нови хотелски сгради с около 11 000 стаи. Икономистът Жуау Дуке предупреждава, че вероятно не всички планирани проекти ще бъдат реализирани. При настоящите тенденции вероятно ще възникне значителен излишък.

Цените скочиха до небесата

Тези тенденции се наблюдават при едни вече доста високи цени. "Обикновен чадър и шезлонг на плажа в Алгарве могат да струват 200 евро на ден, а и повече", казва професор Дуке. "При посещението на ресторант границата от 100 евро на човек също бързо може да бъде достигната." Затова много туристи пазаруват от супермаркетите и се хранят в мястото, където отсядат. Това означава, че все повече маси в ресторантите остават празни.

"Чуждестранните гости поръчват най-евтиното от менюто и често дори си делят едно ястие", оплаква се Селесте Ботело, която управлява ресторант в Назаре - курорт, изключително популярен сред сърфистите. Тълпите по-скоро се разхождат, отколкото да пълнят ресторантите, а времената, в които Португалия беше евтина дестинация за почивка, вече са отминали, подчертава Дуке.

За разлика от туристическата индустрия обаче, много португалци изглежда се радват на спада в броя на туристите: "Отново има свободни места в ресторантите", казва Жуау Мартело от Лисабон. "Сервитьорите пък отново са по-любезни към местните жители."

Луксозен, а не масов туризъм

Необходимо е преосмисляне на стратегията, казва Жуау Дуке, и преминаване от евтиния масов туризъм към скъпия и луксозен сегмент. "Петзвездните хотели в цялата страна са много добре запълнени. Има още място за растеж. Но трябва да се предложат и специални оферти - от пълен пансион с екзотични ястия до тематични ваканции, предлагащи неповторими преживявания", смята професорът по икономика.

Именно върху това искат да работят туристическите оператори в Алгарве, казва Андре Гомес. "Искаме да предлагаме на нашите посетители все по-висококачествени услуги. Независимо дали става дума за гастрономия, голф, разходки по крайбрежието или екскурзии с лодка." Според туристическия експерт времената, в които броят на туристите нарастваше ежегодно с няколко милиона, са окончателно отминали.

Това не е непременно лошо, признава и хотелиерката София Мая. "Ако растежът беше продължил да е толкова голям, съществуваше опасността части от страната да бъдат превзети от туристи", казва тя.

Автор: Йохен Фагет