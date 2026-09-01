Последните тенденции за летния туристически сезон във Франция: пътуване в последния момент и по-хладни дестинации

Пътуванията в последния момент и засиленият интерес към планинските и по-хладните райони бяха сред основните тенденции през летния туристически сезон във Франция, който като цяло устоя на несигурността, породена от международната обстановка и екстремните метеорологични условия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Сезонът се очертава като по-добър от очакваното през пролетта, когато напрежението в Близкия изток доведе до спад на резервациите.

Лятото е „много добро“ след също силния сезон през 2025 г., заяви френският министър на малките и средните предприятия, търговията, занаятите, туризма и покупателната способност Серж Папен.

„Ще се представим поне толкова добре, а може би и по-добре“, посочи той преди публикуването на окончателните данни, очаквани в средата на септември.

Представителите на туристическия сектор са по-предпазливи в оценките си, но също отчитат устойчивостта на пазара.

„Лятото показа забележителна устойчивост в период, когато можехме да се опасяваме от проблеми с петрола, политическата обстановка и високите цени“, заяви Доминик Марсел, председател на Френския туристически алианс (Alliance France Tourisme), който обединява големи компании от сектора.

Според Патрик Карадек, председател на Синдиката на компаниите за организирани туристически пътувания (Seto), сезонът вероятно ще приключи с около 5 на сто по-малко пътувания за периода от 1 май до 31 октомври спрямо миналата година.

„Катастрофално ли е това? Не. През април щяхме веднага да приемем такъв резултат, ако ни бяха го предложили“, коментира той.

За доброто представяне допринасят както чуждестранните посетители, така и французите, които са предпочели почивка в собствената си страна. По данни на платформата „Еърбиенби“ (Airbnb) 70 на сто от резервациите на френски туристи са били за дестинации във Франция спрямо 65 на сто през 2025 г.

Несигурността около времето и международната обстановка е насърчила и резервациите в последния момент.

Нараснал е и броят на чуждестранните туристи, особено на посетителите от САЩ, главно в Париж и по Лазурния бряг, посочи Дидие Арино, генерален директор на консултантската компания „Протуризм“ (Protourisme).

Горещите вълни не са довели до съществен отлив на туристи от Южна Франция с изключение на някои райони, засегнати от пожари, сред които департаментът Жиронд. В същото време по-прохладните дестинации са привлекли по-голям интерес.

Планинските курорти са сред „най-печелившите от летния сезон“, като заетостта им е нараснала с 2,3 процентни пункта на годишна база, сочат данни на Националната федерация на туристическите резиденции (FNRT). Значителен ръст на заетостта е отчетен и по крайбрежието на Ламанша.

През 2025 г. Франция запази позицията си на най-посещаваната страна в света със 102 млн. чуждестранни туристи, макар че преднината ѝ пред Испания се сви. Испания е посрещнала 97 млн. чуждестранни посетители.